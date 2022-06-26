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  4. Серия A 2022

Бразилия: Серия A

2022
Гойяс
0:0
Перерыв
Куяба
0'
16' Желтая карточка
Reynaldo2
20' Желтая карточка
Матеус де Салес
39' Желтая карточка
Эмпереур Алан

Ход матча

16'
Reynaldo2
 
20'
Матеус де Салес
 
39'
 
Эмпереур Алан
Лучшие коэффициенты
Гойяс
Ничья
Куяба
3.20
3.08
3.90
Все Коэффициенты
23
Tadeu
I
13
Yan
Souto
29
Reynaldo2
4
Joao
Caetano
20
Диего
Рибас
10
Elvis
II
36
Матеус
де
Салес
37
Пабло
Хуан
99
Luan
Dias
11
Раул
Педро
7
Vinicius
XII
1
Walter
Leandro
Capeloza
Artune
II
2
Joao
Lucas2
3
Эмпереур
Алан
4
Marllon
6
Uendel
8
Гава
Рафаэл
5
Рейжерс
Камило
10
Kelvin
Osorio
7
Andre1
9
Elton
V
11
Felipe
Marques
Гойяс
3-4-3
Куяба
4-3-3

История личных встреч

Гойяс
Куяба

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМС
0:2
К
1:1
К
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Гойяс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Раул Педро 6 (1) 0.43
Elvis II 4 (3) 0.29
Да Силва 1 0.07
Аподи Диаллиссон 1 0.07
Nícolas I 1 0.07
Бастос Фернандр Феллипе 0 0
Диего Рибас 0 0
Vinicius XII 0 0
Жуниор Ренато 0 0
Куяба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Андре Филипе 2 (1) 0.14
Uendel 1 0.07
Ewerthon VI 1 0.07
Rodriguinho I 1 0.07
Валдивия Вандерсон 1 0.07
Jenison 1 0.07
Alesson Batista 1 0.07
Elton V 1 (1) 0.07
Felipe Marques 0 0
Marquinhos2 0 0

Карточки

Гойяс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Caio Vinicius2 5 0
Матеус де Салес 4 0
Elvis II 4 0
Раул Педро 4 0
Reynaldo2 4 0
Да Силва 3 0
Бастос Фернандр Феллипе 3 0
Danilo IV 3 0
Магиньо 3 0
Dada Belmonte 3 0
Henrique Lordelo 1 1
Luan Dias 2 0
Сидней 1 0
Luan III 1 0
Matheus Alves II 1 0
Joao Caetano 1 0
Filipe Luiz 1 0
Жуниор Ренато 1 0
Куяба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Joao Lucas2 4 1
Эмпереур Алан 3 0
Alesson Batista 3 0
Валдивия Вандерсон 1 1
Гава Рафаэл 1 1
Андре Филипе 2 0
Marllon 2 0
Ewerthon VI 2 0
Ривас Кристиан 2 0
Кафу Жонатан 0 1
Рейжерс Камило 1 0
Heidemann Joao Carlos 1 0
Гедес Даниэл 1 0
Elton V 1 0
Felipe Marques 1 0
Andre1 1 0
Miguel Castro Rocha Igor6 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
5
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
0
0%
2
40%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
40%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
20%
76-90

Пропущено

7
10
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
29%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
29%
1
10%
31-45
2
29%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
14%
4
40%
76-90

Забито

6
5
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
4
67%
2
40%
76-90

Пропущено

10
4
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
1
25%
16-30
2
20%
1
25%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
2
50%
76-90

Забито

13
10
3 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 6
3 Не забивали 3
1
8%
2
20%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
4
40%
31-45
2
15%
1
10%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
6
46%
3
30%
76-90

Пропущено

17
14
10 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 8
5
29%
29%
2
14%
1-15
1
6%
2
14%
16-30
4
24%
2
14%
31-45
4
24%
1
7%
46-60
1
6%
1
7%
61-75
2
12%
6
43%
76-90

Результаты последних матчей

Гойяс
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Атлетико Гойяненсе - Гойяс 0:0 Коринтианс - Гойяс 1:0 Гойяс - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Гойяс - Сеара 1:1
Форталеза - Гойяс 1:1 Ботафого Рибейрао - Гойяс 1:2 Ред Булл Брагантино - Гойяс 0:1 Гойяс - Ред Булл Брагантино 1:1 Фламенго - Гойяс 1:0 Гойяс - Сантос 1:0 Атлетико Гойяненсе - Гойяс 0:1 Гойяс - Атлетико Минейро 2:2 Аваи - Гойяс 3:2 Гойяс - Ред Булл Брагантино 1:2 Гойяс - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Коритиба Парана - Гойяс 3:0 Гойяс - Атлетико Гойяненсе 1:3 Атлетико Гойяненсе - Гойяс 1:0 Гойяс - Ипора 2:3 Ипора - Гойяс 0:2
Куяба
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Куяба - Сеара 0:0 Фламенго - Куяба 2:0 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Куяба - Коринтианс 1:0
Америка Минейро - Куяба 2:1 Куяба - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Мелгар - Куяба 3:1 Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Ривер Плейт Монтевидео - Куяба 1:2 Сан-Паулу - Куяба 2:1 Куяба - Атлетико Гойяненсе 0:0 Сантос - Куяба 4:1 Куяба - Расинг Авельянеда 1:2 Куяба - Атлетико Гойяненсе 1:1 Куяба - Ривер Плейт Монтевидео 1:2 Жувентуде - Куяба 0:1 Атлетико Гойяненсе - Куяба 1:1 Куяба - Флуминенсе 0:1 Расинг Авельянеда - Куяба 2:0 Форталеза - Куяба 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 14 8 5 1 27 - 10 29
2. Коринтианс 14 7 5 2 17 - 10 26
3. Атлетико Паранаэнсе 14 7 3 4 17 - 15 24
4. Атлетико Минейро 14 6 6 2 22 - 16 24
5. Интернасьонал Порту Алегре 14 6 6 2 21 - 14 24
6. Флуминенсе 14 6 3 5 16 - 14 21
7. Атлетико Гойяненсе 1:0 14 5 4 5 16 - 18 19
8. Сан-Паулу 0:0 14 4 7 3 18 - 15 19
9. Сантос 14 4 7 3 18 - 13 19
10. Аваи 14 5 3 6 17 - 21 18
11. Ботафого Рибейрао 14 5 3 6 16 - 19 18
12. Фламенго 14 5 3 6 16 - 15 18
13. Ред Булл Брагантино 14 4 6 4 20 - 19 18
14. Сеара 0:1 14 3 7 4 13 - 14 16
15. Коритиба Парана 14 4 3 7 16 - 22 15
16. Америка Минейро 14 4 3 7 11 - 17 15
17. Гойяс 0:0 14 3 6 5 13 - 17 15
18. Куяба 0:0 14 3 5 6 9 - 15 14
19. Жувентуде 0:0 14 2 5 7 12 - 24 11
20. Форталеза 14 2 4 8 12 - 19 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 8 5 2 1 15 - 8 17
2. Коринтианс 7 4 3 0 9 - 2 15
3. Палмейрас Сан-Паулу 7 4 2 1 16 - 6 14
4. Сан-Паулу 0:0 7 4 2 1 12 - 6 14
5. Атлетико Паранаэнсе 7 4 2 1 11 - 7 14
6. Аваи 7 4 2 1 13 - 10 14
7. Фламенго 7 4 1 2 10 - 4 13
8. Коритиба Парана 7 4 1 2 9 - 6 13
9. Сантос 7 3 3 1 12 - 6 12
10. Интернасьонал Порту Алегре 7 3 3 1 13 - 8 12
11. Ред Булл Брагантино 7 3 2 2 11 - 7 11
12. Америка Минейро 6 3 2 1 8 - 5 11
13. Атлетико Гойяненсе 1:0 7 3 2 2 9 - 6 11
14. Флуминенсе 7 3 1 3 10 - 9 10
15. Гойяс 0:0 7 1 5 1 7 - 7 8
16. Ботафого Рибейрао 7 2 1 4 7 - 9 7
17. Куяба 0:0 7 1 4 2 4 - 5 7
18. Форталеза 8 1 4 3 4 - 6 7
19. Жувентуде 0:0 7 1 2 4 6 - 12 5
20. Сеара 0:1 6 0 3 3 4 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 7 4 3 0 11 - 4 15
2. Сеара 0:1 8 3 4 1 9 - 6 13
3. Интернасьонал Порту Алегре 7 3 3 1 8 - 6 12
4. Флуминенсе 7 3 2 2 6 - 5 11
5. Коринтианс 7 3 2 2 8 - 8 11
6. Ботафого Рибейрао 7 3 2 2 9 - 10 11
7. Атлетико Паранаэнсе 7 3 1 3 6 - 8 10
8. Атлетико Гойяненсе 1:0 7 2 2 3 7 - 12 8
9. Гойяс 0:0 7 2 1 4 6 - 10 7
10. Куяба 0:0 7 2 1 4 5 - 10 7
11. Сантос 7 1 4 2 6 - 7 7
12. Атлетико Минейро 6 1 4 1 7 - 8 7
13. Ред Булл Брагантино 7 1 4 2 9 - 12 7
14. Жувентуде 0:0 7 1 3 3 6 - 12 6
15. Фламенго 7 1 2 4 6 - 11 5
16. Сан-Паулу 0:0 7 0 5 2 6 - 9 5
17. Аваи 7 1 1 5 4 - 11 4
18. Америка Минейро 8 1 1 6 3 - 12 4
19. Форталеза 6 1 0 5 8 - 13 3
20. Коритиба Парана 7 0 2 5 7 - 16 2
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    39'
    Эмпереур Алан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    20'
    Матеус де Салес получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    16'
    Reynaldo получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Гойяс
Ничья
Куяба
3.20
3.08
3.90
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