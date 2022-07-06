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Китай: Суперлига

2022

Стадион:
Чжэцзян Профессионал
2:0
Конец матча
Далянь Ифан
0'
23' Желтая карточка
Zheng'ao Sun
1:0
26' Гол
Мушекви Няша
45' Желтая карточка
Xin Yue
2:0
50' Гол в свои ворота
Xianjun Wang
58' Желтая карточка
Yu Dong
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Guowen Sun
74' Красная карточка
Bin Gu
74' Красная карточка
Guowen Sun
90' Желтая карточка
Bo Zhao
90' Желтая карточка
Ablikim Abdusalam
90'+7

Ход матча

23'
Zheng'ao Sun
 
26'
Мушекви Няша
(Андрияшевич Франко)
1:0
45'
Xin Yue
 
46'
Yu Dong
Xin Yue
 
50'
Xianjun Wang
2:0
58'
Yu Dong
 
70'
Haoran Zhong
Ulrich Ewolo
 
72'
 
Guowen Sun
74'
Bin Gu
 
74'
 
Guowen Sun
81'
Ablikim Abdusalam
Tianyu Gao
 
81'
Поссиньоло Лукас
Jin Cheng
 
84'
 
Huanhuan Shan
Линь Лянмин
84'
 
Jianbo Zhao
Ян Ксиангчуанг
84'
 
Wei Wu III
Yupeng He
90'
Bo Zhao
 
90'
Ablikim Abdusalam
 
90'
Di Gao
Мушекви Няша
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 8
  • 1 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 5
  • 2 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 13
  • 5 Жёлтые карточки 0
  • 1 Красные карточки 1
  • 5 Замены 3
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

33
Bo
Zhao
26
Tianyu
Gao
4
Zheng'ao
Sun
3
Chang
Wang
28
Xin
Yue
29
Цзяци
Чжан
7
Ulrich
Ewolo
11
Андрияшевич
Франко
31
Bin
Gu
22
Jin
Cheng
30
Мушекви
Няша
36
Jinshuai
Wang
11
Guowen
Sun
22
Yanfeng
Dong
6
Xianjun
Wang
18
Yupeng
He
28
Yu
Fei
14
Jiahui
Huang
31
Пен
Лю
23
Yin
Shang
39
Ян
Ксиангчуанг
7
Линь
Лянмин
Чжэцзян Профессионал
4-1-4-1
Далянь Ифан
4-3-3

История личных встреч

Чжэцзян Профессионал
Далянь Ифан

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

С
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Чжэцзян Профессионал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Андрияшевич Франко 4 (1) 0.44
Мушекви Няша 3 0.33
Ulrich Ewolo 2 0.22
Jin Cheng 1 0.11
Цзяци Чжан 0 0
Tianyu Gao 0 0
Далянь Ифан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Линь Лянмин 3 0.33
Ян Ксиангчуанг 2 0.22
Yin Shang 2 0.22
Guowen Sun 2 0.22
Wei Wu III 1 0.11
Yupeng He 1 0.11
Пен Лю 0 0
Lei Tong 0 0
Yu Fei 0 0

Карточки

Чжэцзян Профессионал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цзяци Чжан 4 1
Bin Gu 3 1
Лён Нок-Хан 2 0
Zheng'ao Sun 2 0
Xin Yue 2 0
Bo Zhao 2 0
Tianyu Gao 2 0
Андрияшевич Франко 1 0
Yu Dong 1 0
Matheus XIII 1 0
Junsheng Yao 1 0
Jin Cheng 1 0
Ulrich Ewolo 1 0
Ablikim Abdusalam 1 0
Далянь Ифан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пен Лю 3 0
Longchang Lin 3 0
Yu Fei 2 0
Jiahui Huang 2 0
Guowen Sun 0 1
Wei Wu III 1 0
Ян Ксиангчуанг 1 0
Чжан Чонг 1 0
Yanfeng Dong 1 0
Zhenao Wang 1 0
Yupeng He 1 0
Yin Shang 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
7
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
2
29%
1-15
1
33%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
33%
2
29%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
7
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Забито

7
5
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
1
14%
1
20%
1-15
1
14%
2
40%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
5
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
1
20%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
2
40%
61-75
3
38%
2
40%
76-90

Забито

10
12
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 6
3 Не забивали 2
1
10%
3
25%
1-15
2
20%
3
25%
16-30
2
20%
2
17%
31-45
3
30%
2
17%
46-60
2
20%
2
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

10
12
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
2
20%
1
8%
31-45
3
30%
1
8%
46-60
2
20%
3
25%
61-75
3
30%
5
42%
76-90

Результаты последних матчей

Чжэцзян Профессионал
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Чжэцзян Профессионал - Хэнань Цзянье 0:1 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 1:1 Чжэцзян Профессионал - Шаньдун Тайшань 2:0 Гуанчжоу Фули - Чжэцзян Профессионал 2:4
Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 1:1 Хэнань Цзянье - Чжэцзян Профессионал 3:1 Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:0 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 1:0 Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:2 Чжэцзян Профессионал - Гуйчжоу Хэнфэн 6:1 Куньшань - Чжэцзян Профессионал 1:2 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 2:1 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 1:3 Гуйчжоу Хэнфэн - Чжэцзян Профессионал 0:0 Чжэцзян Профессионал - Куньшань 2:1 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 4:0 Нанкин Сити - Чжэцзян Профессионал 1:4 Чжэцзян Профессионал - Сучжоу Донву 3:0 Цзянси Ляньшэн - Чжэцзян Профессионал 1:1
Далянь Ифан
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Далянь Ифан - Чанчунь Ятай 2:2 Гуанчжоу Фули - Далянь Ифан 0:3 Далянь Ифан - Хэнань Цзянье 0:2 Шаньдун Тайшань - Далянь Ифан 3:0
Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 1:1 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 1:1 Далянь Ифан - Гуанчжоу Фули 2:0 Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 2:2 Далянь Ифан - Циндао Хайню 4:1 Шицзячжуан - Далянь Ифан 2:0 Далянь Ифан - Чуньцинь Лифан 0:1 Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 1:0 Циндао Хайню - Далянь Ифан 1:2 Далянь Ифан - Шицзячжуан 1:2 Чуньцинь Лифан - Далянь Ифан 0:1 Далянь Ифан - Хэнань Цзянье 1:0 Шанхай СИПГ - Далянь Ифан 0:0 Далянь Ифан - Шанхай СИПГ 0:3 Далянь Ифан - Тянцзинь Тэда 2:0 Далянь Ифан - Китай (до 20 лет) 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 8 7 1 0 27 - 6 22
2. Шаньдун Тайшань 9 7 0 2 16 - 7 21
3. Хэнань Цзянье 8 5 2 1 15 - 6 17
4. Шанхай Шеньхуа 8 5 2 1 14 - 8 17
5. Бэйцзин Гоань 8 4 3 1 14 - 9 15
6. Шанхай СИПГ 8 4 1 3 9 - 8 13
7. Мэйчжоу Хакка 8 3 4 1 11 - 7 13
8. Ухань Цзалл 8 4 0 4 9 - 11 12
9. Чжэцзян Профессионал 9 3 3 3 11 - 9 12
10. Тянцзинь Тэда 8 3 2 3 10 - 9 11
11. Чанчунь Ятай 9 2 5 2 12 - 12 11
12. Шэньчжэнь 8 3 1 4 11 - 13 10
13. Далянь Ифан 9 2 4 3 11 - 13 10
14. Шицзячжуан 8 1 4 3 6 - 11 7
15. Ченду Беттер Сити 8 0 6 2 6 - 9 6
16. Гуанчжоу Эвергранд 8 1 0 7 4 - 15 3
17. Хэбей Форчун 8 1 0 7 5 - 20 3
18. Гуанчжоу Фули 8 0 0 8 4 - 22 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шаньдун Тайшань 5 5 0 0 12 - 0 15
2. Ухань Три Таунс 4 4 0 0 17 - 3 12
3. Шанхай Шеньхуа 4 3 1 0 7 - 2 10
4. Мэйчжоу Хакка 4 2 2 0 8 - 4 8
5. Хэнань Цзянье 3 2 1 0 9 - 4 7
6. Бэйцзин Гоань 4 2 1 1 6 - 3 7
7. Чжэцзян Профессионал 4 2 1 1 4 - 1 7
8. Шанхай СИПГ 4 2 1 1 4 - 3 7
9. Шэньчжэнь 4 2 0 2 6 - 5 6
10. Ухань Цзалл 4 2 0 2 6 - 7 6
11. Чанчунь Ятай 5 1 3 1 7 - 5 6
12. Далянь Ифан 4 1 2 1 5 - 5 5
13. Тянцзинь Тэда 4 1 1 2 4 - 5 4
14. Гуанчжоу Эвергранд 4 1 0 3 2 - 4 3
15. Хэбей Форчун 4 1 0 3 3 - 10 3
16. Шицзячжуан 4 0 3 1 2 - 4 3
17. Ченду Беттер Сити 4 0 3 1 5 - 6 3
18. Гуанчжоу Фули 5 0 0 5 3 - 14 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 4 3 1 0 10 - 3 10
2. Хэнань Цзянье 5 3 1 1 6 - 2 10
3. Бэйцзин Гоань 4 2 2 0 8 - 6 8
4. Тянцзинь Тэда 4 2 1 1 6 - 4 7
5. Шанхай Шеньхуа 4 2 1 1 7 - 6 7
6. Шанхай СИПГ 4 2 0 2 5 - 5 6
7. Ухань Цзалл 4 2 0 2 3 - 4 6
8. Шаньдун Тайшань 4 2 0 2 4 - 7 6
9. Мэйчжоу Хакка 4 1 2 1 3 - 3 5
10. Чжэцзян Профессионал 5 1 2 2 7 - 8 5
11. Чанчунь Ятай 4 1 2 1 5 - 7 5
12. Далянь Ифан 5 1 2 2 6 - 8 5
13. Шэньчжэнь 4 1 1 2 5 - 8 4
14. Шицзячжуан 4 1 1 2 4 - 7 4
15. Ченду Беттер Сити 4 0 3 1 1 - 3 3
16. Гуанчжоу Фули 3 0 0 3 1 - 8 0
17. Гуанчжоу Эвергранд 4 0 0 4 2 - 11 0
18. Хэбей Форчун 4 0 0 4 2 - 10 0
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    • Фол, нарушение
      93'
      Судья сигнализирует, что Пен Лю из команды Далянь Ифан поставил подножку. Пострадал Ablikim Abdusalam
    • Офсайд
      93'
      Haoran Zhong из команды Чжэцзян Профессионал в офсайде
    • 93'
      Bo Zhao делает длинную передачу вперед
    • 92'
      Bo Zhao взял и забрал мяч на выходе
    • 92'
      Wei Wu навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
    • Желтая карточка
      92'
      Ablikim Abdusalam совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • Фол, нарушение
      92'
      Судья свистит. Ablikim Abdusalam атаковал сзади соперника. Это Yanfeng Dong заработал своей команде штрафной
    • 92'
      Далянь Ифан пытается что-то создать.
    • Желтая карточка
      91'
      Судье надоело, что Bo Zhao тянет время и он наказал его горчичником
    • 91'
      Wei Wu из команды Далянь Ифан отдал передачу, которая была заблокирована.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Haikou Mission Hills Football Training Base. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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