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Аргентина: Лига професьональ

2022
Годой Крус
2:1
Конец матча
Дефенса и Хустисия
0'
0:1
14' Гол
Пиццини Франсиско
1:1
23' Гол
Guillermo Luis Ortiz
2:1
36' Гол
Salomon Rodriguez
48' Желтая карточка
Кардона Томас
56' Желтая карточка
Pier Barrios
81' Желтая карточка
Nazareno Colombo
90'+7
50
Родригес
Диего
II
2
Pier
Barrios
24
Guillermo
Luis
Ortiz
22
Gianluca
Ferrari
31
Franco
Negri
5
Nelson
Acevedo
32
Gonzalo
Abrego
33
Ezequiel
Bullaude
11
Martin
Ojeda
17
Tadeo
Allende
20
Salomon
Rodriguez
22
Унсаин
Луис
14
Nicolas
Tripicchio
6
Nazareno
Colombo
25
Кардона
Томас
13
Сото
Алексис
5
Facundo
Gutierrez
19
Gabriel
Hachen
29
Пиццини
Франсиско
10
Walter
Bou
11
Carlos
Rodolfo
Rotondi
7
Lucas
Albertengo
Годой Крус
4-1-3-2
Дефенса и Хустисия
4-2-3-1

История личных встреч

Годой Крус
Дефенса и Хустисия

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 1 победа

8 матчей

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа

История матчей

ЛП
1:2
С
2:0
С
0:1
С
3:2
П
0:0
П
1:1
П
1:1
КА
3:3

Бомбардиры внутри турнира

Годой Крус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Salomon Rodriguez 3 0.75
Guillermo Luis Ortiz 1 0.25
Gonzalo Abrego 1 0.25
Martin Ojeda 0 0
Matias Ramirez 0 0
Tadeo Allende 0 0
Дефенса и Хустисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пиццини Франсиско 1 0.25
Carlos Rodolfo Rotondi 1 0.25
Raul Loaiza 1 0.25
Nicolas Tripicchio 0 0
Walter Bou 0 0

Карточки

Годой Крус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nestor Breitenbruch 1 1
Franco Negri 1 1
Pier Barrios 2 0
Nelson Acevedo 1 0
Matias Ramirez 1 0
Gianluca Ferrari 1 0
Salomon Rodriguez 1 0
Дефенса и Хустисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nazareno Colombo 2 0
Пиццини Франсиско 0 1
Agustin Fontana 1 0
Nicolas Tripicchio 1 0
Кардона Томас 1 0
Сото Алексис 1 0
Raul Loaiza 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
2
40%
1
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
25%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Годой Крус
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Росарио Сентраль - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Расинг Авельянеда 2:0 Атлетико Платенсе - Годой Крус 2:1 Годой Крус - Тристан Суарес 2:0
Барракас Централь - Годой Крус 3:1 Годой Крус - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Годой Крус - Ланус 1:1 Бока Хуниорс - Годой Крус 1:1 Годой Крус - Велес Сарсфилд 0:0 Годой Крус - Эстудиантес Ла Плата 3:3 Тальерес Кордоба - Годой Крус 2:1 Уракан - Годой Крус 1:3 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 3:3 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:2 Годой Крус - Альдосиви 0:2 Колон - Годой Крус 3:1 Годой Крус - Тигре 1:1 Расинг Авельянеда - Годой Крус 2:1 Годой Крус - Атлетико Платенсе 2:2 Тальерес Кордоба - Годой Крус 1:0
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Дефенса и Хустисия - Уракан 1:1 Ланус - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:0 Дефенса и Хустисия - Антофагаста 0:2
ЛДУ Кито - Дефенса и Хустисия 2:2 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 2:0 Дефенса и Хустисия - Патронато Парана 1:0 Атлетико Гойяненсе - Дефенса и Хустисия 3:2 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - ЛДУ Кито 1:2 Дефенса и Хустисия - Атлетико Платенсе 1:1 Сармиенто - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Атлетико Тукуман 1:1 Дефенса и Хустисия - Атлетико Гойяненсе 0:1 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:5 Антофагаста - Дефенса и Хустисия 1:3 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 1:2 Дефенса и Хустисия - Сакачиспас 4:1 Дефенса и Хустисия - Арсенал Саранди 1:1 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 4 3 0 1 10 - 6 9
2. Атлетико Платенсе 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Ньюэллс Олд Бойз 3 2 1 0 3 - 1 7
4. Эстудиантес Ла Плата 3 2 1 0 4 - 2 7
5. Банфилд 4 2 1 1 4 - 3 7
6. Аргентинос Хуниорс 3 2 0 1 4 - 3 6
7. Годой Крус 4 2 0 2 5 - 4 6
8. Расинг Авельянеда 3 2 0 1 4 - 2 6
9. Атлетико Тукуман 4 1 3 0 3 - 2 6
10. Сармиенто 4 2 0 2 5 - 5 6
11. Химнасия Ла-Плата 3 1 2 0 4 - 2 5
12. Ланус 4 1 2 1 3 - 3 5
13. Уракан 4 1 2 1 3 - 3 5
14. Колон 4 1 2 1 4 - 4 5
15. Ривер Плейт 4 1 2 1 5 - 2 5
16. Сентраль Кордоба Росарио 3 1 1 1 3 - 3 4
17. Индепендьенте Авельянеда 3 1 1 1 3 - 3 4
18. Тальерес Кордоба 4 1 1 2 3 - 3 4
19. Росарио Сентраль 3 1 1 1 1 - 2 4
20. Тигре 4 1 1 2 6 - 8 4
21. Патронато Парана 4 1 1 2 3 - 6 4
22. Унион Санта-Фе 4 1 1 2 6 - 10 4
23. Дефенса и Хустисия 4 0 3 1 3 - 4 3
24. Арсенал Саранди 4 0 3 1 5 - 6 3
25. Сан-Лоренсо 3 0 3 0 4 - 4 3
26. Барракас Централь 4 0 2 2 4 - 7 2
27. Велес Сарсфилд 3 0 1 2 1 - 4 1
28. Альдосиви 3 0 0 3 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 2 2 0 0 7 - 4 6
2. Сармиенто 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Годой Крус 2 2 0 0 4 - 1 6
4. Расинг Авельянеда 2 2 0 0 4 - 0 6
5. Аргентинос Хуниорс 2 2 0 0 4 - 2 6
6. Уракан 2 1 1 0 2 - 0 4
7. Атлетико Тукуман 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Ланус 2 1 1 0 2 - 1 4
9. Патронато Парана 2 1 1 0 2 - 1 4
10. Росарио Сентраль 2 1 1 0 1 - 0 4
11. Эстудиантес Ла Плата 2 1 1 0 3 - 2 4
12. Атлетико Платенсе 2 1 1 0 3 - 2 4
13. Колон 2 1 1 0 3 - 2 4
14. Химнасия Ла-Плата 1 1 0 0 2 - 0 3
15. Индепендьенте Авельянеда 1 1 0 0 1 - 0 3
16. Сентраль Кордоба Росарио 1 1 0 0 1 - 0 3
17. Тальерес Кордоба 2 1 0 1 2 - 1 3
18. Банфилд 2 1 0 1 3 - 3 3
19. Дефенса и Хустисия 2 0 2 0 1 - 1 2
20. Арсенал Саранди 2 0 2 0 1 - 1 2
21. Сан-Лоренсо 2 0 2 0 4 - 4 2
22. Ньюэллс Олд Бойз 1 0 1 0 0 - 0 1
23. Ривер Плейт 1 0 1 0 0 - 0 1
24. Тигре 2 0 1 1 1 - 2 1
25. Барракас Централь 3 0 1 2 3 - 6 1
26. Велес Сарсфилд 1 0 0 1 0 - 1 0
27. Альдосиви 1 0 0 1 0 - 1 0
28. Унион Санта-Фе 2 0 0 2 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Банфилд 2 1 1 0 1 - 0 4
3. Ривер Плейт 3 1 1 1 5 - 2 4
4. Унион Санта-Фе 2 1 1 0 4 - 3 4
5. Эстудиантес Ла Плата 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Атлетико Платенсе 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Бока Хуниорс 2 1 0 1 3 - 2 3
8. Тигре 2 1 0 1 5 - 6 3
9. Химнасия Ла-Плата 2 0 2 0 2 - 2 2
10. Атлетико Тукуман 2 0 2 0 0 - 0 2
11. Барракас Централь 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Сан-Лоренсо 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Сентраль Кордоба Росарио 2 0 1 1 2 - 3 1
14. Арсенал Саранди 2 0 1 1 4 - 5 1
15. Колон 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Дефенса и Хустисия 2 0 1 1 2 - 3 1
17. Ланус 2 0 1 1 1 - 2 1
18. Индепендьенте Авельянеда 2 0 1 1 2 - 3 1
19. Тальерес Кордоба 2 0 1 1 1 - 2 1
20. Велес Сарсфилд 2 0 1 1 1 - 3 1
21. Уракан 2 0 1 1 1 - 3 1
22. Аргентинос Хуниорс 1 0 0 1 0 - 1 0
23. Расинг Авельянеда 1 0 0 1 0 - 2 0
24. Росарио Сентраль 1 0 0 1 0 - 2 0
25. Альдосиви 2 0 0 2 1 - 3 0
26. Годой Крус 2 0 0 2 1 - 3 0
27. Сармиенто 2 0 0 2 1 - 4 0
28. Патронато Парана 2 0 0 2 1 - 5 0
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      36'
      Г О О О О Л - Salomon Rodriguez бьет в цель!
    • Описание гола
      23'
      Г О О О О Л - Гильермо Луис Ортис бьет в цель!
    • Описание гола
      14'
      Г О О О О Л - Пиццини Франсиско бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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