  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Кубок Либертадорес 2022

Кубок Либертадорес

2022
Бока Хуниорс
0:0
Итог после пенальти
5
6
Коринтианс
1
Росси
Агустин
17
Адвинкула
Луис
24
Искиэрдос
Карлос
6
Рохо
Маркос
18
Фабра
Франк
8
Фернандес
Пол
33
Alan
Varela
11
Ромеро
Оскар
7
Себальос
Эсекиэль
9
Бенедетто
Дарио
22
Вилья
Себастьян
12
Кассио
Рамос
17
Рамуш
Рафаэл
33
João
Victor6
34
Рауль
Гонсалес
26
Fabio
Santos
IV
6
Lucas
Piton
37
Eduardo
Queiroz
24
Кантильо
Виктор
11
Жулиано
де
Паула
9
Roger
I
31
Gustavo
Mantuan
Бока Хуниорс
4-3-3
Коринтианс
5-3-2

История личных встреч

Бока Хуниорс
Коринтианс

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

7 матчей

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

История матчей

КЛ
0:0
КЛ
1:1
КЛ
2:0
КЛ
1:1
КЛ
1:0
ММ(
0:2
ММ(
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Бока Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alan Varela 2 0
Рохо Маркос 1 0
Вилья Себастьян 1 0
Коринтианс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рауль Гонсалес 1 0
Рони 1 0
Жил Карлос 1 0
Lucas Piton 1 0
João Victor6 1 0

Результаты последних матчей

Бока Хуниорс
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Бока Хуниорс - Банфилд 0:3 Коринтианс - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Унион Санта-Фе 1:2 Барракас Централь - Бока Хуниорс 1:3
Бока Хуниорс - Тигре 5:3 Сентраль Кордоба Росарио - Бока Хуниорс 1:0 Ферро Карриль - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Арсенал Саранди 2:1 Бока Хуниорс - Депортиво Кали 1:0 Бока Хуниорс - Тигре 3:0 Бока Хуниорс - Коринтианс 1:1 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 2:0 Тигре - Бока Хуниорс 0:2 Олвейс Реди - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Барракас Централь 2:0 Коринтианс - Бока Хуниорс 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Годой Крус 1:1 Бока Хуниорс - Ланус 1:1
Коринтианс
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Флуминенсе - Коринтианс 4:0 Коринтианс - Бока Хуниорс 0:0 Коринтианс - Сантос 0:0 Коринтианс - Сантос 4:0
Коринтианс - Гойяс 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:1 Коринтианс - Жувентуде 2:0 Куяба - Коринтианс 1:0 Атлетико Гойяненсе - Коринтианс 0:1 Коринтианс - Америка Минейро 1:1 Коринтианс - Олвейс Реди 1:1 Коринтианс - Сан-Паулу 1:1 Бока Хуниорс - Коринтианс 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2 Коринтианс - Португеза 2:0 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 0:1 Депортиво Кали - Коринтианс 0:0 Коринтианс - Форталеза 1:0 Коринтианс - Бока Хуниорс 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 3:0
1/8 финала
1 Эмелек
2 Атлетико Минейро
6 Коринтианс
5 Бока Хуниорс
3 Атлетико Паранаэнсе
2 Либертад
0 Серро Портеньо
3 Палмейрас Сан-Паулу
1 Тальерес Кордоба
1 Колон
0 Депортес Толима
1 Фламенго
1 Велес Сарсфилд
0 Ривер Плейт
1 Форталеза
1 Эстудиантес Ла Плата
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Описание гола
      121'
      Г О О О О Л - Рохо Маркос реализовал пенальти!
    • Свисток
      91'
      Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
    • Перерыв
      91'
      Мы ожидаем дополнительного времени
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 52'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 48'
      Жоао Виктор уходит с поля. Жил Карлос выходит вместо него
    • Описание гола
      32'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Бенедетто Дарио пробил пенальти, но не смог забить!
    • Желтая карточка
      29'
      Рауль получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Бока Хуниорс 0:0 Коринтианс онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000 рублей новым игрокам
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     