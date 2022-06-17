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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Расинг Авельянеда
2:0
Конец матча
Велес Сарсфилд
0'
8' Желтая карточка
Abiel Osorio
1:0
30' Гол
Matias Rojas II
38' Желтая карточка
Кардона Эдвин
51' Желтая карточка
Enzo Copetti
57' Желтая карточка
Maximo Perrone
81' Желтая карточка
Сигали Леонардо
89' Желтая карточка
Damian Fernandez
2:0
90' Гол
Fabricio Dominguez
90' Желтая карточка
Valentin Gomez
90'+6
1
Gaston
Gomez
34
Мура
Факундо
30
Сигали
Леонардо
48
Инсуа
Эмилиано
33
Gonzalo
Piovi
19
Leonel
Ariel
Miranda
29
Морено
Анибал
11
Jonathan
David
Gomez
10
Matias
Rojas
II
9
Enzo
Copetti
70
Кардона
Эдвин
30
Lucas
Hoyos
24
Tomas
Ezequiel
Guidara
34
Damian
Fernandez
31
Valentin
Gomez
5
Ортега
Франсиско
16
Maximo
Perrone
23
Agustin
Bouzat
36
Nicolas
Garayalde
19
Joel
Sonora
11
Дженсон
Лукас
39
Abiel
Osorio
Расинг Авельянеда
4-3-3
Велес Сарсфилд
4-1-4-1

История личных встреч

Расинг Авельянеда
Велес Сарсфилд

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 6 побед

23 матча

39.1%
26.1%
34.8%
9 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

30.4%
39.1%
30.5%
7 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

21.7%
52.2%
26.1%
5 побед 12 ничьих 6 побед

История матчей

ЛП
0:0
ЛП
0:0
КДМЭП
2:1
С
2:2
С
2:0
С
2:1
П
0:3
П
3:1
ТМК
0:1
П
2:0
П
0:1
П
0:1
П
0:0
П
1:0
П
2:1
ПА
1:0
ПА
2:1
ПА
0:2
ПА
3:1
ПА
4:2
ПА
2:2
ПА
0:0
ПАК
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Расинг Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jonathan David Gomez 1 0.33
Matias Rojas II 1 0.33
Чанкалай Томас 1 0.33
Fabricio Dominguez 1 0.33
Инсуа Эмилиано 0 0
Emiliano Vecchio 0 0
Enzo Copetti 0 0
Велес Сарсфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дженсон Лукас 1 0.33
Nicolas Garayalde 0 0

Карточки

Расинг Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чанкалай Томас 1 1
Кардона Эдвин 2 0
Инсуа Эмилиано 1 0
Сигали Леонардо 1 0
Leonel Ariel Miranda 1 0
Gonzalo Piovi 1 0
Enzo Copetti 1 0
Велес Сарсфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Maximo Perrone 3 0
Valentin Gomez 2 0
Matias De los Santos II 0 1
Damian Fernandez 1 0
Abiel Osorio 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
100%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
100%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Расинг Авельянеда
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Годой Крус - Расинг Авельянеда 2:0 Расинг Авельянеда - Агропекуарио 1:2 Расинг Авельянеда - Уракан 2:0 Расинг Авельянеда - Ривер Плейт Монтевидео 0:1
Расинг Авельянеда - Мелгар 1:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Альдосиви 5:0 Сан-Лоренсо - Расинг Авельянеда 1:1 Куяба - Расинг Авельянеда 1:2 Расинг Авельянеда - Банфилд 1:1 Мелгар - Расинг Авельянеда 3:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Патронато Парана - Расинг Авельянеда 2:3 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 1:0 Расинг Авельянеда - Куяба 2:0 Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 0:1 Ривер Плейт Монтевидео - Расинг Авельянеда 0:1 Расинг Авельянеда - Сармиенто 4:1 Расинг Авельянеда - Химназия и Тиро 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:2
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 0:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Ривадавия 1:0 Патронато Парана - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Эстудиантес Ла Плата 4:0
Насьональ Монтевидео - Велес Сарсфилд 2:3 Колон - Велес Сарсфилд 1:2 Ред Булл Брагантино - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Тигре 3:2 Велес Сарсфилд - Насьональ Монтевидео 1:2 Барракас Централь - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Годой Крус - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Ред Булл Брагантино 2:2 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Велес Сарсфилд 4:1 Велес Сарсфилд - Ланус 3:1 Аргентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0 Арсенал Саранди - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Велес Сарсфилд - Чиполлетти 5:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 3 2 1 0 4 - 2 7
2. Ньюэллс Олд Бойз 3 2 1 0 3 - 1 7
3. Атлетико Платенсе 3 2 1 0 4 - 2 7
4. Бока Хуниорс 3 2 0 1 7 - 5 6
5. Расинг Авельянеда 3 2 0 1 4 - 2 6
6. Аргентинос Хуниорс 3 2 0 1 4 - 3 6
7. Химнасия Ла-Плата 3 1 2 0 4 - 2 5
8. Колон 3 1 2 0 4 - 3 5
9. Атлетико Тукуман 3 1 2 0 3 - 2 5
10. Унион Санта-Фе 3 1 1 1 5 - 5 4
11. Уракан 3 1 1 1 3 - 3 4
12. Банфилд 3 1 1 1 3 - 3 4
13. Индепендьенте Авельянеда 3 1 1 1 3 - 3 4
14. Сентраль Кордоба Росарио 3 1 1 1 3 - 3 4
15. Росарио Сентраль 3 1 1 1 1 - 2 4
16. Патронато Парана 3 1 1 1 2 - 3 4
17. Тигре 3 1 1 1 6 - 7 4
18. Тальерес Кордоба 3 1 0 2 2 - 2 3
19. Годой Крус 3 1 0 2 3 - 3 3
20. Сармиенто 3 1 0 2 2 - 4 3
21. Дефенса и Хустисия 3 0 3 0 2 - 2 3
22. Сан-Лоренсо 3 0 3 0 4 - 4 3
23. Ланус 3 0 2 1 2 - 3 2
24. Ривер Плейт 3 0 2 1 0 - 1 2
25. Арсенал Саранди 3 0 2 1 4 - 5 2
26. Барракас Централь 3 0 2 1 3 - 4 2
27. Велес Сарсфилд 3 0 1 2 1 - 4 1
28. Альдосиви 3 0 0 3 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Бока Хуниорс 2 2 0 0 7 - 4 6
3. Аргентинос Хуниорс 2 2 0 0 4 - 2 6
4. Росарио Сентраль 2 1 1 0 1 - 0 4
5. Атлетико Платенсе 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Колон 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Атлетико Тукуман 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Патронато Парана 2 1 1 0 2 - 1 4
9. Эстудиантес Ла Плата 2 1 1 0 3 - 2 4
10. Годой Крус 1 1 0 0 2 - 0 3
11. Химнасия Ла-Плата 1 1 0 0 2 - 0 3
12. Уракан 1 1 0 0 2 - 0 3
13. Сентраль Кордоба Росарио 1 1 0 0 1 - 0 3
14. Индепендьенте Авельянеда 1 1 0 0 1 - 0 3
15. Тальерес Кордоба 2 1 0 1 2 - 1 3
16. Сармиенто 1 1 0 0 1 - 0 3
17. Банфилд 2 1 0 1 3 - 3 3
18. Дефенса и Хустисия 2 0 2 0 1 - 1 2
19. Сан-Лоренсо 2 0 2 0 4 - 4 2
20. Ньюэллс Олд Бойз 1 0 1 0 0 - 0 1
21. Ланус 1 0 1 0 1 - 1 1
22. Ривер Плейт 1 0 1 0 0 - 0 1
23. Арсенал Саранди 1 0 1 0 0 - 0 1
24. Барракас Централь 2 0 1 1 2 - 3 1
25. Тигре 1 0 1 0 1 - 1 1
26. Велес Сарсфилд 1 0 0 1 0 - 1 0
27. Унион Санта-Фе 1 0 0 1 1 - 2 0
28. Альдосиви 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Унион Санта-Фе 2 1 1 0 4 - 3 4
3. Эстудиантес Ла Плата 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Атлетико Платенсе 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Тигре 2 1 0 1 5 - 6 3
6. Химнасия Ла-Плата 2 0 2 0 2 - 2 2
7. Барракас Централь 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Сан-Лоренсо 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Дефенса и Хустисия 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Колон 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Атлетико Тукуман 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Банфилд 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Индепендьенте Авельянеда 2 0 1 1 2 - 3 1
14. Сентраль Кордоба Росарио 2 0 1 1 2 - 3 1
15. Ланус 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Арсенал Саранди 2 0 1 1 4 - 5 1
17. Ривер Плейт 2 0 1 1 0 - 1 1
18. Уракан 2 0 1 1 1 - 3 1
19. Велес Сарсфилд 2 0 1 1 1 - 3 1
20. Тальерес Кордоба 1 0 0 1 0 - 1 0
21. Бока Хуниорс 1 0 0 1 0 - 1 0
22. Аргентинос Хуниорс 1 0 0 1 0 - 1 0
23. Расинг Авельянеда 1 0 0 1 0 - 2 0
24. Росарио Сентраль 1 0 0 1 0 - 2 0
25. Патронато Парана 1 0 0 1 0 - 2 0
26. Годой Крус 2 0 0 2 1 - 3 0
27. Альдосиви 2 0 0 2 1 - 3 0
28. Сармиенто 2 0 0 2 1 - 4 0
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