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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Альдосиви
0:0
Первый тайм: 31'
Атлетико Платенсе
0'
Лучшие коэффициенты
Альдосиви
Ничья
Атлетико Платенсе
3.00
3.22
2.63
Все Коэффициенты
25
Девекки
Хосе
4
Rufino
Lucero
2
Mario
Lopez
26
Patricio
Boolsen
13
Nicolas
Valentini
28
Fernando
Roman
Villalba
17
Мели
Сесар
18
Серро
Франсиско
33
Leandro
Maciel
9
Martin
Santiago
Silva
I
29
Braian
Martinez
22
Marcos
Ledesma
24
Juan
Pablo
Pignani
16
Haibrany
Ruiz
Diaz
6
Gaston
Suso
4
Nicolas
Morgantini
5
Carlos
Villalba
21
Ivan
Gomez
3
Juan
Infante
10
Сарате
Мауро
9
Бергессио
Гонсало
23
Alexis
Sabella
Альдосиви
5-3-2
Атлетико Платенсе
3-4-3

История личных встреч

Альдосиви
Атлетико Платенсе

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛП
0:1
ЛП
0:2
НБ
1:0
НБ
4:2
НБ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Альдосиви
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каутеруссио Мартин 1 (1) 0.25
Атлетико Платенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ivan Gomez 1 0.25
Juan Esquivel 1 0.25
Бергессио Гонсало 1 (1) 0.25
Сарате Мауро 1 (1) 0.25
Nicolas Morgantini 0 0
Juan Infante 0 0

Карточки

Альдосиви
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nicolas Valentini 2 1
Santiago Laquidain 1 1
Rufino Lucero 2 0
Серро Франсиско 1 0
Девекки Хосе 1 0
Mario Lopez 1 0
Emanuel Iniguez 1 0
Facundo De La Vega 1 0
Атлетико Платенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ivan Gomez 1 0
Horacio Tijanovich 1 0
Nicolas Morgantini 1 0
Carlos Villalba 1 0
Haibrany Ruiz Diaz 1 0
Alexis Sabella 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Альдосиви
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Патронато Парана - Альдосиви 1:0 Альдосиви - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Аргентинос Хуниорс - Альдосиви 2:1 Расинг Авельянеда - Альдосиви 5:0
Альдосиви - Арсенал Саранди 1:2 Альдосиви - Колегиалес 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Альдосиви 2:1 Альдосиви - Уракан 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Альдосиви 1:1 Альдосиви - Росарио Сентраль 1:0 Ланус - Альдосиви 1:2 Колон - Альдосиви 1:3 Альдосиви - Патронато Парана 3:1 Альдосиви - Тигре 1:0 Барракас Централь - Альдосиви 2:1 Альдосиви - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Годой Крус - Альдосиви 0:2 Альдосиви - Бока Хуниорс 1:2 Велес Сарсфилд - Альдосиви 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Альдосиви 2:3
Атлетико Платенсе
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Атлетико Платенсе - Химнасия Ла-Плата 1:1 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 0:1 Атлетико Платенсе - Годой Крус 2:1 Атлетико Платенсе - Бельграно 1:1
Ривер Плейт - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Аргентинос Хуниорс 1:1 Дефенса и Хустисия - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Химнасия Ла-Плата 0:3 Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 2:2 Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Платенсе 3:1 Тигре - Атлетико Платенсе 4:0 Атлетико Платенсе - Патронато Парана 1:2 Унион Санта-Фе - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Банфилд 0:1 Атлетико Платенсе - Сармиенто 2:0 Атлетико Тукуман - Атлетико Платенсе 2:2 Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 1:0 Атлетико Платенсе - Велес Сарсфилд 3:2 Годой Крус - Атлетико Платенсе 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 4 3 1 0 4 - 1 10
2. Бока Хуниорс 4 3 0 1 10 - 6 9
3. Химнасия Ла-Плата 4 2 2 0 7 - 3 8
4. Атлетико Платенсе 0:0 4 2 2 0 4 - 2 8
5. Банфилд 4 2 1 1 4 - 3 7
6. Индепендьенте Авельянеда 4 2 1 1 5 - 4 7
7. Эстудиантес Ла Плата 4 2 1 1 5 - 4 7
8. Годой Крус 4 2 0 2 5 - 4 6
9. Атлетико Тукуман 4 1 3 0 3 - 2 6
10. Сармиенто 4 2 0 2 5 - 5 6
11. Аргентинос Хуниорс 4 2 0 2 4 - 4 6
12. Расинг Авельянеда 4 2 0 2 5 - 5 6
13. Ривер Плейт 4 1 2 1 5 - 2 5
14. Ланус 4 1 2 1 3 - 3 5
15. Уракан 4 1 2 1 3 - 3 5
16. Колон 4 1 2 1 4 - 4 5
17. Сентраль Кордоба Росарио 3 1 1 1 3 - 3 4
18. Тальерес Кордоба 4 1 1 2 3 - 3 4
19. Велес Сарсфилд 4 1 1 2 3 - 4 4
20. Тигре 4 1 1 2 6 - 8 4
21. Росарио Сентраль 4 1 1 2 1 - 4 4
22. Патронато Парана 4 1 1 2 3 - 6 4
23. Унион Санта-Фе 4 1 1 2 6 - 10 4
24. Сан-Лоренсо 3 0 3 0 4 - 4 3
25. Дефенса и Хустисия 4 0 3 1 3 - 4 3
26. Арсенал Саранди 4 0 3 1 5 - 6 3
27. Барракас Централь 4 0 2 2 4 - 7 2
28. Альдосиви 0:0 4 0 1 3 1 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Химнасия Ла-Плата 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Расинг Авельянеда 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Годой Крус 2 2 0 0 4 - 1 6
4. Сармиенто 2 2 0 0 4 - 1 6
5. Бока Хуниорс 2 2 0 0 7 - 4 6
6. Аргентинос Хуниорс 2 2 0 0 4 - 2 6
7. Индепендьенте Авельянеда 2 2 0 0 3 - 1 6
8. Уракан 2 1 1 0 2 - 0 4
9. Атлетико Платенсе 0:0 2 1 1 0 3 - 2 4
10. Эстудиантес Ла Плата 2 1 1 0 3 - 2 4
11. Атлетико Тукуман 2 1 1 0 3 - 2 4
12. Ланус 2 1 1 0 2 - 1 4
13. Колон 2 1 1 0 3 - 2 4
14. Ньюэллс Олд Бойз 2 1 1 0 1 - 0 4
15. Росарио Сентраль 2 1 1 0 1 - 0 4
16. Патронато Парана 2 1 1 0 2 - 1 4
17. Сентраль Кордоба Росарио 1 1 0 0 1 - 0 3
18. Тальерес Кордоба 2 1 0 1 2 - 1 3
19. Велес Сарсфилд 2 1 0 1 2 - 1 3
20. Банфилд 2 1 0 1 3 - 3 3
21. Сан-Лоренсо 2 0 2 0 4 - 4 2
22. Дефенса и Хустисия 2 0 2 0 1 - 1 2
23. Арсенал Саранди 2 0 2 0 1 - 1 2
24. Ривер Плейт 1 0 1 0 0 - 0 1
25. Альдосиви 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
26. Барракас Централь 3 0 1 2 3 - 6 1
27. Тигре 2 0 1 1 1 - 2 1
28. Унион Санта-Фе 2 0 0 2 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Атлетико Платенсе 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
3. Унион Санта-Фе 2 1 1 0 4 - 3 4
4. Банфилд 2 1 1 0 1 - 0 4
5. Ривер Плейт 3 1 1 1 5 - 2 4
6. Бока Хуниорс 2 1 0 1 3 - 2 3
7. Эстудиантес Ла Плата 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Тигре 2 1 0 1 5 - 6 3
9. Химнасия Ла-Плата 2 0 2 0 2 - 2 2
10. Атлетико Тукуман 2 0 2 0 0 - 0 2
11. Сан-Лоренсо 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Тальерес Кордоба 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Сентраль Кордоба Росарио 2 0 1 1 2 - 3 1
14. Барракас Централь 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Арсенал Саранди 2 0 1 1 4 - 5 1
16. Ланус 2 0 1 1 1 - 2 1
17. Колон 2 0 1 1 1 - 2 1
18. Индепендьенте Авельянеда 2 0 1 1 2 - 3 1
19. Дефенса и Хустисия 2 0 1 1 2 - 3 1
20. Уракан 2 0 1 1 1 - 3 1
21. Велес Сарсфилд 2 0 1 1 1 - 3 1
22. Годой Крус 2 0 0 2 1 - 3 0
23. Альдосиви 0:0 2 0 0 2 1 - 3 0
24. Сармиенто 2 0 0 2 1 - 4 0
25. Аргентинос Хуниорс 2 0 0 2 0 - 2 0
26. Расинг Авельянеда 2 0 0 2 1 - 5 0
27. Росарио Сентраль 2 0 0 2 0 - 4 0
28. Патронато Парана 2 0 0 2 1 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Альдосиви
Ничья
Атлетико Платенсе
3.00
3.22
2.63
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