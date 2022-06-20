1:1
Первый тайм: 23'
Ход матча
14'
23'
1:1
31
Franco
Negri
11
Martin
Ojeda
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Franco NegriЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Martin OjedaПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
15 Juan PintadoПолузащитник
-
30 Juan AndradaПолузащитник
-
-
36 Bruno Sosa
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sergio Gomez
- Основной состав
-
22 Унсаин ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Сото АлексисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Walter BouПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
33 Tomas Galvan
-
-
-
Главный тренер: Sebastian Beccacece
История личных встреч
Годой Крус
Дефенса и Хустисия
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 1 победа
8 матчей
12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Годой Крус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Salomon Rodriguez
|2
|0.5
|Gonzalo Abrego
|1
|0.25
|Matias Ramirez
|0
|0
|Martin Ojeda
|0
|0
|Tadeo Allende
|0
|0
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пиццини Франсиско
|1
|0.25
|Carlos Rodolfo Rotondi
|1
|0.25
|Raul Loaiza
|1
|0.25
|Nicolas Tripicchio
|0
|0
Карточки
Годой Крус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nestor Breitenbruch
|1
|1
|Franco Negri
|1
|1
|Pier Barrios
|1
|0
|Nelson Acevedo
|1
|0
|Matias Ramirez
|1
|0
|Gianluca Ferrari
|1
|0
|Salomon Rodriguez
|1
|0
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пиццини Франсиско
|0
|1
|Agustin Fontana
|1
|0
|Nicolas Tripicchio
|1
|0
|Сото Алексис
|1
|0
|Raul Loaiza
|1
|0
|Nazareno Colombo
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Годой Крус
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Росарио Сентраль - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Расинг Авельянеда 2:0 Атлетико Платенсе - Годой Крус 2:1 Годой Крус - Тристан Суарес 2:0
Барракас Централь - Годой Крус 3:1 Годой Крус - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Годой Крус - Ланус 1:1 Бока Хуниорс - Годой Крус 1:1 Годой Крус - Велес Сарсфилд 0:0 Годой Крус - Эстудиантес Ла Плата 3:3 Тальерес Кордоба - Годой Крус 2:1 Уракан - Годой Крус 1:3 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 3:3 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:2 Годой Крус - Альдосиви 0:2 Колон - Годой Крус 3:1 Годой Крус - Тигре 1:1 Расинг Авельянеда - Годой Крус 2:1 Годой Крус - Атлетико Платенсе 2:2 Тальерес Кордоба - Годой Крус 1:0
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Дефенса и Хустисия - Уракан 1:1 Ланус - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:0 Дефенса и Хустисия - Антофагаста 0:2
ЛДУ Кито - Дефенса и Хустисия 2:2 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 2:0 Дефенса и Хустисия - Патронато Парана 1:0 Атлетико Гойяненсе - Дефенса и Хустисия 3:2 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - ЛДУ Кито 1:2 Дефенса и Хустисия - Атлетико Платенсе 1:1 Сармиенто - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Атлетико Тукуман 1:1 Дефенса и Хустисия - Атлетико Гойяненсе 0:1 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:5 Антофагаста - Дефенса и Хустисия 1:3 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 1:2 Дефенса и Хустисия - Сакачиспас 4:1 Дефенса и Хустисия - Арсенал Саранди 1:1 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|4
|3
|0
|1
|10 - 6
|9
|2.
|Атлетико Платенсе
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|4.
|Эстудиантес Ла Плата
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|5.
|Банфилд
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|6.
|Расинг Авельянеда
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|7.
|Атлетико Тукуман
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|8.
|Сармиенто
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|9.
|Аргентинос Хуниорс
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|10.
|Ривер Плейт
|4
|1
|2
|1
|5 - 2
|5
|11.
|Химнасия Ла-Плата
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|12.
|Ланус
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|13.
|Уракан
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|14.
|Колон
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|15.
|Индепендьенте Авельянеда
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|16.
|Сентраль Кордоба Росарио
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|17.
|Тальерес Кордоба
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|18.
|Дефенса и Хустисия
|1:1
|4
|0
|4
|0
|3 - 3
|4
|19.
|Годой Крус
|1:1
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|20.
|Росарио Сентраль
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|21.
|Тигре
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|22.
|Патронато Парана
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|23.
|Унион Санта-Фе
|4
|1
|1
|2
|6 - 10
|4
|24.
|Арсенал Саранди
|4
|0
|3
|1
|5 - 6
|3
|25.
|Сан-Лоренсо
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|26.
|Барракас Централь
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|27.
|Велес Сарсфилд
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|28.
|Альдосиви
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Бока Хуниорс
|2
|2
|0
|0
|7 - 4
|6
|3.
|Сармиенто
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|Аргентинос Хуниорс
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|5.
|Годой Крус
|1:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|6.
|Уракан
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|7.
|Эстудиантес Ла Плата
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Атлетико Тукуман
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|Патронато Парана
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|10.
|Росарио Сентраль
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|11.
|Ланус
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|12.
|Колон
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|13.
|Атлетико Платенсе
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|14.
|Химнасия Ла-Плата
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|15.
|Индепендьенте Авельянеда
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|16.
|Сентраль Кордоба Росарио
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|17.
|Тальерес Кордоба
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|18.
|Банфилд
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|19.
|Дефенса и Хустисия
|1:1
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|20.
|Арсенал Саранди
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|21.
|Сан-Лоренсо
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|22.
|Ривер Плейт
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|24.
|Барракас Централь
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|25.
|Тигре
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|26.
|Велес Сарсфилд
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|27.
|Альдосиви
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|28.
|Унион Санта-Фе
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Ривер Плейт
|3
|1
|1
|1
|5 - 2
|4
|3.
|Унион Санта-Фе
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|4.
|Банфилд
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|Эстудиантес Ла Плата
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Атлетико Платенсе
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Бока Хуниорс
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|Тигре
|2
|1
|0
|1
|5 - 6
|3
|9.
|Атлетико Тукуман
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|10.
|Дефенса и Хустисия
|1:1
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|Химнасия Ла-Плата
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|12.
|Барракас Централь
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Сан-Лоренсо
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Ланус
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Колон
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Индепендьенте Авельянеда
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|17.
|Сентраль Кордоба Росарио
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|18.
|Тальерес Кордоба
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|19.
|Арсенал Саранди
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|20.
|Велес Сарсфилд
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|21.
|Уракан
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|22.
|Аргентинос Хуниорс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|23.
|Росарио Сентраль
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|24.
|Годой Крус
|1:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|25.
|Расинг Авельянеда
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|26.
|Альдосиви
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|27.
|Сармиенто
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|28.
|Патронато Парана
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес