2:0
Конец матча
0'
23' Желтая карточкаZheng'ao Sun
1:0
26' ГолМушекви Няша
45' Желтая карточкаXin Yue
2:0
50' Гол в свои воротаXianjun Wang
58' Желтая карточкаYu Dong
72' Undefined phrase: football_event_Guowen Sun
74' Красная карточкаBin Gu
74' Красная карточкаGuowen Sun
90' Желтая карточкаBo Zhao
90' Желтая карточкаAblikim Abdusalam
90'+7
Ход матча
23'
26'
45'
50'
2:0
58'
72'
74'
74'
84'
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
5 Удары по воротам 8
-
1 Удары в створ 4
-
2 Угловые 5
-
2 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 13
-
5 Жёлтые карточки 0
-
1 Красные карточки 1
-
5 Замены 3
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
33
Bo
Zhao
26
Tianyu
Gao
28
Xin
Yue
29
Цзяци
Чжан
31
Bin
Gu
22
Jin
Cheng
30
Мушекви
Няша
11
Guowen
Sun
22
Yanfeng
Dong
18
Yupeng
He
28
Yu
Fei
14
Jiahui
Huang
31
Пен
Лю
23
Yin
Shang
- Основной состав
-
33 Bo ZhaoВратарь
-
26 Tianyu GaoЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Xin YueЗащитник
-
29 Цзяци ЧжанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Bin GuПолузащитник
-
22 Jin ChengПолузащитник
-
30 Мушекви НяшаНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
19 Yu DongЗащитник
-
17 Wei LongЗащитник
-
9 Di GaoНападающий
-
12 Jinfeng Lai
-
-
-
-
-
23 Yuhang Wu
-
-
16 Shengxin Bao
-
Главный тренер: Jordi Vinyals
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Guowen SunЗащитник
-
22 Yanfeng DongЗащитник
- Защитник
-
18 Yupeng HeЗащитник
-
28 Yu FeiПолузащитник
-
14 Jiahui HuangПолузащитник
-
31 Пен ЛюПолузащитник
-
23 Yin ShangНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
8 Zhu TingПолузащитник
- Нападающий
-
-
13 Yaopeng Wang
-
26 Ming'an Cui
-
25 Zeyuan Feng
-
-
-
20 Tengda Wang
-
15 Jianbo Zhao
-
-
38 Zhuoyi Lu
-
Главный тренер: Hui Xie
История личных встреч
Чжэцзян Профессионал
Далянь Ифан
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Чжэцзян Профессионал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Андрияшевич Франко
|4 (1)
|0.44
|Мушекви Няша
|3
|0.33
|Ulrich Ewolo
|2
|0.22
|Jin Cheng
|1
|0.11
|Цзяци Чжан
|0
|0
|Tianyu Gao
|0
|0
Далянь Ифан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Линь Лянмин
|3
|0.33
|Ян Ксиангчуанг
|2
|0.22
|Yin Shang
|2
|0.22
|Guowen Sun
|2
|0.22
|Wei Wu III
|1
|0.11
|Yupeng He
|1
|0.11
|Пен Лю
|0
|0
|Lei Tong
|0
|0
|Yu Fei
|0
|0
Карточки
Чжэцзян Профессионал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цзяци Чжан
|4
|1
|Bin Gu
|3
|1
|Лён Нок-Хан
|2
|0
|Zheng'ao Sun
|2
|0
|Xin Yue
|2
|0
|Bo Zhao
|2
|0
|Tianyu Gao
|2
|0
|Андрияшевич Франко
|1
|0
|Yu Dong
|1
|0
|Matheus XIII
|1
|0
|Junsheng Yao
|1
|0
|Jin Cheng
|1
|0
|Ulrich Ewolo
|1
|0
|Ablikim Abdusalam
|1
|0
Далянь Ифан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пен Лю
|3
|0
|Longchang Lin
|3
|0
|Yu Fei
|2
|0
|Jiahui Huang
|2
|0
|Guowen Sun
|0
|1
|Wei Wu III
|1
|0
|Ян Ксиангчуанг
|1
|0
|Чжан Чонг
|1
|0
|Yanfeng Dong
|1
|0
|Zhenao Wang
|1
|0
|Yupeng He
|1
|0
|Yin Shang
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
7
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
2
29%
1-15
1
33%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
33%
2
29%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
7
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Забито
7
5
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
1
14%
1
20%
1-15
1
14%
2
40%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
8
5
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
1
20%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
2
40%
61-75
3
38%
2
40%
76-90
Забито
10
12
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 6
3 Не забивали 2
1
10%
3
25%
1-15
2
20%
3
25%
16-30
2
20%
2
17%
31-45
3
30%
2
17%
46-60
2
20%
2
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
10
12
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
2
20%
1
8%
31-45
3
30%
1
8%
46-60
2
20%
3
25%
61-75
3
30%
5
42%
76-90
Результаты последних матчей
Чжэцзян Профессионал
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Чжэцзян Профессионал - Хэнань Цзянье 0:1 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 1:1 Чжэцзян Профессионал - Шаньдун Тайшань 2:0 Гуанчжоу Фули - Чжэцзян Профессионал 2:4
Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 1:1 Хэнань Цзянье - Чжэцзян Профессионал 3:1 Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:0 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 1:0 Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:2 Чжэцзян Профессионал - Гуйчжоу Хэнфэн 6:1 Куньшань - Чжэцзян Профессионал 1:2 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 2:1 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 1:3 Гуйчжоу Хэнфэн - Чжэцзян Профессионал 0:0 Чжэцзян Профессионал - Куньшань 2:1 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 4:0 Нанкин Сити - Чжэцзян Профессионал 1:4 Чжэцзян Профессионал - Сучжоу Донву 3:0 Цзянси Ляньшэн - Чжэцзян Профессионал 1:1
Далянь Ифан
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Далянь Ифан - Чанчунь Ятай 2:2 Гуанчжоу Фули - Далянь Ифан 0:3 Далянь Ифан - Хэнань Цзянье 0:2 Шаньдун Тайшань - Далянь Ифан 3:0
Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 1:1 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 1:1 Далянь Ифан - Гуанчжоу Фули 2:0 Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 2:2 Далянь Ифан - Циндао Хайню 4:1 Шицзячжуан - Далянь Ифан 2:0 Далянь Ифан - Чуньцинь Лифан 0:1 Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 1:0 Циндао Хайню - Далянь Ифан 1:2 Далянь Ифан - Шицзячжуан 1:2 Чуньцинь Лифан - Далянь Ифан 0:1 Далянь Ифан - Хэнань Цзянье 1:0 Шанхай СИПГ - Далянь Ифан 0:0 Далянь Ифан - Шанхай СИПГ 0:3 Далянь Ифан - Тянцзинь Тэда 2:0 Далянь Ифан - Китай (до 20 лет) 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|8
|7
|1
|0
|27 - 6
|22
|2.
|Шаньдун Тайшань
|9
|7
|0
|2
|16 - 7
|21
|3.
|Хэнань Цзянье
|8
|5
|2
|1
|15 - 6
|17
|4.
|Шанхай Шеньхуа
|8
|5
|2
|1
|14 - 8
|17
|5.
|Бэйцзин Гоань
|8
|4
|3
|1
|14 - 9
|15
|6.
|Шанхай СИПГ
|8
|4
|1
|3
|9 - 8
|13
|7.
|Мэйчжоу Хакка
|8
|3
|4
|1
|11 - 7
|13
|8.
|Ухань Цзалл
|8
|4
|0
|4
|9 - 11
|12
|9.
|Чжэцзян Профессионал
|9
|3
|3
|3
|11 - 9
|12
|10.
|Тянцзинь Тэда
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|11.
|Чанчунь Ятай
|9
|2
|5
|2
|12 - 12
|11
|12.
|Шэньчжэнь
|8
|3
|1
|4
|11 - 13
|10
|13.
|Далянь Ифан
|9
|2
|4
|3
|11 - 13
|10
|14.
|Шицзячжуан
|8
|1
|4
|3
|6 - 11
|7
|15.
|Ченду Беттер Сити
|8
|0
|6
|2
|6 - 9
|6
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|8
|1
|0
|7
|4 - 15
|3
|17.
|Хэбей Форчун
|8
|1
|0
|7
|5 - 20
|3
|18.
|Гуанчжоу Фули
|8
|0
|0
|8
|4 - 22
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шаньдун Тайшань
|5
|5
|0
|0
|12 - 0
|15
|2.
|Ухань Три Таунс
|4
|4
|0
|0
|17 - 3
|12
|3.
|Шанхай Шеньхуа
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|4.
|Мэйчжоу Хакка
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|5.
|Хэнань Цзянье
|3
|2
|1
|0
|9 - 4
|7
|6.
|Бэйцзин Гоань
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|7.
|Чжэцзян Профессионал
|4
|2
|1
|1
|4 - 1
|7
|8.
|Шанхай СИПГ
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|9.
|Шэньчжэнь
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|10.
|Ухань Цзалл
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|11.
|Чанчунь Ятай
|5
|1
|3
|1
|7 - 5
|6
|12.
|Далянь Ифан
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|13.
|Тянцзинь Тэда
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|14.
|Гуанчжоу Эвергранд
|4
|1
|0
|3
|2 - 4
|3
|15.
|Хэбей Форчун
|4
|1
|0
|3
|3 - 10
|3
|16.
|Шицзячжуан
|4
|0
|3
|1
|2 - 4
|3
|17.
|Ченду Беттер Сити
|4
|0
|3
|1
|5 - 6
|3
|18.
|Гуанчжоу Фули
|5
|0
|0
|5
|3 - 14
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|2.
|Хэнань Цзянье
|5
|3
|1
|1
|6 - 2
|10
|3.
|Бэйцзин Гоань
|4
|2
|2
|0
|8 - 6
|8
|4.
|Тянцзинь Тэда
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|5.
|Шанхай Шеньхуа
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|6.
|Шанхай СИПГ
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|7.
|Ухань Цзалл
|4
|2
|0
|2
|3 - 4
|6
|8.
|Шаньдун Тайшань
|4
|2
|0
|2
|4 - 7
|6
|9.
|Мэйчжоу Хакка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|10.
|Чжэцзян Профессионал
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|11.
|Чанчунь Ятай
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|12.
|Далянь Ифан
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|13.
|Шэньчжэнь
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|14.
|Шицзячжуан
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|15.
|Ченду Беттер Сити
|4
|0
|3
|1
|1 - 3
|3
|16.
|Гуанчжоу Фули
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|17.
|Гуанчжоу Эвергранд
|4
|0
|0
|4
|2 - 11
|0
|18.
|Хэбей Форчун
|4
|0
|0
|4
|2 - 10
|0
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