1:0
Первый тайм: 38'
Ход матча
21'
1:0
18
Thiago
Nuss
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Thiago NussПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Gaston Veron
-
-
-
-
-
28 Matias Lugo
-
-
-
-
Главный тренер: Gabriel Milito
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Виго АлексЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Alan SonoraПолузащитник
-
11 Gaston TogniПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Баккья РенсоВратарь
- Защитник
-
36 Касарес ХуанПолузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Eduardo Dominguez
История личных встреч
Аргентинос Хуниорс
Индепендьенте Авельянеда
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
75%
2 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед
13 матчей
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 6 побед
21 матч
19%
47.6%
33.4%
4 победы 10 ничьих 7 побед
Первый тайм
9.5%
66.7%
23.8%
2 победы 14 ничьих 5 побед
Второй тайм
19%
52.4%
28.6%
4 победы 11 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аргентинос Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Thiago Nuss
|2
|0.67
|Gabriel Carabajal
|1
|0.33
|Авалос Габриэль
|0
|0
|Matias Galarza
|0
|0
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бенегас Леандро
|1
|0.33
|Lucas Daniel Romero
|1
|0.33
|Инсаурральде Хуан
|0
|0
|Leandro Miguel Fernandez
|0
|0
Карточки
Аргентинос Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Thiago Nuss
|2
|0
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Leandro Miguel Fernandez
|1
|0
|Поблет Херонимо
|1
|0
|Lucas Gonzalez
|1
|0
|Lucas Rodriguez I
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Аргентинос Хуниорс
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Сармиенто - Аргентинос Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс - Альдосиви 2:1 Тигре - Аргентинос Хуниорс 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Аргентинос Хуниорс 1:1
Аргентинос Хуниорс - Унион Санта-Фе 2:1 Атлетико Платенсе - Аргентинос Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс - Сармиенто 0:0 Атлетико Тукуман - Аргентинос Хуниорс 2:4 Аргентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 2:1 Ривер Плейт - Аргентинос Хуниорс 4:2 Банфилд - Аргентинос Хуниорс 0:2 Аргентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:1 Аргентинос Хуниорс - Олимпо 2:0 Химнасия Ла-Плата - Аргентинос Хуниорс 2:2 Аргентинос Хуниорс - Сан-Лоренсо 1:1 Расинг Авельянеда - Аргентинос Хуниорс 3:0 Аргентинос Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Патронато Парана - Аргентинос Хуниорс 0:1 Аргентинос Хуниорс - Сармиенто 2:0
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:0 Сан-Лоренсо - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Сеара 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Депортиво Ла-Гуайра 4:0
Индепендьенте Авельянеда - Уракан 3:0 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Индепендьенте Авельянеда 0:4 Ланус - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Депортиво Ла-Гуайра - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Альдосиви 1:1 Колон - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Хенераль Кабальеро ХЛМ 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Тигре 1:1 Сеара - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Барракас Централь - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Норте Сальта 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 3:3 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Ла Плата
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|3.
|Атлетико Платенсе
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Бока Хуниорс
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|1:0
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|6.
|Колон
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|7.
|Атлетико Тукуман
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|9.
|Годой Крус
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|10.
|Уракан
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|Банфилд
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|12.
|Индепендьенте Авельянеда
|0:1
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|13.
|Сентраль Кордоба Росарио
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|14.
|Тигре
|3
|1
|1
|1
|6 - 7
|4
|15.
|Унион Санта-Фе
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|16.
|Патронато Парана
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|17.
|Расинг Авельянеда
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|18.
|Тальерес Кордоба
|3
|1
|0
|2
|2 - 2
|3
|19.
|Сармиенто
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|20.
|Дефенса и Хустисия
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|21.
|Сан-Лоренсо
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|22.
|Ланус
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|23.
|Ривер Плейт
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|24.
|Арсенал Саранди
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|25.
|Барракас Централь
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|26.
|Росарио Сентраль
|0:0
|3
|0
|2
|1
|0 - 2
|2
|27.
|Велес Сарсфилд
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|28.
|Альдосиви
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|2
|2
|0
|0
|7 - 4
|6
|2.
|Аргентинос Хуниорс
|1:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Колон
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Атлетико Тукуман
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Патронато Парана
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Эстудиантес Ла Плата
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Расинг Авельянеда
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|9.
|Уракан
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|10.
|Атлетико Платенсе
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|11.
|Годой Крус
|0:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|12.
|Сармиенто
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|13.
|Сентраль Кордоба Росарио
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|14.
|Индепендьенте Авельянеда
|0:1
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|15.
|Тальерес Кордоба
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|16.
|Банфилд
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|17.
|Сан-Лоренсо
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|18.
|Дефенса и Хустисия
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|19.
|Росарио Сентраль
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|20.
|Барракас Централь
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|21.
|Тигре
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|22.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|23.
|Ланус
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|24.
|Арсенал Саранди
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|25.
|Ривер Плейт
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|26.
|Унион Санта-Фе
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|27.
|Велес Сарсфилд
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|28.
|Альдосиви
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Унион Санта-Фе
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|3.
|Атлетико Платенсе
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Эстудиантес Ла Плата
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Тигре
|2
|1
|0
|1
|5 - 6
|3
|6.
|Велес Сарсфилд
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Колон
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Сан-Лоренсо
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Дефенса и Хустисия
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Атлетико Тукуман
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Химнасия Ла-Плата
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Банфилд
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Арсенал Саранди
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|14.
|Годой Крус
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Индепендьенте Авельянеда
|0:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Сентраль Кордоба Росарио
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|17.
|Барракас Централь
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|18.
|Ланус
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|19.
|Ривер Плейт
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|20.
|Уракан
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|21.
|Тальерес Кордоба
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|22.
|Аргентинос Хуниорс
|1:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|23.
|Бока Хуниорс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|24.
|Росарио Сентраль
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|25.
|Патронато Парана
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|26.
|Расинг Авельянеда
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|27.
|Альдосиви
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|28.
|Сармиенто
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0