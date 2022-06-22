0:0
Второй тайм: 56'
0'
16' Желтая карточкаJonathan Bay
27' Желтая карточкаРамирес Иван
35' Желтая карточкаТоселли Кристофер
39' Желтая карточкаFederico Gattoni
Ход матча
16'
27'
39'
12
Jonathan
Bay
16
Капроф
Хуан
31
Renzo
Lopez
27
Jalil
Elias
38
Siro
Rosane
11
Барейро
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Jonathan BayЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Капроф ХуанНападающий
-
31 Renzo LopezНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Hernan LopezПолузащитник
- Нападающий
-
36 Jose Amado
-
-
-
-
-
-
11 Deian Veron
-
Главный тренер: Sergio Rondina
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Jalil EliasПолузащитник
- Полузащитник
-
38 Siro RosaneПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Барейро АдамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
46 Силва ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
47 Agustin Giay
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ruben Dario Insua
История личных встреч
Сентраль Кордоба Росарио
Сан-Лоренсо
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сентраль Кордоба Росарио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Renzo Lopez
|1
|0.25
|Francisco Gonzalez Metilli
|1
|0.25
|Jose Amado
|1
|0.25
|Lucas Besozzi
|0
|0
Сан-Лоренсо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ivan Leguizamon
|1
|0.25
|Jalil Elias
|1
|0.25
|Барейро Адам
|1
|0.25
|Ортигоса Нестор
|1 (1)
|0.25
|Nicolas Fernandez5
|0
|0
|Agustin Martegani
|0
|0
Карточки
Сентраль Кордоба Росарио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Калински Энсо
|2
|0
|Тоселли Кристофер
|2
|0
|Matias Di Benedetto
|2
|0
|Francisco Gonzalez Metilli
|2
|0
|Рамирес Иван
|1
|0
|Jesus Soraire
|1
|0
|Jonathan Bay
|1
|0
|Nicolas Linares
|1
|0
|Nahuel Banegas
|1
|0
|Deian Veron
|1
|0
Сан-Лоренсо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Federico Gattoni
|3
|0
|Siro Rosane
|0
|1
|Ezequiel Cerutti
|1
|0
|Jalil Elias
|1
|0
|Malcom Braida
|1
|0
|Gaston Hernandez
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
4
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
3
75%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
50%
76-90
Забито
3
4
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
3
75%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
Сентраль Кордоба Росарио
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Сентраль Кордоба Росарио - Депортиво Линьерс 1:1 Банфилд - Сентраль Кордоба Росарио 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Бока Хуниорс 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Феррокарриль Мидланд 0:0
Барракас Централь - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Депортиво Эспаньол - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Спортиво Итальяно 1:3 Леандро Н. Алем - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Эль Порвенир 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Ланус 3:3 Сан-Мартин Бурсако - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Годой Крус - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Реал Пилар 0:1 Хенераль Ламадрид - Сентраль Кордоба Росарио 3:1 Сентраль Кордоба Росарио - Бока Хуниорс 1:2 Велес Сарсфилд - Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Берасатеги 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Арсенал Саранди 3:3 Аргентино Де Мерло - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Сентраль Кордоба Росарио 5:0
Сан-Лоренсо
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
Сан-Лоренсо - Арсенал Саранди 3:3 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 0:0 Сан-Лоренсо - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Сан-Лоренсо - Расинг Авельянеда 1:1
Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 1:2 Сан-Лоренсо - Патронато Парана 1:2 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо 1:2 Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 2:2 Сан-Лоренсо - Расинг Кордова 1:1 Сармиенто - Сан-Лоренсо 2:1 Сан-Лоренсо - Атлетико Тукуман 1:1 Сан-Лоренсо - Уракан 0:0 Тальерес Кордоба - Сан-Лоренсо 0:1 Сан-Лоренсо - Ривер Плейт 0:1 Аргентинос Хуниорс - Сан-Лоренсо 1:1 Сан-Лоренсо - Дефенса и Хустисия 3:4 Химнасия Ла-Плата - Сан-Лоренсо 1:0 Банфилд - Сан-Лоренсо 0:0 Сан-Лоренсо - Ньюэллс Олд Бойз 3:2 Индепендьенте Авельянеда - Сан-Лоренсо 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|4
|3
|1
|0
|4 - 1
|10
|2.
|Бока Хуниорс
|4
|3
|0
|1
|10 - 6
|9
|3.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|4.
|Атлетико Платенсе
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|5.
|Банфилд
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|6.
|Индепендьенте Авельянеда
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|7.
|Эстудиантес Ла Плата
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|8.
|Годой Крус
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|9.
|Атлетико Тукуман
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|10.
|Сармиенто
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|11.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|12.
|Расинг Авельянеда
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|13.
|Ривер Плейт
|4
|1
|2
|1
|5 - 2
|5
|14.
|Ланус
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|15.
|Уракан
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|16.
|Сентраль Кордоба Росарио
|0:0
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|17.
|Колон
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|18.
|Тальерес Кордоба
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|19.
|Сан-Лоренсо
|0:0
|4
|0
|4
|0
|4 - 4
|4
|20.
|Велес Сарсфилд
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|21.
|Тигре
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|22.
|Росарио Сентраль
|4
|1
|1
|2
|1 - 4
|4
|23.
|Патронато Парана
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|24.
|Унион Санта-Фе
|4
|1
|1
|2
|6 - 10
|4
|25.
|Дефенса и Хустисия
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|26.
|Арсенал Саранди
|4
|0
|3
|1
|5 - 6
|3
|27.
|Барракас Централь
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|28.
|Альдосиви
|4
|0
|1
|3
|1 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Химнасия Ла-Плата
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|Расинг Авельянеда
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Годой Крус
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|Сармиенто
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|Бока Хуниорс
|2
|2
|0
|0
|7 - 4
|6
|6.
|Аргентинос Хуниорс
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|7.
|Индепендьенте Авельянеда
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|8.
|Уракан
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|9.
|Атлетико Платенсе
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|10.
|Эстудиантес Ла Плата
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|11.
|Атлетико Тукуман
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|12.
|Ланус
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|13.
|Сентраль Кордоба Росарио
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|14.
|Ньюэллс Олд Бойз
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|15.
|Росарио Сентраль
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|16.
|Патронато Парана
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|17.
|Колон
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|18.
|Тальерес Кордоба
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|19.
|Велес Сарсфилд
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|20.
|Банфилд
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|21.
|Дефенса и Хустисия
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|22.
|Арсенал Саранди
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|23.
|Сан-Лоренсо
|0:0
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|24.
|Ривер Плейт
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|25.
|Тигре
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|26.
|Альдосиви
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|27.
|Барракас Централь
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|28.
|Унион Санта-Фе
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Ривер Плейт
|3
|1
|1
|1
|5 - 2
|4
|3.
|Унион Санта-Фе
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|4.
|Банфилд
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|Атлетико Платенсе
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|6.
|Бока Хуниорс
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|7.
|Эстудиантес Ла Плата
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Тигре
|2
|1
|0
|1
|5 - 6
|3
|9.
|Сан-Лоренсо
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|10.
|Химнасия Ла-Плата
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|Атлетико Тукуман
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|12.
|Барракас Централь
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Дефенса и Хустисия
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|Тальерес Кордоба
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Колон
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Сентраль Кордоба Росарио
|0:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|17.
|Арсенал Саранди
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|18.
|Ланус
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|19.
|Индепендьенте Авельянеда
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|20.
|Уракан
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|21.
|Велес Сарсфилд
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|22.
|Годой Крус
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|23.
|Альдосиви
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|24.
|Сармиенто
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|25.
|Аргентинос Хуниорс
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|26.
|Расинг Авельянеда
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|27.
|Росарио Сентраль
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|28.
|Патронато Парана
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес