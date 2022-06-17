  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Росарио Сентраль
1:0
Конец матча
Годой Крус
0'
0:0
19' Не забитый пенальти
Lucas Emanuel Gamba
73' Желтая карточка
Nestor Breitenbruch
76' Вторая желтая карточка
Nestor Breitenbruch
1:0
84' Пенальти
Gaspar Servio
90' Желтая карточка
Mateo Tanlongo
90'+7
23
Gaspar
Servio
4
Damian
Alberto
Martinez
32
Facundo
Almada
6
Комар
Хуан
3
Lautaro
Blanco
8
Монтойя
Вальтер
22
Якоб
Клаудио
7
Marcelo
Benitez
II
11
Luciano
Ferreyra
28
Lucas
Emanuel
Gamba
24
Alejo
Veliz
50
Родригес
Диего
II
21
Juan
Andres
Meli
2
Pier
Barrios
22
Gianluca
Ferrari
24
Guillermo
Luis
Ortiz
28
Elias
Sebastian
Lopez
32
Gonzalo
Abrego
5
Nelson
Acevedo
33
Ezequiel
Bullaude
11
Martin
Ojeda
20
Salomon
Rodriguez
Росарио Сентраль
4-3-1-2
Годой Крус
5-3-2

История личных встреч

Росарио Сентраль
Годой Крус

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед

19 матчей

42.1%
15.8%
42.1%
8 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

31.6%
47.4%
21%
6 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

21.1%
42.1%
36.8%
4 победы 8 ничьих 7 побед

История матчей

ЛП
1:2
ЛП
2:1
ЛП
2:2
КДМЗ3
0:1
КДМЗ3
2:1
С
5:2
С
0:0
С
1:2
К
2:3
П
0:1
П
1:0
П
1:3
П
0:1
П
3:0
П
1:0
ПА
1:0
ПА
1:1
ПА
0:1
ПА
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Росарио Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gaspar Servio 1 (1) 0.33
Годой Крус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Salomon Rodriguez 2 0.67
Gonzalo Abrego 1 0.33
Matias Ramirez 0 0
Martin Ojeda 0 0
Tadeo Allende 0 0

Карточки

Росарио Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Damian Alberto Martinez 2 0
Facundo Almada 2 0
Marcelo Benitez II 0 1
Gaspar Servio 1 0
Комар Хуан 1 0
Lautaro Blanco 1 0
Mateo Tanlongo 1 0
Alejo Veliz 1 0
Годой Крус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nestor Breitenbruch 1 1
Franco Negri 1 1
Pier Barrios 1 0
Nelson Acevedo 1 0
Matias Ramirez 1 0
Gianluca Ferrari 1 0
Salomon Rodriguez 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Росарио Сентраль
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Уракан - Росарио Сентраль 2:0 Росарио Сентраль - Ланус 0:0 Росарио Сентраль - Сол де Мэйо 1:1 Росарио Сентраль - Эстудиантес Ла Плата 3:1
Уракан - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Ланус - Росарио Сентраль 3:1 Альдосиви - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Колон 2:2 Тигре - Росарио Сентраль 2:0 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Росарио Сентраль - Барракас Централь 1:3 Сентраль Кордоба Росарио - Росарио Сентраль 0:1 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:2 Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 1:0 Арсенал Саранди - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Уракан 1:4 Ланус - Росарио Сентраль 2:2 Росарио Сентраль - Ривер Плейт 2:2
Годой Крус
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Годой Крус - Расинг Авельянеда 2:0 Атлетико Платенсе - Годой Крус 2:1 Годой Крус - Тристан Суарес 2:0 Барракас Централь - Годой Крус 3:1
Годой Крус - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Годой Крус - Ланус 1:1 Бока Хуниорс - Годой Крус 1:1 Годой Крус - Велес Сарсфилд 0:0 Годой Крус - Эстудиантес Ла Плата 3:3 Тальерес Кордоба - Годой Крус 2:1 Уракан - Годой Крус 1:3 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 3:3 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:2 Годой Крус - Альдосиви 0:2 Колон - Годой Крус 3:1 Годой Крус - Тигре 1:1 Расинг Авельянеда - Годой Крус 2:1 Годой Крус - Атлетико Платенсе 2:2 Тальерес Кордоба - Годой Крус 1:0 Патронато Парана - Годой Крус 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 3 2 1 0 4 - 2 7
2. Ньюэллс Олд Бойз 3 2 1 0 3 - 1 7
3. Атлетико Платенсе 0:0 3 2 1 0 3 - 1 7
4. Бока Хуниорс 3 2 0 1 7 - 5 6
5. Аргентинос Хуниорс 3 2 0 1 4 - 3 6
6. Химнасия Ла-Плата 0:0 3 1 2 0 3 - 1 5
7. Колон 3 1 2 0 4 - 3 5
8. Атлетико Тукуман 3 1 2 0 3 - 2 5
9. Унион Санта-Фе 3 1 1 1 5 - 5 4
10. Расинг Авельянеда 0:0 3 1 1 1 2 - 2 4
11. Уракан 3 1 1 1 3 - 3 4
12. Банфилд 3 1 1 1 3 - 3 4
13. Индепендьенте Авельянеда 3 1 1 1 3 - 3 4
14. Сентраль Кордоба Росарио 3 1 1 1 3 - 3 4
15. Росарио Сентраль 3 1 1 1 1 - 2 4
16. Патронато Парана 3 1 1 1 2 - 3 4
17. Тигре 3 1 1 1 6 - 7 4
18. Тальерес Кордоба 3 1 0 2 2 - 2 3
19. Годой Крус 3 1 0 2 3 - 3 3
20. Сармиенто 3 1 0 2 2 - 4 3
21. Дефенса и Хустисия 3 0 3 0 2 - 2 3
22. Сан-Лоренсо 3 0 3 0 4 - 4 3
23. Ланус 3 0 2 1 2 - 3 2
24. Ривер Плейт 3 0 2 1 0 - 1 2
25. Арсенал Саранди 3 0 2 1 4 - 5 2
26. Велес Сарсфилд 0:0 3 0 2 1 1 - 2 2
27. Барракас Централь 3 0 2 1 3 - 4 2
28. Альдосиви 3 0 0 3 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 2 2 0 0 7 - 4 6
2. Аргентинос Хуниорс 2 2 0 0 4 - 2 6
3. Расинг Авельянеда 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
4. Росарио Сентраль 2 1 1 0 1 - 0 4
5. Атлетико Платенсе 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Колон 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Атлетико Тукуман 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Патронато Парана 2 1 1 0 2 - 1 4
9. Эстудиантес Ла Плата 2 1 1 0 3 - 2 4
10. Годой Крус 1 1 0 0 2 - 0 3
11. Химнасия Ла-Плата 0:0 1 1 0 0 2 - 0 3
12. Уракан 1 1 0 0 2 - 0 3
13. Тальерес Кордоба 2 1 0 1 2 - 1 3
14. Сармиенто 1 1 0 0 1 - 0 3
15. Сентраль Кордоба Росарио 1 1 0 0 1 - 0 3
16. Индепендьенте Авельянеда 1 1 0 0 1 - 0 3
17. Банфилд 2 1 0 1 3 - 3 3
18. Сан-Лоренсо 2 0 2 0 4 - 4 2
19. Дефенса и Хустисия 2 0 2 0 1 - 1 2
20. Ланус 1 0 1 0 1 - 1 1
21. Ривер Плейт 1 0 1 0 0 - 0 1
22. Тигре 1 0 1 0 1 - 1 1
23. Арсенал Саранди 1 0 1 0 0 - 0 1
24. Ньюэллс Олд Бойз 1 0 1 0 0 - 0 1
25. Барракас Централь 2 0 1 1 2 - 3 1
26. Унион Санта-Фе 1 0 0 1 1 - 2 0
27. Велес Сарсфилд 0:0 1 0 0 1 0 - 1 0
28. Альдосиви 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Унион Санта-Фе 2 1 1 0 4 - 3 4
3. Эстудиантес Ла Плата 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Атлетико Платенсе 0:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Тигре 2 1 0 1 5 - 6 3
6. Велес Сарсфилд 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
7. Химнасия Ла-Плата 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
8. Банфилд 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Колон 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Атлетико Тукуман 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Сан-Лоренсо 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Ланус 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Сентраль Кордоба Росарио 2 0 1 1 2 - 3 1
14. Барракас Централь 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Индепендьенте Авельянеда 2 0 1 1 2 - 3 1
16. Ривер Плейт 2 0 1 1 0 - 1 1
17. Уракан 2 0 1 1 1 - 3 1
18. Дефенса и Хустисия 1 0 1 0 1 - 1 1
19. Арсенал Саранди 2 0 1 1 4 - 5 1
20. Бока Хуниорс 1 0 0 1 0 - 1 0
21. Аргентинос Хуниорс 1 0 0 1 0 - 1 0
22. Тальерес Кордоба 1 0 0 1 0 - 1 0
23. Росарио Сентраль 1 0 0 1 0 - 2 0
24. Патронато Парана 1 0 0 1 0 - 2 0
25. Годой Крус 2 0 0 2 1 - 3 0
26. Расинг Авельянеда 0:0 1 0 0 1 0 - 2 0
27. Альдосиви 2 0 0 2 1 - 3 0
28. Сармиенто 2 0 0 2 1 - 4 0
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      19'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Лукас Эмануэль Гамба пробил пенальти, но не смог забить!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Росарио Сентраль 1:0 Годой Крус онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000 рублей новым игрокам
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     