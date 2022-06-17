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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Аргентинос Хуниорс
2:1
Конец матча
Индепендьенте Авельянеда
0'
1:0
21' Гол
Thiago Nuss
40' Желтая карточка
Lucas Rodriguez I
1:1
44' Гол
Бенегас Леандро
45' Желтая карточка
Franco Moyano
45' Желтая карточка
Thiago Nuss
2:1
53' Гол
Вера Фаусто
73' Желтая карточка
Joaquin Laso
89' Желтая карточка
Leandro Miguel Fernandez
90' Желтая карточка
Вера Фаусто
90' Желтая карточка
Sergio Barreto
90'+5
20
Federico
Lanzillota
14
Luciano
Sanchez
2
Miguel
Angel
Torren
6
Lucas
Villalba
27
Биттоло
Мариано
5
Вера
Фаусто
17
Franco
Moyano
18
Thiago
Nuss
10
Cesar
Florentin
8
Gabriel
Carabajal
9
Авалос
Габриэль
1
Соса
Себастьян
28
Виго
Алекс
24
Sergio
Barreto
33
Инсаурральде
Хуан
5
Lucas
Rodriguez
I
14
Lucas
Gonzalez
15
Поблет
Херонимо
9
Leandro
Miguel
Fernandez
10
Alan
Sonora
11
Gaston
Togni
18
Бенегас
Леандро
Аргентинос Хуниорс
4-2-3-1
Индепендьенте Авельянеда
4-2-3-1

История личных встреч

Аргентинос Хуниорс
Индепендьенте Авельянеда

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
75%
2 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

13 матчей

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 6 побед

21 матч

19%
47.6%
33.4%
4 победы 10 ничьих 7 побед

Первый тайм

9.5%
66.7%
23.8%
2 победы 14 ничьих 5 побед

Второй тайм

19%
52.4%
28.6%
4 победы 11 ничьих 6 побед

История матчей

ЛП
0:0
КДМЭП
0:2
С
0:1
КДЛС
1:1
КДЛС
3:2
С
0:2
С
2:1
П
0:0
П
3:1
П
0:1
ПА
1:3
ПА
0:0
ПА
0:0
КС
1:1
КС
1:0
ПА
1:1
ПА
4:3
ПА
1:1
ПА
1:1
ПА
1:1
ПАК
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Аргентинос Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Thiago Nuss 2 0.67
Gabriel Carabajal 1 0.33
Вера Фаусто 1 0.33
Авалос Габриэль 0 0
Cesar Florentin 0 0
Matias Galarza 0 0
Индепендьенте Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бенегас Леандро 2 0.67
Lucas Daniel Romero 1 0.33
Инсаурральде Хуан 0 0
Leandro Miguel Fernandez 0 0
Sergio Barreto 0 0

Карточки

Аргентинос Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Thiago Nuss 3 0
Franco Moyano 1 0
Вера Фаусто 1 0
Индепендьенте Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Leandro Miguel Fernandez 2 0
Lucas Rodriguez I 2 0
Поблет Херонимо 1 0
Joaquin Laso 1 0
Lucas Gonzalez 1 0
Sergio Barreto 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
100%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
1
25%
2
67%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
3
100%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Аргентинос Хуниорс
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Сармиенто - Аргентинос Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс - Альдосиви 2:1 Тигре - Аргентинос Хуниорс 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Аргентинос Хуниорс 1:1
Аргентинос Хуниорс - Унион Санта-Фе 2:1 Атлетико Платенсе - Аргентинос Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс - Сармиенто 0:0 Атлетико Тукуман - Аргентинос Хуниорс 2:4 Аргентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 2:1 Ривер Плейт - Аргентинос Хуниорс 4:2 Банфилд - Аргентинос Хуниорс 0:2 Аргентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:1 Аргентинос Хуниорс - Олимпо 2:0 Химнасия Ла-Плата - Аргентинос Хуниорс 2:2 Аргентинос Хуниорс - Сан-Лоренсо 1:1 Расинг Авельянеда - Аргентинос Хуниорс 3:0 Аргентинос Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Патронато Парана - Аргентинос Хуниорс 0:1 Аргентинос Хуниорс - Сармиенто 2:0
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:0 Сан-Лоренсо - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Сеара 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Депортиво Ла-Гуайра 4:0
Индепендьенте Авельянеда - Уракан 3:0 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Индепендьенте Авельянеда 0:4 Ланус - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Депортиво Ла-Гуайра - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Альдосиви 1:1 Колон - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Хенераль Кабальеро ХЛМ 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Тигре 1:1 Сеара - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Барракас Централь - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Норте Сальта 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 3:3 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 3 2 1 0 4 - 2 7
2. Ньюэллс Олд Бойз 3 2 1 0 3 - 1 7
3. Атлетико Платенсе 0:0 3 2 1 0 3 - 1 7
4. Бока Хуниорс 3 2 0 1 7 - 5 6
5. Аргентинос Хуниорс 3 2 0 1 4 - 3 6
6. Химнасия Ла-Плата 0:0 3 1 2 0 3 - 1 5
7. Колон 3 1 2 0 4 - 3 5
8. Атлетико Тукуман 3 1 2 0 3 - 2 5
9. Унион Санта-Фе 3 1 1 1 5 - 5 4
10. Расинг Авельянеда 0:0 3 1 1 1 2 - 2 4
11. Уракан 3 1 1 1 3 - 3 4
12. Банфилд 3 1 1 1 3 - 3 4
13. Индепендьенте Авельянеда 3 1 1 1 3 - 3 4
14. Сентраль Кордоба Росарио 3 1 1 1 3 - 3 4
15. Росарио Сентраль 3 1 1 1 1 - 2 4
16. Патронато Парана 3 1 1 1 2 - 3 4
17. Тигре 3 1 1 1 6 - 7 4
18. Тальерес Кордоба 3 1 0 2 2 - 2 3
19. Годой Крус 3 1 0 2 3 - 3 3
20. Сармиенто 3 1 0 2 2 - 4 3
21. Дефенса и Хустисия 3 0 3 0 2 - 2 3
22. Сан-Лоренсо 3 0 3 0 4 - 4 3
23. Ланус 3 0 2 1 2 - 3 2
24. Ривер Плейт 3 0 2 1 0 - 1 2
25. Арсенал Саранди 3 0 2 1 4 - 5 2
26. Велес Сарсфилд 0:0 3 0 2 1 1 - 2 2
27. Барракас Централь 3 0 2 1 3 - 4 2
28. Альдосиви 3 0 0 3 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 2 2 0 0 7 - 4 6
2. Аргентинос Хуниорс 2 2 0 0 4 - 2 6
3. Расинг Авельянеда 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
4. Росарио Сентраль 2 1 1 0 1 - 0 4
5. Атлетико Платенсе 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Колон 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Атлетико Тукуман 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Патронато Парана 2 1 1 0 2 - 1 4
9. Эстудиантес Ла Плата 2 1 1 0 3 - 2 4
10. Годой Крус 1 1 0 0 2 - 0 3
11. Химнасия Ла-Плата 0:0 1 1 0 0 2 - 0 3
12. Уракан 1 1 0 0 2 - 0 3
13. Тальерес Кордоба 2 1 0 1 2 - 1 3
14. Сармиенто 1 1 0 0 1 - 0 3
15. Сентраль Кордоба Росарио 1 1 0 0 1 - 0 3
16. Индепендьенте Авельянеда 1 1 0 0 1 - 0 3
17. Банфилд 2 1 0 1 3 - 3 3
18. Сан-Лоренсо 2 0 2 0 4 - 4 2
19. Дефенса и Хустисия 2 0 2 0 1 - 1 2
20. Ланус 1 0 1 0 1 - 1 1
21. Ривер Плейт 1 0 1 0 0 - 0 1
22. Тигре 1 0 1 0 1 - 1 1
23. Арсенал Саранди 1 0 1 0 0 - 0 1
24. Ньюэллс Олд Бойз 1 0 1 0 0 - 0 1
25. Барракас Централь 2 0 1 1 2 - 3 1
26. Унион Санта-Фе 1 0 0 1 1 - 2 0
27. Велес Сарсфилд 0:0 1 0 0 1 0 - 1 0
28. Альдосиви 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Унион Санта-Фе 2 1 1 0 4 - 3 4
3. Эстудиантес Ла Плата 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Атлетико Платенсе 0:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Тигре 2 1 0 1 5 - 6 3
6. Велес Сарсфилд 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
7. Химнасия Ла-Плата 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
8. Банфилд 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Колон 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Атлетико Тукуман 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Сан-Лоренсо 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Ланус 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Сентраль Кордоба Росарио 2 0 1 1 2 - 3 1
14. Барракас Централь 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Индепендьенте Авельянеда 2 0 1 1 2 - 3 1
16. Ривер Плейт 2 0 1 1 0 - 1 1
17. Уракан 2 0 1 1 1 - 3 1
18. Дефенса и Хустисия 1 0 1 0 1 - 1 1
19. Арсенал Саранди 2 0 1 1 4 - 5 1
20. Бока Хуниорс 1 0 0 1 0 - 1 0
21. Аргентинос Хуниорс 1 0 0 1 0 - 1 0
22. Тальерес Кордоба 1 0 0 1 0 - 1 0
23. Росарио Сентраль 1 0 0 1 0 - 2 0
24. Патронато Парана 1 0 0 1 0 - 2 0
25. Годой Крус 2 0 0 2 1 - 3 0
26. Расинг Авельянеда 0:0 1 0 0 1 0 - 2 0
27. Альдосиви 2 0 0 2 1 - 3 0
28. Сармиенто 2 0 0 2 1 - 4 0
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    50'
    Thiago Nuss получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    47'
    Франко Мояно получил желтую карточку от судьи
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