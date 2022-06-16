0:0
Первый тайм: 39'
Ход матча
19'
22
Якоб
Клаудио
24
Alejo
Veliz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Якоб КлаудиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Alejo VelizНападающий
- Запасные игроки
-
37 Сильва КевинВратарь
- Защитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Leandro Somoza
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Martin OjedaНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
30 Juan AndradaПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Juan PintadoПолузащитник
-
36 Bruno Sosa
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sergio Gomez
История личных встреч
Росарио Сентраль
Годой Крус
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед
19 матчей
42.1%
15.8%
42.1%
8 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
31.6%
47.4%
21%
6 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
21.1%
42.1%
36.8%
4 победы 8 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Росарио Сентраль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Годой Крус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Salomon Rodriguez
|2
|0.67
|Gonzalo Abrego
|1
|0.33
|Matias Ramirez
|0
|0
|Martin Ojeda
|0
|0
|Tadeo Allende
|0
|0
Карточки
Росарио Сентраль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Damian Alberto Martinez
|2
|0
|Facundo Almada
|2
|0
|Marcelo Benitez II
|0
|1
|Gaspar Servio
|1
|0
|Комар Хуан
|1
|0
|Lautaro Blanco
|1
|0
|Alejo Veliz
|1
|0
Годой Крус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Franco Negri
|1
|1
|Pier Barrios
|1
|0
|Nelson Acevedo
|1
|0
|Matias Ramirez
|1
|0
|Gianluca Ferrari
|1
|0
|Salomon Rodriguez
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Росарио Сентраль
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Уракан - Росарио Сентраль 2:0 Росарио Сентраль - Ланус 0:0 Росарио Сентраль - Сол де Мэйо 1:1 Росарио Сентраль - Эстудиантес Ла Плата 3:1
Уракан - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Ланус - Росарио Сентраль 3:1 Альдосиви - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Колон 2:2 Тигре - Росарио Сентраль 2:0 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Росарио Сентраль - Барракас Централь 1:3 Сентраль Кордоба Росарио - Росарио Сентраль 0:1 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:2 Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 1:0 Арсенал Саранди - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Уракан 1:4 Ланус - Росарио Сентраль 2:2 Росарио Сентраль - Ривер Плейт 2:2
Годой Крус
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Годой Крус - Расинг Авельянеда 2:0 Атлетико Платенсе - Годой Крус 2:1 Годой Крус - Тристан Суарес 2:0 Барракас Централь - Годой Крус 3:1
Годой Крус - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Годой Крус - Ланус 1:1 Бока Хуниорс - Годой Крус 1:1 Годой Крус - Велес Сарсфилд 0:0 Годой Крус - Эстудиантес Ла Плата 3:3 Тальерес Кордоба - Годой Крус 2:1 Уракан - Годой Крус 1:3 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 3:3 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:2 Годой Крус - Альдосиви 0:2 Колон - Годой Крус 3:1 Годой Крус - Тигре 1:1 Расинг Авельянеда - Годой Крус 2:1 Годой Крус - Атлетико Платенсе 2:2 Тальерес Кордоба - Годой Крус 1:0 Патронато Парана - Годой Крус 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Ла Плата
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|3.
|Атлетико Платенсе
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Бока Хуниорс
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|1:0
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|6.
|Колон
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|7.
|Атлетико Тукуман
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|9.
|Годой Крус
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|10.
|Уракан
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|Банфилд
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|12.
|Индепендьенте Авельянеда
|0:1
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|13.
|Сентраль Кордоба Росарио
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|14.
|Тигре
|3
|1
|1
|1
|6 - 7
|4
|15.
|Унион Санта-Фе
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|16.
|Патронато Парана
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|17.
|Расинг Авельянеда
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|18.
|Тальерес Кордоба
|3
|1
|0
|2
|2 - 2
|3
|19.
|Сармиенто
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|20.
|Дефенса и Хустисия
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|21.
|Сан-Лоренсо
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|22.
|Ланус
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|23.
|Ривер Плейт
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|24.
|Арсенал Саранди
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|25.
|Барракас Централь
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|26.
|Росарио Сентраль
|0:0
|3
|0
|2
|1
|0 - 2
|2
|27.
|Велес Сарсфилд
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|28.
|Альдосиви
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|2
|2
|0
|0
|7 - 4
|6
|2.
|Аргентинос Хуниорс
|1:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Колон
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Атлетико Тукуман
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Патронато Парана
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Эстудиантес Ла Плата
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Расинг Авельянеда
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|9.
|Уракан
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|10.
|Атлетико Платенсе
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|11.
|Годой Крус
|0:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|12.
|Сармиенто
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|13.
|Сентраль Кордоба Росарио
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|14.
|Индепендьенте Авельянеда
|0:1
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|15.
|Тальерес Кордоба
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|16.
|Банфилд
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|17.
|Сан-Лоренсо
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|18.
|Дефенса и Хустисия
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|19.
|Росарио Сентраль
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|20.
|Барракас Централь
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|21.
|Тигре
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|22.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|23.
|Ланус
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|24.
|Арсенал Саранди
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|25.
|Ривер Плейт
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|26.
|Унион Санта-Фе
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|27.
|Велес Сарсфилд
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|28.
|Альдосиви
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Унион Санта-Фе
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|3.
|Атлетико Платенсе
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Эстудиантес Ла Плата
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Тигре
|2
|1
|0
|1
|5 - 6
|3
|6.
|Велес Сарсфилд
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Колон
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Сан-Лоренсо
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Дефенса и Хустисия
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Атлетико Тукуман
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Химнасия Ла-Плата
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Банфилд
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Арсенал Саранди
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|14.
|Годой Крус
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Индепендьенте Авельянеда
|0:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Сентраль Кордоба Росарио
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|17.
|Барракас Централь
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|18.
|Ланус
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|19.
|Ривер Плейт
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|20.
|Уракан
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|21.
|Тальерес Кордоба
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|22.
|Аргентинос Хуниорс
|1:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|23.
|Бока Хуниорс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|24.
|Росарио Сентраль
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|25.
|Патронато Парана
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|26.
|Расинг Авельянеда
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|27.
|Альдосиви
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|28.
|Сармиенто
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0