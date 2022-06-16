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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Бока Хуниорс
5:3
Конец матча
Тигре
0'
1:0
11' Гол
Бенедетто Дарио
1:1
35' Гол в свои ворота
Фигаль Хорхе
49' Желтая карточка
Фернандес Пол
2:1
54' Гол
Себальос Эсекиэль
3:1
57' Гол в свои ворота
Nicolas Demartini
3:2
66' Гол
Mateo Retegui
4:2
74' Гол
Себальос Эсекиэль
76' Желтая карточка
Diego Sosa
76' Желтая карточка
Себальос Эсекиэль
5:2
77' Гол
Бенедетто Дарио
80' Желтая карточка
Вейгандт Марсело
82' Желтая карточка
Lucas Blondel
5:3
89' Пенальти
Mateo Retegui
90' Желтая карточка
Фабра Франк
90'+7
1
Росси
Агустин
57
Вейгандт
Марсело
4
Фигаль
Хорхе
6
Рохо
Маркос
18
Фабра
Франк
33
Alan
Varela
7
Себальос
Эсекиэль
8
Фернандес
Пол
16
Молинас
Аарон
22
Вилья
Себастьян
9
Бенедетто
Дарио
23
Gonzalo
Marinelli
17
Lucas
Blondel
36
Кабрера
Виктор
19
Nicolas
Demartini
20
Sebastian
Prieto
5
Sebastian
Prediger
II
42
Фернандес
Игнасио
11
Колидио
Факундо
27
Cristian
Zabala
22
Agustin
Obando
32
Mateo
Retegui
Бока Хуниорс
4-1-4-1
Тигре
4-2-3-1

История личных встреч

Бока Хуниорс
Тигре

16 матчей

87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

43.8%
50%
6.2%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.3%
31.3%
13 побед 5 ничьих 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 4 победы

26 матчей

53.8%
19.2%
27%
14 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

26.9%
50%
23.1%
7 побед 13 ничьих 6 побед

Второй тайм

50%
34.6%
15.4%
13 побед 9 ничьих 4 победы

История матчей

ЛП
3:0
ЛП
0:2
КДЛС
2:0
С
4:1
С
2:1
ТМК
2:0
ТМК
1:1
П
1:1
П
2:0
П
1:0
П
2:0
П
0:1
П
2:1
П
0:0
П
2:0
П
2:1
ПА
1:0
ПА
3:3
ПА
1:2
ПА
3:0
ПА
2:1
ПА
0:0
ПА
0:1
ПА
2:3
ПА
6:2
ПА
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Бока Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Себальос Эсекиэль 2 0.67
Бенедетто Дарио 2 0.67
Вилья Себастьян 1 0.33
Сандез Агустин 1 0.33
Фернандес Пол 0 0
Молинас Аарон 0 0
Тигре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mateo Retegui 3 (1) 1
Колидио Факундо 1 0.33
Diego Sosa 1 0.33
Cristian Zabala 0 0

Карточки

Бока Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамирес Хуан Эдгардо II 1 0
Фабра Франк 1 0
Фернандес Пол 1 0
Эстебан Ролон 1 0
Вейгандт Марсело 1 0
Себальос Эсекиэль 1 0
Тигре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Brian Abel Luciatti 1 1
Diego Sosa 1 0
Sebastian Prieto 1 0
Lucas Blondel 1 0
Mateo Retegui 1 0
Nicolas Demartini 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
5
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
1
14%
3
60%
61-75
1
14%
1
20%
76-90

Пропущено

4
6
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
25%
2
33%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
1
25%
1
17%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
6
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
1
14%
3
50%
61-75
1
14%
2
33%
76-90

Пропущено

5
7
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
40%
2
29%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
1
20%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Бока Хуниорс
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Сентраль Кордоба Росарио - Бока Хуниорс 1:0 Ферро Карриль - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Арсенал Саранди 2:1 Бока Хуниорс - Депортиво Кали 1:0
Бока Хуниорс - Тигре 3:0 Бока Хуниорс - Коринтианс 1:1 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 2:0 Тигре - Бока Хуниорс 0:2 Олвейс Реди - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Барракас Централь 2:0 Коринтианс - Бока Хуниорс 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Годой Крус 1:1 Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Бока Хуниорс - Олвейс Реди 2:0 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 0:0 Депортиво Кали - Бока Хуниорс 2:0 Бока Хуниорс - Арсенал Саранди 2:2 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 0:1
Тигре
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Тигре - Барракас Централь 1:1 Унион Санта-Фе - Тигре 1:2 Бока Хуниорс - Тигре 3:0 Тигре - Аргентинос Хуниорс 1:1
Ривер Плейт - Тигре 1:2 Тигре - Бока Хуниорс 0:2 Велес Сарсфилд - Тигре 3:2 Тигре - Арсенал Саранди 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Тигре 2:1 Тигре - Уракан 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Тигре 1:1 Тигре - Росарио Сентраль 2:0 Тигре - Атлетико Платенсе 4:0 Альдосиви - Тигре 1:0 Тигре - Колон 1:0 Ланус - Тигре 0:0 Барракас Централь - Тигре 0:2 Тигре - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Годой Крус - Тигре 1:1 Тигре - Барракас Централь 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 3 2 1 0 4 - 2 7
2. Ньюэллс Олд Бойз 3 2 1 0 3 - 1 7
3. Атлетико Платенсе 2 2 0 0 3 - 1 6
4. Бока Хуниорс 3 2 0 1 7 - 5 6
5. Колон 3 1 2 0 4 - 3 5
6. Атлетико Тукуман 3 1 2 0 3 - 2 5
7. Химнасия Ла-Плата 2 1 1 0 3 - 1 4
8. Индепендьенте Авельянеда 2 1 1 0 2 - 1 4
9. Унион Санта-Фе 3 1 1 1 5 - 5 4
10. Уракан 3 1 1 1 3 - 3 4
11. Банфилд 3 1 1 1 3 - 3 4
12. Сентраль Кордоба Росарио 3 1 1 1 3 - 3 4
13. Тигре 3 1 1 1 6 - 7 4
14. Патронато Парана 3 1 1 1 2 - 3 4
15. Годой Крус 2 1 0 1 3 - 2 3
16. Расинг Авельянеда 2 1 0 1 2 - 2 3
17. Тальерес Кордоба 3 1 0 2 2 - 2 3
18. Сармиенто 3 1 0 2 2 - 4 3
19. Аргентинос Хуниорс 2 1 0 1 2 - 2 3
20. Дефенса и Хустисия 3 0 3 0 2 - 2 3
21. Сан-Лоренсо 3 0 3 0 4 - 4 3
22. Ланус 3 0 2 1 2 - 3 2
23. Ривер Плейт 3 0 2 1 0 - 1 2
24. Арсенал Саранди 3 0 2 1 4 - 5 2
25. Барракас Централь 3 0 2 1 3 - 4 2
26. Велес Сарсфилд 2 0 1 1 1 - 2 1
27. Росарио Сентраль 2 0 1 1 0 - 2 1
28. Альдосиви 3 0 0 3 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 2 2 0 0 7 - 4 6
2. Эстудиантес Ла Плата 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Колон 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Атлетико Тукуман 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Патронато Парана 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Химнасия Ла-Плата 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Уракан 1 1 0 0 2 - 0 3
8. Атлетико Платенсе 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Годой Крус 1 1 0 0 2 - 0 3
10. Расинг Авельянеда 1 1 0 0 2 - 0 3
11. Сармиенто 1 1 0 0 1 - 0 3
12. Аргентинос Хуниорс 1 1 0 0 2 - 1 3
13. Сентраль Кордоба Росарио 1 1 0 0 1 - 0 3
14. Индепендьенте Авельянеда 1 1 0 0 1 - 0 3
15. Тальерес Кордоба 2 1 0 1 2 - 1 3
16. Банфилд 2 1 0 1 3 - 3 3
17. Сан-Лоренсо 2 0 2 0 4 - 4 2
18. Дефенса и Хустисия 2 0 2 0 1 - 1 2
19. Росарио Сентраль 1 0 1 0 0 - 0 1
20. Арсенал Саранди 1 0 1 0 0 - 0 1
21. Ривер Плейт 1 0 1 0 0 - 0 1
22. Ланус 1 0 1 0 1 - 1 1
23. Тигре 1 0 1 0 1 - 1 1
24. Ньюэллс Олд Бойз 1 0 1 0 0 - 0 1
25. Барракас Централь 2 0 1 1 2 - 3 1
26. Велес Сарсфилд 1 0 0 1 0 - 1 0
27. Унион Санта-Фе 1 0 0 1 1 - 2 0
28. Альдосиви 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Унион Санта-Фе 2 1 1 0 4 - 3 4
3. Эстудиантес Ла Плата 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Атлетико Платенсе 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Тигре 2 1 0 1 5 - 6 3
6. Барракас Централь 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Банфилд 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Индепендьенте Авельянеда 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Химнасия Ла-Плата 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Велес Сарсфилд 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Колон 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Атлетико Тукуман 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Дефенса и Хустисия 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Сан-Лоренсо 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Ланус 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Ривер Плейт 2 0 1 1 0 - 1 1
17. Сентраль Кордоба Росарио 2 0 1 1 2 - 3 1
18. Арсенал Саранди 2 0 1 1 4 - 5 1
19. Уракан 2 0 1 1 1 - 3 1
20. Бока Хуниорс 1 0 0 1 0 - 1 0
21. Годой Крус 1 0 0 1 1 - 2 0
22. Тальерес Кордоба 1 0 0 1 0 - 1 0
23. Сармиенто 2 0 0 2 1 - 4 0
24. Аргентинос Хуниорс 1 0 0 1 0 - 1 0
25. Расинг Авельянеда 1 0 0 1 0 - 2 0
26. Росарио Сентраль 1 0 0 1 0 - 2 0
27. Патронато Парана 1 0 0 1 0 - 2 0
28. Альдосиви 2 0 0 2 1 - 3 0
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      35'
      Г О О О О Л - Фигаль Хорхе уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Описание гола
      11'
      Г О О О О Л - Бенедетто Дарио бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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