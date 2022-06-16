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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Росарио Сентраль
0:0
Первый тайм: 39'
Годой Крус
0'
0:0
19' Не забитый пенальти
Lucas Emanuel Gamba

Ход матча

19'
Lucas Emanuel Gamba
0:0
Лучшие коэффициенты
Росарио Сентраль
Ничья
Годой Крус
3.20
3.42
2.85
Все Коэффициенты
23
Gaspar
Servio
4
Damian
Alberto
Martinez
32
Facundo
Almada
6
Комар
Хуан
3
Lautaro
Blanco
8
Монтойя
Вальтер
22
Якоб
Клаудио
7
Marcelo
Benitez
II
11
Luciano
Ferreyra
28
Lucas
Emanuel
Gamba
24
Alejo
Veliz
50
Родригес
Диего
II
21
Juan
Andres
Meli
2
Pier
Barrios
22
Gianluca
Ferrari
24
Guillermo
Luis
Ortiz
28
Elias
Sebastian
Lopez
32
Gonzalo
Abrego
5
Nelson
Acevedo
33
Ezequiel
Bullaude
11
Martin
Ojeda
20
Salomon
Rodriguez
Росарио Сентраль
4-3-1-2
Годой Крус
5-3-2

История личных встреч

Росарио Сентраль
Годой Крус

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед

19 матчей

42.1%
15.8%
42.1%
8 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

31.6%
47.4%
21%
6 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

21.1%
42.1%
36.8%
4 победы 8 ничьих 7 побед

История матчей

ЛП
1:2
ЛП
2:1
ЛП
2:2
КДМЗ3
0:1
КДМЗ3
2:1
С
5:2
С
0:0
С
1:2
К
2:3
П
0:1
П
1:0
П
1:3
П
0:1
П
3:0
П
1:0
ПА
1:0
ПА
1:1
ПА
0:1
ПА
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Росарио Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Годой Крус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Salomon Rodriguez 2 0.67
Gonzalo Abrego 1 0.33
Matias Ramirez 0 0
Martin Ojeda 0 0
Tadeo Allende 0 0

Карточки

Росарио Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Damian Alberto Martinez 2 0
Facundo Almada 2 0
Marcelo Benitez II 0 1
Gaspar Servio 1 0
Комар Хуан 1 0
Lautaro Blanco 1 0
Alejo Veliz 1 0
Годой Крус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Franco Negri 1 1
Pier Barrios 1 0
Nelson Acevedo 1 0
Matias Ramirez 1 0
Gianluca Ferrari 1 0
Salomon Rodriguez 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Росарио Сентраль
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Уракан - Росарио Сентраль 2:0 Росарио Сентраль - Ланус 0:0 Росарио Сентраль - Сол де Мэйо 1:1 Росарио Сентраль - Эстудиантес Ла Плата 3:1
Уракан - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Ланус - Росарио Сентраль 3:1 Альдосиви - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Колон 2:2 Тигре - Росарио Сентраль 2:0 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Росарио Сентраль - Барракас Централь 1:3 Сентраль Кордоба Росарио - Росарио Сентраль 0:1 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:2 Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 1:0 Арсенал Саранди - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Уракан 1:4 Ланус - Росарио Сентраль 2:2 Росарио Сентраль - Ривер Плейт 2:2
Годой Крус
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Годой Крус - Расинг Авельянеда 2:0 Атлетико Платенсе - Годой Крус 2:1 Годой Крус - Тристан Суарес 2:0 Барракас Централь - Годой Крус 3:1
Годой Крус - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Годой Крус - Ланус 1:1 Бока Хуниорс - Годой Крус 1:1 Годой Крус - Велес Сарсфилд 0:0 Годой Крус - Эстудиантес Ла Плата 3:3 Тальерес Кордоба - Годой Крус 2:1 Уракан - Годой Крус 1:3 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 3:3 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:2 Годой Крус - Альдосиви 0:2 Колон - Годой Крус 3:1 Годой Крус - Тигре 1:1 Расинг Авельянеда - Годой Крус 2:1 Годой Крус - Атлетико Платенсе 2:2 Тальерес Кордоба - Годой Крус 1:0 Патронато Парана - Годой Крус 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 3 2 1 0 4 - 2 7
2. Ньюэллс Олд Бойз 3 2 1 0 3 - 1 7
3. Атлетико Платенсе 2 2 0 0 3 - 1 6
4. Бока Хуниорс 3 2 0 1 7 - 5 6
5. Аргентинос Хуниорс 1:0 3 2 0 1 3 - 2 6
6. Колон 3 1 2 0 4 - 3 5
7. Атлетико Тукуман 3 1 2 0 3 - 2 5
8. Химнасия Ла-Плата 2 1 1 0 3 - 1 4
9. Годой Крус 0:0 3 1 1 1 3 - 2 4
10. Уракан 3 1 1 1 3 - 3 4
11. Банфилд 3 1 1 1 3 - 3 4
12. Индепендьенте Авельянеда 0:1 3 1 1 1 2 - 2 4
13. Сентраль Кордоба Росарио 3 1 1 1 3 - 3 4
14. Тигре 3 1 1 1 6 - 7 4
15. Унион Санта-Фе 3 1 1 1 5 - 5 4
16. Патронато Парана 3 1 1 1 2 - 3 4
17. Расинг Авельянеда 2 1 0 1 2 - 2 3
18. Тальерес Кордоба 3 1 0 2 2 - 2 3
19. Сармиенто 3 1 0 2 2 - 4 3
20. Дефенса и Хустисия 3 0 3 0 2 - 2 3
21. Сан-Лоренсо 3 0 3 0 4 - 4 3
22. Ланус 3 0 2 1 2 - 3 2
23. Ривер Плейт 3 0 2 1 0 - 1 2
24. Арсенал Саранди 3 0 2 1 4 - 5 2
25. Барракас Централь 3 0 2 1 3 - 4 2
26. Росарио Сентраль 0:0 3 0 2 1 0 - 2 2
27. Велес Сарсфилд 2 0 1 1 1 - 2 1
28. Альдосиви 3 0 0 3 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 2 2 0 0 7 - 4 6
2. Аргентинос Хуниорс 1:0 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Колон 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Атлетико Тукуман 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Патронато Парана 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Эстудиантес Ла Плата 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Расинг Авельянеда 1 1 0 0 2 - 0 3
8. Химнасия Ла-Плата 1 1 0 0 2 - 0 3
9. Уракан 1 1 0 0 2 - 0 3
10. Атлетико Платенсе 1 1 0 0 2 - 1 3
11. Годой Крус 0:0 1 1 0 0 2 - 0 3
12. Сармиенто 1 1 0 0 1 - 0 3
13. Сентраль Кордоба Росарио 1 1 0 0 1 - 0 3
14. Индепендьенте Авельянеда 0:1 1 1 0 0 1 - 0 3
15. Тальерес Кордоба 2 1 0 1 2 - 1 3
16. Банфилд 2 1 0 1 3 - 3 3
17. Сан-Лоренсо 2 0 2 0 4 - 4 2
18. Дефенса и Хустисия 2 0 2 0 1 - 1 2
19. Росарио Сентраль 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
20. Барракас Централь 2 0 1 1 2 - 3 1
21. Тигре 1 0 1 0 1 - 1 1
22. Ньюэллс Олд Бойз 1 0 1 0 0 - 0 1
23. Ланус 1 0 1 0 1 - 1 1
24. Арсенал Саранди 1 0 1 0 0 - 0 1
25. Ривер Плейт 1 0 1 0 0 - 0 1
26. Унион Санта-Фе 1 0 0 1 1 - 2 0
27. Велес Сарсфилд 1 0 0 1 0 - 1 0
28. Альдосиви 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Унион Санта-Фе 2 1 1 0 4 - 3 4
3. Атлетико Платенсе 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Эстудиантес Ла Плата 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Тигре 2 1 0 1 5 - 6 3
6. Велес Сарсфилд 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Колон 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Сан-Лоренсо 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Дефенса и Хустисия 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Атлетико Тукуман 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Химнасия Ла-Плата 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Банфилд 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Арсенал Саранди 2 0 1 1 4 - 5 1
14. Годой Крус 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
15. Индепендьенте Авельянеда 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Сентраль Кордоба Росарио 2 0 1 1 2 - 3 1
17. Барракас Централь 1 0 1 0 1 - 1 1
18. Ланус 2 0 1 1 1 - 2 1
19. Ривер Плейт 2 0 1 1 0 - 1 1
20. Уракан 2 0 1 1 1 - 3 1
21. Тальерес Кордоба 1 0 0 1 0 - 1 0
22. Аргентинос Хуниорс 1:0 1 0 0 1 0 - 1 0
23. Бока Хуниорс 1 0 0 1 0 - 1 0
24. Росарио Сентраль 0:0 1 0 0 1 0 - 2 0
25. Патронато Парана 1 0 0 1 0 - 2 0
26. Расинг Авельянеда 1 0 0 1 0 - 2 0
27. Альдосиви 2 0 0 2 1 - 3 0
28. Сармиенто 2 0 0 2 1 - 4 0
  • Первый тайм
  • Описание гола
    19'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Лукас Эмануэль Гамба пробил пенальти, но не смог забить!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Росарио Сентраль
Ничья
Годой Крус
3.20
3.42
2.85
Все Коэффициенты
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Росарио Сентраль
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