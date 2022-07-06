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Кубок Либертадорес

2022
Атлетико Минейро
1:0
Конец матча
Эмелек
0'
29' Желтая карточка
Арройо Диксон
41' Желтая карточка
Кайседо Ромарио
45' Желтая карточка
Фернандес Игнасио
61' Желтая карточка
Jackson Rodriguez
64' Желтая карточка
Nathan VI
1:0
79' Пенальти
Халк Живанилдо
81' Желтая карточка
Marlon Mejia
90' Желтая карточка
Эверсон
90'+6
22
Эверсон
25
Феррейра
Мариано
40
Nathan
VI
3
Алонсо
Хуниор
13
Арана
Гильерме
5
Отавио
II
27
Calebe
26
Фернандес
Игнасио
44
Rubens
10
Варгас
Эдуардо
7
Халк
Живанилдо
12
Ортис
Педро
14
Кайседо
Ромарио
3
Eddie
Guevara
26
Marlon
Mejia
20
Jackson
Rodriguez
5
Арройо
Диксон
24
Карабали
Брайян
11
Сапата
Алексис
8
Sebastian
Rodriguez
23
Bruno
Pitton
9
Кабеса
Алехандро
Атлетико Минейро
4-1-4-1
Эмелек
4-1-4-1

История личных встреч

Атлетико Минейро
Эмелек

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

КЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ademir Santos 1 0.5
Халк Живанилдо 1 (1) 0.5
Эмелек
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sebastian Rodriguez 1 (1) 0.5

Карточки

Атлетико Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nathan VI 2 0
Аллан Соуза 0 1
Эверсон 1 0
Фернандес Игнасио 1 0
Эмелек
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арройо Диксон 2 0
Marlon Mejia 2 0
Jackson Rodriguez 2 0
Bruno Pitton 1 0
Кайседо Ромарио 1 0
Eddie Guevara 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Минейро
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Жувентуде - Атлетико Минейро 1:2 Эмелек - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Форталеза 3:2 Атлетико Минейро - Фламенго 2:1
Атлетико Минейро - Фламенго 2:0 Сеара - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Сантос 1:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 5:3 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Аваи 2:1 Атлетико Минейро - Депортес Толима 1:2 Бразильенсе - Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Минейро - Индепендьенте дель Валле 3:1 Атлетико Минейро - Атлетико Гойяненсе 2:0 Ред Булл Брагантино - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 1:2 Америка Минейро - Атлетико Минейро 1:2 Гойяс - Атлетико Минейро 2:2 Индепендьенте дель Валле - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Коритиба Парана 2:2
Эмелек
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Эмелек - Атлетико Минейро 1:1 Текнико Университарио - Эмелек 1:1 Эмелек - Индепендьенте Петролеро 7:0 Эмелек - Универсидад Католика 0:1
Палмейрас Сан-Паулу - Эмелек 1:0 Оренсе - Эмелек 2:0 Барселона Гуаякиль - Эмелек 1:1 Эмелек - Мушук Руна 4:0 Тачира - Эмелек 1:4 Эмелек - Палмейрас Сан-Паулу 1:3 Эмелек - Аукас 1:0 Кумбайя - Эмелек 1:1 Эмелек - Nueve de Octubre 2:1 Эмелек - Тачира 1:1 Депортиво Куэнка - Эмелек 2:2 Индепендьенте Петролеро - Эмелек 1:1 Эмелек - ЛДУ Кито 2:0 Эмелек - Дельфин 1:2 Гуаласео - Эмелек 2:1 Эмелек - Гуаякиль Сити 2:2
1/8 финала
1 Эмелек
2 Атлетико Минейро
6 Коринтианс
5 Бока Хуниорс
3 Атлетико Паранаэнсе
2 Либертад
0 Серро Портеньо
3 Палмейрас Сан-Паулу
1 Тальерес Кордоба
1 Колон
0 Депортес Толима
1 Фламенго
1 Велес Сарсфилд
0 Ривер Плейт
1 Форталеза
1 Эстудиантес Ла Плата
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      46'
      Фернандес Игнасио получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      41'
      Кайседо Ромарио получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      29'
      Арройо Диксон получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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