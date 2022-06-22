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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Альдосиви
0:0
Конец матча
Атлетико Платенсе
0'
32' Желтая карточка
Gaston Suso
51' Желтая карточка
Leandro Maciel
76' Желтая карточка
Nicolas Valentini
90' Желтая карточка
Rodrigo Contreras
90' Красная карточка
Patricio Boolsen
90'+10
25
Девекки
Хосе
4
Rufino
Lucero
2
Mario
Lopez
26
Patricio
Boolsen
13
Nicolas
Valentini
28
Fernando
Roman
Villalba
17
Мели
Сесар
18
Серро
Франсиско
33
Leandro
Maciel
9
Martin
Santiago
Silva
I
29
Braian
Martinez
22
Marcos
Ledesma
24
Juan
Pablo
Pignani
16
Haibrany
Ruiz
Diaz
6
Gaston
Suso
4
Nicolas
Morgantini
5
Carlos
Villalba
21
Ivan
Gomez
3
Juan
Infante
10
Сарате
Мауро
9
Бергессио
Гонсало
23
Alexis
Sabella
Альдосиви
5-3-2
Атлетико Платенсе
3-4-3

История личных встреч

Альдосиви
Атлетико Платенсе

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛП
0:1
ЛП
0:2
НБ
1:0
НБ
4:2
НБ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Альдосиви
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каутеруссио Мартин 1 (1) 0.25
Атлетико Платенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ivan Gomez 1 0.25
Juan Esquivel 1 0.25
Бергессио Гонсало 1 (1) 0.25
Сарате Мауро 1 (1) 0.25
Nicolas Morgantini 0 0
Juan Infante 0 0

Карточки

Альдосиви
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nicolas Valentini 3 1
Santiago Laquidain 1 1
Rufino Lucero 2 0
Patricio Boolsen 0 1
Серро Франсиско 1 0
Девекки Хосе 1 0
Mario Lopez 1 0
Leandro Maciel 1 0
Emanuel Iniguez 1 0
Facundo De La Vega 1 0
Атлетико Платенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ivan Gomez 1 0
Rodrigo Contreras 1 0
Horacio Tijanovich 1 0
Gaston Suso 1 0
Nicolas Morgantini 1 0
Carlos Villalba 1 0
Haibrany Ruiz Diaz 1 0
Alexis Sabella 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Альдосиви
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Патронато Парана - Альдосиви 1:0 Альдосиви - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Аргентинос Хуниорс - Альдосиви 2:1 Расинг Авельянеда - Альдосиви 5:0
Альдосиви - Арсенал Саранди 1:2 Альдосиви - Колегиалес 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Альдосиви 2:1 Альдосиви - Уракан 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Альдосиви 1:1 Альдосиви - Росарио Сентраль 1:0 Ланус - Альдосиви 1:2 Колон - Альдосиви 1:3 Альдосиви - Патронато Парана 3:1 Альдосиви - Тигре 1:0 Барракас Централь - Альдосиви 2:1 Альдосиви - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Годой Крус - Альдосиви 0:2 Альдосиви - Бока Хуниорс 1:2 Велес Сарсфилд - Альдосиви 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Альдосиви 2:3
Атлетико Платенсе
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Атлетико Платенсе - Химнасия Ла-Плата 1:1 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 0:1 Атлетико Платенсе - Годой Крус 2:1 Атлетико Платенсе - Бельграно 1:1
Ривер Плейт - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Аргентинос Хуниорс 1:1 Дефенса и Хустисия - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Химнасия Ла-Плата 0:3 Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 2:2 Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Платенсе 3:1 Тигре - Атлетико Платенсе 4:0 Атлетико Платенсе - Патронато Парана 1:2 Унион Санта-Фе - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Банфилд 0:1 Атлетико Платенсе - Сармиенто 2:0 Атлетико Тукуман - Атлетико Платенсе 2:2 Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 1:0 Атлетико Платенсе - Велес Сарсфилд 3:2 Годой Крус - Атлетико Платенсе 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 4 3 1 0 4 - 1 10
2. Бока Хуниорс 4 3 0 1 10 - 6 9
3. Химнасия Ла-Плата 4 2 2 0 7 - 3 8
4. Атлетико Платенсе 4 2 2 0 4 - 2 8
5. Банфилд 4 2 1 1 4 - 3 7
6. Индепендьенте Авельянеда 4 2 1 1 5 - 4 7
7. Эстудиантес Ла Плата 4 2 1 1 5 - 4 7
8. Годой Крус 4 2 0 2 5 - 4 6
9. Атлетико Тукуман 4 1 3 0 3 - 2 6
10. Сармиенто 4 2 0 2 5 - 5 6
11. Аргентинос Хуниорс 4 2 0 2 4 - 4 6
12. Расинг Авельянеда 4 2 0 2 5 - 5 6
13. Ривер Плейт 4 1 2 1 5 - 2 5
14. Ланус 4 1 2 1 3 - 3 5
15. Уракан 4 1 2 1 3 - 3 5
16. Колон 4 1 2 1 4 - 4 5
17. Сентраль Кордоба Росарио 3 1 1 1 3 - 3 4
18. Тальерес Кордоба 4 1 1 2 3 - 3 4
19. Велес Сарсфилд 4 1 1 2 3 - 4 4
20. Тигре 4 1 1 2 6 - 8 4
21. Росарио Сентраль 4 1 1 2 1 - 4 4
22. Патронато Парана 4 1 1 2 3 - 6 4
23. Унион Санта-Фе 4 1 1 2 6 - 10 4
24. Сан-Лоренсо 3 0 3 0 4 - 4 3
25. Дефенса и Хустисия 4 0 3 1 3 - 4 3
26. Арсенал Саранди 4 0 3 1 5 - 6 3
27. Барракас Централь 4 0 2 2 4 - 7 2
28. Альдосиви 4 0 1 3 1 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Химнасия Ла-Плата 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Расинг Авельянеда 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Годой Крус 2 2 0 0 4 - 1 6
4. Сармиенто 2 2 0 0 4 - 1 6
5. Бока Хуниорс 2 2 0 0 7 - 4 6
6. Аргентинос Хуниорс 2 2 0 0 4 - 2 6
7. Индепендьенте Авельянеда 2 2 0 0 3 - 1 6
8. Уракан 2 1 1 0 2 - 0 4
9. Атлетико Платенсе 2 1 1 0 3 - 2 4
10. Эстудиантес Ла Плата 2 1 1 0 3 - 2 4
11. Атлетико Тукуман 2 1 1 0 3 - 2 4
12. Ланус 2 1 1 0 2 - 1 4
13. Колон 2 1 1 0 3 - 2 4
14. Ньюэллс Олд Бойз 2 1 1 0 1 - 0 4
15. Росарио Сентраль 2 1 1 0 1 - 0 4
16. Патронато Парана 2 1 1 0 2 - 1 4
17. Сентраль Кордоба Росарио 1 1 0 0 1 - 0 3
18. Тальерес Кордоба 2 1 0 1 2 - 1 3
19. Велес Сарсфилд 2 1 0 1 2 - 1 3
20. Банфилд 2 1 0 1 3 - 3 3
21. Сан-Лоренсо 2 0 2 0 4 - 4 2
22. Дефенса и Хустисия 2 0 2 0 1 - 1 2
23. Арсенал Саранди 2 0 2 0 1 - 1 2
24. Ривер Плейт 1 0 1 0 0 - 0 1
25. Альдосиви 2 0 1 1 0 - 1 1
26. Барракас Централь 3 0 1 2 3 - 6 1
27. Тигре 2 0 1 1 1 - 2 1
28. Унион Санта-Фе 2 0 0 2 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Атлетико Платенсе 2 1 1 0 1 - 0 4
3. Унион Санта-Фе 2 1 1 0 4 - 3 4
4. Банфилд 2 1 1 0 1 - 0 4
5. Ривер Плейт 3 1 1 1 5 - 2 4
6. Бока Хуниорс 2 1 0 1 3 - 2 3
7. Эстудиантес Ла Плата 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Тигре 2 1 0 1 5 - 6 3
9. Химнасия Ла-Плата 2 0 2 0 2 - 2 2
10. Атлетико Тукуман 2 0 2 0 0 - 0 2
11. Сан-Лоренсо 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Тальерес Кордоба 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Сентраль Кордоба Росарио 2 0 1 1 2 - 3 1
14. Барракас Централь 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Арсенал Саранди 2 0 1 1 4 - 5 1
16. Ланус 2 0 1 1 1 - 2 1
17. Колон 2 0 1 1 1 - 2 1
18. Индепендьенте Авельянеда 2 0 1 1 2 - 3 1
19. Дефенса и Хустисия 2 0 1 1 2 - 3 1
20. Уракан 2 0 1 1 1 - 3 1
21. Велес Сарсфилд 2 0 1 1 1 - 3 1
22. Годой Крус 2 0 0 2 1 - 3 0
23. Альдосиви 2 0 0 2 1 - 3 0
24. Сармиенто 2 0 0 2 1 - 4 0
25. Аргентинос Хуниорс 2 0 0 2 0 - 2 0
26. Расинг Авельянеда 2 0 0 2 1 - 5 0
27. Росарио Сентраль 2 0 0 2 0 - 4 0
28. Патронато Парана 2 0 0 2 1 - 5 0
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