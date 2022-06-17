2:0
Конец матча
0'
8' Желтая карточкаAbiel Osorio
1:0
30' ГолMatias Rojas II
38' Желтая карточкаКардона Эдвин
51' Желтая карточкаEnzo Copetti
57' Желтая карточкаMaximo Perrone
81' Желтая карточкаСигали Леонардо
89' Желтая карточкаDamian Fernandez
2:0
90' ГолFabricio Dominguez
90' Желтая карточкаValentin Gomez
90'+6
Ход матча
8'
30'
38'
51'
57'
81'
89'
90'
90'
34
Мура
Факундо
30
Lucas
Hoyos
19
Joel
Sonora
39
Abiel
Osorio
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Мура ФакундоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
14 Maico Quiroz
-
-
-
Главный тренер: Fernando Gago
- Основной состав
-
30 Lucas HoyosВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Joel SonoraПолузащитник
- Полузащитник
-
39 Abiel OsorioНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Пратто ЛукасНападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Alexander Medina
История личных встреч
Расинг Авельянеда
Велес Сарсфилд
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 6 побед
23 матча
39.1%
26.1%
34.8%
9 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
30.4%
39.1%
30.5%
7 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
21.7%
52.2%
26.1%
5 побед 12 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jonathan David Gomez
|1
|0.33
|Matias Rojas II
|1
|0.33
|Чанкалай Томас
|1
|0.33
|Fabricio Dominguez
|1
|0.33
|Инсуа Эмилиано
|0
|0
|Emiliano Vecchio
|0
|0
|Enzo Copetti
|0
|0
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дженсон Лукас
|1
|0.33
|Nicolas Garayalde
|0
|0
Карточки
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чанкалай Томас
|1
|1
|Кардона Эдвин
|2
|0
|Инсуа Эмилиано
|1
|0
|Сигали Леонардо
|1
|0
|Leonel Ariel Miranda
|1
|0
|Gonzalo Piovi
|1
|0
|Enzo Copetti
|1
|0
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Maximo Perrone
|3
|0
|Valentin Gomez
|2
|0
|Matias De los Santos II
|0
|1
|Damian Fernandez
|1
|0
|Abiel Osorio
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
100%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
100%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Годой Крус - Расинг Авельянеда 2:0 Расинг Авельянеда - Агропекуарио 1:2 Расинг Авельянеда - Уракан 2:0 Расинг Авельянеда - Ривер Плейт Монтевидео 0:1
Расинг Авельянеда - Мелгар 1:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Альдосиви 5:0 Сан-Лоренсо - Расинг Авельянеда 1:1 Куяба - Расинг Авельянеда 1:2 Расинг Авельянеда - Банфилд 1:1 Мелгар - Расинг Авельянеда 3:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Патронато Парана - Расинг Авельянеда 2:3 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 1:0 Расинг Авельянеда - Куяба 2:0 Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 0:1 Ривер Плейт Монтевидео - Расинг Авельянеда 0:1 Расинг Авельянеда - Сармиенто 4:1 Расинг Авельянеда - Химназия и Тиро 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:2
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 0:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Ривадавия 1:0 Патронато Парана - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Эстудиантес Ла Плата 4:0
Насьональ Монтевидео - Велес Сарсфилд 2:3 Колон - Велес Сарсфилд 1:2 Ред Булл Брагантино - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Тигре 3:2 Велес Сарсфилд - Насьональ Монтевидео 1:2 Барракас Централь - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Годой Крус - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Ред Булл Брагантино 2:2 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Велес Сарсфилд 4:1 Велес Сарсфилд - Ланус 3:1 Аргентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0 Арсенал Саранди - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Велес Сарсфилд - Чиполлетти 5:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Ла Плата
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|3.
|Атлетико Платенсе
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|Бока Хуниорс
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|5.
|Расинг Авельянеда
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|6.
|Аргентинос Хуниорс
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|7.
|Химнасия Ла-Плата
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|8.
|Колон
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|9.
|Атлетико Тукуман
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|10.
|Унион Санта-Фе
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|11.
|Уракан
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|12.
|Банфилд
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|13.
|Индепендьенте Авельянеда
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|14.
|Сентраль Кордоба Росарио
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|15.
|Росарио Сентраль
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|16.
|Патронато Парана
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|17.
|Тигре
|3
|1
|1
|1
|6 - 7
|4
|18.
|Тальерес Кордоба
|3
|1
|0
|2
|2 - 2
|3
|19.
|Годой Крус
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|20.
|Сармиенто
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|21.
|Дефенса и Хустисия
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|22.
|Сан-Лоренсо
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|23.
|Ланус
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|24.
|Ривер Плейт
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|25.
|Арсенал Саранди
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|26.
|Барракас Централь
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|27.
|Велес Сарсфилд
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|28.
|Альдосиви
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Бока Хуниорс
|2
|2
|0
|0
|7 - 4
|6
|3.
|Аргентинос Хуниорс
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|4.
|Росарио Сентраль
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|Атлетико Платенсе
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Колон
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Атлетико Тукуман
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Патронато Парана
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|Эстудиантес Ла Плата
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|10.
|Годой Крус
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|11.
|Химнасия Ла-Плата
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|12.
|Уракан
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|13.
|Сентраль Кордоба Росарио
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|14.
|Индепендьенте Авельянеда
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|15.
|Тальерес Кордоба
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|16.
|Сармиенто
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|17.
|Банфилд
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|18.
|Дефенса и Хустисия
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|19.
|Сан-Лоренсо
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|20.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|21.
|Ланус
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|22.
|Ривер Плейт
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|23.
|Арсенал Саранди
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|24.
|Барракас Централь
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|25.
|Тигре
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|26.
|Велес Сарсфилд
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|27.
|Унион Санта-Фе
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|28.
|Альдосиви
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Унион Санта-Фе
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|3.
|Эстудиантес Ла Плата
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Атлетико Платенсе
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Тигре
|2
|1
|0
|1
|5 - 6
|3
|6.
|Химнасия Ла-Плата
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|7.
|Барракас Централь
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Сан-Лоренсо
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Дефенса и Хустисия
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Колон
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Атлетико Тукуман
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Банфилд
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Индепендьенте Авельянеда
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|Сентраль Кордоба Росарио
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Ланус
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Арсенал Саранди
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|17.
|Ривер Плейт
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|18.
|Уракан
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|19.
|Велес Сарсфилд
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|20.
|Тальерес Кордоба
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|21.
|Бока Хуниорс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|22.
|Аргентинос Хуниорс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|23.
|Расинг Авельянеда
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|24.
|Росарио Сентраль
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|25.
|Патронато Парана
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|26.
|Годой Крус
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|27.
|Альдосиви
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|28.
|Сармиенто
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0