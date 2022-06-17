0:0
Первый тайм: 23'
0'
21
Ivan
Gomez
10
Сарате
Мауро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Ivan GomezПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Сарате МауроПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
79 Ayrton Costa
-
-
-
Главный тренер: Omar de Felippe
- Основной состав
-
17 Рей РодригоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Ramon SosaПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Алеман БрайнПолузащитник
- Полузащитник
-
43 Erik RamirezНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Nery LeyesПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
28 Tomas Muro
-
-
-
Главный тренер: Горосито Нестор
История личных встреч
Атлетико Платенсе
Химнасия Ла-Плата
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Платенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ivan Gomez
|1
|0.33
|Бергессио Гонсало
|1 (1)
|0.33
|Сарате Мауро
|1 (1)
|0.33
|Nicolas Morgantini
|0
|0
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Cristian Alberto Tarragona
|2 (1)
|0.67
|Карбонеро Йохан
|1
|0.33
|Ramon Sosa
|0
|0
Карточки
Атлетико Платенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nicolas Morgantini
|1
|0
|Haibrany Ruiz Diaz
|1
|0
|Alexis Sabella
|1
|0
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Agustin Cardozo
|2
|0
|Leonardo Morales
|1
|0
|Manuel Insurralde
|1
|0
|Tomas Muro
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Платенсе
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 0:1 Атлетико Платенсе - Годой Крус 2:1 Атлетико Платенсе - Бельграно 1:1 Ривер Плейт - Атлетико Платенсе 2:1
Атлетико Платенсе - Аргентинос Хуниорс 1:1 Дефенса и Хустисия - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Химнасия Ла-Плата 0:3 Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 2:2 Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Платенсе 3:1 Тигре - Атлетико Платенсе 4:0 Атлетико Платенсе - Патронато Парана 1:2 Унион Санта-Фе - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Банфилд 0:1 Атлетико Платенсе - Сармиенто 2:0 Атлетико Тукуман - Атлетико Платенсе 2:2 Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 1:0 Атлетико Платенсе - Велес Сарсфилд 3:2 Годой Крус - Атлетико Платенсе 2:2 Атлетико Платенсе - Уракан 4:2
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Химнасия Ла-Плата - Патронато Парана 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Депортиво Линьерс 1:0 Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 3:1
Патронато Парана - Химнасия Ла-Плата 0:6 Химнасия Ла-Плата - Унион Санта-Фе 1:0 Атлетико Платенсе - Химнасия Ла-Плата 0:3 Химнасия Ла-Плата - Сармиенто 1:3 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 1:2 Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 2:1 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 4:0 Химнасия Ла-Плата - Аргентинос Хуниорс 2:2 Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 3:2 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 4:0 Химнасия Ла-Плата - Сан-Лоренсо 1:0 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:0 Патронато Парана - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла Плата 4:4 Аргентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Ла Плата
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|3.
|Атлетико Платенсе
|0:0
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|4.
|Бока Хуниорс
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|6.
|Химнасия Ла-Плата
|0:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|7.
|Колон
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|8.
|Атлетико Тукуман
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|9.
|Унион Санта-Фе
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|10.
|Расинг Авельянеда
|0:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|11.
|Уракан
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|12.
|Банфилд
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|13.
|Индепендьенте Авельянеда
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|14.
|Сентраль Кордоба Росарио
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|15.
|Росарио Сентраль
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|16.
|Патронато Парана
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|17.
|Тигре
|3
|1
|1
|1
|6 - 7
|4
|18.
|Тальерес Кордоба
|3
|1
|0
|2
|2 - 2
|3
|19.
|Годой Крус
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|20.
|Сармиенто
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|21.
|Дефенса и Хустисия
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|22.
|Сан-Лоренсо
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|23.
|Ланус
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|24.
|Ривер Плейт
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|25.
|Арсенал Саранди
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|26.
|Велес Сарсфилд
|0:0
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|27.
|Барракас Централь
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|28.
|Альдосиви
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|2
|2
|0
|0
|7 - 4
|6
|2.
|Аргентинос Хуниорс
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|Расинг Авельянеда
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|Росарио Сентраль
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|Атлетико Платенсе
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Колон
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Атлетико Тукуман
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Патронато Парана
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|Эстудиантес Ла Плата
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|10.
|Годой Крус
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|11.
|Химнасия Ла-Плата
|0:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|12.
|Уракан
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|13.
|Тальерес Кордоба
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|14.
|Сармиенто
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|15.
|Сентраль Кордоба Росарио
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|16.
|Индепендьенте Авельянеда
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|17.
|Банфилд
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|18.
|Сан-Лоренсо
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|19.
|Дефенса и Хустисия
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|20.
|Ланус
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|21.
|Ривер Плейт
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|22.
|Тигре
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|23.
|Арсенал Саранди
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|24.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|25.
|Барракас Централь
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|26.
|Унион Санта-Фе
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|27.
|Велес Сарсфилд
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|28.
|Альдосиви
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Унион Санта-Фе
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|3.
|Эстудиантес Ла Плата
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Атлетико Платенсе
|0:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Тигре
|2
|1
|0
|1
|5 - 6
|3
|6.
|Велес Сарсфилд
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|7.
|Химнасия Ла-Плата
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|8.
|Банфилд
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Колон
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Атлетико Тукуман
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Сан-Лоренсо
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Ланус
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Сентраль Кордоба Росарио
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|Барракас Централь
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Индепендьенте Авельянеда
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|Ривер Плейт
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|17.
|Уракан
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|18.
|Дефенса и Хустисия
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|19.
|Арсенал Саранди
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|20.
|Бока Хуниорс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|21.
|Аргентинос Хуниорс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|22.
|Тальерес Кордоба
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|23.
|Росарио Сентраль
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|24.
|Патронато Парана
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|25.
|Годой Крус
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|26.
|Расинг Авельянеда
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|27.
|Альдосиви
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|28.
|Сармиенто
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0