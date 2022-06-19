1:1
Первый тайм: 45+'
0'
1:0
27' ГолFranco Quinteros
30' Желтая карточкаCarlos Quintana
30' Желтая карточкаМосевич Леонель
1:1
42' ГолDiego Garcia VI
Ход матча
27'
1:0
30'
30'
42'
1:1
19
Кастро
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Кастро ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
38 Josue AyalaВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
21 Julian Brea
-
-
Главный тренер: Israel Damonte
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Raul LozanoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Franco LeysПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Охеда СерхиоЗащитник
- Защитник
-
27 Juan Guasone
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Facundo Sava
История личных встреч
Сармиенто
Патронато Парана
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
6 матчей
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сармиенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jonathan Torres
|1
|0.25
|Лисандро Лопес III
|1
|0.25
|Franco Quinteros
|1
|0.25
Патронато Парана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Facundo Cobos
|1
|0.25
|Jonathan Herrera1
|1 (1)
|0.25
|Sebastian Medina
|0
|0
Карточки
Сармиенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Federico Andueza
|1
|1
|Кастро Лукас
|2
|0
|Harrinson Mancilla
|2
|0
|Julian Brea
|2
|0
|Javier Fabian Toledo
|1
|0
|Emiliano Mendez
|1
|0
|Jonathan Torres
|1
|0
|Гарсия Мануэль
|1
|0
|Manuel Guanini
|1
|0
|Guido Mainero
|1
|0
Патронато Парана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мосевич Леонель
|3
|0
|Jorge Valdez II
|1
|1
|Nicolas Castro1
|2
|0
|Carlos Quintana
|1
|0
|Axel Rodriguez
|1
|0
|Diego Garcia VI
|1
|0
|Raul Lozano
|1
|0
|Tiago Banega
|1
|0
|Alexander Sosa
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
25%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Сармиенто
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Эстудиантес Ла Плата - Сармиенто 2:1 Сармиенто - Аргентинос Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба - Сармиенто 2:0 Тальерес Кордоба - Сармиенто 1:0
Сармиенто - Фландрия 0:2 Сармиенто - Ривер Плейт 0:7 Аргентинос Хуниорс - Сармиенто 0:0 Сармиенто - Дефенса и Хустисия 2:1 Химнасия Ла-Плата - Сармиенто 1:3 Сармиенто - Сан-Лоренсо 2:1 Расинг Авельянеда - Сармиенто 4:1 Барракас Централь - Сармиенто 2:1 Сармиенто - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Патронато Парана - Сармиенто 0:1 Сармиенто - Унион Санта-Фе 2:1 Атлетико Платенсе - Сармиенто 2:0 Сармиенто - Банфилд 2:2 Сармиенто - Атлетико Тукуман 1:0 Аргентинос Хуниорс - Сармиенто 2:0 Сармиенто - Тальерес Кордоба 1:2
Патронато Парана
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Патронато Парана - Альдосиви 1:0 Химнасия Ла-Плата - Патронато Парана 2:0 Патронато Парана - Велес Сарсфилд 1:1 Патронато Парана - Депортиво Морон 2:0
Дефенса и Хустисия - Патронато Парана 1:0 Патронато Парана - Химнасия Ла-Плата 0:6 Сан-Лоренсо - Патронато Парана 1:2 Патронато Парана - Расинг Авельянеда 2:3 Ньюэллс Олд Бойз - Патронато Парана 1:0 Патронато Парана - Банфилд 0:1 Патронато Парана - Унион Санта-Фе 2:1 Альдосиви - Патронато Парана 3:1 Атлетико Платенсе - Патронато Парана 1:2 Патронато Парана - Сармиенто 0:1 Атлетико Тукуман - Патронато Парана 1:0 Патронато Парана - Тальерес Кордоба 0:0 Ривер Плейт - Патронато Парана 4:1 Патронато Парана - Аргентинос Хуниорс 0:1 Патронато Парана - Химнасия Ла-Плата 0:0 Велес Сарсфилд - Патронато Парана 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Ла Плата
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|3.
|Атлетико Платенсе
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|Бока Хуниорс
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|5.
|Расинг Авельянеда
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|6.
|Аргентинос Хуниорс
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|7.
|Химнасия Ла-Плата
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|8.
|Колон
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|9.
|Атлетико Тукуман
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|10.
|Патронато Парана
|1:1
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|11.
|Унион Санта-Фе
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|12.
|Уракан
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|13.
|Банфилд
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|14.
|Индепендьенте Авельянеда
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|15.
|Сентраль Кордоба Росарио
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|16.
|Тигре
|3
|1
|1
|1
|6 - 7
|4
|17.
|Росарио Сентраль
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|18.
|Тальерес Кордоба
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|19.
|Сармиенто
|1:1
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|20.
|Годой Крус
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|21.
|Дефенса и Хустисия
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|22.
|Арсенал Саранди
|4
|0
|3
|1
|5 - 6
|3
|23.
|Сан-Лоренсо
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|24.
|Ланус
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|25.
|Ривер Плейт
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|26.
|Барракас Централь
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|27.
|Велес Сарсфилд
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|28.
|Альдосиви
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Бока Хуниорс
|2
|2
|0
|0
|7 - 4
|6
|3.
|Аргентинос Хуниорс
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|4.
|Эстудиантес Ла Плата
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Атлетико Платенсе
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Колон
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Атлетико Тукуман
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Патронато Парана
|1:1
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|Сармиенто
|1:1
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|10.
|Росарио Сентраль
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|11.
|Химнасия Ла-Плата
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|12.
|Годой Крус
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|13.
|Уракан
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|14.
|Индепендьенте Авельянеда
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|15.
|Банфилд
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|16.
|Сентраль Кордоба Росарио
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|17.
|Тальерес Кордоба
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|18.
|Дефенса и Хустисия
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|19.
|Арсенал Саранди
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|20.
|Сан-Лоренсо
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|21.
|Тигре
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|22.
|Ланус
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|23.
|Ривер Плейт
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|24.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|25.
|Барракас Централь
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|26.
|Унион Санта-Фе
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|27.
|Велес Сарсфилд
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|28.
|Альдосиви
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Унион Санта-Фе
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|3.
|Эстудиантес Ла Плата
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Атлетико Платенсе
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Тигре
|2
|1
|0
|1
|5 - 6
|3
|6.
|Химнасия Ла-Плата
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|7.
|Колон
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Атлетико Тукуман
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Сан-Лоренсо
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Дефенса и Хустисия
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Банфилд
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Индепендьенте Авельянеда
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|Сентраль Кордоба Росарио
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|Барракас Централь
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Тальерес Кордоба
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Арсенал Саранди
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|17.
|Ланус
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|18.
|Ривер Плейт
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|19.
|Уракан
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|20.
|Велес Сарсфилд
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|21.
|Патронато Парана
|1:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|22.
|Аргентинос Хуниорс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|23.
|Бока Хуниорс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|24.
|Расинг Авельянеда
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|25.
|Росарио Сентраль
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|26.
|Альдосиви
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|27.
|Годой Крус
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|28.
|Сармиенто
|1:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0