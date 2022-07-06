Стадион: Wuyuan River Stadium
1:2
Конец матча
0'
0:1
15' ГолКризан
1:1
19' ГолНеграо Жуниор
30' Желтая карточкаКризан
45' Желтая карточкаChengjian Liao
52' Желтая карточкаPengfei Han
77' Желтая карточкаЦзинь Цзиндао
1:2
87' ГолChen Pu
90'+5
Ход матча
15'
0:1
19'
1:1
30'
45'
52'
64'
64'
77'
84'
87'
1:2
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
1 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 6
-
1 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
30 Владение мячом, % 70
Владение мячом
23
Yake
Wu
5
Jie
Sun
25
Huapeng
Wang
11
Erik
IV
31
Weihui
Rao
29
Тан
Лонг
14
Ван
Да-Лэй
37
Цзи
Сян
27
Кэ
Ши
11
Лю
Ян
21
Лю
Биньбинь
28
Сон
Чжун-Хо
10
Мойсес
Лима
9
Кризан
- Основной состав
-
23 Yake WuВратарь
-
5 Jie SunЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Huapeng WangПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Erik IVПолузащитник
-
31 Weihui RaoПолузащитник
-
29 Тан ЛонгНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Zhiyun ZhengПолузащитник
-
32 Guang LiПолузащитник
- Нападающий
-
15 Dilemet Tudi
-
-
21 Qi Cui
-
24 Zhiyu Yan
-
26 Honglin Dong
-
27 Li Zhang II
-
-
39 Kaiyu Mao
-
Главный тренер: Yang Chen
- Основной состав
-
14 Ван Да-ЛэйВратарь
-
37 Цзи СянЗащитник
-
27 Кэ ШиЗащитник
- Защитник
-
11 Лю ЯнЗащитник
-
21 Лю БиньбиньПолузащитник
-
28 Сон Чжун-ХоПолузащитник
-
10 Мойсес ЛимаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
9 КризанНападающий
- Запасные игроки
-
18 Rongze HanВратарь
-
13 Chi ZhangЗащитник
-
16 Hailong LiЗащитник
- Полузащитник
-
15 Tianyu QiПолузащитник
-
-
-
20 Hao Fang
-
29 Chen Pu
-
-
31 Jianfei Zhao
-
36 Liuyu Duan
-
Главный тренер: Wei Hao
История личных встреч
Чанчунь Ятай
Шаньдун Тайшань
8 матчей
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
62.5%
75%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед
17 матчей
11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед
Первый тайм
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Второй тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 13 побед
25 матчей
12%
28%
60%
3 победы 7 ничьих 15 побед
Первый тайм
20%
36%
44%
5 побед 9 ничьих 11 побед
Второй тайм
16%
32%
52%
4 победы 8 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Чанчунь Ятай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тан Лонг
|3
|0.33
|Неграо Жуниор
|3
|0.33
|Erik IV
|2
|0.22
|Н'Длову Дино
|1
|0.11
|Сержиньо Солер
|1
|0.11
|Yufeng Zhang
|1
|0.11
|Окоре Жорес
|1
|0.11
|Chengjian Liao
|0
|0
|Qi Cui
|0
|0
Шаньдун Тайшань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мойсес Лима
|3
|0.33
|Кризан
|3 (1)
|0.33
|Цзинь Цзиндао
|3
|0.33
|Феллайни Маруан
|2
|0.22
|Чжэн Чжэн
|1
|0.11
|Tianyu Qi
|1
|0.11
|Chen Pu
|1
|0.11
|Жадсон II
|1
|0.11
|Сон Чжун-Хо
|0
|0
|Лю Биньбинь
|0
|0
|Кэ Ши
|0
|0
Карточки
Чанчунь Ятай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Weihui Rao
|2
|0
|Pengfei Han
|2
|0
|Huapeng Wang
|2
|0
|Неграо Жуниор
|1
|0
|Jie Sun
|1
|0
|Chengjian Liao
|1
|0
|Li Zhang II
|1
|0
|Honglin Dong
|1
|0
|Dilemet Tudi
|1
|0
|Qi Cui
|1
|0
Шаньдун Тайшань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чжэн Чжэн
|1
|1
|Кэ Ши
|1
|1
|Ляо Лишэн
|2
|0
|Цзинь Цзиндао
|2
|0
|Мойсес Лима
|2
|0
|Феллайни Маруан
|1
|0
|Лю Ян
|1
|0
|Цзи Сян
|1
|0
|Ван Да-Лэй
|1
|0
|Кризан
|1
|0
|Long Song
|1
|0
|Yuanwei Yu
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
4
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
1
25%
1-15
2
29%
1
25%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
5
7
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
40%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
40%
1
14%
76-90
Забито
6
11
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
9%
16-30
1
17%
3
27%
31-45
1
17%
2
18%
46-60
1
17%
2
18%
61-75
1
17%
3
27%
76-90
Пропущено
6
1
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
100%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
13
15
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
2 Не забивали 1
1
8%
1
7%
1-15
3
23%
2
13%
16-30
2
15%
3
20%
31-45
3
23%
2
13%
46-60
3
23%
3
20%
61-75
1
8%
4
27%
76-90
Пропущено
11
8
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
2
18%
1
13%
1-15
1
9%
2
25%
16-30
2
18%
2
25%
31-45
2
18%
1
13%
46-60
1
9%
1
13%
61-75
3
27%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Чанчунь Ятай
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Далянь Ифан - Чанчунь Ятай 2:2 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 1:1 Гуанчжоу Фули - Чанчунь Ятай 1:3 Чанчунь Ятай - Хэнань Цзянье 0:0
Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 4:0 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 1:1 Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:0 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 4:1 Чанчунь Ятай - Шаньдун Тайшань 1:1 Гуанчжоу Эвергранд - Чанчунь Ятай 2:0 Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:1 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 2:1 Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 2:1 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 1:1 Гуанчжоу Фули - Чанчунь Ятай 0:2 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 0:2 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 4:0 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 3:1 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 2:1
Шаньдун Тайшань
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Шаньдун Тайшань - Гуанчжоу Фули 2:0 Шаньдун Тайшань - Хэнань Цзянье 2:0 Чжэцзян Профессионал - Шаньдун Тайшань 2:0 Шаньдун Тайшань - Далянь Ифан 3:0
Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 4:0 Гуанчжоу Фули - Шаньдун Тайшань 0:1 Хэнань Цзянье - Шаньдун Тайшань 4:1 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 1:0 Шаньдун Тайшань - Урава Редс 0:5 Тэгу - Шаньдун Тайшань 4:0 Хоум Юнайтед - Шаньдун Тайшань 3:2 Шаньдун Тайшань - Хоум Юнайтед 0:0 Урава Редс - Шаньдун Тайшань 5:0 Шаньдун Тайшань - Тэгу 0:7 Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 1:0 Чанчунь Ятай - Шаньдун Тайшань 1:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 2:2 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 1:1 Шаньдун Тайшань - Хэбей Форчун 2:0 Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|8
|7
|1
|0
|27 - 6
|22
|2.
|Шаньдун Тайшань
|9
|7
|0
|2
|16 - 7
|21
|3.
|Хэнань Цзянье
|8
|5
|2
|1
|15 - 6
|17
|4.
|Шанхай Шеньхуа
|8
|5
|2
|1
|14 - 8
|17
|5.
|Бэйцзин Гоань
|8
|4
|3
|1
|14 - 9
|15
|6.
|Шанхай СИПГ
|8
|4
|1
|3
|9 - 8
|13
|7.
|Мэйчжоу Хакка
|8
|3
|4
|1
|11 - 7
|13
|8.
|Ухань Цзалл
|8
|4
|0
|4
|9 - 11
|12
|9.
|Чжэцзян Профессионал
|9
|3
|3
|3
|11 - 9
|12
|10.
|Тянцзинь Тэда
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|11.
|Чанчунь Ятай
|9
|2
|5
|2
|12 - 12
|11
|12.
|Шэньчжэнь
|8
|3
|1
|4
|11 - 13
|10
|13.
|Далянь Ифан
|9
|2
|4
|3
|11 - 13
|10
|14.
|Шицзячжуан
|8
|1
|4
|3
|6 - 11
|7
|15.
|Ченду Беттер Сити
|8
|0
|6
|2
|6 - 9
|6
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|8
|1
|0
|7
|4 - 15
|3
|17.
|Хэбей Форчун
|8
|1
|0
|7
|5 - 20
|3
|18.
|Гуанчжоу Фули
|8
|0
|0
|8
|4 - 22
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шаньдун Тайшань
|5
|5
|0
|0
|12 - 0
|15
|2.
|Ухань Три Таунс
|4
|4
|0
|0
|17 - 3
|12
|3.
|Шанхай Шеньхуа
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|4.
|Мэйчжоу Хакка
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|5.
|Хэнань Цзянье
|3
|2
|1
|0
|9 - 4
|7
|6.
|Бэйцзин Гоань
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|7.
|Чжэцзян Профессионал
|4
|2
|1
|1
|4 - 1
|7
|8.
|Шанхай СИПГ
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|9.
|Шэньчжэнь
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|10.
|Ухань Цзалл
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|11.
|Чанчунь Ятай
|5
|1
|3
|1
|7 - 5
|6
|12.
|Далянь Ифан
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|13.
|Тянцзинь Тэда
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|14.
|Гуанчжоу Эвергранд
|4
|1
|0
|3
|2 - 4
|3
|15.
|Хэбей Форчун
|4
|1
|0
|3
|3 - 10
|3
|16.
|Шицзячжуан
|4
|0
|3
|1
|2 - 4
|3
|17.
|Ченду Беттер Сити
|4
|0
|3
|1
|5 - 6
|3
|18.
|Гуанчжоу Фули
|5
|0
|0
|5
|3 - 14
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|2.
|Хэнань Цзянье
|5
|3
|1
|1
|6 - 2
|10
|3.
|Бэйцзин Гоань
|4
|2
|2
|0
|8 - 6
|8
|4.
|Тянцзинь Тэда
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|5.
|Шанхай Шеньхуа
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|6.
|Шанхай СИПГ
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|7.
|Ухань Цзалл
|4
|2
|0
|2
|3 - 4
|6
|8.
|Шаньдун Тайшань
|4
|2
|0
|2
|4 - 7
|6
|9.
|Мэйчжоу Хакка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|10.
|Чжэцзян Профессионал
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|11.
|Чанчунь Ятай
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|12.
|Далянь Ифан
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|13.
|Шэньчжэнь
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|14.
|Шицзячжуан
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|15.
|Ченду Беттер Сити
|4
|0
|3
|1
|1 - 3
|3
|16.
|Гуанчжоу Фули
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|17.
|Гуанчжоу Эвергранд
|4
|0
|0
|4
|2 - 11
|0
|18.
|Хэбей Форчун
|4
|0
|0
|4
|2 - 10
|0
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