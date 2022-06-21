3:1
Конец матча
0'
1:0
7' ГолErik Ramirez
8' Желтая карточкаErik Ramirez
23' Желтая карточкаМена Эухенио
1:1
26' ГолEnzo Copetti
2:1
40' ПенальтиАлеман Брайн
45' Желтая карточкаMatias Rojas II
54' Желтая карточкаСигали Леонардо
63' Желтая карточкаАлеман Брайн
63' Желтая карточкаJonathan David Gomez
3:1
66' ГолАлеман Брайн
90' Желтая карточкаКардона Эдвин
90'+6
Ход матча
7'
1:0
8'
23'
26'
40'
2:1
45'
54'
63'
66'
3:1
90'
17
Рей
Родриго
10
Алеман
Брайн
11
Ramon
Sosa
43
Erik
Ramirez
34
Мура
Факундо
- Основной состав
-
17 Рей РодригоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Алеман БрайнПолузащитник
-
11 Ramon SosaПолузащитник
-
43 Erik RamirezНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Nery LeyesПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
28 Tomas Muro
-
-
-
20 Alan Lescano
-
Главный тренер: Горосито Нестор
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Мура ФакундоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
14 Maico Quiroz
-
-
-
Главный тренер: Fernando Gago
История личных встреч
Химнасия Ла-Плата
Расинг Авельянеда
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
66.7%
5 побед 4 ничьи 0 побед
14 матчей
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Второй тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 8 побед
20 матчей
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 побед
Первый тайм
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 побед
Второй тайм
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Cristian Alberto Tarragona
|2 (1)
|0.5
|Алеман Брайн
|2 (1)
|0.5
|Erik Ramirez
|1
|0.25
|Lautaro Chavez
|1
|0.25
|Карбонеро Йохан
|1
|0.25
|Ramon Sosa
|0
|0
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jonathan David Gomez
|1
|0.25
|Enzo Copetti
|1
|0.25
|Matias Rojas II
|1
|0.25
|Чанкалай Томас
|1
|0.25
|Fabricio Dominguez
|1
|0.25
|Инсуа Эмилиано
|0
|0
|Emiliano Vecchio
|0
|0
Карточки
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Erik Ramirez
|2
|0
|Agustin Cardozo
|2
|0
|Leonardo Morales
|1
|0
|Алеман Брайн
|1
|0
|Пирис Оскар
|1
|0
|Manuel Insurralde
|1
|0
|Tomas Muro
|1
|0
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кардона Эдвин
|3
|0
|Чанкалай Томас
|1
|1
|Сигали Леонардо
|2
|0
|Инсуа Эмилиано
|1
|0
|Jonathan David Gomez
|1
|0
|Мена Эухенио
|1
|0
|Leonel Ariel Miranda
|1
|0
|Gonzalo Piovi
|1
|0
|Matias Rojas II
|1
|0
|Enzo Copetti
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
1
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
100%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
50%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
7
5
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
2
40%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
2
40%
76-90
Пропущено
3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Атлетико Платенсе - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Патронато Парана 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Депортиво Линьерс 1:0
Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Патронато Парана - Химнасия Ла-Плата 0:6 Химнасия Ла-Плата - Унион Санта-Фе 1:0 Атлетико Платенсе - Химнасия Ла-Плата 0:3 Химнасия Ла-Плата - Сармиенто 1:3 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 1:2 Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 2:1 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 4:0 Химнасия Ла-Плата - Аргентинос Хуниорс 2:2 Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 3:2 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 4:0 Химнасия Ла-Плата - Сан-Лоренсо 1:0 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:0 Патронато Парана - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла Плата 4:4
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Расинг Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:0 Годой Крус - Расинг Авельянеда 2:0 Расинг Авельянеда - Агропекуарио 1:2 Расинг Авельянеда - Уракан 2:0
Расинг Авельянеда - Ривер Плейт Монтевидео 0:1 Расинг Авельянеда - Мелгар 1:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Альдосиви 5:0 Сан-Лоренсо - Расинг Авельянеда 1:1 Куяба - Расинг Авельянеда 1:2 Расинг Авельянеда - Банфилд 1:1 Мелгар - Расинг Авельянеда 3:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Патронато Парана - Расинг Авельянеда 2:3 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 1:0 Расинг Авельянеда - Куяба 2:0 Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 0:1 Ривер Плейт Монтевидео - Расинг Авельянеда 0:1 Расинг Авельянеда - Сармиенто 4:1 Расинг Авельянеда - Химназия и Тиро 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1:0
|4
|3
|1
|0
|4 - 1
|10
|2.
|Бока Хуниорс
|4
|3
|0
|1
|10 - 6
|9
|3.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|4.
|Эстудиантес Ла Плата
|0:0
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|5.
|Атлетико Платенсе
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|6.
|Банфилд
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|7.
|Годой Крус
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|8.
|Атлетико Тукуман
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|9.
|Сармиенто
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|10.
|Аргентинос Хуниорс
|0:1
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|11.
|Расинг Авельянеда
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|12.
|Ривер Плейт
|4
|1
|2
|1
|5 - 2
|5
|13.
|Ланус
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|14.
|Уракан
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|15.
|Индепендьенте Авельянеда
|0:0
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|16.
|Колон
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|17.
|Сентраль Кордоба Росарио
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|18.
|Тальерес Кордоба
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|19.
|Велес Сарсфилд
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|20.
|Тигре
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|21.
|Росарио Сентраль
|4
|1
|1
|2
|1 - 4
|4
|22.
|Патронато Парана
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|23.
|Унион Санта-Фе
|4
|1
|1
|2
|6 - 10
|4
|24.
|Сан-Лоренсо
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|25.
|Дефенса и Хустисия
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|26.
|Арсенал Саранди
|4
|0
|3
|1
|5 - 6
|3
|27.
|Барракас Централь
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|28.
|Альдосиви
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Химнасия Ла-Плата
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|Расинг Авельянеда
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Годой Крус
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|Сармиенто
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|Бока Хуниорс
|2
|2
|0
|0
|7 - 4
|6
|6.
|Аргентинос Хуниорс
|0:1
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|7.
|Уракан
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|8.
|Индепендьенте Авельянеда
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|9.
|Эстудиантес Ла Плата
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|10.
|Атлетико Платенсе
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|11.
|Ланус
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|12.
|Колон
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|13.
|Атлетико Тукуман
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|14.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|15.
|Росарио Сентраль
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|16.
|Патронато Парана
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|17.
|Сентраль Кордоба Росарио
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|18.
|Тальерес Кордоба
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|19.
|Велес Сарсфилд
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|20.
|Банфилд
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|21.
|Сан-Лоренсо
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|22.
|Дефенса и Хустисия
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|23.
|Арсенал Саранди
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|24.
|Ривер Плейт
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|25.
|Барракас Централь
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|26.
|Тигре
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|27.
|Альдосиви
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|28.
|Унион Санта-Фе
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Ривер Плейт
|3
|1
|1
|1
|5 - 2
|4
|3.
|Эстудиантес Ла Плата
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|4.
|Унион Санта-Фе
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|5.
|Банфилд
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|6.
|Атлетико Платенсе
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Бока Хуниорс
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|Тигре
|2
|1
|0
|1
|5 - 6
|3
|9.
|Химнасия Ла-Плата
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|10.
|Атлетико Тукуман
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|11.
|Барракас Централь
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Сан-Лоренсо
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Ланус
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Индепендьенте Авельянеда
|0:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Сентраль Кордоба Росарио
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|Тальерес Кордоба
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|Дефенса и Хустисия
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|18.
|Арсенал Саранди
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|19.
|Колон
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|20.
|Уракан
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|21.
|Велес Сарсфилд
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|22.
|Аргентинос Хуниорс
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|23.
|Альдосиви
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|24.
|Расинг Авельянеда
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|25.
|Росарио Сентраль
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|26.
|Годой Крус
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|27.
|Сармиенто
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|28.
|Патронато Парана
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес