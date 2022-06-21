0:0
Первый тайм: 31'
0'
25
Девекки
Хосе
17
Мели
Сесар
- Основной состав
-
25 Девекки ХосеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Мели СесарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Миерс МаркосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Риос АндресНападающий
-
38 Торрес ДавидНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Diego Villar
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Ivan GomezПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Сарате МауроНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
79 Ayrton Costa
-
-
-
-
Главный тренер: Omar de Felippe
История личных встреч
Альдосиви
Атлетико Платенсе
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
5 матчей
80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Альдосиви
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каутеруссио Мартин
|1 (1)
|0.25
Атлетико Платенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ivan Gomez
|1
|0.25
|Juan Esquivel
|1
|0.25
|Бергессио Гонсало
|1 (1)
|0.25
|Сарате Мауро
|1 (1)
|0.25
|Nicolas Morgantini
|0
|0
|Juan Infante
|0
|0
Карточки
Альдосиви
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nicolas Valentini
|2
|1
|Santiago Laquidain
|1
|1
|Rufino Lucero
|2
|0
|Серро Франсиско
|1
|0
|Девекки Хосе
|1
|0
|Mario Lopez
|1
|0
|Emanuel Iniguez
|1
|0
|Facundo De La Vega
|1
|0
Атлетико Платенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ivan Gomez
|1
|0
|Horacio Tijanovich
|1
|0
|Nicolas Morgantini
|1
|0
|Carlos Villalba
|1
|0
|Haibrany Ruiz Diaz
|1
|0
|Alexis Sabella
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Альдосиви
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Патронато Парана - Альдосиви 1:0 Альдосиви - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Аргентинос Хуниорс - Альдосиви 2:1 Расинг Авельянеда - Альдосиви 5:0
Альдосиви - Арсенал Саранди 1:2 Альдосиви - Колегиалес 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Альдосиви 2:1 Альдосиви - Уракан 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Альдосиви 1:1 Альдосиви - Росарио Сентраль 1:0 Ланус - Альдосиви 1:2 Колон - Альдосиви 1:3 Альдосиви - Патронато Парана 3:1 Альдосиви - Тигре 1:0 Барракас Централь - Альдосиви 2:1 Альдосиви - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Годой Крус - Альдосиви 0:2 Альдосиви - Бока Хуниорс 1:2 Велес Сарсфилд - Альдосиви 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Альдосиви 2:3
Атлетико Платенсе
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Атлетико Платенсе - Химнасия Ла-Плата 1:1 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 0:1 Атлетико Платенсе - Годой Крус 2:1 Атлетико Платенсе - Бельграно 1:1
Ривер Плейт - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Аргентинос Хуниорс 1:1 Дефенса и Хустисия - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Химнасия Ла-Плата 0:3 Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 2:2 Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Платенсе 3:1 Тигре - Атлетико Платенсе 4:0 Атлетико Платенсе - Патронато Парана 1:2 Унион Санта-Фе - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Банфилд 0:1 Атлетико Платенсе - Сармиенто 2:0 Атлетико Тукуман - Атлетико Платенсе 2:2 Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 1:0 Атлетико Платенсе - Велес Сарсфилд 3:2 Годой Крус - Атлетико Платенсе 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|4
|3
|1
|0
|4 - 1
|10
|2.
|Бока Хуниорс
|4
|3
|0
|1
|10 - 6
|9
|3.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|4.
|Атлетико Платенсе
|0:0
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|5.
|Банфилд
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|6.
|Индепендьенте Авельянеда
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|7.
|Эстудиантес Ла Плата
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|8.
|Годой Крус
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|9.
|Атлетико Тукуман
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|10.
|Сармиенто
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|11.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|12.
|Расинг Авельянеда
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|13.
|Ривер Плейт
|4
|1
|2
|1
|5 - 2
|5
|14.
|Ланус
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|15.
|Уракан
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|16.
|Колон
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|17.
|Сентраль Кордоба Росарио
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|18.
|Тальерес Кордоба
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|19.
|Велес Сарсфилд
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|20.
|Тигре
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|21.
|Росарио Сентраль
|4
|1
|1
|2
|1 - 4
|4
|22.
|Патронато Парана
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|23.
|Унион Санта-Фе
|4
|1
|1
|2
|6 - 10
|4
|24.
|Сан-Лоренсо
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|25.
|Дефенса и Хустисия
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|26.
|Арсенал Саранди
|4
|0
|3
|1
|5 - 6
|3
|27.
|Барракас Централь
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|28.
|Альдосиви
|0:0
|4
|0
|1
|3
|1 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Химнасия Ла-Плата
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|Расинг Авельянеда
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Годой Крус
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|Сармиенто
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|Бока Хуниорс
|2
|2
|0
|0
|7 - 4
|6
|6.
|Аргентинос Хуниорс
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|7.
|Индепендьенте Авельянеда
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|8.
|Уракан
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|9.
|Атлетико Платенсе
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|10.
|Эстудиантес Ла Плата
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|11.
|Атлетико Тукуман
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|12.
|Ланус
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|13.
|Колон
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|14.
|Ньюэллс Олд Бойз
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|15.
|Росарио Сентраль
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|16.
|Патронато Парана
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|17.
|Сентраль Кордоба Росарио
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|18.
|Тальерес Кордоба
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|19.
|Велес Сарсфилд
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|20.
|Банфилд
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|21.
|Сан-Лоренсо
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|22.
|Дефенса и Хустисия
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|23.
|Арсенал Саранди
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|24.
|Ривер Плейт
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|25.
|Альдосиви
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|26.
|Барракас Централь
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|27.
|Тигре
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|28.
|Унион Санта-Фе
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Атлетико Платенсе
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|3.
|Унион Санта-Фе
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|4.
|Банфилд
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|Ривер Плейт
|3
|1
|1
|1
|5 - 2
|4
|6.
|Бока Хуниорс
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|7.
|Эстудиантес Ла Плата
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Тигре
|2
|1
|0
|1
|5 - 6
|3
|9.
|Химнасия Ла-Плата
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|10.
|Атлетико Тукуман
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|11.
|Сан-Лоренсо
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Тальерес Кордоба
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Сентраль Кордоба Росарио
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|Барракас Централь
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Арсенал Саранди
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|16.
|Ланус
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|Колон
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|18.
|Индепендьенте Авельянеда
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|19.
|Дефенса и Хустисия
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|20.
|Уракан
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|21.
|Велес Сарсфилд
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|22.
|Годой Крус
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|23.
|Альдосиви
|0:0
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|24.
|Сармиенто
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|25.
|Аргентинос Хуниорс
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|26.
|Расинг Авельянеда
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|27.
|Росарио Сентраль
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|28.
|Патронато Парана
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес