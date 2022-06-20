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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Велес Сарсфилд
1:0
Второй тайм: 81'
Росарио Сентраль
0'
1:0
6' Гол
Luca Orellano
49' Желтая карточка
Damian Fernandez
64' Желтая карточка
Lucas Emanuel Gamba
75' Желтая карточка
Maximo Perrone
76' Желтая карточка
Ортега Франсиско

Ход матча

6'
Luca Orellano
1:0
39'
 
Facundo Buonanotte
Монтойя Вальтер
49'
Damian Fernandez
 
64'
 
Lucas Emanuel Gamba
75'
Maximo Perrone
 
76'
Ортега Франсиско
 
Лучшие коэффициенты
Велес Сарсфилд
Ничья
Росарио Сентраль
1.83
6.82
56.76
Все Коэффициенты
30
Lucas
Hoyos
29
Хара
Леонардо
34
Damian
Fernandez
31
Valentin
Gomez
5
Ортега
Франсиско
10
Luca
Orellano
36
Nicolas
Garayalde
16
Maximo
Perrone
11
Дженсон
Лукас
12
Пратто
Лукас
39
Abiel
Osorio
23
Gaspar
Servio
4
Damian
Alberto
Martinez
32
Facundo
Almada
6
Комар
Хуан
3
Lautaro
Blanco
8
Монтойя
Вальтер
22
Якоб
Клаудио
7
Marcelo
Benitez
II
11
Luciano
Ferreyra
28
Lucas
Emanuel
Gamba
24
Alejo
Veliz
Велес Сарсфилд
4-4-2
Росарио Сентраль
4-4-2

История личных встреч

Велес Сарсфилд
Росарио Сентраль

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

92.3%
15.4%
12 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

112.5%
0 побед 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы

21 матч

57.1%
28.6%
14.3%
12 побед 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

23.8%
66.7%
9.5%
5 побед 14 ничьих 2 победы

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
12 побед 6 ничьих 3 победы

История матчей

ЛП
1:0
ЛП
1:0
CDAMCS
3:1
С
0:1
С
2:0
С
2:2
ТМК
0:2
ТМК
1:1
ТМК
1:2
П
2:0
П
2:3
П
0:0
П
0:0
П
4:1
П
2:3
ПА
0:0
ПА
1:2
ПА
1:1
ПА
2:1
ПА
2:1
ПА
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Велес Сарсфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дженсон Лукас 1 0.25
Luca Orellano 1 0.25
Nicolas Garayalde 0 0
Росарио Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gaspar Servio 1 (1) 0.25

Карточки

Велес Сарсфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Maximo Perrone 3 0
Damian Fernandez 2 0
Valentin Gomez 2 0
Matias De los Santos II 0 1
Abiel Osorio 1 0
Росарио Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Damian Alberto Martinez 2 0
Facundo Almada 2 0
Marcelo Benitez II 0 1
Lucas Emanuel Gamba 1 0
Gaspar Servio 1 0
Комар Хуан 1 0
Lautaro Blanco 1 0
Mateo Tanlongo 1 0
Alejo Veliz 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Велес Сарсфилд
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Расинг Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 0:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Ривадавия 1:0 Патронато Парана - Велес Сарсфилд 1:1
Велес Сарсфилд - Эстудиантес Ла Плата 4:0 Насьональ Монтевидео - Велес Сарсфилд 2:3 Колон - Велес Сарсфилд 1:2 Ред Булл Брагантино - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Тигре 3:2 Велес Сарсфилд - Насьональ Монтевидео 1:2 Барракас Централь - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Годой Крус - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Ред Булл Брагантино 2:2 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Велес Сарсфилд 4:1 Велес Сарсфилд - Ланус 3:1 Аргентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0 Арсенал Саранди - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Эстудиантес Ла Плата 1:1
Росарио Сентраль
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Росарио Сентраль - Годой Крус 1:0 Уракан - Росарио Сентраль 2:0 Росарио Сентраль - Ланус 0:0 Росарио Сентраль - Сол де Мэйо 1:1
Росарио Сентраль - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Уракан - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Ланус - Росарио Сентраль 3:1 Альдосиви - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Колон 2:2 Тигре - Росарио Сентраль 2:0 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Росарио Сентраль - Барракас Централь 1:3 Сентраль Кордоба Росарио - Росарио Сентраль 0:1 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:2 Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 1:0 Арсенал Саранди - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Уракан 1:4 Ланус - Росарио Сентраль 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 4 3 0 1 10 - 6 9
2. Химнасия Ла-Плата 4:1 4 2 2 0 8 - 3 8
3. Эстудиантес Ла Плата 3 2 1 0 4 - 2 7
4. Атлетико Платенсе 3 2 1 0 4 - 2 7
5. Ньюэллс Олд Бойз 3 2 1 0 3 - 1 7
6. Банфилд 4 2 1 1 4 - 3 7
7. Аргентинос Хуниорс 3 2 0 1 4 - 3 6
8. Годой Крус 4 2 0 2 5 - 4 6
9. Атлетико Тукуман 4 1 3 0 3 - 2 6
10. Сармиенто 4 2 0 2 5 - 5 6
11. Расинг Авельянеда 1:4 4 2 0 2 5 - 6 6
12. Ланус 4 1 2 1 3 - 3 5
13. Уракан 4 1 2 1 3 - 3 5
14. Колон 4 1 2 1 4 - 4 5
15. Ривер Плейт 4 1 2 1 5 - 2 5
16. Сентраль Кордоба Росарио 3 1 1 1 3 - 3 4
17. Индепендьенте Авельянеда 3 1 1 1 3 - 3 4
18. Тальерес Кордоба 4 1 1 2 3 - 3 4
19. Тигре 4 1 1 2 6 - 8 4
20. Велес Сарсфилд 1:0 4 1 1 2 2 - 4 4
21. Росарио Сентраль 0:1 4 1 1 2 1 - 3 4
22. Патронато Парана 4 1 1 2 3 - 6 4
23. Унион Санта-Фе 4 1 1 2 6 - 10 4
24. Сан-Лоренсо 3 0 3 0 4 - 4 3
25. Дефенса и Хустисия 4 0 3 1 3 - 4 3
26. Арсенал Саранди 4 0 3 1 5 - 6 3
27. Барракас Централь 4 0 2 2 4 - 7 2
28. Альдосиви 3 0 0 3 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Химнасия Ла-Плата 4:1 2 2 0 0 6 - 1 6
2. Расинг Авельянеда 1:4 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Бока Хуниорс 2 2 0 0 7 - 4 6
4. Годой Крус 2 2 0 0 4 - 1 6
5. Сармиенто 2 2 0 0 4 - 1 6
6. Аргентинос Хуниорс 2 2 0 0 4 - 2 6
7. Уракан 2 1 1 0 2 - 0 4
8. Эстудиантес Ла Плата 2 1 1 0 3 - 2 4
9. Атлетико Тукуман 2 1 1 0 3 - 2 4
10. Атлетико Платенсе 2 1 1 0 3 - 2 4
11. Патронато Парана 2 1 1 0 2 - 1 4
12. Росарио Сентраль 0:1 2 1 1 0 1 - 0 4
13. Ланус 2 1 1 0 2 - 1 4
14. Колон 2 1 1 0 3 - 2 4
15. Индепендьенте Авельянеда 1 1 0 0 1 - 0 3
16. Тальерес Кордоба 2 1 0 1 2 - 1 3
17. Велес Сарсфилд 1:0 2 1 0 1 1 - 1 3
18. Банфилд 2 1 0 1 3 - 3 3
19. Сентраль Кордоба Росарио 1 1 0 0 1 - 0 3
20. Сан-Лоренсо 2 0 2 0 4 - 4 2
21. Дефенса и Хустисия 2 0 2 0 1 - 1 2
22. Арсенал Саранди 2 0 2 0 1 - 1 2
23. Ньюэллс Олд Бойз 1 0 1 0 0 - 0 1
24. Ривер Плейт 1 0 1 0 0 - 0 1
25. Тигре 2 0 1 1 1 - 2 1
26. Барракас Централь 3 0 1 2 3 - 6 1
27. Альдосиви 1 0 0 1 0 - 1 0
28. Унион Санта-Фе 2 0 0 2 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Банфилд 2 1 1 0 1 - 0 4
3. Ривер Плейт 3 1 1 1 5 - 2 4
4. Унион Санта-Фе 2 1 1 0 4 - 3 4
5. Эстудиантес Ла Плата 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Атлетико Платенсе 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Бока Хуниорс 2 1 0 1 3 - 2 3
8. Тигре 2 1 0 1 5 - 6 3
9. Атлетико Тукуман 2 0 2 0 0 - 0 2
10. Химнасия Ла-Плата 4:1 2 0 2 0 2 - 2 2
11. Сан-Лоренсо 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Барракас Централь 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Дефенса и Хустисия 2 0 1 1 2 - 3 1
14. Индепендьенте Авельянеда 2 0 1 1 2 - 3 1
15. Тальерес Кордоба 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Сентраль Кордоба Росарио 2 0 1 1 2 - 3 1
17. Ланус 2 0 1 1 1 - 2 1
18. Колон 2 0 1 1 1 - 2 1
19. Арсенал Саранди 2 0 1 1 4 - 5 1
20. Уракан 2 0 1 1 1 - 3 1
21. Велес Сарсфилд 1:0 2 0 1 1 1 - 3 1
22. Аргентинос Хуниорс 1 0 0 1 0 - 1 0
23. Годой Крус 2 0 0 2 1 - 3 0
24. Альдосиви 2 0 0 2 1 - 3 0
25. Росарио Сентраль 0:1 2 0 0 2 0 - 3 0
26. Сармиенто 2 0 0 2 1 - 4 0
27. Патронато Парана 2 0 0 2 1 - 5 0
28. Расинг Авельянеда 1:4 2 0 0 2 1 - 6 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 39'
    Монтойя Вальтер уходит с поля. Facundo Buonanotte выходит вместо него
Лучшие коэффициенты
Велес Сарсфилд
Ничья
Росарио Сентраль
1.83
6.82
56.76
Все Коэффициенты
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