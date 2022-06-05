Гонсалес вместо Акуньи в составе сборной Аргентины появляется. Что-то мне подсказывает, что сегодня рефери добавлять много не собирается.
74'
Круто сегодня все делает сборная Аргентины, и невероятно мощно действует Месси, который показывает игру величайшего мастера футбольных дел.
72'
ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МЕССИ! 4:0!
Рвет и мечет Лионель, оформляя покер в этом поединке! Снова в чужой штрафной получает мяч Лионель, после чего уходит от защитников, убирает на замахе вратаря, после чего спокойно катит снаряд в сетку.
71'
Месси получил снаряд под ударную ногу, но не успел нанести удар по воротам соперника, ведь снаряд у аргентинца отобрали.
69'
Синявский вместо Кяйта у гостей. Фойт вместо Макаллистера у Аргентины также появляется. Продолжают менять друг друга футболисты.
69'
Калласте вместо Пикка в составе сборной Эстонии тем временем появляется.
68'
Васильев заменил Миллера в стане эстонского коллектива также. Очередная замена происходит в составе номинальных гостей.
67'
Кууск вместо Пюрга на поле в составе эстонской команды появился тем временем.
66'
Дибала и Сенеси в составе хозяев появляются. Корреа и Мартинес отправляются отдыхать за пределы футбольного газона.
65'
Паласиос вместо Де Пауля на поле в составе сборной Аргентины появляется.
64'
Метс теперь получает удар по ногам. Кароль сегодня и сам играет жестко, но временам его действительно "отоваривают" по ногам сильно.
63'
Против Лео нарушены правила. Судейская бригада фиксирует фол и останавливает игру на долю секунды, чтобы главная звезда "альбиселесте" пришел в себя.
62'
Месси получил мяч в центре, перед штрафной, после чего попытался нанести удар по воротам, но мяч сорвался с ноги и улетел намного выше ворот!
61'
Полчаса всего лишь остается соперника играть в этом поединке. Сборная Аргентины еще будет иметь шансы впереди и попытается их превратить с забитые мячи.
59'
Метс от Альвареса в штрафной сборной Эстонии получил по ногам. Судейская бригада тут же остановила встречу. Можно было и карточку тут показать.
Де Пауль выполнял передачу на Альвареса, который поздно стартовал к мячу и не сумел нанести удар по воротам, ведь против него сыграл защитник.
57'
Классно сейчас играет Аргентина. Мне даже кажется, что прямо сейчас номинальные хозяева могу забить и четвертый, и пятый мяч.
55'
Де Пауль замыкал очередную атаку своей команды после передачи Месси, который мог еще и голевой пас в свой актив записать. С правого края Родриго ворвался в штрафную, после чего с носка направлял мяч в дальний угол, но снаряд просвистел рядом со стойкой!
54'
МОМЕНТ! Альварес от Гомеса получил мяч, после чего с левого края нанес мощный удар по воротам, но угодил в голову кому-то из защитников.
53'
Классный матч, конечно, Месси проводит. Он уже забил три гола в ворота Эстонии, и хочет преподать еще один, а то и два урока классной игры оппонента.
51'
Корреа получил мяч на левом фланге, после чего выполнил прострел на ближнюю штангу, однако на этот раз Месси снаряд в ворота отправить не удалось.
50'
5 минут отыграли соперники в этом поединке. Максимально внимательно действует сегодня оборона Аргентины, не пропуская Эстонию на ударную позицию.
49'
ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МЕССИ! 3:0!
Третий мяч Аргентина забивает, и третий мяч забивает Лионель, который уверенно отправляет сферу в сторону ворот. Кипер не спасает после уверенной атаки хозяев.
47'
У Эстонии в перерыве, судя по всему, Эниер появился. Первая ротация в нашем противостоянии. Зенёв отправился отдыхать.
46'
Стартовал второй тайм в нашем поединке! Удачи соперникам, и пусть в этом матче победит сильнейший! Поехали!
Первый тайм
—
Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет на табло - 2:0. Впереди сборная Аргентины. Посмотрим, что будет в нашей встрече дальше!
45'
ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МЕССИ! 2:0!
Буквально в таранном стиле снова прошла Аргентина оборону соперника. Получил своевременный пас Месси, который с правого края штрафной пробил в левую "девятку".
44'
Доигрывают первый тайм соперники. Вскоре прозвучит свисток арбитра на перерыв.
43'
Акунья! Получил он от Месси сейчас передачу, после чего уверенно мяч обработал и нанес выстрел в дальний угол. Но рефери поднял флажок. Офсайд.
42'
МОМЕНТ! Чудом Месси не забивает! Как танк, прошел он к воротам соперника, после чего с линии штрафной нанес разящий выстрел в нижний левый угол, и только чудом не попал в цель!
40'
Момент неплохой мог возникнуть у Корреи, и он возник, но после передачи от Гомеса оказался в офсайде один из форвардов аргентинской команды. "Вне игры" фиксирует рефери.
39'
Подача от Де Пауля снова оказалась неточной. Слишком много неудачных действий он допускает. Вот и сейчас, казалось бы, простой пас, а не прошел у него.
38'
Может быть наставник сборной Аргентины доволен игрой своей команды в первом тайме. Единственное, хотелось бы забить больше, все-таки разница соперников в классе довольно высока.
37'
Снова голкипер сборной Эстонии уверенно играет на опережении. Выходит он из ворот, опережая на долю секунды Коррею рвавшегося к снаряду.
35'
Акунья на Де Пауля. Тот катит мяч Месси. Лео снова снабжает сферой Коррею, у которого подача с левого края срывается, и мяч улетает за пределы газона.
34'
Акунья снова с левого края выполнил прострел в центр штрафной, но на сей раз уверенно сыграл на выходе эстонский кипер, которому удалось сферу забрать в свои перчатки.
33'
Месси с левого края сыграл на Коррею, который из центра пытался отправить сферу в сторону ворот, но не сумел этого сделать. Мяч полетел значительно выше цели.
32'
Более получаса провели на поле соперники. Аргентина спокойно контролирует ситуацию на поле и никуда не форсирует событие. Все очень здорово у "альбиселесте" складывается.
30'
Корреа нанес выстрел по воротам соперника метров с 22-х. Снаряд полетел значительно выше цели. Было весьма неплохо, но чуточку неточно.
29'
Де Пауль теперь попытался произвести удар по воротам метров с 25-ти. Мяч полетел значительно выше цели. Только взглядом проводил его голкипер.
28'
Готовится выполнить штрафной удар Месси. Следует навес от Лео, и Песселья, замыкающий дальнюю штангу, пробивает намного правее цели.
27'
Де Пауль получил сейчас удар по ногам от соперника. Рефери тут же дал свисток, зафиксировав нарушение правил в этой ситуации.
25'
Не догнал сейчас Акунья мяч на левом фланге. Позволил он снаряду выкатиться за пределы газона, и уже после этого выполнил прострел.
24'
Месси теперь сам подавал мяч в штрафную, на Альвареса, которому не удалось нанести удар по рамке противника. Неточно получилось.
23'
Середина первого тайма у нас идет. Акунья выполнил передачу с левого края в центр штрафной, но там его никто не поддержал.
21'
Активно фанаты поддерживают сборную Аргентины, ведь здесь играет кумир многих болельщиков. Сам Лео, кстати говоря, в этой встрече является одним из самых активных игроков.
20'
20 минут отыграли на поле соперники. Эстония несколько отодвинула игру от своих ворот, но совсем ненадолго. Соперник все также активен и намерен забить второй мяч.
19'
Альварес освободил себе позицию для удара, после чего выполнил хлесткий выстрел в сторону рамки противника. По пути в ворота снаряд зацепил голову одного из защитников.
18'
Новую атаку сборная Аргентины провела. Де Пауль в итоге с 24-х метров посылал снаряд под правую стойку, но угодил в рекламные щиты. Не удалось южноамериканцам упрочить свое преимущество.
17'
Миллер выполнял подачу со штрафного, но ничего стандартное положение не принесло эстонской команде. Спокойно вышла из-под давления Аргентина.
16'
Штрафной удар на чужой половине поля заработала сборная Эстония. Это едва ли не первый шанс номинальных гостей что-либо придумать впереди.
14'
Корнер не лучшим образом разыграла сборная Аргентины. Тем не менее, снаряд остается у южноамериканцев, которые активнейшим образом пытаются прессинговать своего соперника впереди.
13'
Месси после передачи от партнера наносил удар от дужки штрафной сборной Эстонии. Угодил игрок "ПСЖ" прямо в ногу сопернику, после чего снаряд устремился за лицевую линию. Очередной угловой.
12'
Забила заслуженный гол сборная Аргентины. Она активно прессинговала соперника на старте встречи, создавая максимальный дискомфорт оппоненту. В конце концов "альбиселесте" своего добились.
11'
ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! МЕССИ!
Открывает счет Месси в этой встрече! Спокойно и очень хладнокровно Лео подошел к игровому снаряду, и нанес удар в правый от себя угол. Кипер по центру просто присел на опорную ногу и не шелохнулся.
9'
Игонен сбивает Песселью сейчас в штрафной сборной Эстонии, и рефери указывает на "точку". 11-метровый удар исполнят аргентинцы.
8'
Месси по итогу пробил по воротам соперника, но угодил в "стенку". Два угловых в одной атаке разыграли аргентинцы, но это не принесло своих плодов.
7'
Штрафной удар зарабатывает сейчас Месси на подступах к чужой штрафной. Готовится Лионель вместе с партнерами разыграть стандартное положение.
6'
Игонен размялся после не самого сильного удара со стороны аргентинцев.
5'
Гомес сейчас прошел к воротам соперника, после чего попытался нанести удар по воротам соперника. Мяч полетел намного выше цели. Попытка засчитана.
5'
Акунья на левом фланге оказался со снарядом. Выкатывал он сферу в центр, под удар одному из партнеров, но до выстрела дело не дошло.
4'
Эстония пока играет вторым номером, ничего создать не получается, да и мяч не особо держится.
3'
Перекатывает мяч на первых минутах сборная Аргентины и никуда не торопятся. Футболисты Эстонии даже не помышляют о том, чтобы забрать снаряд.
2'
Гомес предложил себя партнёрам, но его закрыли перед самой штрафной.
1'
Матч начался!
До матча
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Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к играм сборных. В рамках товарищеского матча сыграют между собой Аргентина и Эстония. Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру.