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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Аргентинос Хуниорс
1:0
Первый тайм: 38'
Индепендьенте Авельянеда
0'
1:0
21' Гол
Thiago Nuss

Ход матча

21'
Thiago Nuss
(Авалос Габриэль)
1:0
Лучшие коэффициенты
Аргентинос Хуниорс
Ничья
Индепендьенте Авельянеда
3.45
3.26
4.24
Все Коэффициенты
20
Federico
Lanzillota
14
Luciano
Sanchez
2
Miguel
Angel
Torren
6
Lucas
Villalba
27
Биттоло
Мариано
5
Вера
Фаусто
17
Franco
Moyano
18
Thiago
Nuss
10
Cesar
Florentin
8
Gabriel
Carabajal
9
Авалос
Габриэль
1
Соса
Себастьян
28
Виго
Алекс
24
Sergio
Barreto
33
Инсаурральде
Хуан
5
Lucas
Rodriguez
I
14
Lucas
Gonzalez
15
Поблет
Херонимо
9
Leandro
Miguel
Fernandez
10
Alan
Sonora
11
Gaston
Togni
18
Бенегас
Леандро
Аргентинос Хуниорс
4-2-3-1
Индепендьенте Авельянеда
4-2-3-1

История личных встреч

Аргентинос Хуниорс
Индепендьенте Авельянеда

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
75%
2 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

13 матчей

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 6 побед

21 матч

19%
47.6%
33.4%
4 победы 10 ничьих 7 побед

Первый тайм

9.5%
66.7%
23.8%
2 победы 14 ничьих 5 побед

Второй тайм

19%
52.4%
28.6%
4 победы 11 ничьих 6 побед

История матчей

ЛП
0:0
КДМЭП
0:2
С
0:1
КДЛС
1:1
КДЛС
3:2
С
0:2
С
2:1
П
0:0
П
3:1
П
0:1
ПА
1:3
ПА
0:0
ПА
0:0
КС
1:1
КС
1:0
ПА
1:1
ПА
4:3
ПА
1:1
ПА
1:1
ПА
1:1
ПАК
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Аргентинос Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Thiago Nuss 2 0.67
Gabriel Carabajal 1 0.33
Авалос Габриэль 0 0
Matias Galarza 0 0
Индепендьенте Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бенегас Леандро 1 0.33
Lucas Daniel Romero 1 0.33
Инсаурральде Хуан 0 0
Leandro Miguel Fernandez 0 0

Карточки

Аргентинос Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Thiago Nuss 2 0
Индепендьенте Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Leandro Miguel Fernandez 1 0
Поблет Херонимо 1 0
Lucas Gonzalez 1 0
Lucas Rodriguez I 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Аргентинос Хуниорс
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Сармиенто - Аргентинос Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс - Альдосиви 2:1 Тигре - Аргентинос Хуниорс 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Аргентинос Хуниорс 1:1
Аргентинос Хуниорс - Унион Санта-Фе 2:1 Атлетико Платенсе - Аргентинос Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс - Сармиенто 0:0 Атлетико Тукуман - Аргентинос Хуниорс 2:4 Аргентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 2:1 Ривер Плейт - Аргентинос Хуниорс 4:2 Банфилд - Аргентинос Хуниорс 0:2 Аргентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:1 Аргентинос Хуниорс - Олимпо 2:0 Химнасия Ла-Плата - Аргентинос Хуниорс 2:2 Аргентинос Хуниорс - Сан-Лоренсо 1:1 Расинг Авельянеда - Аргентинос Хуниорс 3:0 Аргентинос Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Патронато Парана - Аргентинос Хуниорс 0:1 Аргентинос Хуниорс - Сармиенто 2:0
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:0 Сан-Лоренсо - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Сеара 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Депортиво Ла-Гуайра 4:0
Индепендьенте Авельянеда - Уракан 3:0 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Индепендьенте Авельянеда 0:4 Ланус - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Депортиво Ла-Гуайра - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Альдосиви 1:1 Колон - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Хенераль Кабальеро ХЛМ 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Тигре 1:1 Сеара - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Барракас Централь - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Норте Сальта 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 3:3 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 3 2 1 0 4 - 2 7
2. Ньюэллс Олд Бойз 3 2 1 0 3 - 1 7
3. Атлетико Платенсе 2 2 0 0 3 - 1 6
4. Бока Хуниорс 3 2 0 1 7 - 5 6
5. Аргентинос Хуниорс 1:0 3 2 0 1 3 - 2 6
6. Колон 3 1 2 0 4 - 3 5
7. Атлетико Тукуман 3 1 2 0 3 - 2 5
8. Химнасия Ла-Плата 2 1 1 0 3 - 1 4
9. Годой Крус 0:0 3 1 1 1 3 - 2 4
10. Уракан 3 1 1 1 3 - 3 4
11. Банфилд 3 1 1 1 3 - 3 4
12. Индепендьенте Авельянеда 0:1 3 1 1 1 2 - 2 4
13. Сентраль Кордоба Росарио 3 1 1 1 3 - 3 4
14. Тигре 3 1 1 1 6 - 7 4
15. Унион Санта-Фе 3 1 1 1 5 - 5 4
16. Патронато Парана 3 1 1 1 2 - 3 4
17. Расинг Авельянеда 2 1 0 1 2 - 2 3
18. Тальерес Кордоба 3 1 0 2 2 - 2 3
19. Сармиенто 3 1 0 2 2 - 4 3
20. Дефенса и Хустисия 3 0 3 0 2 - 2 3
21. Сан-Лоренсо 3 0 3 0 4 - 4 3
22. Ланус 3 0 2 1 2 - 3 2
23. Ривер Плейт 3 0 2 1 0 - 1 2
24. Арсенал Саранди 3 0 2 1 4 - 5 2
25. Барракас Централь 3 0 2 1 3 - 4 2
26. Росарио Сентраль 0:0 3 0 2 1 0 - 2 2
27. Велес Сарсфилд 2 0 1 1 1 - 2 1
28. Альдосиви 3 0 0 3 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 2 2 0 0 7 - 4 6
2. Аргентинос Хуниорс 1:0 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Колон 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Атлетико Тукуман 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Патронато Парана 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Эстудиантес Ла Плата 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Расинг Авельянеда 1 1 0 0 2 - 0 3
8. Химнасия Ла-Плата 1 1 0 0 2 - 0 3
9. Уракан 1 1 0 0 2 - 0 3
10. Атлетико Платенсе 1 1 0 0 2 - 1 3
11. Годой Крус 0:0 1 1 0 0 2 - 0 3
12. Сармиенто 1 1 0 0 1 - 0 3
13. Сентраль Кордоба Росарио 1 1 0 0 1 - 0 3
14. Индепендьенте Авельянеда 0:1 1 1 0 0 1 - 0 3
15. Тальерес Кордоба 2 1 0 1 2 - 1 3
16. Банфилд 2 1 0 1 3 - 3 3
17. Сан-Лоренсо 2 0 2 0 4 - 4 2
18. Дефенса и Хустисия 2 0 2 0 1 - 1 2
19. Росарио Сентраль 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
20. Барракас Централь 2 0 1 1 2 - 3 1
21. Тигре 1 0 1 0 1 - 1 1
22. Ньюэллс Олд Бойз 1 0 1 0 0 - 0 1
23. Ланус 1 0 1 0 1 - 1 1
24. Арсенал Саранди 1 0 1 0 0 - 0 1
25. Ривер Плейт 1 0 1 0 0 - 0 1
26. Унион Санта-Фе 1 0 0 1 1 - 2 0
27. Велес Сарсфилд 1 0 0 1 0 - 1 0
28. Альдосиви 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Унион Санта-Фе 2 1 1 0 4 - 3 4
3. Атлетико Платенсе 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Эстудиантес Ла Плата 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Тигре 2 1 0 1 5 - 6 3
6. Велес Сарсфилд 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Колон 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Сан-Лоренсо 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Дефенса и Хустисия 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Атлетико Тукуман 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Химнасия Ла-Плата 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Банфилд 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Арсенал Саранди 2 0 1 1 4 - 5 1
14. Годой Крус 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
15. Индепендьенте Авельянеда 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Сентраль Кордоба Росарио 2 0 1 1 2 - 3 1
17. Барракас Централь 1 0 1 0 1 - 1 1
18. Ланус 2 0 1 1 1 - 2 1
19. Ривер Плейт 2 0 1 1 0 - 1 1
20. Уракан 2 0 1 1 1 - 3 1
21. Тальерес Кордоба 1 0 0 1 0 - 1 0
22. Аргентинос Хуниорс 1:0 1 0 0 1 0 - 1 0
23. Бока Хуниорс 1 0 0 1 0 - 1 0
24. Росарио Сентраль 0:0 1 0 0 1 0 - 2 0
25. Патронато Парана 1 0 0 1 0 - 2 0
26. Расинг Авельянеда 1 0 0 1 0 - 2 0
27. Альдосиви 2 0 0 2 1 - 3 0
28. Сармиенто 2 0 0 2 1 - 4 0
  • Первый тайм
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Thiago Nuss бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Аргентинос Хуниорс
Ничья
Индепендьенте Авельянеда
3.45
3.26
4.24
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Аргентинос Хуниорс 1:0 Индепендьенте Авельянеда онлайн

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Аргентинос Хуниорс
Индепендьенте Авельянеда
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