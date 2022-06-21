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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Ньюэллс Олд Бойз
1:0
Перерыв
Аргентинос Хуниорс
0'
1' Желтая карточка
Cesar Florentin
1:0
6' Гол
Willer Ditta
8' Желтая карточка
Willer Ditta
17' Желтая карточка
Juan Sforza
28' Желтая карточка
Julian Fernandez II

Ход матча

1'
 
Cesar Florentin
6'
Willer Ditta
(Victor Velazquez)
1:0
8'
Willer Ditta
 
17'
Juan Sforza
 
28'
Julian Fernandez II
 
29'
 
Gaston Veron
Авалос Габриэль
Лучшие коэффициенты
Ньюэллс Олд Бойз
Ничья
Аргентинос Хуниорс
3.02
3.06
2.65
Все Коэффициенты
12
Ramiro
Macagno
14
Armando
Mendez
25
Victor
Velazquez
4
Willer
Ditta
19
Facundo
Mansilla
Zahir
21
Ваньони
Леонель
26
Ramiro
Sordo
13
Juan
Sforza
20
Julian
Fernandez
II
44
Francisco
Gonzalez2
9
Juan
Manuel
Garcia
20
Federico
Lanzillota
14
Luciano
Sanchez
2
Miguel
Angel
Torren
6
Lucas
Villalba
27
Биттоло
Мариано
5
Вера
Фаусто
17
Franco
Moyano
18
Thiago
Nuss
10
Cesar
Florentin
8
Gabriel
Carabajal
9
Авалос
Габриэль
Ньюэллс Олд Бойз
5-4-1
Аргентинос Хуниорс
4-2-3-1

История личных встреч

Ньюэллс Олд Бойз
Аргентинос Хуниорс

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 6 побед

20 матчей

35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

25%
55%
20%
5 побед 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 побед

История матчей

ЛП
3:0
ЛП
1:0
С
1:0
С
2:0
С
1:0
П
0:0
П
2:1
П
0:0
П
2:0
П
0:1
П
1:3
ПА
1:0
ПА
1:1
ПА
0:2
ПА
1:2
ПА
1:1
ПА
0:1
ПА
1:1
ПА
0:4
ПАК
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ramiro Sordo 2 0.5
Juan Manuel Garcia 1 0.25
Willer Ditta 1 0.25
Victor Velazquez 0 0
Francisco Gonzalez2 0 0
Аргентинос Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Thiago Nuss 2 0.5
Gabriel Carabajal 1 0.25
Вера Фаусто 1 0.25
Авалос Габриэль 0 0
Cesar Florentin 0 0
Matias Galarza 0 0

Карточки

Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Julian Fernandez II 2 0
Willer Ditta 2 0
Juan Sforza 2 0
Лема Кристиан 0 1
Juan Manuel Garcia 1 0
Martin Luciano 1 0
Guillermo Balzi 1 0
Аргентинос Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Thiago Nuss 3 0
Franco Moyano 1 0
Вера Фаусто 1 0
Cesar Florentin 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
4
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

3
4
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 0:0 Банфилд - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 3:1
Ньюэллс Олд Бойз - Итусаиндо 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 1:2 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Патронато Парана 1:0 Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Платенсе 3:1 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Сармиенто - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 4:0 Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 0:2 Аргентинос Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:0 Сан-Лоренсо - Ньюэллс Олд Бойз 3:2 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 0:0
Аргентинос Хуниорс
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Аргентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Сармиенто - Аргентинос Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс - Альдосиви 2:1 Тигре - Аргентинос Хуниорс 1:1
Эстудиантес Ла Плата - Аргентинос Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс - Унион Санта-Фе 2:1 Атлетико Платенсе - Аргентинос Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс - Сармиенто 0:0 Атлетико Тукуман - Аргентинос Хуниорс 2:4 Аргентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 2:1 Ривер Плейт - Аргентинос Хуниорс 4:2 Банфилд - Аргентинос Хуниорс 0:2 Аргентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:1 Аргентинос Хуниорс - Олимпо 2:0 Химнасия Ла-Плата - Аргентинос Хуниорс 2:2 Аргентинос Хуниорс - Сан-Лоренсо 1:1 Расинг Авельянеда - Аргентинос Хуниорс 3:0 Аргентинос Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Патронато Парана - Аргентинос Хуниорс 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 1:0 4 3 1 0 4 - 1 10
2. Бока Хуниорс 4 3 0 1 10 - 6 9
3. Химнасия Ла-Плата 4 2 2 0 7 - 3 8
4. Эстудиантес Ла Плата 0:0 4 2 2 0 4 - 2 8
5. Атлетико Платенсе 3 2 1 0 4 - 2 7
6. Банфилд 4 2 1 1 4 - 3 7
7. Годой Крус 4 2 0 2 5 - 4 6
8. Атлетико Тукуман 4 1 3 0 3 - 2 6
9. Сармиенто 4 2 0 2 5 - 5 6
10. Аргентинос Хуниорс 0:1 4 2 0 2 4 - 4 6
11. Расинг Авельянеда 4 2 0 2 5 - 5 6
12. Ривер Плейт 4 1 2 1 5 - 2 5
13. Ланус 4 1 2 1 3 - 3 5
14. Уракан 4 1 2 1 3 - 3 5
15. Индепендьенте Авельянеда 0:0 4 1 2 1 3 - 3 5
16. Колон 4 1 2 1 4 - 4 5
17. Сентраль Кордоба Росарио 3 1 1 1 3 - 3 4
18. Тальерес Кордоба 4 1 1 2 3 - 3 4
19. Велес Сарсфилд 4 1 1 2 3 - 4 4
20. Тигре 4 1 1 2 6 - 8 4
21. Росарио Сентраль 4 1 1 2 1 - 4 4
22. Патронато Парана 4 1 1 2 3 - 6 4
23. Унион Санта-Фе 4 1 1 2 6 - 10 4
24. Сан-Лоренсо 3 0 3 0 4 - 4 3
25. Дефенса и Хустисия 4 0 3 1 3 - 4 3
26. Арсенал Саранди 4 0 3 1 5 - 6 3
27. Барракас Централь 4 0 2 2 4 - 7 2
28. Альдосиви 3 0 0 3 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Химнасия Ла-Плата 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Расинг Авельянеда 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Годой Крус 2 2 0 0 4 - 1 6
4. Сармиенто 2 2 0 0 4 - 1 6
5. Бока Хуниорс 2 2 0 0 7 - 4 6
6. Аргентинос Хуниорс 0:1 2 2 0 0 4 - 2 6
7. Уракан 2 1 1 0 2 - 0 4
8. Индепендьенте Авельянеда 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
9. Эстудиантес Ла Плата 0:0 2 1 1 0 3 - 2 4
10. Атлетико Платенсе 2 1 1 0 3 - 2 4
11. Ланус 2 1 1 0 2 - 1 4
12. Колон 2 1 1 0 3 - 2 4
13. Атлетико Тукуман 2 1 1 0 3 - 2 4
14. Ньюэллс Олд Бойз 1:0 2 1 1 0 1 - 0 4
15. Росарио Сентраль 2 1 1 0 1 - 0 4
16. Патронато Парана 2 1 1 0 2 - 1 4
17. Сентраль Кордоба Росарио 1 1 0 0 1 - 0 3
18. Тальерес Кордоба 2 1 0 1 2 - 1 3
19. Велес Сарсфилд 2 1 0 1 2 - 1 3
20. Банфилд 2 1 0 1 3 - 3 3
21. Сан-Лоренсо 2 0 2 0 4 - 4 2
22. Дефенса и Хустисия 2 0 2 0 1 - 1 2
23. Арсенал Саранди 2 0 2 0 1 - 1 2
24. Ривер Плейт 1 0 1 0 0 - 0 1
25. Барракас Централь 3 0 1 2 3 - 6 1
26. Тигре 2 0 1 1 1 - 2 1
27. Альдосиви 1 0 0 1 0 - 1 0
28. Унион Санта-Фе 2 0 0 2 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 1:0 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Ривер Плейт 3 1 1 1 5 - 2 4
3. Эстудиантес Ла Плата 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
4. Унион Санта-Фе 2 1 1 0 4 - 3 4
5. Банфилд 2 1 1 0 1 - 0 4
6. Атлетико Платенсе 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Бока Хуниорс 2 1 0 1 3 - 2 3
8. Тигре 2 1 0 1 5 - 6 3
9. Химнасия Ла-Плата 2 0 2 0 2 - 2 2
10. Атлетико Тукуман 2 0 2 0 0 - 0 2
11. Барракас Централь 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Сан-Лоренсо 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Ланус 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Индепендьенте Авельянеда 0:0 2 0 1 1 2 - 3 1
15. Сентраль Кордоба Росарио 2 0 1 1 2 - 3 1
16. Тальерес Кордоба 2 0 1 1 1 - 2 1
17. Дефенса и Хустисия 2 0 1 1 2 - 3 1
18. Арсенал Саранди 2 0 1 1 4 - 5 1
19. Колон 2 0 1 1 1 - 2 1
20. Уракан 2 0 1 1 1 - 3 1
21. Велес Сарсфилд 2 0 1 1 1 - 3 1
22. Аргентинос Хуниорс 0:1 2 0 0 2 0 - 2 0
23. Альдосиви 2 0 0 2 1 - 3 0
24. Расинг Авельянеда 2 0 0 2 1 - 5 0
25. Росарио Сентраль 2 0 0 2 0 - 4 0
26. Годой Крус 2 0 0 2 1 - 3 0
27. Сармиенто 2 0 0 2 1 - 4 0
28. Патронато Парана 2 0 0 2 1 - 5 0
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Лучшие коэффициенты
Ньюэллс Олд Бойз
Ничья
Аргентинос Хуниорс
3.02
3.06
2.65
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