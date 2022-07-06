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Китай: Суперлига

2022

Стадион:
Чанчунь Ятай
1:2
Конец матча
Шаньдун Тайшань
0'
0:1
15' Гол
Кризан
1:1
19' Гол
Неграо Жуниор
30' Желтая карточка
Кризан
45' Желтая карточка
Chengjian Liao
52' Желтая карточка
Pengfei Han
77' Желтая карточка
Цзинь Цзиндао
1:2
87' Гол
Chen Pu
90'+5

Ход матча

15'
0:1
Кризан
19'
Неграо Жуниор
(Erik IV)
1:1
30'
 
Кризан
45'
Chengjian Liao
 
52'
Pengfei Han
 
62'
Qi Cui
Тан Лонг
 
62'
Н'Длову Дино
Неграо Жуниор
 
64'
 
Chen Pu
Лю Биньбинь
64'
 
Tong Wang1
Лю Ян
66'
Dilemet Tudi
Huapeng Wang
 
77'
 
Цзинь Цзиндао
84'
Li Zhang II
Chengjian Liao
 
84'
Kaiyu Mao
Pengfei Han
 
84'
 
Tianyu Qi
Цзинь Цзиндао
87'
1:2
Chen Pu

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 6
  • 1 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 30 Владение мячом, % 70

Владение мячом

23
Yake
Wu
5
Jie
Sun
4
Окоре
Жорес
3
Pengfei
Han
25
Huapeng
Wang
19
Chengjian
Liao
10
Сержиньо
Солер
11
Erik
IV
31
Weihui
Rao
29
Тан
Лонг
9
Неграо
Жуниор
14
Ван
Да-Лэй
37
Цзи
Сян
27
Кэ
Ши
5
Чжэн
Чжэн
11
Лю
Ян
21
Лю
Биньбинь
28
Сон
Чжун-Хо
10
Мойсес
Лима
33
Цзинь
Цзиндао
25
Феллайни
Маруан
9
Кризан
Чанчунь Ятай
3-5-2
Шаньдун Тайшань
4-3-3

История личных встреч

Чанчунь Ятай
Шаньдун Тайшань

8 матчей

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

62.5%
75%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

17 матчей

11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед

Первый тайм

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Второй тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 13 побед

25 матчей

12%
28%
60%
3 победы 7 ничьих 15 побед

Первый тайм

20%
36%
44%
5 побед 9 ничьих 11 побед

Второй тайм

16%
32%
52%
4 победы 8 ничьих 13 побед

История матчей

С
4:0
С
1:1
С
2:1
С
2:0
С
1:2
С
3:2
С
0:2
С
1:1
С
0:0
С
1:2
С
2:0
С
1:0
С
1:0
С
2:3
С
2:0
С
3:0
С
0:1
С
1:1
С
1:0
С
1:1
С
2:2
С
3:2
С
3:2
С
3:1
С
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Чанчунь Ятай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тан Лонг 3 0.33
Неграо Жуниор 3 0.33
Erik IV 2 0.22
Н'Длову Дино 1 0.11
Сержиньо Солер 1 0.11
Yufeng Zhang 1 0.11
Окоре Жорес 1 0.11
Chengjian Liao 0 0
Qi Cui 0 0
Шаньдун Тайшань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мойсес Лима 3 0.33
Кризан 3 (1) 0.33
Цзинь Цзиндао 3 0.33
Феллайни Маруан 2 0.22
Чжэн Чжэн 1 0.11
Tianyu Qi 1 0.11
Chen Pu 1 0.11
Жадсон II 1 0.11
Сон Чжун-Хо 0 0
Лю Биньбинь 0 0
Кэ Ши 0 0

Карточки

Чанчунь Ятай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Weihui Rao 2 0
Pengfei Han 2 0
Huapeng Wang 2 0
Неграо Жуниор 1 0
Jie Sun 1 0
Chengjian Liao 1 0
Li Zhang II 1 0
Honglin Dong 1 0
Dilemet Tudi 1 0
Qi Cui 1 0
Шаньдун Тайшань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чжэн Чжэн 1 1
Кэ Ши 1 1
Ляо Лишэн 2 0
Цзинь Цзиндао 2 0
Мойсес Лима 2 0
Феллайни Маруан 1 0
Лю Ян 1 0
Цзи Сян 1 0
Ван Да-Лэй 1 0
Кризан 1 0
Long Song 1 0
Yuanwei Yu 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
4
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
1
25%
1-15
2
29%
1
25%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

5
7
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
40%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
40%
1
14%
76-90

Забито

6
11
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
9%
16-30
1
17%
3
27%
31-45
1
17%
2
18%
46-60
1
17%
2
18%
61-75
1
17%
3
27%
76-90

Пропущено

6
1
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
100%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

13
15
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
2 Не забивали 1
1
8%
1
7%
1-15
3
23%
2
13%
16-30
2
15%
3
20%
31-45
3
23%
2
13%
46-60
3
23%
3
20%
61-75
1
8%
4
27%
76-90

Пропущено

11
8
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
2
18%
1
13%
1-15
1
9%
2
25%
16-30
2
18%
2
25%
31-45
2
18%
1
13%
46-60
1
9%
1
13%
61-75
3
27%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Чанчунь Ятай
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Далянь Ифан - Чанчунь Ятай 2:2 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 1:1 Гуанчжоу Фули - Чанчунь Ятай 1:3 Чанчунь Ятай - Хэнань Цзянье 0:0
Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 4:0 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 1:1 Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:0 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 4:1 Чанчунь Ятай - Шаньдун Тайшань 1:1 Гуанчжоу Эвергранд - Чанчунь Ятай 2:0 Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:1 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 2:1 Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 2:1 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 1:1 Гуанчжоу Фули - Чанчунь Ятай 0:2 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 0:2 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 4:0 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 3:1 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 2:1
Шаньдун Тайшань
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Шаньдун Тайшань - Гуанчжоу Фули 2:0 Шаньдун Тайшань - Хэнань Цзянье 2:0 Чжэцзян Профессионал - Шаньдун Тайшань 2:0 Шаньдун Тайшань - Далянь Ифан 3:0
Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 4:0 Гуанчжоу Фули - Шаньдун Тайшань 0:1 Хэнань Цзянье - Шаньдун Тайшань 4:1 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 1:0 Шаньдун Тайшань - Урава Редс 0:5 Тэгу - Шаньдун Тайшань 4:0 Хоум Юнайтед - Шаньдун Тайшань 3:2 Шаньдун Тайшань - Хоум Юнайтед 0:0 Урава Редс - Шаньдун Тайшань 5:0 Шаньдун Тайшань - Тэгу 0:7 Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 1:0 Чанчунь Ятай - Шаньдун Тайшань 1:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 2:2 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 1:1 Шаньдун Тайшань - Хэбей Форчун 2:0 Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 8 7 1 0 27 - 6 22
2. Шаньдун Тайшань 9 7 0 2 16 - 7 21
3. Хэнань Цзянье 8 5 2 1 15 - 6 17
4. Шанхай Шеньхуа 8 5 2 1 14 - 8 17
5. Бэйцзин Гоань 8 4 3 1 14 - 9 15
6. Шанхай СИПГ 8 4 1 3 9 - 8 13
7. Мэйчжоу Хакка 8 3 4 1 11 - 7 13
8. Ухань Цзалл 8 4 0 4 9 - 11 12
9. Чжэцзян Профессионал 9 3 3 3 11 - 9 12
10. Тянцзинь Тэда 8 3 2 3 10 - 9 11
11. Чанчунь Ятай 9 2 5 2 12 - 12 11
12. Шэньчжэнь 8 3 1 4 11 - 13 10
13. Далянь Ифан 9 2 4 3 11 - 13 10
14. Шицзячжуан 8 1 4 3 6 - 11 7
15. Ченду Беттер Сити 8 0 6 2 6 - 9 6
16. Гуанчжоу Эвергранд 8 1 0 7 4 - 15 3
17. Хэбей Форчун 8 1 0 7 5 - 20 3
18. Гуанчжоу Фули 8 0 0 8 4 - 22 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шаньдун Тайшань 5 5 0 0 12 - 0 15
2. Ухань Три Таунс 4 4 0 0 17 - 3 12
3. Шанхай Шеньхуа 4 3 1 0 7 - 2 10
4. Мэйчжоу Хакка 4 2 2 0 8 - 4 8
5. Хэнань Цзянье 3 2 1 0 9 - 4 7
6. Бэйцзин Гоань 4 2 1 1 6 - 3 7
7. Чжэцзян Профессионал 4 2 1 1 4 - 1 7
8. Шанхай СИПГ 4 2 1 1 4 - 3 7
9. Шэньчжэнь 4 2 0 2 6 - 5 6
10. Ухань Цзалл 4 2 0 2 6 - 7 6
11. Чанчунь Ятай 5 1 3 1 7 - 5 6
12. Далянь Ифан 4 1 2 1 5 - 5 5
13. Тянцзинь Тэда 4 1 1 2 4 - 5 4
14. Гуанчжоу Эвергранд 4 1 0 3 2 - 4 3
15. Хэбей Форчун 4 1 0 3 3 - 10 3
16. Шицзячжуан 4 0 3 1 2 - 4 3
17. Ченду Беттер Сити 4 0 3 1 5 - 6 3
18. Гуанчжоу Фули 5 0 0 5 3 - 14 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 4 3 1 0 10 - 3 10
2. Хэнань Цзянье 5 3 1 1 6 - 2 10
3. Бэйцзин Гоань 4 2 2 0 8 - 6 8
4. Тянцзинь Тэда 4 2 1 1 6 - 4 7
5. Шанхай Шеньхуа 4 2 1 1 7 - 6 7
6. Шанхай СИПГ 4 2 0 2 5 - 5 6
7. Ухань Цзалл 4 2 0 2 3 - 4 6
8. Шаньдун Тайшань 4 2 0 2 4 - 7 6
9. Мэйчжоу Хакка 4 1 2 1 3 - 3 5
10. Чжэцзян Профессионал 5 1 2 2 7 - 8 5
11. Чанчунь Ятай 4 1 2 1 5 - 7 5
12. Далянь Ифан 5 1 2 2 6 - 8 5
13. Шэньчжэнь 4 1 1 2 5 - 8 4
14. Шицзячжуан 4 1 1 2 4 - 7 4
15. Ченду Беттер Сити 4 0 3 1 1 - 3 3
16. Гуанчжоу Фули 3 0 0 3 1 - 8 0
17. Гуанчжоу Эвергранд 4 0 0 4 2 - 11 0
18. Хэбей Форчун 4 0 0 4 2 - 10 0
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