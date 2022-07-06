Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Первый тайм

49' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Шаньдун Тайшань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

44' ШТАНГА! Так было близко к голу - Кризан нанес удар в каркас ворот!

43' Окоре Жорес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Шаньдун Тайшань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Jie Sun выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Яо Вейхуи предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

40' Шаньдун Тайшань идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Шаньдун Тайшань вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Шаньдун Тайшань идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Шаньдун Тайшань идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Матч возобновлен

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Yake Wu взял и забрал мяч на выходе

32' Матч возобновлен

32' Ох, нехорошо это выглядит. Erik получил травму и медбригада забирает его с поля.

31' Erik на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Кризан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

29' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Шаньдун Тайшань идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Матч возобновлен

25' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

24' Шаньдун Тайшань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Jie Sun выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Сон Чжун-Хо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

22' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Чанчунь Ятай идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Yake Wu взял и забрал мяч на выходе

19' Шаньдун Тайшань идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Erik из команды Чанчунь Ятай делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

16' Шаньдун Тайшань идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Шаньдун Тайшань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Команда Шаньдун Тайшань забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

15' Шаньдун Тайшань идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Шаньдун Тайшань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Окоре Жорес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Шаньдун Тайшань идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Шаньдун Тайшань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Чжэн Чжэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Должен был быть гол! Erik имел отличный шанс, но Ванг Далей не дал голу состоятся!

11' ШАНС! Erik вышел один на один с голкипером...

11' Чанчунь Ятай идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Erik не смог попасть в створ ударом издали

10' Чанчунь Ятай идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Мойсес Лима пробует нанести удар издали, но Yake Wu держит все под контролем

9' Шаньдун Тайшань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Шаньдун Тайшань идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

7' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

6' Шаньдун Тайшань идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Шаньдун Тайшань вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Цзи Сян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Яо Вейхуи из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...

5' Чанчунь Ятай идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Шаньдун Тайшань идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Чанчунь Ятай идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Чанчунь Ятай идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Шаньдун Тайшань идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Шаньдун Тайшань идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру