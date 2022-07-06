Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

91' Yin Shang из команды Далянь Ифан сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Андрияшевич Франко не смог попасть в створ ударом издали

88' Матч возобновлен

88' Bo Zhao на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Bo Zhao взял и забрал мяч на выходе

87' Yu Fei навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

85' Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

84' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

84' Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Хорошую попытку сделал Xianjun Wang . Удар в створ, но вратарь начеку

82' Yang Wang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Zheng'ao Sun предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

82' Yin Shang из команды Далянь Ифан навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

78' Yanfeng Dong не смог попасть в створ ударом издали

78' Haoran Zhong не смог попасть в створ ударом издали

76' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Матч возобновлен

72' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Матч возобновлен

70' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

70' Как он промахнулся? Ян Ксиангчуанг имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

69' Отличные скиллы показывает Ян Ксиангчуанг , обводя своих соперников

69' Zheng'ao Sun выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Jinshuai Wang взял и забрал мяч на выходе

63' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

62' Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

62' Yanfeng Dong выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Ulrich Ewolo навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

60' Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

59' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

58' Yang Wang предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

56' Хорошую попытку сделал Yu Fei . Удар в створ, но вратарь начеку

55' Отличные скиллы показывает Jin Cheng , обводя своих соперников

55' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

55' Матч возобновлен

55' Ох, нехорошо это выглядит. Мушекви Няша получил травму и медбригада забирает его с поля.

54' Мушекви Няша на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Чжэцзян Профессионал идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Отличные скиллы показывает Jin Cheng , обводя своих соперников

50' Отличные скиллы показывает Jin Cheng , обводя своих соперников

50' Xianjun Wang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Г О О О О Л - Xianjun Wang уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

50' Guowen Sun предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

50' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Zheng'ao Sun выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Yang Wang предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

48' Zheng'ao Sun выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Линь Лянмин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Линь Лянмин не смог попасть в створ ударом издали