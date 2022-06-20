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Аргентина: Лига професьональ

2022
Химнасия Ла-Плата
4:1
Второй тайм: 81'
Расинг Авельянеда
0'
1:0
7' Гол
Erik Ramirez
8' Желтая карточка
Erik Ramirez
23' Желтая карточка
Мена Эухенио
1:1
26' Гол
Enzo Copetti
2:1
40' Пенальти
Алеман Брайн
45' Желтая карточка
Matias Rojas II
54' Желтая карточка
Сигали Леонардо
63' Желтая карточка
Алеман Брайн
63' Желтая карточка
Jonathan David Gomez
3:1
66' Гол
Алеман Брайн
4:1
78' Гол
Erik Ramirez
17
Рей
Родриго
6
Guillermo
Enrique
4
Leonardo
Morales
3
Пирис
Оскар
32
Matias
Melluso
21
Lautaro
Chavez
30
Agustin
Cardozo
10
Алеман
Брайн
11
Ramon
Sosa
43
Erik
Ramirez
15
Сольдано
Франко
1
Gaston
Gomez
34
Мура
Факундо
30
Сигали
Леонардо
48
Инсуа
Эмилиано
33
Gonzalo
Piovi
5
Мена
Эухенио
19
Leonel
Ariel
Miranda
29
Морено
Анибал
11
Jonathan
David
Gomez
10
Matias
Rojas
II
9
Enzo
Copetti
Химнасия Ла-Плата
4-4-2
Расинг Авельянеда
5-3-2

История личных встреч

Химнасия Ла-Плата
Расинг Авельянеда

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
66.7%
5 побед 4 ничьи 0 побед

14 матчей

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 8 побед

20 матчей

20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 побед

История матчей

ЛП
0:0
ЛП
0:0
С
1:2
ТДВ
1:2
С
0:3
С
3:1
П
1:0
К
0:1
П
2:0
П
0:1
П
0:1
П
1:3
ПА
0:0
ПА
2:0
ПА
1:0
ПА
1:1
ПА
0:0
ПА
1:1
ПА
1:1
ПА
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Химнасия Ла-Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Erik Ramirez 2 0.5
Cristian Alberto Tarragona 2 (1) 0.5
Алеман Брайн 2 (1) 0.5
Lautaro Chavez 1 0.25
Карбонеро Йохан 1 0.25
Ramon Sosa 0 0
Расинг Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jonathan David Gomez 1 0.25
Enzo Copetti 1 0.25
Matias Rojas II 1 0.25
Чанкалай Томас 1 0.25
Fabricio Dominguez 1 0.25
Инсуа Эмилиано 0 0
Emiliano Vecchio 0 0

Карточки

Химнасия Ла-Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Erik Ramirez 2 0
Agustin Cardozo 2 0
Leonardo Morales 1 0
Алеман Брайн 1 0
Пирис Оскар 1 0
Manuel Insurralde 1 0
Tomas Muro 1 0
Расинг Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чанкалай Томас 1 1
Сигали Леонардо 2 0
Кардона Эдвин 2 0
Инсуа Эмилиано 1 0
Jonathan David Gomez 1 0
Мена Эухенио 1 0
Leonel Ariel Miranda 1 0
Gonzalo Piovi 1 0
Matias Rojas II 1 0
Enzo Copetti 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
50%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
50%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Атлетико Платенсе - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Патронато Парана 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Депортиво Линьерс 1:0
Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Патронато Парана - Химнасия Ла-Плата 0:6 Химнасия Ла-Плата - Унион Санта-Фе 1:0 Атлетико Платенсе - Химнасия Ла-Плата 0:3 Химнасия Ла-Плата - Сармиенто 1:3 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 1:2 Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 2:1 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 4:0 Химнасия Ла-Плата - Аргентинос Хуниорс 2:2 Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 3:2 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 4:0 Химнасия Ла-Плата - Сан-Лоренсо 1:0 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:0 Патронато Парана - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла Плата 4:4
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Расинг Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:0 Годой Крус - Расинг Авельянеда 2:0 Расинг Авельянеда - Агропекуарио 1:2 Расинг Авельянеда - Уракан 2:0
Расинг Авельянеда - Ривер Плейт Монтевидео 0:1 Расинг Авельянеда - Мелгар 1:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Альдосиви 5:0 Сан-Лоренсо - Расинг Авельянеда 1:1 Куяба - Расинг Авельянеда 1:2 Расинг Авельянеда - Банфилд 1:1 Мелгар - Расинг Авельянеда 3:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Патронато Парана - Расинг Авельянеда 2:3 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 1:0 Расинг Авельянеда - Куяба 2:0 Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 0:1 Ривер Плейт Монтевидео - Расинг Авельянеда 0:1 Расинг Авельянеда - Сармиенто 4:1 Расинг Авельянеда - Химназия и Тиро 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 4 3 0 1 10 - 6 9
2. Химнасия Ла-Плата 4:1 4 2 2 0 8 - 3 8
3. Эстудиантес Ла Плата 3 2 1 0 4 - 2 7
4. Атлетико Платенсе 3 2 1 0 4 - 2 7
5. Ньюэллс Олд Бойз 3 2 1 0 3 - 1 7
6. Банфилд 4 2 1 1 4 - 3 7
7. Аргентинос Хуниорс 3 2 0 1 4 - 3 6
8. Годой Крус 4 2 0 2 5 - 4 6
9. Атлетико Тукуман 4 1 3 0 3 - 2 6
10. Сармиенто 4 2 0 2 5 - 5 6
11. Расинг Авельянеда 1:4 4 2 0 2 5 - 6 6
12. Ланус 4 1 2 1 3 - 3 5
13. Уракан 4 1 2 1 3 - 3 5
14. Колон 4 1 2 1 4 - 4 5
15. Ривер Плейт 4 1 2 1 5 - 2 5
16. Сентраль Кордоба Росарио 3 1 1 1 3 - 3 4
17. Индепендьенте Авельянеда 3 1 1 1 3 - 3 4
18. Тальерес Кордоба 4 1 1 2 3 - 3 4
19. Тигре 4 1 1 2 6 - 8 4
20. Велес Сарсфилд 1:0 4 1 1 2 2 - 4 4
21. Росарио Сентраль 0:1 4 1 1 2 1 - 3 4
22. Патронато Парана 4 1 1 2 3 - 6 4
23. Унион Санта-Фе 4 1 1 2 6 - 10 4
24. Сан-Лоренсо 3 0 3 0 4 - 4 3
25. Дефенса и Хустисия 4 0 3 1 3 - 4 3
26. Арсенал Саранди 4 0 3 1 5 - 6 3
27. Барракас Централь 4 0 2 2 4 - 7 2
28. Альдосиви 3 0 0 3 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Химнасия Ла-Плата 4:1 2 2 0 0 6 - 1 6
2. Расинг Авельянеда 1:4 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Бока Хуниорс 2 2 0 0 7 - 4 6
4. Годой Крус 2 2 0 0 4 - 1 6
5. Сармиенто 2 2 0 0 4 - 1 6
6. Аргентинос Хуниорс 2 2 0 0 4 - 2 6
7. Уракан 2 1 1 0 2 - 0 4
8. Эстудиантес Ла Плата 2 1 1 0 3 - 2 4
9. Атлетико Тукуман 2 1 1 0 3 - 2 4
10. Атлетико Платенсе 2 1 1 0 3 - 2 4
11. Патронато Парана 2 1 1 0 2 - 1 4
12. Росарио Сентраль 0:1 2 1 1 0 1 - 0 4
13. Ланус 2 1 1 0 2 - 1 4
14. Колон 2 1 1 0 3 - 2 4
15. Индепендьенте Авельянеда 1 1 0 0 1 - 0 3
16. Тальерес Кордоба 2 1 0 1 2 - 1 3
17. Велес Сарсфилд 1:0 2 1 0 1 1 - 1 3
18. Банфилд 2 1 0 1 3 - 3 3
19. Сентраль Кордоба Росарио 1 1 0 0 1 - 0 3
20. Сан-Лоренсо 2 0 2 0 4 - 4 2
21. Дефенса и Хустисия 2 0 2 0 1 - 1 2
22. Арсенал Саранди 2 0 2 0 1 - 1 2
23. Ньюэллс Олд Бойз 1 0 1 0 0 - 0 1
24. Ривер Плейт 1 0 1 0 0 - 0 1
25. Тигре 2 0 1 1 1 - 2 1
26. Барракас Централь 3 0 1 2 3 - 6 1
27. Альдосиви 1 0 0 1 0 - 1 0
28. Унион Санта-Фе 2 0 0 2 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Банфилд 2 1 1 0 1 - 0 4
3. Ривер Плейт 3 1 1 1 5 - 2 4
4. Унион Санта-Фе 2 1 1 0 4 - 3 4
5. Эстудиантес Ла Плата 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Атлетико Платенсе 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Бока Хуниорс 2 1 0 1 3 - 2 3
8. Тигре 2 1 0 1 5 - 6 3
9. Атлетико Тукуман 2 0 2 0 0 - 0 2
10. Химнасия Ла-Плата 4:1 2 0 2 0 2 - 2 2
11. Сан-Лоренсо 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Барракас Централь 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Дефенса и Хустисия 2 0 1 1 2 - 3 1
14. Индепендьенте Авельянеда 2 0 1 1 2 - 3 1
15. Тальерес Кордоба 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Сентраль Кордоба Росарио 2 0 1 1 2 - 3 1
17. Ланус 2 0 1 1 1 - 2 1
18. Колон 2 0 1 1 1 - 2 1
19. Арсенал Саранди 2 0 1 1 4 - 5 1
20. Уракан 2 0 1 1 1 - 3 1
21. Велес Сарсфилд 1:0 2 0 1 1 1 - 3 1
22. Аргентинос Хуниорс 1 0 0 1 0 - 1 0
23. Годой Крус 2 0 0 2 1 - 3 0
24. Альдосиви 2 0 0 2 1 - 3 0
25. Росарио Сентраль 0:1 2 0 0 2 0 - 3 0
26. Сармиенто 2 0 0 2 1 - 4 0
27. Патронато Парана 2 0 0 2 1 - 5 0
28. Расинг Авельянеда 1:4 2 0 0 2 1 - 6 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Матиас Рохас получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Алеман Брайн из команды Химнасия Ла-Плата забивает с точки!
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    • Лучшие коэффициенты
    Химнасия Ла-Плата
    Ничья
    Расинг Авельянеда
    2.95
    3.18
    2.55
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Химнасия Ла-Плата 4:1 Расинг Авельянеда онлайн

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    Расинг Авельянеда
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