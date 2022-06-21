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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Химнасия Ла-Плата
3:1
Конец матча
Расинг Авельянеда
0'
1:0
7' Гол
Erik Ramirez
8' Желтая карточка
Erik Ramirez
23' Желтая карточка
Мена Эухенио
1:1
26' Гол
Enzo Copetti
2:1
40' Пенальти
Алеман Брайн
45' Желтая карточка
Matias Rojas II
54' Желтая карточка
Сигали Леонардо
63' Желтая карточка
Алеман Брайн
63' Желтая карточка
Jonathan David Gomez
3:1
66' Гол
Алеман Брайн
90' Желтая карточка
Кардона Эдвин
90'+6
17
Рей
Родриго
6
Guillermo
Enrique
4
Leonardo
Morales
3
Пирис
Оскар
32
Matias
Melluso
21
Lautaro
Chavez
30
Agustin
Cardozo
10
Алеман
Брайн
11
Ramon
Sosa
43
Erik
Ramirez
15
Сольдано
Франко
1
Gaston
Gomez
34
Мура
Факундо
30
Сигали
Леонардо
48
Инсуа
Эмилиано
33
Gonzalo
Piovi
5
Мена
Эухенио
19
Leonel
Ariel
Miranda
29
Морено
Анибал
11
Jonathan
David
Gomez
10
Matias
Rojas
II
9
Enzo
Copetti
Химнасия Ла-Плата
4-4-2
Расинг Авельянеда
5-3-2

История личных встреч

Химнасия Ла-Плата
Расинг Авельянеда

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
66.7%
5 побед 4 ничьи 0 побед

14 матчей

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 8 побед

20 матчей

20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 побед

История матчей

ЛП
0:0
ЛП
0:0
С
1:2
ТДВ
1:2
С
0:3
С
3:1
П
1:0
К
0:1
П
2:0
П
0:1
П
0:1
П
1:3
ПА
0:0
ПА
2:0
ПА
1:0
ПА
1:1
ПА
0:0
ПА
1:1
ПА
1:1
ПА
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Химнасия Ла-Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Cristian Alberto Tarragona 2 (1) 0.5
Алеман Брайн 2 (1) 0.5
Erik Ramirez 1 0.25
Lautaro Chavez 1 0.25
Карбонеро Йохан 1 0.25
Ramon Sosa 0 0
Расинг Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jonathan David Gomez 1 0.25
Enzo Copetti 1 0.25
Matias Rojas II 1 0.25
Чанкалай Томас 1 0.25
Fabricio Dominguez 1 0.25
Инсуа Эмилиано 0 0
Emiliano Vecchio 0 0

Карточки

Химнасия Ла-Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Erik Ramirez 2 0
Agustin Cardozo 2 0
Leonardo Morales 1 0
Алеман Брайн 1 0
Пирис Оскар 1 0
Manuel Insurralde 1 0
Tomas Muro 1 0
Расинг Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кардона Эдвин 3 0
Чанкалай Томас 1 1
Сигали Леонардо 2 0
Инсуа Эмилиано 1 0
Jonathan David Gomez 1 0
Мена Эухенио 1 0
Leonel Ariel Miranda 1 0
Gonzalo Piovi 1 0
Matias Rojas II 1 0
Enzo Copetti 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
1
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
100%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
50%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

7
5
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
2
40%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
2
40%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Атлетико Платенсе - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Патронато Парана 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Депортиво Линьерс 1:0
Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Патронато Парана - Химнасия Ла-Плата 0:6 Химнасия Ла-Плата - Унион Санта-Фе 1:0 Атлетико Платенсе - Химнасия Ла-Плата 0:3 Химнасия Ла-Плата - Сармиенто 1:3 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 1:2 Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 2:1 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 4:0 Химнасия Ла-Плата - Аргентинос Хуниорс 2:2 Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 3:2 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 4:0 Химнасия Ла-Плата - Сан-Лоренсо 1:0 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:0 Патронато Парана - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла Плата 4:4
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Расинг Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:0 Годой Крус - Расинг Авельянеда 2:0 Расинг Авельянеда - Агропекуарио 1:2 Расинг Авельянеда - Уракан 2:0
Расинг Авельянеда - Ривер Плейт Монтевидео 0:1 Расинг Авельянеда - Мелгар 1:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Альдосиви 5:0 Сан-Лоренсо - Расинг Авельянеда 1:1 Куяба - Расинг Авельянеда 1:2 Расинг Авельянеда - Банфилд 1:1 Мелгар - Расинг Авельянеда 3:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Патронато Парана - Расинг Авельянеда 2:3 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 1:0 Расинг Авельянеда - Куяба 2:0 Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 0:1 Ривер Плейт Монтевидео - Расинг Авельянеда 0:1 Расинг Авельянеда - Сармиенто 4:1 Расинг Авельянеда - Химназия и Тиро 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 1:0 4 3 1 0 4 - 1 10
2. Бока Хуниорс 4 3 0 1 10 - 6 9
3. Химнасия Ла-Плата 4 2 2 0 7 - 3 8
4. Эстудиантес Ла Плата 0:0 4 2 2 0 4 - 2 8
5. Атлетико Платенсе 3 2 1 0 4 - 2 7
6. Банфилд 4 2 1 1 4 - 3 7
7. Годой Крус 4 2 0 2 5 - 4 6
8. Атлетико Тукуман 4 1 3 0 3 - 2 6
9. Сармиенто 4 2 0 2 5 - 5 6
10. Аргентинос Хуниорс 0:1 4 2 0 2 4 - 4 6
11. Расинг Авельянеда 4 2 0 2 5 - 5 6
12. Ривер Плейт 4 1 2 1 5 - 2 5
13. Ланус 4 1 2 1 3 - 3 5
14. Уракан 4 1 2 1 3 - 3 5
15. Индепендьенте Авельянеда 0:0 4 1 2 1 3 - 3 5
16. Колон 4 1 2 1 4 - 4 5
17. Сентраль Кордоба Росарио 3 1 1 1 3 - 3 4
18. Тальерес Кордоба 4 1 1 2 3 - 3 4
19. Велес Сарсфилд 4 1 1 2 3 - 4 4
20. Тигре 4 1 1 2 6 - 8 4
21. Росарио Сентраль 4 1 1 2 1 - 4 4
22. Патронато Парана 4 1 1 2 3 - 6 4
23. Унион Санта-Фе 4 1 1 2 6 - 10 4
24. Сан-Лоренсо 3 0 3 0 4 - 4 3
25. Дефенса и Хустисия 4 0 3 1 3 - 4 3
26. Арсенал Саранди 4 0 3 1 5 - 6 3
27. Барракас Централь 4 0 2 2 4 - 7 2
28. Альдосиви 3 0 0 3 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Химнасия Ла-Плата 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Расинг Авельянеда 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Годой Крус 2 2 0 0 4 - 1 6
4. Сармиенто 2 2 0 0 4 - 1 6
5. Бока Хуниорс 2 2 0 0 7 - 4 6
6. Аргентинос Хуниорс 0:1 2 2 0 0 4 - 2 6
7. Уракан 2 1 1 0 2 - 0 4
8. Индепендьенте Авельянеда 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
9. Эстудиантес Ла Плата 0:0 2 1 1 0 3 - 2 4
10. Атлетико Платенсе 2 1 1 0 3 - 2 4
11. Ланус 2 1 1 0 2 - 1 4
12. Колон 2 1 1 0 3 - 2 4
13. Атлетико Тукуман 2 1 1 0 3 - 2 4
14. Ньюэллс Олд Бойз 1:0 2 1 1 0 1 - 0 4
15. Росарио Сентраль 2 1 1 0 1 - 0 4
16. Патронато Парана 2 1 1 0 2 - 1 4
17. Сентраль Кордоба Росарио 1 1 0 0 1 - 0 3
18. Тальерес Кордоба 2 1 0 1 2 - 1 3
19. Велес Сарсфилд 2 1 0 1 2 - 1 3
20. Банфилд 2 1 0 1 3 - 3 3
21. Сан-Лоренсо 2 0 2 0 4 - 4 2
22. Дефенса и Хустисия 2 0 2 0 1 - 1 2
23. Арсенал Саранди 2 0 2 0 1 - 1 2
24. Ривер Плейт 1 0 1 0 0 - 0 1
25. Барракас Централь 3 0 1 2 3 - 6 1
26. Тигре 2 0 1 1 1 - 2 1
27. Альдосиви 1 0 0 1 0 - 1 0
28. Унион Санта-Фе 2 0 0 2 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 1:0 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Ривер Плейт 3 1 1 1 5 - 2 4
3. Эстудиантес Ла Плата 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
4. Унион Санта-Фе 2 1 1 0 4 - 3 4
5. Банфилд 2 1 1 0 1 - 0 4
6. Атлетико Платенсе 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Бока Хуниорс 2 1 0 1 3 - 2 3
8. Тигре 2 1 0 1 5 - 6 3
9. Химнасия Ла-Плата 2 0 2 0 2 - 2 2
10. Атлетико Тукуман 2 0 2 0 0 - 0 2
11. Барракас Централь 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Сан-Лоренсо 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Ланус 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Индепендьенте Авельянеда 0:0 2 0 1 1 2 - 3 1
15. Сентраль Кордоба Росарио 2 0 1 1 2 - 3 1
16. Тальерес Кордоба 2 0 1 1 1 - 2 1
17. Дефенса и Хустисия 2 0 1 1 2 - 3 1
18. Арсенал Саранди 2 0 1 1 4 - 5 1
19. Колон 2 0 1 1 1 - 2 1
20. Уракан 2 0 1 1 1 - 3 1
21. Велес Сарсфилд 2 0 1 1 1 - 3 1
22. Аргентинос Хуниорс 0:1 2 0 0 2 0 - 2 0
23. Альдосиви 2 0 0 2 1 - 3 0
24. Расинг Авельянеда 2 0 0 2 1 - 5 0
25. Росарио Сентраль 2 0 0 2 0 - 4 0
26. Годой Крус 2 0 0 2 1 - 3 0
27. Сармиенто 2 0 0 2 1 - 4 0
28. Патронато Парана 2 0 0 2 1 - 5 0
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