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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Ньюэллс Олд Бойз
1:0
Конец матча
Аргентинос Хуниорс
0'
1' Желтая карточка
Cesar Florentin
1:0
6' Гол
Willer Ditta
8' Желтая карточка
Willer Ditta
17' Желтая карточка
Juan Sforza
28' Желтая карточка
Julian Fernandez II
49' Желтая карточка
Хосе Херрейра
67' Желтая карточка
Вера Фаусто
69' Желтая карточка
Luciano Sanchez
86' Желтая карточка
Miguel Angel Torren
90'+6
12
Ramiro
Macagno
14
Armando
Mendez
25
Victor
Velazquez
4
Willer
Ditta
19
Facundo
Mansilla
Zahir
21
Ваньони
Леонель
26
Ramiro
Sordo
13
Juan
Sforza
20
Julian
Fernandez
II
44
Francisco
Gonzalez2
9
Juan
Manuel
Garcia
20
Federico
Lanzillota
14
Luciano
Sanchez
2
Miguel
Angel
Torren
6
Lucas
Villalba
27
Биттоло
Мариано
5
Вера
Фаусто
17
Franco
Moyano
18
Thiago
Nuss
10
Cesar
Florentin
8
Gabriel
Carabajal
9
Авалос
Габриэль
Ньюэллс Олд Бойз
5-4-1
Аргентинос Хуниорс
4-2-3-1

История личных встреч

Ньюэллс Олд Бойз
Аргентинос Хуниорс

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 6 побед

20 матчей

35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

25%
55%
20%
5 побед 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 побед

История матчей

ЛП
3:0
ЛП
1:0
С
1:0
С
2:0
С
1:0
П
0:0
П
2:1
П
0:0
П
2:0
П
0:1
П
1:3
ПА
1:0
ПА
1:1
ПА
0:2
ПА
1:2
ПА
1:1
ПА
0:1
ПА
1:1
ПА
0:4
ПАК
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ramiro Sordo 2 0.5
Juan Manuel Garcia 1 0.25
Willer Ditta 1 0.25
Victor Velazquez 0 0
Francisco Gonzalez2 0 0
Аргентинос Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Thiago Nuss 2 0.5
Gabriel Carabajal 1 0.25
Вера Фаусто 1 0.25
Авалос Габриэль 0 0
Cesar Florentin 0 0
Matias Galarza 0 0

Карточки

Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Julian Fernandez II 2 0
Willer Ditta 2 0
Juan Sforza 2 0
Лема Кристиан 0 1
Juan Manuel Garcia 1 0
Martin Luciano 1 0
Guillermo Balzi 1 0
Аргентинос Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Thiago Nuss 3 0
Вера Фаусто 2 0
Хосе Херрейра 1 0
Miguel Angel Torren 1 0
Luciano Sanchez 1 0
Franco Moyano 1 0
Cesar Florentin 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
4
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

4
4
4 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 0:0 Банфилд - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 3:1
Ньюэллс Олд Бойз - Итусаиндо 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 1:2 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Патронато Парана 1:0 Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Платенсе 3:1 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Сармиенто - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 4:0 Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 0:2 Аргентинос Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:0 Сан-Лоренсо - Ньюэллс Олд Бойз 3:2 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 0:0
Аргентинос Хуниорс
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Аргентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Сармиенто - Аргентинос Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс - Альдосиви 2:1 Тигре - Аргентинос Хуниорс 1:1
Эстудиантес Ла Плата - Аргентинос Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс - Унион Санта-Фе 2:1 Атлетико Платенсе - Аргентинос Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс - Сармиенто 0:0 Атлетико Тукуман - Аргентинос Хуниорс 2:4 Аргентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 2:1 Ривер Плейт - Аргентинос Хуниорс 4:2 Банфилд - Аргентинос Хуниорс 0:2 Аргентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:1 Аргентинос Хуниорс - Олимпо 2:0 Химнасия Ла-Плата - Аргентинос Хуниорс 2:2 Аргентинос Хуниорс - Сан-Лоренсо 1:1 Расинг Авельянеда - Аргентинос Хуниорс 3:0 Аргентинос Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Патронато Парана - Аргентинос Хуниорс 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 4 3 1 0 4 - 1 10
2. Бока Хуниорс 4 3 0 1 10 - 6 9
3. Химнасия Ла-Плата 4 2 2 0 7 - 3 8
4. Атлетико Платенсе 3 2 1 0 4 - 2 7
5. Банфилд 4 2 1 1 4 - 3 7
6. Индепендьенте Авельянеда 4 2 1 1 5 - 4 7
7. Эстудиантес Ла Плата 4 2 1 1 5 - 4 7
8. Годой Крус 4 2 0 2 5 - 4 6
9. Атлетико Тукуман 4 1 3 0 3 - 2 6
10. Сармиенто 4 2 0 2 5 - 5 6
11. Аргентинос Хуниорс 4 2 0 2 4 - 4 6
12. Расинг Авельянеда 4 2 0 2 5 - 5 6
13. Ривер Плейт 4 1 2 1 5 - 2 5
14. Ланус 4 1 2 1 3 - 3 5
15. Уракан 4 1 2 1 3 - 3 5
16. Колон 4 1 2 1 4 - 4 5
17. Сентраль Кордоба Росарио 3 1 1 1 3 - 3 4
18. Тальерес Кордоба 4 1 1 2 3 - 3 4
19. Велес Сарсфилд 4 1 1 2 3 - 4 4
20. Тигре 4 1 1 2 6 - 8 4
21. Росарио Сентраль 4 1 1 2 1 - 4 4
22. Патронато Парана 4 1 1 2 3 - 6 4
23. Унион Санта-Фе 4 1 1 2 6 - 10 4
24. Сан-Лоренсо 3 0 3 0 4 - 4 3
25. Дефенса и Хустисия 4 0 3 1 3 - 4 3
26. Арсенал Саранди 4 0 3 1 5 - 6 3
27. Барракас Централь 4 0 2 2 4 - 7 2
28. Альдосиви 3 0 0 3 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Химнасия Ла-Плата 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Расинг Авельянеда 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Годой Крус 2 2 0 0 4 - 1 6
4. Сармиенто 2 2 0 0 4 - 1 6
5. Бока Хуниорс 2 2 0 0 7 - 4 6
6. Аргентинос Хуниорс 2 2 0 0 4 - 2 6
7. Индепендьенте Авельянеда 2 2 0 0 3 - 1 6
8. Уракан 2 1 1 0 2 - 0 4
9. Атлетико Платенсе 2 1 1 0 3 - 2 4
10. Эстудиантес Ла Плата 2 1 1 0 3 - 2 4
11. Атлетико Тукуман 2 1 1 0 3 - 2 4
12. Ланус 2 1 1 0 2 - 1 4
13. Колон 2 1 1 0 3 - 2 4
14. Ньюэллс Олд Бойз 2 1 1 0 1 - 0 4
15. Росарио Сентраль 2 1 1 0 1 - 0 4
16. Патронато Парана 2 1 1 0 2 - 1 4
17. Сентраль Кордоба Росарио 1 1 0 0 1 - 0 3
18. Тальерес Кордоба 2 1 0 1 2 - 1 3
19. Велес Сарсфилд 2 1 0 1 2 - 1 3
20. Банфилд 2 1 0 1 3 - 3 3
21. Сан-Лоренсо 2 0 2 0 4 - 4 2
22. Дефенса и Хустисия 2 0 2 0 1 - 1 2
23. Арсенал Саранди 2 0 2 0 1 - 1 2
24. Ривер Плейт 1 0 1 0 0 - 0 1
25. Барракас Централь 3 0 1 2 3 - 6 1
26. Тигре 2 0 1 1 1 - 2 1
27. Альдосиви 1 0 0 1 0 - 1 0
28. Унион Санта-Фе 2 0 0 2 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Унион Санта-Фе 2 1 1 0 4 - 3 4
3. Банфилд 2 1 1 0 1 - 0 4
4. Ривер Плейт 3 1 1 1 5 - 2 4
5. Атлетико Платенсе 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Бока Хуниорс 2 1 0 1 3 - 2 3
7. Эстудиантес Ла Плата 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Тигре 2 1 0 1 5 - 6 3
9. Химнасия Ла-Плата 2 0 2 0 2 - 2 2
10. Атлетико Тукуман 2 0 2 0 0 - 0 2
11. Сан-Лоренсо 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Дефенса и Хустисия 2 0 1 1 2 - 3 1
13. Тальерес Кордоба 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Сентраль Кордоба Росарио 2 0 1 1 2 - 3 1
15. Барракас Централь 1 0 1 0 1 - 1 1
16. Ланус 2 0 1 1 1 - 2 1
17. Колон 2 0 1 1 1 - 2 1
18. Индепендьенте Авельянеда 2 0 1 1 2 - 3 1
19. Арсенал Саранди 2 0 1 1 4 - 5 1
20. Уракан 2 0 1 1 1 - 3 1
21. Велес Сарсфилд 2 0 1 1 1 - 3 1
22. Годой Крус 2 0 0 2 1 - 3 0
23. Альдосиви 2 0 0 2 1 - 3 0
24. Сармиенто 2 0 0 2 1 - 4 0
25. Аргентинос Хуниорс 2 0 0 2 0 - 2 0
26. Расинг Авельянеда 2 0 0 2 1 - 5 0
27. Росарио Сентраль 2 0 0 2 0 - 4 0
28. Патронато Парана 2 0 0 2 1 - 5 0
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