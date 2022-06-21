1:0
Перерыв
0'
1' Желтая карточкаCesar Florentin
1:0
6' ГолWiller Ditta
8' Желтая карточкаWiller Ditta
17' Желтая карточкаJuan Sforza
28' Желтая карточкаJulian Fernandez II
Ход матча
6'
1:0
8'
17'
26
Ramiro
Sordo
13
Juan
Sforza
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Ramiro SordoПолузащитник
-
13 Juan SforzaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
55 Tomas Jacob
-
-
27 Cingolani
-
24 Genaro Rossi
-
-
-
Главный тренер: Javier Sanguinetti
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Thiago NussПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
16 Gaston Veron
-
-
28 Matias Lugo
-
-
-
-
-
Главный тренер: Gabriel Milito
История личных встреч
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентинос Хуниорс
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 6 побед
20 матчей
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
25%
55%
20%
5 побед 11 ничьих 4 победы
Второй тайм
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ramiro Sordo
|2
|0.5
|Juan Manuel Garcia
|1
|0.25
|Willer Ditta
|1
|0.25
|Victor Velazquez
|0
|0
|Francisco Gonzalez2
|0
|0
Аргентинос Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Thiago Nuss
|2
|0.5
|Gabriel Carabajal
|1
|0.25
|Вера Фаусто
|1
|0.25
|Авалос Габриэль
|0
|0
|Cesar Florentin
|0
|0
|Matias Galarza
|0
|0
Карточки
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Julian Fernandez II
|2
|0
|Willer Ditta
|2
|0
|Juan Sforza
|2
|0
|Лема Кристиан
|0
|1
|Juan Manuel Garcia
|1
|0
|Martin Luciano
|1
|0
|Guillermo Balzi
|1
|0
Аргентинос Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Thiago Nuss
|3
|0
|Franco Moyano
|1
|0
|Вера Фаусто
|1
|0
|Cesar Florentin
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
4
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
3
4
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 0:0 Банфилд - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 3:1
Ньюэллс Олд Бойз - Итусаиндо 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 1:2 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Патронато Парана 1:0 Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Платенсе 3:1 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Сармиенто - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 4:0 Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 0:2 Аргентинос Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:0 Сан-Лоренсо - Ньюэллс Олд Бойз 3:2 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 0:0
Аргентинос Хуниорс
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Аргентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Сармиенто - Аргентинос Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс - Альдосиви 2:1 Тигре - Аргентинос Хуниорс 1:1
Эстудиантес Ла Плата - Аргентинос Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс - Унион Санта-Фе 2:1 Атлетико Платенсе - Аргентинос Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс - Сармиенто 0:0 Атлетико Тукуман - Аргентинос Хуниорс 2:4 Аргентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 2:1 Ривер Плейт - Аргентинос Хуниорс 4:2 Банфилд - Аргентинос Хуниорс 0:2 Аргентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:1 Аргентинос Хуниорс - Олимпо 2:0 Химнасия Ла-Плата - Аргентинос Хуниорс 2:2 Аргентинос Хуниорс - Сан-Лоренсо 1:1 Расинг Авельянеда - Аргентинос Хуниорс 3:0 Аргентинос Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Патронато Парана - Аргентинос Хуниорс 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1:0
|4
|3
|1
|0
|4 - 1
|10
|2.
|Бока Хуниорс
|4
|3
|0
|1
|10 - 6
|9
|3.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|4.
|Эстудиантес Ла Плата
|0:0
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|5.
|Атлетико Платенсе
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|6.
|Банфилд
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|7.
|Годой Крус
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|8.
|Атлетико Тукуман
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|9.
|Сармиенто
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|10.
|Аргентинос Хуниорс
|0:1
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|11.
|Расинг Авельянеда
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|12.
|Ривер Плейт
|4
|1
|2
|1
|5 - 2
|5
|13.
|Ланус
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|14.
|Уракан
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|15.
|Индепендьенте Авельянеда
|0:0
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|16.
|Колон
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|17.
|Сентраль Кордоба Росарио
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|18.
|Тальерес Кордоба
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|19.
|Велес Сарсфилд
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|20.
|Тигре
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|21.
|Росарио Сентраль
|4
|1
|1
|2
|1 - 4
|4
|22.
|Патронато Парана
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|23.
|Унион Санта-Фе
|4
|1
|1
|2
|6 - 10
|4
|24.
|Сан-Лоренсо
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|25.
|Дефенса и Хустисия
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|26.
|Арсенал Саранди
|4
|0
|3
|1
|5 - 6
|3
|27.
|Барракас Централь
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|28.
|Альдосиви
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Химнасия Ла-Плата
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|Расинг Авельянеда
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Годой Крус
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|Сармиенто
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|Бока Хуниорс
|2
|2
|0
|0
|7 - 4
|6
|6.
|Аргентинос Хуниорс
|0:1
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|7.
|Уракан
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|8.
|Индепендьенте Авельянеда
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|9.
|Эстудиантес Ла Плата
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|10.
|Атлетико Платенсе
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|11.
|Ланус
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|12.
|Колон
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|13.
|Атлетико Тукуман
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|14.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|15.
|Росарио Сентраль
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|16.
|Патронато Парана
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|17.
|Сентраль Кордоба Росарио
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|18.
|Тальерес Кордоба
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|19.
|Велес Сарсфилд
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|20.
|Банфилд
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|21.
|Сан-Лоренсо
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|22.
|Дефенса и Хустисия
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|23.
|Арсенал Саранди
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|24.
|Ривер Плейт
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|25.
|Барракас Централь
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|26.
|Тигре
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|27.
|Альдосиви
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|28.
|Унион Санта-Фе
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Ривер Плейт
|3
|1
|1
|1
|5 - 2
|4
|3.
|Эстудиантес Ла Плата
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|4.
|Унион Санта-Фе
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|5.
|Банфилд
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|6.
|Атлетико Платенсе
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Бока Хуниорс
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|Тигре
|2
|1
|0
|1
|5 - 6
|3
|9.
|Химнасия Ла-Плата
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|10.
|Атлетико Тукуман
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|11.
|Барракас Централь
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Сан-Лоренсо
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Ланус
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Индепендьенте Авельянеда
|0:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Сентраль Кордоба Росарио
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|Тальерес Кордоба
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|Дефенса и Хустисия
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|18.
|Арсенал Саранди
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|19.
|Колон
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|20.
|Уракан
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|21.
|Велес Сарсфилд
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|22.
|Аргентинос Хуниорс
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|23.
|Альдосиви
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|24.
|Расинг Авельянеда
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|25.
|Росарио Сентраль
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|26.
|Годой Крус
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|27.
|Сармиенто
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|28.
|Патронато Парана
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес