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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Сентраль Кордоба Росарио
0:2
Конец матча
Сан-Лоренсо
0'
16' Желтая карточка
Jonathan Bay
27' Желтая карточка
Рамирес Иван
35' Желтая карточка
Тоселли Кристофер
39' Желтая карточка
Federico Gattoni
0:1
56' Гол
Ivan Leguizamon
82' Желтая карточка
Барейро Адам
0:2
87' Пенальти
Барейро Адам
90'+5
1
Тоселли
Кристофер
5
Рамирес
Иван
2
Fabio
Pereyra
20
Matias
Di
Benedetto
12
Jonathan
Bay
24
Francisco
Gonzalez
Metilli
8
Jesus
Soraire
50
Калински
Энсо
18
Рамос
Гонсало
16
Капроф
Хуан
31
Renzo
Lopez
13
Баталья
Аугусто
6
Federico
Gattoni
35
Gonzalo
Lujan
Melli
24
Jeremias
James
27
Jalil
Elias
50
Francisco
Perruzzi
38
Siro
Rosane
26
Nicolas
Fernandez5
7
Ezequiel
Cerutti
21
Malcom
Braida
11
Барейро
Адам
Сентраль Кордоба Росарио
4-4-2
Сан-Лоренсо
3-4-2-1

История личных встреч

Сентраль Кордоба Росарио
Сан-Лоренсо

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛП
1:0
ЛП
0:4
С
1:4

Бомбардиры внутри турнира

Сентраль Кордоба Росарио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Renzo Lopez 1 0.25
Francisco Gonzalez Metilli 1 0.25
Jose Amado 1 0.25
Lucas Besozzi 0 0
Сан-Лоренсо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ivan Leguizamon 2 0.5
Барейро Адам 2 (1) 0.5
Jalil Elias 1 0.25
Ортигоса Нестор 1 (1) 0.25
Ezequiel Cerutti 0 0
Nicolas Fernandez5 0 0
Agustin Martegani 0 0

Карточки

Сентраль Кордоба Росарио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Калински Энсо 2 0
Тоселли Кристофер 2 0
Matias Di Benedetto 2 0
Francisco Gonzalez Metilli 2 0
Рамирес Иван 1 0
Jesus Soraire 1 0
Jonathan Bay 1 0
Nicolas Linares 1 0
Nahuel Banegas 1 0
Deian Veron 1 0
Сан-Лоренсо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Federico Gattoni 3 0
Siro Rosane 0 1
Ezequiel Cerutti 1 0
Jalil Elias 1 0
Барейро Адам 1 0
Malcom Braida 1 0
Gaston Hernandez 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
3
75%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
50%
76-90

Забито

3
6
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
4
67%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
1
17%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Сентраль Кордоба Росарио
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Сентраль Кордоба Росарио - Депортиво Линьерс 1:1 Банфилд - Сентраль Кордоба Росарио 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Бока Хуниорс 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Феррокарриль Мидланд 0:0
Барракас Централь - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Депортиво Эспаньол - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Спортиво Итальяно 1:3 Леандро Н. Алем - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Эль Порвенир 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Ланус 3:3 Сан-Мартин Бурсако - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Годой Крус - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Реал Пилар 0:1 Хенераль Ламадрид - Сентраль Кордоба Росарио 3:1 Сентраль Кордоба Росарио - Бока Хуниорс 1:2 Велес Сарсфилд - Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Берасатеги 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Арсенал Саранди 3:3 Аргентино Де Мерло - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Сентраль Кордоба Росарио 5:0
Сан-Лоренсо
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
Сан-Лоренсо - Арсенал Саранди 3:3 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 0:0 Сан-Лоренсо - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Сан-Лоренсо - Расинг Авельянеда 1:1
Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 1:2 Сан-Лоренсо - Патронато Парана 1:2 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо 1:2 Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 2:2 Сан-Лоренсо - Расинг Кордова 1:1 Сармиенто - Сан-Лоренсо 2:1 Сан-Лоренсо - Атлетико Тукуман 1:1 Сан-Лоренсо - Уракан 0:0 Тальерес Кордоба - Сан-Лоренсо 0:1 Сан-Лоренсо - Ривер Плейт 0:1 Аргентинос Хуниорс - Сан-Лоренсо 1:1 Сан-Лоренсо - Дефенса и Хустисия 3:4 Химнасия Ла-Плата - Сан-Лоренсо 1:0 Банфилд - Сан-Лоренсо 0:0 Сан-Лоренсо - Ньюэллс Олд Бойз 3:2 Индепендьенте Авельянеда - Сан-Лоренсо 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 4 3 1 0 4 - 1 10
2. Бока Хуниорс 4 3 0 1 10 - 6 9
3. Химнасия Ла-Плата 4 2 2 0 7 - 3 8
4. Атлетико Платенсе 4 2 2 0 4 - 2 8
5. Банфилд 4 2 1 1 4 - 3 7
6. Индепендьенте Авельянеда 4 2 1 1 5 - 4 7
7. Эстудиантес Ла Плата 4 2 1 1 5 - 4 7
8. Сан-Лоренсо 4 1 3 0 6 - 4 6
9. Годой Крус 4 2 0 2 5 - 4 6
10. Атлетико Тукуман 4 1 3 0 3 - 2 6
11. Сармиенто 4 2 0 2 5 - 5 6
12. Аргентинос Хуниорс 4 2 0 2 4 - 4 6
13. Расинг Авельянеда 4 2 0 2 5 - 5 6
14. Ривер Плейт 4 1 2 1 5 - 2 5
15. Ланус 4 1 2 1 3 - 3 5
16. Колон 4 1 2 1 4 - 4 5
17. Уракан 4 1 2 1 3 - 3 5
18. Тальерес Кордоба 4 1 1 2 3 - 3 4
19. Велес Сарсфилд 4 1 1 2 3 - 4 4
20. Тигре 4 1 1 2 6 - 8 4
21. Сентраль Кордоба Росарио 4 1 1 2 3 - 5 4
22. Росарио Сентраль 4 1 1 2 1 - 4 4
23. Патронато Парана 4 1 1 2 3 - 6 4
24. Унион Санта-Фе 4 1 1 2 6 - 10 4
25. Дефенса и Хустисия 4 0 3 1 3 - 4 3
26. Арсенал Саранди 4 0 3 1 5 - 6 3
27. Барракас Централь 4 0 2 2 4 - 7 2
28. Альдосиви 4 0 1 3 1 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Химнасия Ла-Плата 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Расинг Авельянеда 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Годой Крус 2 2 0 0 4 - 1 6
4. Сармиенто 2 2 0 0 4 - 1 6
5. Бока Хуниорс 2 2 0 0 7 - 4 6
6. Аргентинос Хуниорс 2 2 0 0 4 - 2 6
7. Индепендьенте Авельянеда 2 2 0 0 3 - 1 6
8. Уракан 2 1 1 0 2 - 0 4
9. Ланус 2 1 1 0 2 - 1 4
10. Атлетико Платенсе 2 1 1 0 3 - 2 4
11. Эстудиантес Ла Плата 2 1 1 0 3 - 2 4
12. Колон 2 1 1 0 3 - 2 4
13. Атлетико Тукуман 2 1 1 0 3 - 2 4
14. Ньюэллс Олд Бойз 2 1 1 0 1 - 0 4
15. Росарио Сентраль 2 1 1 0 1 - 0 4
16. Патронато Парана 2 1 1 0 2 - 1 4
17. Велес Сарсфилд 2 1 0 1 2 - 1 3
18. Тальерес Кордоба 2 1 0 1 2 - 1 3
19. Банфилд 2 1 0 1 3 - 3 3
20. Сентраль Кордоба Росарио 2 1 0 1 1 - 2 3
21. Сан-Лоренсо 2 0 2 0 4 - 4 2
22. Дефенса и Хустисия 2 0 2 0 1 - 1 2
23. Арсенал Саранди 2 0 2 0 1 - 1 2
24. Ривер Плейт 1 0 1 0 0 - 0 1
25. Тигре 2 0 1 1 1 - 2 1
26. Альдосиви 2 0 1 1 0 - 1 1
27. Барракас Централь 3 0 1 2 3 - 6 1
28. Унион Санта-Фе 2 0 0 2 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Ривер Плейт 3 1 1 1 5 - 2 4
3. Сан-Лоренсо 2 1 1 0 2 - 0 4
4. Унион Санта-Фе 2 1 1 0 4 - 3 4
5. Атлетико Платенсе 2 1 1 0 1 - 0 4
6. Банфилд 2 1 1 0 1 - 0 4
7. Бока Хуниорс 2 1 0 1 3 - 2 3
8. Эстудиантес Ла Плата 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Тигре 2 1 0 1 5 - 6 3
10. Химнасия Ла-Плата 2 0 2 0 2 - 2 2
11. Атлетико Тукуман 2 0 2 0 0 - 0 2
12. Барракас Централь 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Индепендьенте Авельянеда 2 0 1 1 2 - 3 1
14. Дефенса и Хустисия 2 0 1 1 2 - 3 1
15. Ланус 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Тальерес Кордоба 2 0 1 1 1 - 2 1
17. Сентраль Кордоба Росарио 2 0 1 1 2 - 3 1
18. Арсенал Саранди 2 0 1 1 4 - 5 1
19. Колон 2 0 1 1 1 - 2 1
20. Уракан 2 0 1 1 1 - 3 1
21. Велес Сарсфилд 2 0 1 1 1 - 3 1
22. Аргентинос Хуниорс 2 0 0 2 0 - 2 0
23. Альдосиви 2 0 0 2 1 - 3 0
24. Расинг Авельянеда 2 0 0 2 1 - 5 0
25. Росарио Сентраль 2 0 0 2 0 - 4 0
26. Годой Крус 2 0 0 2 1 - 3 0
27. Сармиенто 2 0 0 2 1 - 4 0
28. Патронато Парана 2 0 0 2 1 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Федерико Гаттони получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    35'
    Тоселли Кристофер получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    27'
    Рамирес Иван получил желтую карточку от судьи
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