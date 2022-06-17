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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Атлетико Платенсе
0:0
Первый тайм: 23'
Химнасия Ла-Плата
0'
Лучшие коэффициенты
Атлетико Платенсе
Ничья
Химнасия Ла-Плата
2.95
3.25
2.55
Все Коэффициенты
22
Marcos
Ledesma
16
Haibrany
Ruiz
Diaz
6
Gaston
Suso
24
Juan
Pablo
Pignani
4
Nicolas
Morgantini
21
Ivan
Gomez
5
Carlos
Villalba
3
Juan
Infante
10
Сарате
Мауро
26
Ignacio
Schor
9
Бергессио
Гонсало
17
Рей
Родриго
6
Guillermo
Enrique
4
Leonardo
Morales
3
Пирис
Оскар
32
Matias
Melluso
11
Ramon
Sosa
30
Agustin
Cardozo
10
Алеман
Брайн
7
Карбонеро
Йохан
43
Erik
Ramirez
25
Cristian
Alberto
Tarragona
Атлетико Платенсе
3-4-1-2
Химнасия Ла-Плата
4-4-2

История личных встреч

Атлетико Платенсе
Химнасия Ла-Плата

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ЛП
0:3
ЛП
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Платенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ivan Gomez 1 0.33
Бергессио Гонсало 1 (1) 0.33
Сарате Мауро 1 (1) 0.33
Nicolas Morgantini 0 0
Химнасия Ла-Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Cristian Alberto Tarragona 2 (1) 0.67
Карбонеро Йохан 1 0.33
Ramon Sosa 0 0

Карточки

Атлетико Платенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nicolas Morgantini 1 0
Haibrany Ruiz Diaz 1 0
Alexis Sabella 1 0
Химнасия Ла-Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Agustin Cardozo 2 0
Leonardo Morales 1 0
Manuel Insurralde 1 0
Tomas Muro 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Платенсе
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 0:1 Атлетико Платенсе - Годой Крус 2:1 Атлетико Платенсе - Бельграно 1:1 Ривер Плейт - Атлетико Платенсе 2:1
Атлетико Платенсе - Аргентинос Хуниорс 1:1 Дефенса и Хустисия - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Химнасия Ла-Плата 0:3 Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 2:2 Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Платенсе 3:1 Тигре - Атлетико Платенсе 4:0 Атлетико Платенсе - Патронато Парана 1:2 Унион Санта-Фе - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Банфилд 0:1 Атлетико Платенсе - Сармиенто 2:0 Атлетико Тукуман - Атлетико Платенсе 2:2 Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 1:0 Атлетико Платенсе - Велес Сарсфилд 3:2 Годой Крус - Атлетико Платенсе 2:2 Атлетико Платенсе - Уракан 4:2
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Химнасия Ла-Плата - Патронато Парана 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Депортиво Линьерс 1:0 Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 3:1
Патронато Парана - Химнасия Ла-Плата 0:6 Химнасия Ла-Плата - Унион Санта-Фе 1:0 Атлетико Платенсе - Химнасия Ла-Плата 0:3 Химнасия Ла-Плата - Сармиенто 1:3 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 1:2 Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 2:1 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 4:0 Химнасия Ла-Плата - Аргентинос Хуниорс 2:2 Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 3:2 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 4:0 Химнасия Ла-Плата - Сан-Лоренсо 1:0 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:0 Патронато Парана - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла Плата 4:4 Аргентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 3 2 1 0 4 - 2 7
2. Ньюэллс Олд Бойз 3 2 1 0 3 - 1 7
3. Атлетико Платенсе 0:0 3 2 1 0 3 - 1 7
4. Бока Хуниорс 3 2 0 1 7 - 5 6
5. Аргентинос Хуниорс 3 2 0 1 4 - 3 6
6. Химнасия Ла-Плата 0:0 3 1 2 0 3 - 1 5
7. Колон 3 1 2 0 4 - 3 5
8. Атлетико Тукуман 3 1 2 0 3 - 2 5
9. Унион Санта-Фе 3 1 1 1 5 - 5 4
10. Расинг Авельянеда 0:0 3 1 1 1 2 - 2 4
11. Уракан 3 1 1 1 3 - 3 4
12. Банфилд 3 1 1 1 3 - 3 4
13. Индепендьенте Авельянеда 3 1 1 1 3 - 3 4
14. Сентраль Кордоба Росарио 3 1 1 1 3 - 3 4
15. Росарио Сентраль 3 1 1 1 1 - 2 4
16. Патронато Парана 3 1 1 1 2 - 3 4
17. Тигре 3 1 1 1 6 - 7 4
18. Тальерес Кордоба 3 1 0 2 2 - 2 3
19. Годой Крус 3 1 0 2 3 - 3 3
20. Сармиенто 3 1 0 2 2 - 4 3
21. Дефенса и Хустисия 3 0 3 0 2 - 2 3
22. Сан-Лоренсо 3 0 3 0 4 - 4 3
23. Ланус 3 0 2 1 2 - 3 2
24. Ривер Плейт 3 0 2 1 0 - 1 2
25. Арсенал Саранди 3 0 2 1 4 - 5 2
26. Велес Сарсфилд 0:0 3 0 2 1 1 - 2 2
27. Барракас Централь 3 0 2 1 3 - 4 2
28. Альдосиви 3 0 0 3 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 2 2 0 0 7 - 4 6
2. Аргентинос Хуниорс 2 2 0 0 4 - 2 6
3. Расинг Авельянеда 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
4. Росарио Сентраль 2 1 1 0 1 - 0 4
5. Атлетико Платенсе 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Колон 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Атлетико Тукуман 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Патронато Парана 2 1 1 0 2 - 1 4
9. Эстудиантес Ла Плата 2 1 1 0 3 - 2 4
10. Годой Крус 1 1 0 0 2 - 0 3
11. Химнасия Ла-Плата 0:0 1 1 0 0 2 - 0 3
12. Уракан 1 1 0 0 2 - 0 3
13. Тальерес Кордоба 2 1 0 1 2 - 1 3
14. Сармиенто 1 1 0 0 1 - 0 3
15. Сентраль Кордоба Росарио 1 1 0 0 1 - 0 3
16. Индепендьенте Авельянеда 1 1 0 0 1 - 0 3
17. Банфилд 2 1 0 1 3 - 3 3
18. Сан-Лоренсо 2 0 2 0 4 - 4 2
19. Дефенса и Хустисия 2 0 2 0 1 - 1 2
20. Ланус 1 0 1 0 1 - 1 1
21. Ривер Плейт 1 0 1 0 0 - 0 1
22. Тигре 1 0 1 0 1 - 1 1
23. Арсенал Саранди 1 0 1 0 0 - 0 1
24. Ньюэллс Олд Бойз 1 0 1 0 0 - 0 1
25. Барракас Централь 2 0 1 1 2 - 3 1
26. Унион Санта-Фе 1 0 0 1 1 - 2 0
27. Велес Сарсфилд 0:0 1 0 0 1 0 - 1 0
28. Альдосиви 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Унион Санта-Фе 2 1 1 0 4 - 3 4
3. Эстудиантес Ла Плата 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Атлетико Платенсе 0:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Тигре 2 1 0 1 5 - 6 3
6. Велес Сарсфилд 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
7. Химнасия Ла-Плата 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
8. Банфилд 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Колон 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Атлетико Тукуман 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Сан-Лоренсо 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Ланус 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Сентраль Кордоба Росарио 2 0 1 1 2 - 3 1
14. Барракас Централь 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Индепендьенте Авельянеда 2 0 1 1 2 - 3 1
16. Ривер Плейт 2 0 1 1 0 - 1 1
17. Уракан 2 0 1 1 1 - 3 1
18. Дефенса и Хустисия 1 0 1 0 1 - 1 1
19. Арсенал Саранди 2 0 1 1 4 - 5 1
20. Бока Хуниорс 1 0 0 1 0 - 1 0
21. Аргентинос Хуниорс 1 0 0 1 0 - 1 0
22. Тальерес Кордоба 1 0 0 1 0 - 1 0
23. Росарио Сентраль 1 0 0 1 0 - 2 0
24. Патронато Парана 1 0 0 1 0 - 2 0
25. Годой Крус 2 0 0 2 1 - 3 0
26. Расинг Авельянеда 0:0 1 0 0 1 0 - 2 0
27. Альдосиви 2 0 0 2 1 - 3 0
28. Сармиенто 2 0 0 2 1 - 4 0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Атлетико Платенсе
Ничья
Химнасия Ла-Плата
2.95
3.25
2.55
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Атлетико Платенсе 0:0 Химнасия Ла-Плата онлайн

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