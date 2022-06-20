1:0
Второй тайм: 81'
0'
1:0
6' ГолLuca Orellano
49' Желтая карточкаDamian Fernandez
64' Желтая карточкаLucas Emanuel Gamba
75' Желтая карточкаMaximo Perrone
76' Желтая карточкаОртега Франсиско
Ход матча
6'
1:0
49'
75'
76'
30
Lucas
Hoyos
12
Пратто
Лукас
39
Abiel
Osorio
- Основной состав
-
30 Lucas HoyosВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Пратто ЛукасНападающий
-
39 Abiel OsorioНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Joel SonoraПолузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Alexander Medina
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Якоб КлаудиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Alejo VelizНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: German Rivarola
История личных встреч
Велес Сарсфилд
Росарио Сентраль
13 матчей
92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
92.3%
15.4%
12 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
112.5%
0 побед 9 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы
21 матч
57.1%
28.6%
14.3%
12 побед 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
23.8%
66.7%
9.5%
5 побед 14 ничьих 2 победы
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
12 побед 6 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дженсон Лукас
|1
|0.25
|Luca Orellano
|1
|0.25
|Nicolas Garayalde
|0
|0
Росарио Сентраль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gaspar Servio
|1 (1)
|0.25
Карточки
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Maximo Perrone
|3
|0
|Damian Fernandez
|2
|0
|Valentin Gomez
|2
|0
|Matias De los Santos II
|0
|1
|Abiel Osorio
|1
|0
Росарио Сентраль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Damian Alberto Martinez
|2
|0
|Facundo Almada
|2
|0
|Marcelo Benitez II
|0
|1
|Lucas Emanuel Gamba
|1
|0
|Gaspar Servio
|1
|0
|Комар Хуан
|1
|0
|Lautaro Blanco
|1
|0
|Mateo Tanlongo
|1
|0
|Alejo Veliz
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Расинг Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 0:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Ривадавия 1:0 Патронато Парана - Велес Сарсфилд 1:1
Велес Сарсфилд - Эстудиантес Ла Плата 4:0 Насьональ Монтевидео - Велес Сарсфилд 2:3 Колон - Велес Сарсфилд 1:2 Ред Булл Брагантино - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Тигре 3:2 Велес Сарсфилд - Насьональ Монтевидео 1:2 Барракас Централь - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Годой Крус - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Ред Булл Брагантино 2:2 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Велес Сарсфилд 4:1 Велес Сарсфилд - Ланус 3:1 Аргентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0 Арсенал Саранди - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Эстудиантес Ла Плата 1:1
Росарио Сентраль
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Росарио Сентраль - Годой Крус 1:0 Уракан - Росарио Сентраль 2:0 Росарио Сентраль - Ланус 0:0 Росарио Сентраль - Сол де Мэйо 1:1
Росарио Сентраль - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Уракан - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Ланус - Росарио Сентраль 3:1 Альдосиви - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Колон 2:2 Тигре - Росарио Сентраль 2:0 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Росарио Сентраль - Барракас Централь 1:3 Сентраль Кордоба Росарио - Росарио Сентраль 0:1 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:2 Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 1:0 Арсенал Саранди - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Уракан 1:4 Ланус - Росарио Сентраль 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|4
|3
|0
|1
|10 - 6
|9
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|4:1
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|3.
|Эстудиантес Ла Плата
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|Атлетико Платенсе
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|5.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|6.
|Банфилд
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|7.
|Аргентинос Хуниорс
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|8.
|Годой Крус
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|9.
|Атлетико Тукуман
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|10.
|Сармиенто
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|11.
|Расинг Авельянеда
|1:4
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|12.
|Ланус
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|13.
|Уракан
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|14.
|Колон
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|15.
|Ривер Плейт
|4
|1
|2
|1
|5 - 2
|5
|16.
|Сентраль Кордоба Росарио
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|17.
|Индепендьенте Авельянеда
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|18.
|Тальерес Кордоба
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|19.
|Тигре
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|20.
|Велес Сарсфилд
|1:0
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|21.
|Росарио Сентраль
|0:1
|4
|1
|1
|2
|1 - 3
|4
|22.
|Патронато Парана
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|23.
|Унион Санта-Фе
|4
|1
|1
|2
|6 - 10
|4
|24.
|Сан-Лоренсо
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|25.
|Дефенса и Хустисия
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|26.
|Арсенал Саранди
|4
|0
|3
|1
|5 - 6
|3
|27.
|Барракас Централь
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|28.
|Альдосиви
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Химнасия Ла-Плата
|4:1
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|Расинг Авельянеда
|1:4
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Бока Хуниорс
|2
|2
|0
|0
|7 - 4
|6
|4.
|Годой Крус
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|Сармиенто
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|6.
|Аргентинос Хуниорс
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|7.
|Уракан
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|8.
|Эстудиантес Ла Плата
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|Атлетико Тукуман
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|10.
|Атлетико Платенсе
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|11.
|Патронато Парана
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|12.
|Росарио Сентраль
|0:1
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|13.
|Ланус
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|14.
|Колон
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|15.
|Индепендьенте Авельянеда
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|16.
|Тальерес Кордоба
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|17.
|Велес Сарсфилд
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|18.
|Банфилд
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|19.
|Сентраль Кордоба Росарио
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|20.
|Сан-Лоренсо
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|21.
|Дефенса и Хустисия
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|22.
|Арсенал Саранди
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|24.
|Ривер Плейт
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|25.
|Тигре
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|26.
|Барракас Централь
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|27.
|Альдосиви
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|28.
|Унион Санта-Фе
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Банфилд
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|3.
|Ривер Плейт
|3
|1
|1
|1
|5 - 2
|4
|4.
|Унион Санта-Фе
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|5.
|Эстудиантес Ла Плата
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Атлетико Платенсе
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Бока Хуниорс
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|Тигре
|2
|1
|0
|1
|5 - 6
|3
|9.
|Атлетико Тукуман
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|10.
|Химнасия Ла-Плата
|4:1
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|Сан-Лоренсо
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Барракас Централь
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Дефенса и Хустисия
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|Индепендьенте Авельянеда
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Тальерес Кордоба
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Сентраль Кордоба Росарио
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|17.
|Ланус
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|18.
|Колон
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|19.
|Арсенал Саранди
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|20.
|Уракан
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|21.
|Велес Сарсфилд
|1:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|22.
|Аргентинос Хуниорс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|23.
|Годой Крус
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|24.
|Альдосиви
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|25.
|Росарио Сентраль
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|26.
|Сармиенто
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|27.
|Патронато Парана
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|28.
|Расинг Авельянеда
|1:4
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес