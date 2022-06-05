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Стадион:
Аргентина
FIFA #6
5:0
Второй тайм: 77'
Эстония
FIFA #105
0'
1:0
8' Пенальти
Месси Лионель
2:0
45' Гол
Месси Лионель
3:0
47' Гол
Месси Лионель
4:0
71' Гол
Месси Лионель
5:0
76' Гол
Месси Лионель
1
Армани
Франко
26
Молина
Науэль
6
Песселья
Херман
16
Мартинес
Лисандро
8
Акунья
Маркос
7
Де
Пауль
Родриго
5
Макаллистер
Алексис
17
Гомес
Алехандро
10
Месси
Лионель
19
Корреа
Хоакин
9
Альварес
Хулиан
1
Игонен
Матвей
23
Тенисте
Тайо
16
Пюрг
Хенрик
18
Метс
Кароль
15
Паскочи
Максим
3
Пикк
Артур
13
Соометс
Маркус
4
Кяйт
Маттиас
21
Миллер
Мартин
10
Зенёв
Сергей
9
Сорга
Эрик
Аргентина
Эстония

Результаты последних матчей

Аргентина
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 поражений
Италия - Аргентина 0:3 Эквадор - Аргентина 1:1 Аргентина - Венесуэла 3:0 Аргентина - Колумбия 1:0
Чили - Аргентина 1:2 Аргентина - Бразилия 0:0 Уругвай - Аргентина 0:1 Аргентина - Перу 1:0 Аргентина - Уругвай 3:0 Парагвай - Аргентина 0:0 Аргентина - Боливия 3:0 Венесуэла - Аргентина 1:3 Аргентина - Бразилия 1:0 Аргентина - Колумбия 1:1 Аргентина - Эквадор 3:0 Боливия - Аргентина 1:4 Аргентина - Парагвай 1:0 Аргентина - Уругвай 1:0 Аргентина - Чили 1:1 Колумбия - Аргентина 2:2
Эстония
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Эстония - Сан-Марино 2:0 Кипр - Эстония 2:0 Эстония - Кипр 0:0 Чехия - Эстония 2:0
Бельгия - Эстония 3:1 Эстония - Уэльс 0:1 Эстония - Беларусь 2:0 Уэльс - Эстония 0:0 Эстония - Северная Ирландия 0:1 Эстония - Бельгия 2:5 Эстония - Латвия 2:1 Финляндия - Эстония 0:1 Литва - Эстония 0:1 Швеция - Эстония 1:0 Беларусь - Эстония 4:2 Эстония - Чехия 2:6 Грузия - Эстония 0:0 Северная Македония - Эстония 2:1 Италия - Эстония 4:0 Эстония - Армения 1:1
  • Второй тайм
  • Замена
    75'
    Гонсалес вместо Акуньи в составе сборной Аргентины появляется. Что-то мне подсказывает, что сегодня рефери добавлять много не собирается.
  • 74'
    Круто сегодня все делает сборная Аргентины, и невероятно мощно действует Месси, который показывает игру величайшего мастера футбольных дел.
  • 4 гола одним игроком
    72'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МЕССИ! 4:0!
    Рвет и мечет Лионель, оформляя покер в этом поединке! Снова в чужой штрафной получает мяч Лионель, после чего уходит от защитников, убирает на замахе вратаря, после чего спокойно катит снаряд в сетку.
  • 71'
    Месси получил снаряд под ударную ногу, но не успел нанести удар по воротам соперника, ведь снаряд у аргентинца отобрали.
  • Замена
    69'
    Синявский вместо Кяйта у гостей. Фойт вместо Макаллистера у Аргентины также появляется. Продолжают менять друг друга футболисты.
  • Замена
    69'
    Калласте вместо Пикка в составе сборной Эстонии тем временем появляется.
  • Замена
    68'
    Васильев заменил Миллера в стане эстонского коллектива также. Очередная замена происходит в составе номинальных гостей.
  • Замена
    67'
    Кууск вместо Пюрга на поле в составе эстонской команды появился тем временем.
  • Замена
    66'
    Дибала и Сенеси в составе хозяев появляются. Корреа и Мартинес отправляются отдыхать за пределы футбольного газона.
  • Замена
    65'
    Паласиос вместо Де Пауля на поле в составе сборной Аргентины появляется.
  • Фол, нарушение
    64'
    Метс теперь получает удар по ногам. Кароль сегодня и сам играет жестко, но временам его действительно "отоваривают" по ногам сильно.
  • Фол, нарушение
    63'
    Против Лео нарушены правила. Судейская бригада фиксирует фол и останавливает игру на долю секунды, чтобы главная звезда "альбиселесте" пришел в себя.
  • 62'
    Месси получил мяч в центре, перед штрафной, после чего попытался нанести удар по воротам, но мяч сорвался с ноги и улетел намного выше ворот!
  • 61'
    Полчаса всего лишь остается соперника играть в этом поединке. Сборная Аргентины еще будет иметь шансы впереди и попытается их превратить с забитые мячи.
  • Фол, нарушение
    59'
    Метс от Альвареса в штрафной сборной Эстонии получил по ногам. Судейская бригада тут же остановила встречу. Можно было и карточку тут показать.
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    • 58'
      Де Пауль выполнял передачу на Альвареса, который поздно стартовал к мячу и не сумел нанести удар по воротам, ведь против него сыграл защитник.
    • 57'
      Классно сейчас играет Аргентина. Мне даже кажется, что прямо сейчас номинальные хозяева могу забить и четвертый, и пятый мяч.
    • Опасный момент
      55'
      Де Пауль замыкал очередную атаку своей команды после передачи Месси, который мог еще и голевой пас в свой актив записать. С правого края Родриго ворвался в штрафную, после чего с носка направлял мяч в дальний угол, но снаряд просвистел рядом со стойкой!
    • Опасный момент
      54'
      МОМЕНТ! Альварес от Гомеса получил мяч, после чего с левого края нанес мощный удар по воротам, но угодил в голову кому-то из защитников.
    • 53'
      Классный матч, конечно, Месси проводит. Он уже забил три гола в ворота Эстонии, и хочет преподать еще один, а то и два урока классной игры оппонента.
    • 51'
      Корреа получил мяч на левом фланге, после чего выполнил прострел на ближнюю штангу, однако на этот раз Месси снаряд в ворота отправить не удалось.
    • 50'
      5 минут отыграли соперники в этом поединке. Максимально внимательно действует сегодня оборона Аргентины, не пропуская Эстонию на ударную позицию.
    • 3 гола - хет-трик!
      49'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МЕССИ! 3:0!
      Третий мяч Аргентина забивает, и третий мяч забивает Лионель, который уверенно отправляет сферу в сторону ворот. Кипер не спасает после уверенной атаки хозяев.
    • Замена
      47'
      У Эстонии в перерыве, судя по всему, Эниер появился. Первая ротация в нашем противостоянии. Зенёв отправился отдыхать.
    • Второй тайм начался
      46'
      Стартовал второй тайм в нашем поединке! Удачи соперникам, и пусть в этом матче победит сильнейший! Поехали!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет на табло - 2:0. Впереди сборная Аргентины. Посмотрим, что будет в нашей встрече дальше!
    • 2 гола - дубль!
      45'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МЕССИ! 2:0!
      Буквально в таранном стиле снова прошла Аргентина оборону соперника. Получил своевременный пас Месси, который с правого края штрафной пробил в левую "девятку".
    • 44'
      Доигрывают первый тайм соперники. Вскоре прозвучит свисток арбитра на перерыв.
    • Офсайд
      43'
      Акунья! Получил он от Месси сейчас передачу, после чего уверенно мяч обработал и нанес выстрел в дальний угол. Но рефери поднял флажок. Офсайд.
    • Опасный момент
      42'
      МОМЕНТ! Чудом Месси не забивает! Как танк, прошел он к воротам соперника, после чего с линии штрафной нанес разящий выстрел в нижний левый угол, и только чудом не попал в цель!
    • Офсайд
      40'
      Момент неплохой мог возникнуть у Корреи, и он возник, но после передачи от Гомеса оказался в офсайде один из форвардов аргентинской команды. "Вне игры" фиксирует рефери.
    • 39'
      Подача от Де Пауля снова оказалась неточной. Слишком много неудачных действий он допускает. Вот и сейчас, казалось бы, простой пас, а не прошел у него.
    • 38'
      Может быть наставник сборной Аргентины доволен игрой своей команды в первом тайме. Единственное, хотелось бы забить больше, все-таки разница соперников в классе довольно высока.
    • 37'
      Снова голкипер сборной Эстонии уверенно играет на опережении. Выходит он из ворот, опережая на долю секунды Коррею рвавшегося к снаряду.
    • 35'
      Акунья на Де Пауля. Тот катит мяч Месси. Лео снова снабжает сферой Коррею, у которого подача с левого края срывается, и мяч улетает за пределы газона.
    • 34'
      Акунья снова с левого края выполнил прострел в центр штрафной, но на сей раз уверенно сыграл на выходе эстонский кипер, которому удалось сферу забрать в свои перчатки.
    • 33'
      Месси с левого края сыграл на Коррею, который из центра пытался отправить сферу в сторону ворот, но не сумел этого сделать. Мяч полетел значительно выше цели.
    • 32'
      Более получаса провели на поле соперники. Аргентина спокойно контролирует ситуацию на поле и никуда не форсирует событие. Все очень здорово у "альбиселесте" складывается.
    • 30'
      Корреа нанес выстрел по воротам соперника метров с 22-х. Снаряд полетел значительно выше цели. Было весьма неплохо, но чуточку неточно.
    • 29'
      Де Пауль теперь попытался произвести удар по воротам метров с 25-ти. Мяч полетел значительно выше цели. Только взглядом проводил его голкипер.
    • 28'
      Готовится выполнить штрафной удар Месси. Следует навес от Лео, и Песселья, замыкающий дальнюю штангу, пробивает намного правее цели.
    • Фол, нарушение
      27'
      Де Пауль получил сейчас удар по ногам от соперника. Рефери тут же дал свисток, зафиксировав нарушение правил в этой ситуации.
    • 25'
      Не догнал сейчас Акунья мяч на левом фланге. Позволил он снаряду выкатиться за пределы газона, и уже после этого выполнил прострел.
    • 24'
      Месси теперь сам подавал мяч в штрафную, на Альвареса, которому не удалось нанести удар по рамке противника. Неточно получилось.
    • 23'
      Середина первого тайма у нас идет. Акунья выполнил передачу с левого края в центр штрафной, но там его никто не поддержал.
    • 21'
      Активно фанаты поддерживают сборную Аргентины, ведь здесь играет кумир многих болельщиков. Сам Лео, кстати говоря, в этой встрече является одним из самых активных игроков.
    • 20'
      20 минут отыграли на поле соперники. Эстония несколько отодвинула игру от своих ворот, но совсем ненадолго. Соперник все также активен и намерен забить второй мяч.
    • 19'
      Альварес освободил себе позицию для удара, после чего выполнил хлесткий выстрел в сторону рамки противника. По пути в ворота снаряд зацепил голову одного из защитников. 
    • Опасный момент
      18'
      Новую атаку сборная Аргентины провела. Де Пауль в итоге с 24-х метров посылал снаряд под правую стойку, но угодил в рекламные щиты. Не удалось южноамериканцам упрочить свое преимущество.
    • 17'
      Миллер выполнял подачу со штрафного, но ничего стандартное положение не принесло эстонской команде. Спокойно вышла из-под давления Аргентина.
    • Фол, нарушение
      16'
      Штрафной удар на чужой половине поля заработала сборная Эстония. Это едва ли не первый шанс номинальных гостей что-либо придумать впереди.
    • 14'
      Корнер не лучшим образом разыграла сборная Аргентины. Тем не менее, снаряд остается у южноамериканцев, которые активнейшим образом пытаются прессинговать своего соперника впереди.
    • Угловой
      13'
      Месси после передачи от партнера наносил удар от дужки штрафной сборной Эстонии. Угодил игрок "ПСЖ" прямо в ногу сопернику, после чего снаряд устремился за лицевую линию. Очередной угловой.
    • 12'
      Забила заслуженный гол сборная Аргентины. Она активно прессинговала соперника на старте встречи, создавая максимальный дискомфорт оппоненту. В конце концов "альбиселесте" своего добились.
    • Пенальти
      11'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! МЕССИ!
      Открывает счет Месси в этой встрече! Спокойно и очень хладнокровно Лео подошел к игровому снаряду, и нанес удар в правый от себя угол. Кипер по центру просто присел на опорную ногу и не шелохнулся.
    • Пенальти!
      9'
      Игонен сбивает Песселью сейчас в штрафной сборной Эстонии, и рефери указывает на "точку". 11-метровый удар исполнят аргентинцы.
    • Угловой
      8'
      Месси по итогу пробил по воротам соперника, но угодил в "стенку". Два угловых в одной атаке разыграли аргентинцы, но это не принесло своих плодов.
    • Фол, нарушение
      7'
      Штрафной удар зарабатывает сейчас Месси на подступах к чужой штрафной. Готовится Лионель вместе с партнерами разыграть стандартное положение.
    • 6'
      Игонен размялся после не самого сильного удара со стороны аргентинцев. 
    • 5'
      Гомес сейчас прошел к воротам соперника, после чего попытался нанести удар по воротам соперника. Мяч полетел намного выше цели. Попытка засчитана.
    • 5'
      Акунья на левом фланге оказался со снарядом. Выкатывал он сферу в центр, под удар одному из партнеров, но до выстрела дело не дошло.
    • 4'
      Эстония пока играет вторым номером, ничего создать не получается, да и мяч не особо держится.
    • 3'
      Перекатывает мяч на первых минутах сборная Аргентины и никуда не торопятся. Футболисты Эстонии даже не помышляют о том, чтобы забрать снаряд.
    • 2'
       Гомес предложил себя партнёрам, но его закрыли перед самой штрафной.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    • До матча
    • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к играм сборных. В рамках товарищеского матча сыграют между собой Аргентина и Эстония. Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру.
    Прогнозы 138
    Аргентина 92.8% (128)
    X 5.1% (7)
    Эстония 2.2% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Аргентина
    Ничья
    Эстония
    57.00
    24.00
    69.00
    Все Коэффициенты
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    Где смотреть матч Аргентина 5:0 Эстония онлайн

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    Прогнозы на матч Аргентина 5:0 Эстония

    Исход игры
    Аргентина
    92.8% (128)
    Ничья
    5.1% (7)
    Эстония
    2.2% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    91.74% (100)
    Меньше
    8.26% (9)
    Обе команды забьют
    Да
    11.93% (13)
    Нет
    88.07% (96)
    Популярный счёт
    3:0 Аргентина
    38.4% (53)
    4:0 Аргентина
    13% (18)
    5:0 Аргентина
    8% (11)
    2:0 Аргентина
    5.8% (8)
    3:1 Аргентина
    3.6% (5)
    6:0 Аргентина
    2.2% (3)
    8:0 Аргентина
    1.4% (2)
    5:1 Аргентина
    1.4% (2)
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    Эстония
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