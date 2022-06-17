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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Атлетико Платенсе
1:1
Конец матча
Химнасия Ла-Плата
0'
33' Желтая карточка
Ivan Gomez
71' Желтая карточка
Carlos Villalba
0:1
83' Гол
Lautaro Chavez
84' Желтая карточка
Erik Ramirez
85' Желтая карточка
Пирис Оскар
1:1
88' Гол
Juan Esquivel
90' Желтая карточка
Horacio Tijanovich
90'+6
22
Marcos
Ledesma
16
Haibrany
Ruiz
Diaz
6
Gaston
Suso
24
Juan
Pablo
Pignani
4
Nicolas
Morgantini
21
Ivan
Gomez
5
Carlos
Villalba
3
Juan
Infante
10
Сарате
Мауро
26
Ignacio
Schor
9
Бергессио
Гонсало
17
Рей
Родриго
6
Guillermo
Enrique
4
Leonardo
Morales
3
Пирис
Оскар
32
Matias
Melluso
11
Ramon
Sosa
30
Agustin
Cardozo
10
Алеман
Брайн
7
Карбонеро
Йохан
43
Erik
Ramirez
25
Cristian
Alberto
Tarragona
Атлетико Платенсе
3-4-1-2
Химнасия Ла-Плата
4-4-2

История личных встреч

Атлетико Платенсе
Химнасия Ла-Плата

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ЛП
0:3
ЛП
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Платенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ivan Gomez 1 0.33
Juan Esquivel 1 0.33
Бергессио Гонсало 1 (1) 0.33
Сарате Мауро 1 (1) 0.33
Nicolas Morgantini 0 0
Juan Infante 0 0
Химнасия Ла-Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Cristian Alberto Tarragona 2 (1) 0.67
Lautaro Chavez 1 0.33
Карбонеро Йохан 1 0.33
Ramon Sosa 0 0

Карточки

Атлетико Платенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ivan Gomez 1 0
Horacio Tijanovich 1 0
Nicolas Morgantini 1 0
Carlos Villalba 1 0
Haibrany Ruiz Diaz 1 0
Alexis Sabella 1 0
Химнасия Ла-Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Agustin Cardozo 2 0
Leonardo Morales 1 0
Erik Ramirez 1 0
Пирис Оскар 1 0
Manuel Insurralde 1 0
Tomas Muro 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
50%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
2
50%
1
25%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Платенсе
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 0:1 Атлетико Платенсе - Годой Крус 2:1 Атлетико Платенсе - Бельграно 1:1 Ривер Плейт - Атлетико Платенсе 2:1
Атлетико Платенсе - Аргентинос Хуниорс 1:1 Дефенса и Хустисия - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Химнасия Ла-Плата 0:3 Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 2:2 Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Платенсе 3:1 Тигре - Атлетико Платенсе 4:0 Атлетико Платенсе - Патронато Парана 1:2 Унион Санта-Фе - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Банфилд 0:1 Атлетико Платенсе - Сармиенто 2:0 Атлетико Тукуман - Атлетико Платенсе 2:2 Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 1:0 Атлетико Платенсе - Велес Сарсфилд 3:2 Годой Крус - Атлетико Платенсе 2:2 Атлетико Платенсе - Уракан 4:2
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Химнасия Ла-Плата - Патронато Парана 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Депортиво Линьерс 1:0 Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 3:1
Патронато Парана - Химнасия Ла-Плата 0:6 Химнасия Ла-Плата - Унион Санта-Фе 1:0 Атлетико Платенсе - Химнасия Ла-Плата 0:3 Химнасия Ла-Плата - Сармиенто 1:3 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 1:2 Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 2:1 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 4:0 Химнасия Ла-Плата - Аргентинос Хуниорс 2:2 Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 3:2 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 4:0 Химнасия Ла-Плата - Сан-Лоренсо 1:0 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:0 Патронато Парана - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла Плата 4:4 Аргентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 3 2 1 0 4 - 2 7
2. Ньюэллс Олд Бойз 3 2 1 0 3 - 1 7
3. Атлетико Платенсе 3 2 1 0 4 - 2 7
4. Бока Хуниорс 3 2 0 1 7 - 5 6
5. Расинг Авельянеда 3 2 0 1 4 - 2 6
6. Аргентинос Хуниорс 3 2 0 1 4 - 3 6
7. Химнасия Ла-Плата 3 1 2 0 4 - 2 5
8. Колон 3 1 2 0 4 - 3 5
9. Атлетико Тукуман 3 1 2 0 3 - 2 5
10. Унион Санта-Фе 3 1 1 1 5 - 5 4
11. Уракан 3 1 1 1 3 - 3 4
12. Банфилд 3 1 1 1 3 - 3 4
13. Индепендьенте Авельянеда 3 1 1 1 3 - 3 4
14. Сентраль Кордоба Росарио 3 1 1 1 3 - 3 4
15. Росарио Сентраль 3 1 1 1 1 - 2 4
16. Патронато Парана 3 1 1 1 2 - 3 4
17. Тигре 3 1 1 1 6 - 7 4
18. Тальерес Кордоба 3 1 0 2 2 - 2 3
19. Годой Крус 3 1 0 2 3 - 3 3
20. Сармиенто 3 1 0 2 2 - 4 3
21. Дефенса и Хустисия 3 0 3 0 2 - 2 3
22. Сан-Лоренсо 3 0 3 0 4 - 4 3
23. Ланус 3 0 2 1 2 - 3 2
24. Ривер Плейт 3 0 2 1 0 - 1 2
25. Арсенал Саранди 3 0 2 1 4 - 5 2
26. Барракас Централь 3 0 2 1 3 - 4 2
27. Велес Сарсфилд 3 0 1 2 1 - 4 1
28. Альдосиви 3 0 0 3 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Бока Хуниорс 2 2 0 0 7 - 4 6
3. Аргентинос Хуниорс 2 2 0 0 4 - 2 6
4. Росарио Сентраль 2 1 1 0 1 - 0 4
5. Атлетико Платенсе 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Колон 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Атлетико Тукуман 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Патронато Парана 2 1 1 0 2 - 1 4
9. Эстудиантес Ла Плата 2 1 1 0 3 - 2 4
10. Годой Крус 1 1 0 0 2 - 0 3
11. Химнасия Ла-Плата 1 1 0 0 2 - 0 3
12. Уракан 1 1 0 0 2 - 0 3
13. Сентраль Кордоба Росарио 1 1 0 0 1 - 0 3
14. Индепендьенте Авельянеда 1 1 0 0 1 - 0 3
15. Тальерес Кордоба 2 1 0 1 2 - 1 3
16. Сармиенто 1 1 0 0 1 - 0 3
17. Банфилд 2 1 0 1 3 - 3 3
18. Дефенса и Хустисия 2 0 2 0 1 - 1 2
19. Сан-Лоренсо 2 0 2 0 4 - 4 2
20. Ньюэллс Олд Бойз 1 0 1 0 0 - 0 1
21. Ланус 1 0 1 0 1 - 1 1
22. Ривер Плейт 1 0 1 0 0 - 0 1
23. Арсенал Саранди 1 0 1 0 0 - 0 1
24. Барракас Централь 2 0 1 1 2 - 3 1
25. Тигре 1 0 1 0 1 - 1 1
26. Велес Сарсфилд 1 0 0 1 0 - 1 0
27. Унион Санта-Фе 1 0 0 1 1 - 2 0
28. Альдосиви 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Унион Санта-Фе 2 1 1 0 4 - 3 4
3. Эстудиантес Ла Плата 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Атлетико Платенсе 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Тигре 2 1 0 1 5 - 6 3
6. Химнасия Ла-Плата 2 0 2 0 2 - 2 2
7. Барракас Централь 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Сан-Лоренсо 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Дефенса и Хустисия 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Колон 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Атлетико Тукуман 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Банфилд 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Индепендьенте Авельянеда 2 0 1 1 2 - 3 1
14. Сентраль Кордоба Росарио 2 0 1 1 2 - 3 1
15. Ланус 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Арсенал Саранди 2 0 1 1 4 - 5 1
17. Ривер Плейт 2 0 1 1 0 - 1 1
18. Уракан 2 0 1 1 1 - 3 1
19. Велес Сарсфилд 2 0 1 1 1 - 3 1
20. Тальерес Кордоба 1 0 0 1 0 - 1 0
21. Бока Хуниорс 1 0 0 1 0 - 1 0
22. Аргентинос Хуниорс 1 0 0 1 0 - 1 0
23. Расинг Авельянеда 1 0 0 1 0 - 2 0
24. Росарио Сентраль 1 0 0 1 0 - 2 0
25. Патронато Парана 1 0 0 1 0 - 2 0
26. Годой Крус 2 0 0 2 1 - 3 0
27. Альдосиви 2 0 0 2 1 - 3 0
28. Сармиенто 2 0 0 2 1 - 4 0
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    • Желтая карточка
      33'
      Иван Гомес получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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