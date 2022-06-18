0:0
Первый тайм: 10'
0'
14
Gonzalo
Goni
15
Перес
Дамиан
30
Mauro
Pitton
21
Leonel
Picco
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Gonzalo GoniЗащитник
- Защитник
-
15 Перес ДамианЗащитник
-
30 Mauro PittonПолузащитник
-
21 Leonel PiccoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Julian Navas
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Leonardo Madelon
- Основной состав
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
38 Matias GodoyПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Кайшинья Педру
История личных встреч
Арсенал Саранди
Тальерес Кордоба
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Арсенал Саранди
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Cristian Colman
|2
|0.5
|Lucas Suarez II
|1
|0.25
|Mauro Pitton
|1
|0.25
|Sebastian Lomonaco
|0
|0
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джиротти Федерико
|1
|0.25
|Enzo Hernan Diaz
|1
|0.25
|Matias Godoy
|0
|0
Карточки
Арсенал Саранди
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Дамиан
|2
|0
|Leonel Picco
|2
|0
|Dardo Federico Miloc
|1
|0
|Cristian Chimino
|1
|0
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рафа II
|1
|1
|Эррера Гидо
|1
|0
|Каталан Матиас
|1
|0
|Angelo Martino
|1
|0
|Fernando Juarez III
|1
|0
|Enzo Hernan Diaz
|1
|0
|Rodrigo Villagra
|1
|0
|Matias Esquivel
|1
|0
|Santiago Toloza
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
50%
76-90
Пропущено
5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
20%
1
100%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
50%
76-90
Пропущено
5
2
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
20%
1
50%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Арсенал Саранди
(20 матчей)
15%
55%
30%
3 победы 11 ничьих 6 поражений
Сан-Лоренсо - Арсенал Саранди 3:3 Арсенал Саранди - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Арсенал Саранди 2:1 Альдосиви - Арсенал Саранди 1:2
Арсенал Саранди - Колон 2:0 Тигре - Арсенал Саранди 0:0 Арсенал Саранди - Барракас Централь 0:1 Сентраль Кордоба Росарио - Арсенал Саранди 3:3 Бока Хуниорс - Арсенал Саранди 2:2 Дефенса и Хустисия - Арсенал Саранди 1:1 Арсенал Саранди - Чако Фор Эвер 0:0 Арсенал Саранди - Велес Сарсфилд 0:0 Арсенал Саранди - Ланус 2:2 Эстудиантес Ла Плата - Арсенал Саранди 3:2 Арсенал Саранди - Уракан 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Росарио Сентраль 1:1 Банфилд - Арсенал Саранди 0:0 Арсенал Саранди - Бока Хуниорс 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Арсенал Саранди 5:0
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Сармиенто 2:0 Универсидад Католика Чили - Тальерес Кордоба 0:1
Спортинг Кристал - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Сармиенто 1:0 Тальерес Кордоба - Фламенго 2:2 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 3:0 Тальерес Кордоба - Спортинг Кристал 1:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 3:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 1:0 Аргентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 2:1 Фламенго - Тальерес Кордоба 3:1 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:5 Тальерес Кордоба - Универсидад Католика Чили 1:0 Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 2:1 Тальерес Кордоба - Годой Крус 2:1 Тальерес Кордоба - Атлетико Гуэмес 4:0 Тальерес Кордоба - Сан-Лоренсо 0:1 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Ла Плата
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|3.
|Атлетико Платенсе
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|Бока Хуниорс
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|5.
|Расинг Авельянеда
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|6.
|Аргентинос Хуниорс
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|7.
|Химнасия Ла-Плата
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|8.
|Колон
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|9.
|Атлетико Тукуман
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|10.
|Унион Санта-Фе
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|11.
|Уракан
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|12.
|Банфилд
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|13.
|Индепендьенте Авельянеда
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|14.
|Сентраль Кордоба Росарио
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|15.
|Росарио Сентраль
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|16.
|Патронато Парана
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|17.
|Тигре
|3
|1
|1
|1
|6 - 7
|4
|18.
|Тальерес Кордоба
|0:0
|4
|1
|1
|2
|2 - 2
|4
|19.
|Годой Крус
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|20.
|Сармиенто
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|21.
|Дефенса и Хустисия
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|22.
|Арсенал Саранди
|0:0
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|23.
|Сан-Лоренсо
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|24.
|Ланус
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|25.
|Ривер Плейт
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|26.
|Барракас Централь
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|27.
|Велес Сарсфилд
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|28.
|Альдосиви
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Бока Хуниорс
|2
|2
|0
|0
|7 - 4
|6
|3.
|Аргентинос Хуниорс
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|4.
|Росарио Сентраль
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|Атлетико Платенсе
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Колон
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Атлетико Тукуман
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Патронато Парана
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|Эстудиантес Ла Плата
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|10.
|Годой Крус
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|11.
|Химнасия Ла-Плата
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|12.
|Уракан
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|13.
|Сентраль Кордоба Росарио
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|14.
|Индепендьенте Авельянеда
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|15.
|Тальерес Кордоба
|0:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|16.
|Сармиенто
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|17.
|Банфилд
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|18.
|Дефенса и Хустисия
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|19.
|Арсенал Саранди
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|20.
|Сан-Лоренсо
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|22.
|Ланус
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|23.
|Ривер Плейт
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|24.
|Барракас Централь
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|25.
|Тигре
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|26.
|Велес Сарсфилд
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|27.
|Унион Санта-Фе
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|28.
|Альдосиви
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Унион Санта-Фе
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|3.
|Эстудиантес Ла Плата
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Атлетико Платенсе
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Тигре
|2
|1
|0
|1
|5 - 6
|3
|6.
|Химнасия Ла-Плата
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|7.
|Сан-Лоренсо
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Колон
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Атлетико Тукуман
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Банфилд
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Сентраль Кордоба Росарио
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|12.
|Барракас Централь
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Ланус
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Индепендьенте Авельянеда
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Ривер Плейт
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|16.
|Уракан
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|17.
|Дефенса и Хустисия
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|18.
|Арсенал Саранди
|0:0
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|19.
|Тальерес Кордоба
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|20.
|Велес Сарсфилд
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|21.
|Аргентинос Хуниорс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|22.
|Бока Хуниорс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|23.
|Расинг Авельянеда
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|24.
|Росарио Сентраль
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|25.
|Патронато Парана
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|26.
|Годой Крус
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|27.
|Альдосиви
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|28.
|Сармиенто
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0