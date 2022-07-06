1:0
Конец матча
0'
29' Желтая карточкаАрройо Диксон
41' Желтая карточкаКайседо Ромарио
45' Желтая карточкаФернандес Игнасио
61' Желтая карточкаJackson Rodriguez
64' Желтая карточкаNathan VI
1:0
79' ПенальтиХалк Живанилдо
81' Желтая карточкаMarlon Mejia
90' Желтая карточкаЭверсон
90'+6
Ход матча
29'
41'
60'
64'
79'
1:0
81'
90'
22
Эверсон
40
Nathan
VI
27
Calebe
44
Rubens
- Основной состав
-
22 ЭверсонВратарь
- Защитник
-
40 Nathan VIЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
5 ОтавиоПолузащитник
-
27 CalebeПолузащитник
- Полузащитник
-
44 RubensПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Igor RabelloЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Саша ЭдуардоПолузащитник
-
41 Antonio Neto
-
-
-
32 Рафаэл Пирес
-
-
2 Guga3
-
38 Hiago
-
Главный тренер: Мохамед Антонио
- Основной состав
-
12 Ортис ПедроВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Marlon MejiaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Bruno PittonПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Angel GraciaЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Kevin Rivera
-
22 Felix Mina
-
-
16 Edgar Lastre
-
-
28 Bryan Wittle
-
15 Dixon Vera
-
-
Главный тренер: Ismael Rescalvo
История личных встреч
Атлетико Минейро
Эмелек
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ademir Santos
|1
|0.5
|Халк Живанилдо
|1 (1)
|0.5
Эмелек
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sebastian Rodriguez
|1 (1)
|0.5
Карточки
Атлетико Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nathan VI
|2
|0
|Аллан Соуза
|0
|1
|Эверсон
|1
|0
|Фернандес Игнасио
|1
|0
Эмелек
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Арройо Диксон
|2
|0
|Marlon Mejia
|2
|0
|Jackson Rodriguez
|2
|0
|Bruno Pitton
|1
|0
|Кайседо Ромарио
|1
|0
|Eddie Guevara
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Минейро
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Жувентуде - Атлетико Минейро 1:2 Эмелек - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Форталеза 3:2 Атлетико Минейро - Фламенго 2:1
Атлетико Минейро - Фламенго 2:0 Сеара - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Сантос 1:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 5:3 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Аваи 2:1 Атлетико Минейро - Депортес Толима 1:2 Бразильенсе - Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Минейро - Индепендьенте дель Валле 3:1 Атлетико Минейро - Атлетико Гойяненсе 2:0 Ред Булл Брагантино - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 1:2 Америка Минейро - Атлетико Минейро 1:2 Гойяс - Атлетико Минейро 2:2 Индепендьенте дель Валле - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Коритиба Парана 2:2
Эмелек
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Эмелек - Атлетико Минейро 1:1 Текнико Университарио - Эмелек 1:1 Эмелек - Индепендьенте Петролеро 7:0 Эмелек - Универсидад Католика 0:1
Палмейрас Сан-Паулу - Эмелек 1:0 Оренсе - Эмелек 2:0 Барселона Гуаякиль - Эмелек 1:1 Эмелек - Мушук Руна 4:0 Тачира - Эмелек 1:4 Эмелек - Палмейрас Сан-Паулу 1:3 Эмелек - Аукас 1:0 Кумбайя - Эмелек 1:1 Эмелек - Nueve de Octubre 2:1 Эмелек - Тачира 1:1 Депортиво Куэнка - Эмелек 2:2 Индепендьенте Петролеро - Эмелек 1:1 Эмелек - ЛДУ Кито 2:0 Эмелек - Дельфин 1:2 Гуаласео - Эмелек 2:1 Эмелек - Гуаякиль Сити 2:2
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?