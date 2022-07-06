0:0
Итог после пенальти
5
6
0'
29' Желтая карточкаРауль Гонсалес
0:0
32' Не забитый пенальтиБенедетто Дарио
47' Желтая карточкаAlan Varela
59' Желтая карточкаЖил Карлос
5 6
1:0
1:1
2:1
2:2
2:2
2:2
3:2
3:2
3:2
3:3
4:3
4:4
5:4
5:5
5:6
Ход матча
29'
32'
0:0
47'
59'
73'
121'
1:0
121'
1:1
121'
2:1
121'
2:2
121'
2:2
121'
2:2
121'
3:2
121'
3:2
121'
3:2
121'
3:3
122'
4:3
122'
4:4
122'
5:4
122'
5:5
122'
122'
5:6
Пен
5:6
18
Фабра
Франк
33
Alan
Varela
11
Ромеро
Оскар
12
Кассио
Рамос
17
Рамуш
Рафаэл
33
João
Victor6
9
Roger
I
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Фабра ФранкЗащитник
- Полузащитник
-
33 Alan VarelaПолузащитник
-
11 Ромеро ОскарПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Васкес ЛуисНападающий
- Нападающий
-
41 Luca Langoni
-
Главный тренер: Батталья Себастьян
- Основной состав
-
12 Кассио РамосВратарь
-
17 Рамуш РафаэлЗащитник
-
33 João Victor6Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 Roger IНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
27 Bruno MeloЗащитник
- Защитник
-
25 Мендес БруноПолузащитник
-
29 РониПолузащитник
-
39 XavierПолузащитник
- Нападающий
-
14 БироНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Перейра Витор
История личных встреч
Бока Хуниорс
Коринтианс
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
7 матчей
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Карточки
Бока Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alan Varela
|2
|0
|Рохо Маркос
|1
|0
|Вилья Себастьян
|1
|0
Коринтианс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рауль Гонсалес
|1
|0
|Рони
|1
|0
|Жил Карлос
|1
|0
|Lucas Piton
|1
|0
|João Victor6
|1
|0
Результаты последних матчей
Бока Хуниорс
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Бока Хуниорс - Банфилд 0:3 Коринтианс - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Унион Санта-Фе 1:2 Барракас Централь - Бока Хуниорс 1:3
Бока Хуниорс - Тигре 5:3 Сентраль Кордоба Росарио - Бока Хуниорс 1:0 Ферро Карриль - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Арсенал Саранди 2:1 Бока Хуниорс - Депортиво Кали 1:0 Бока Хуниорс - Тигре 3:0 Бока Хуниорс - Коринтианс 1:1 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 2:0 Тигре - Бока Хуниорс 0:2 Олвейс Реди - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Барракас Централь 2:0 Коринтианс - Бока Хуниорс 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Годой Крус 1:1 Бока Хуниорс - Ланус 1:1
Коринтианс
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Флуминенсе - Коринтианс 4:0 Коринтианс - Бока Хуниорс 0:0 Коринтианс - Сантос 0:0 Коринтианс - Сантос 4:0
Коринтианс - Гойяс 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:1 Коринтианс - Жувентуде 2:0 Куяба - Коринтианс 1:0 Атлетико Гойяненсе - Коринтианс 0:1 Коринтианс - Америка Минейро 1:1 Коринтианс - Олвейс Реди 1:1 Коринтианс - Сан-Паулу 1:1 Бока Хуниорс - Коринтианс 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2 Коринтианс - Португеза 2:0 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 0:1 Депортиво Кали - Коринтианс 0:0 Коринтианс - Форталеза 1:0 Коринтианс - Бока Хуниорс 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 3:0
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?