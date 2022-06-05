Васильев заменил Миллера в стане эстонского коллектива также. Очередная замена происходит в составе номинальных гостей.

Синявский вместо Кяйта у гостей. Фойт вместо Макаллистера у Аргентины также появляется. Продолжают менять друг друга футболисты.

Месси получил снаряд под ударную ногу, но не успел нанести удар по воротам соперника, ведь снаряд у аргентинца отобрали.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МЕССИ! 4:0! Рвет и мечет Лионель, оформляя покер в этом поединке! Снова в чужой штрафной получает мяч Лионель, после чего уходит от защитников, убирает на замахе вратаря, после чего спокойно катит снаряд в сетку.

Круто сегодня все делает сборная Аргентины, и невероятно мощно действует Месси, который показывает игру величайшего мастера футбольных дел.

Гонсалес вместо Акуньи в составе сборной Аргентины появляется. Что-то мне подсказывает, что сегодня рефери добавлять много не собирается.

Метс от Альвареса в штрафной сборной Эстонии получил по ногам. Судейская бригада тут же остановила встречу. Можно было и карточку тут показать.

Полчаса всего лишь остается соперника играть в этом поединке. Сборная Аргентины еще будет иметь шансы впереди и попытается их превратить с забитые мячи.

Месси получил мяч в центре, перед штрафной, после чего попытался нанести удар по воротам, но мяч сорвался с ноги и улетел намного выше ворот!

Против Лео нарушены правила. Судейская бригада фиксирует фол и останавливает игру на долю секунды, чтобы главная звезда "альбиселесте" пришел в себя.

Метс теперь получает удар по ногам. Кароль сегодня и сам играет жестко, но временам его действительно "отоваривают" по ногам сильно.

Дибала и Сенеси в составе хозяев появляются. Корреа и Мартинес отправляются отдыхать за пределы футбольного газона.

Кууск вместо Пюрга на поле в составе эстонской команды появился тем временем.

Стартовал второй тайм в нашем поединке! Удачи соперникам, и пусть в этом матче победит сильнейший! Поехали!

У Эстонии в перерыве, судя по всему, Эниер появился. Первая ротация в нашем противостоянии. Зенёв отправился отдыхать.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МЕССИ! 3:0! Третий мяч Аргентина забивает, и третий мяч забивает Лионель, который уверенно отправляет сферу в сторону ворот. Кипер не спасает после уверенной атаки хозяев.

5 минут отыграли соперники в этом поединке. Максимально внимательно действует сегодня оборона Аргентины, не пропуская Эстонию на ударную позицию.

Корреа получил мяч на левом фланге, после чего выполнил прострел на ближнюю штангу, однако на этот раз Месси снаряд в ворота отправить не удалось.

Классный матч, конечно, Месси проводит. Он уже забил три гола в ворота Эстонии, и хочет преподать еще один, а то и два урока классной игры оппонента.

МОМЕНТ! Альварес от Гомеса получил мяч, после чего с левого края нанес мощный удар по воротам, но угодил в голову кому-то из защитников.

Де Пауль замыкал очередную атаку своей команды после передачи Месси, который мог еще и голевой пас в свой актив записать. С правого края Родриго ворвался в штрафную, после чего с носка направлял мяч в дальний угол, но снаряд просвистел рядом со стойкой!

Классно сейчас играет Аргентина. Мне даже кажется, что прямо сейчас номинальные хозяева могу забить и четвертый, и пятый мяч.

Де Пауль выполнял передачу на Альвареса, который поздно стартовал к мячу и не сумел нанести удар по воротам, ведь против него сыграл защитник.

Первый тайм

— Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет на табло - 2:0. Впереди сборная Аргентины. Посмотрим, что будет в нашей встрече дальше!

45' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МЕССИ! 2:0!

Буквально в таранном стиле снова прошла Аргентина оборону соперника. Получил своевременный пас Месси, который с правого края штрафной пробил в левую "девятку".

44' Доигрывают первый тайм соперники. Вскоре прозвучит свисток арбитра на перерыв.

43' Акунья! Получил он от Месси сейчас передачу, после чего уверенно мяч обработал и нанес выстрел в дальний угол. Но рефери поднял флажок. Офсайд.

42' МОМЕНТ! Чудом Месси не забивает! Как танк, прошел он к воротам соперника, после чего с линии штрафной нанес разящий выстрел в нижний левый угол, и только чудом не попал в цель!

40' Момент неплохой мог возникнуть у Корреи, и он возник, но после передачи от Гомеса оказался в офсайде один из форвардов аргентинской команды. "Вне игры" фиксирует рефери.

39' Подача от Де Пауля снова оказалась неточной. Слишком много неудачных действий он допускает. Вот и сейчас, казалось бы, простой пас, а не прошел у него.

38' Может быть наставник сборной Аргентины доволен игрой своей команды в первом тайме. Единственное, хотелось бы забить больше, все-таки разница соперников в классе довольно высока.

37' Снова голкипер сборной Эстонии уверенно играет на опережении. Выходит он из ворот, опережая на долю секунды Коррею рвавшегося к снаряду.

35' Акунья на Де Пауля. Тот катит мяч Месси. Лео снова снабжает сферой Коррею, у которого подача с левого края срывается, и мяч улетает за пределы газона.

34' Акунья снова с левого края выполнил прострел в центр штрафной, но на сей раз уверенно сыграл на выходе эстонский кипер, которому удалось сферу забрать в свои перчатки.

33' Месси с левого края сыграл на Коррею, который из центра пытался отправить сферу в сторону ворот, но не сумел этого сделать. Мяч полетел значительно выше цели.

32' Более получаса провели на поле соперники. Аргентина спокойно контролирует ситуацию на поле и никуда не форсирует событие. Все очень здорово у "альбиселесте" складывается.

30' Корреа нанес выстрел по воротам соперника метров с 22-х. Снаряд полетел значительно выше цели. Было весьма неплохо, но чуточку неточно.

29' Де Пауль теперь попытался произвести удар по воротам метров с 25-ти. Мяч полетел значительно выше цели. Только взглядом проводил его голкипер.

28' Готовится выполнить штрафной удар Месси. Следует навес от Лео, и Песселья, замыкающий дальнюю штангу, пробивает намного правее цели.

27' Де Пауль получил сейчас удар по ногам от соперника. Рефери тут же дал свисток, зафиксировав нарушение правил в этой ситуации.

25' Не догнал сейчас Акунья мяч на левом фланге. Позволил он снаряду выкатиться за пределы газона, и уже после этого выполнил прострел.

24' Месси теперь сам подавал мяч в штрафную, на Альвареса, которому не удалось нанести удар по рамке противника. Неточно получилось.

23' Середина первого тайма у нас идет. Акунья выполнил передачу с левого края в центр штрафной, но там его никто не поддержал.

21' Активно фанаты поддерживают сборную Аргентины, ведь здесь играет кумир многих болельщиков. Сам Лео, кстати говоря, в этой встрече является одним из самых активных игроков.

20' 20 минут отыграли на поле соперники. Эстония несколько отодвинула игру от своих ворот, но совсем ненадолго. Соперник все также активен и намерен забить второй мяч.

19' Альварес освободил себе позицию для удара, после чего выполнил хлесткий выстрел в сторону рамки противника. По пути в ворота снаряд зацепил голову одного из защитников.

18' Новую атаку сборная Аргентины провела. Де Пауль в итоге с 24-х метров посылал снаряд под правую стойку, но угодил в рекламные щиты. Не удалось южноамериканцам упрочить свое преимущество.

17' Миллер выполнял подачу со штрафного, но ничего стандартное положение не принесло эстонской команде. Спокойно вышла из-под давления Аргентина.

16' Штрафной удар на чужой половине поля заработала сборная Эстония. Это едва ли не первый шанс номинальных гостей что-либо придумать впереди.

14' Корнер не лучшим образом разыграла сборная Аргентины. Тем не менее, снаряд остается у южноамериканцев, которые активнейшим образом пытаются прессинговать своего соперника впереди.

13' Месси после передачи от партнера наносил удар от дужки штрафной сборной Эстонии. Угодил игрок "ПСЖ" прямо в ногу сопернику, после чего снаряд устремился за лицевую линию. Очередной угловой.

12' Забила заслуженный гол сборная Аргентины. Она активно прессинговала соперника на старте встречи, создавая максимальный дискомфорт оппоненту. В конце концов "альбиселесте" своего добились.

11' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! МЕССИ!

Открывает счет Месси в этой встрече! Спокойно и очень хладнокровно Лео подошел к игровому снаряду, и нанес удар в правый от себя угол. Кипер по центру просто присел на опорную ногу и не шелохнулся.

9' Игонен сбивает Песселью сейчас в штрафной сборной Эстонии, и рефери указывает на "точку". 11-метровый удар исполнят аргентинцы.

8' Месси по итогу пробил по воротам соперника, но угодил в "стенку". Два угловых в одной атаке разыграли аргентинцы, но это не принесло своих плодов.

7' Штрафной удар зарабатывает сейчас Месси на подступах к чужой штрафной. Готовится Лионель вместе с партнерами разыграть стандартное положение.

6' Игонен размялся после не самого сильного удара со стороны аргентинцев.

5' Гомес сейчас прошел к воротам соперника, после чего попытался нанести удар по воротам соперника. Мяч полетел намного выше цели. Попытка засчитана.

5' Акунья на левом фланге оказался со снарядом. Выкатывал он сферу в центр, под удар одному из партнеров, но до выстрела дело не дошло.

4' Эстония пока играет вторым номером, ничего создать не получается, да и мяч не особо держится.

3' Перекатывает мяч на первых минутах сборная Аргентины и никуда не торопятся. Футболисты Эстонии даже не помышляют о том, чтобы забрать снаряд.

2' Гомес предложил себя партнёрам, но его закрыли перед самой штрафной.