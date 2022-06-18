  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Арсенал Саранди
0:0
Первый тайм: 10'
Тальерес Кордоба
0'
Лучшие коэффициенты
Арсенал Саранди
Ничья
Тальерес Кордоба
3.12
3.14
2.90
Все Коэффициенты
23
Alejandro
Medina
I
4
Cristian
Chimino
14
Gonzalo
Goni
3
Lucas
Suarez
II
15
Перес
Дамиан
30
Mauro
Pitton
21
Leonel
Picco
5
Dardo
Federico
Miloc
10
Facundo
Kruspzky
7
Cristian
Colman
27
Sebastian
Lomonaco
22
Эррера
Гидо
29
Gaston
Americo
Benavidez
13
Julian
Malatini
4
Каталан
Матиас
15
Enzo
Hernan
Diaz
38
Matias
Godoy
18
Rodrigo
Villagra
35
Fernando
Juarez
III
32
Matias
Esquivel
9
Майкл
Сантос
19
Джиротти
Федерико
Арсенал Саранди
4-4-2
Тальерес Кордоба
4-3-1-2

История личных встреч

Арсенал Саранди
Тальерес Кордоба

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

ЛП
2:0
С
1:1
С
0:1
П
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал Саранди
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Cristian Colman 2 0.5
Lucas Suarez II 1 0.25
Mauro Pitton 1 0.25
Sebastian Lomonaco 0 0
Тальерес Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джиротти Федерико 1 0.25
Enzo Hernan Diaz 1 0.25
Matias Godoy 0 0

Карточки

Арсенал Саранди
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Дамиан 2 0
Leonel Picco 2 0
Dardo Federico Miloc 1 0
Cristian Chimino 1 0
Тальерес Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рафа II 1 1
Эррера Гидо 1 0
Каталан Матиас 1 0
Angelo Martino 1 0
Fernando Juarez III 1 0
Enzo Hernan Diaz 1 0
Rodrigo Villagra 1 0
Matias Esquivel 1 0
Santiago Toloza 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
50%
76-90

Пропущено

5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
20%
1
100%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
50%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
20%
1
50%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал Саранди
(20 матчей)
15%
55%
30%
3 победы 11 ничьих 6 поражений
Сан-Лоренсо - Арсенал Саранди 3:3 Арсенал Саранди - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Арсенал Саранди 2:1 Альдосиви - Арсенал Саранди 1:2
Арсенал Саранди - Колон 2:0 Тигре - Арсенал Саранди 0:0 Арсенал Саранди - Барракас Централь 0:1 Сентраль Кордоба Росарио - Арсенал Саранди 3:3 Бока Хуниорс - Арсенал Саранди 2:2 Дефенса и Хустисия - Арсенал Саранди 1:1 Арсенал Саранди - Чако Фор Эвер 0:0 Арсенал Саранди - Велес Сарсфилд 0:0 Арсенал Саранди - Ланус 2:2 Эстудиантес Ла Плата - Арсенал Саранди 3:2 Арсенал Саранди - Уракан 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Росарио Сентраль 1:1 Банфилд - Арсенал Саранди 0:0 Арсенал Саранди - Бока Хуниорс 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Арсенал Саранди 5:0
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Сармиенто 2:0 Универсидад Католика Чили - Тальерес Кордоба 0:1
Спортинг Кристал - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Сармиенто 1:0 Тальерес Кордоба - Фламенго 2:2 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 3:0 Тальерес Кордоба - Спортинг Кристал 1:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 3:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 1:0 Аргентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 2:1 Фламенго - Тальерес Кордоба 3:1 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:5 Тальерес Кордоба - Универсидад Католика Чили 1:0 Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 2:1 Тальерес Кордоба - Годой Крус 2:1 Тальерес Кордоба - Атлетико Гуэмес 4:0 Тальерес Кордоба - Сан-Лоренсо 0:1 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 3 2 1 0 4 - 2 7
2. Ньюэллс Олд Бойз 3 2 1 0 3 - 1 7
3. Атлетико Платенсе 3 2 1 0 4 - 2 7
4. Бока Хуниорс 3 2 0 1 7 - 5 6
5. Расинг Авельянеда 3 2 0 1 4 - 2 6
6. Аргентинос Хуниорс 3 2 0 1 4 - 3 6
7. Химнасия Ла-Плата 3 1 2 0 4 - 2 5
8. Колон 3 1 2 0 4 - 3 5
9. Атлетико Тукуман 3 1 2 0 3 - 2 5
10. Унион Санта-Фе 3 1 1 1 5 - 5 4
11. Уракан 3 1 1 1 3 - 3 4
12. Банфилд 3 1 1 1 3 - 3 4
13. Индепендьенте Авельянеда 3 1 1 1 3 - 3 4
14. Сентраль Кордоба Росарио 3 1 1 1 3 - 3 4
15. Росарио Сентраль 3 1 1 1 1 - 2 4
16. Патронато Парана 3 1 1 1 2 - 3 4
17. Тигре 3 1 1 1 6 - 7 4
18. Тальерес Кордоба 0:0 4 1 1 2 2 - 2 4
19. Годой Крус 3 1 0 2 3 - 3 3
20. Сармиенто 3 1 0 2 2 - 4 3
21. Дефенса и Хустисия 3 0 3 0 2 - 2 3
22. Арсенал Саранди 0:0 4 0 3 1 4 - 5 3
23. Сан-Лоренсо 3 0 3 0 4 - 4 3
24. Ланус 3 0 2 1 2 - 3 2
25. Ривер Плейт 3 0 2 1 0 - 1 2
26. Барракас Централь 3 0 2 1 3 - 4 2
27. Велес Сарсфилд 3 0 1 2 1 - 4 1
28. Альдосиви 3 0 0 3 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Бока Хуниорс 2 2 0 0 7 - 4 6
3. Аргентинос Хуниорс 2 2 0 0 4 - 2 6
4. Росарио Сентраль 2 1 1 0 1 - 0 4
5. Атлетико Платенсе 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Колон 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Атлетико Тукуман 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Патронато Парана 2 1 1 0 2 - 1 4
9. Эстудиантес Ла Плата 2 1 1 0 3 - 2 4
10. Годой Крус 1 1 0 0 2 - 0 3
11. Химнасия Ла-Плата 1 1 0 0 2 - 0 3
12. Уракан 1 1 0 0 2 - 0 3
13. Сентраль Кордоба Росарио 1 1 0 0 1 - 0 3
14. Индепендьенте Авельянеда 1 1 0 0 1 - 0 3
15. Тальерес Кордоба 0:0 2 1 0 1 2 - 1 3
16. Сармиенто 1 1 0 0 1 - 0 3
17. Банфилд 2 1 0 1 3 - 3 3
18. Дефенса и Хустисия 2 0 2 0 1 - 1 2
19. Арсенал Саранди 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
20. Сан-Лоренсо 2 0 2 0 4 - 4 2
21. Ньюэллс Олд Бойз 1 0 1 0 0 - 0 1
22. Ланус 1 0 1 0 1 - 1 1
23. Ривер Плейт 1 0 1 0 0 - 0 1
24. Барракас Централь 2 0 1 1 2 - 3 1
25. Тигре 1 0 1 0 1 - 1 1
26. Велес Сарсфилд 1 0 0 1 0 - 1 0
27. Унион Санта-Фе 1 0 0 1 1 - 2 0
28. Альдосиви 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Унион Санта-Фе 2 1 1 0 4 - 3 4
3. Эстудиантес Ла Плата 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Атлетико Платенсе 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Тигре 2 1 0 1 5 - 6 3
6. Химнасия Ла-Плата 2 0 2 0 2 - 2 2
7. Сан-Лоренсо 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Колон 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Атлетико Тукуман 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Банфилд 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Сентраль Кордоба Росарио 2 0 1 1 2 - 3 1
12. Барракас Централь 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Ланус 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Индепендьенте Авельянеда 2 0 1 1 2 - 3 1
15. Ривер Плейт 2 0 1 1 0 - 1 1
16. Уракан 2 0 1 1 1 - 3 1
17. Дефенса и Хустисия 1 0 1 0 1 - 1 1
18. Арсенал Саранди 0:0 2 0 1 1 4 - 5 1
19. Тальерес Кордоба 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
20. Велес Сарсфилд 2 0 1 1 1 - 3 1
21. Аргентинос Хуниорс 1 0 0 1 0 - 1 0
22. Бока Хуниорс 1 0 0 1 0 - 1 0
23. Расинг Авельянеда 1 0 0 1 0 - 2 0
24. Росарио Сентраль 1 0 0 1 0 - 2 0
25. Патронато Парана 1 0 0 1 0 - 2 0
26. Годой Крус 2 0 0 2 1 - 3 0
27. Альдосиви 2 0 0 2 1 - 3 0
28. Сармиенто 2 0 0 2 1 - 4 0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Арсенал Саранди
Ничья
Тальерес Кордоба
3.12
3.14
2.90
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Арсенал Саранди 0:0 Тальерес Кордоба онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Арсенал Саранди
Тальерес Кордоба
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет 2000 рублей новым игрокам
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 