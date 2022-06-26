0'
16' Желтая карточкаReynaldo2
20' Желтая карточкаМатеус де Салес
39' Желтая карточкаЭмпереур Алан
Ход матча
16'
20'
39'
23
Tadeu
I
13
Yan
Souto
29
Reynaldo2
20
Диего
Рибас
10
Elvis
II
37
Пабло
Хуан
99
Luan
Dias
11
Раул
Педро
4
Marllon
6
Uendel
7
Andre1
9
Elton
V
- Основной состав
-
23 Tadeu IВратарь
-
13 Yan SoutoЗащитник
-
29 Reynaldo2Защитник
- Защитник
-
20 Диего РибасПолузащитник
-
10 Elvis IIПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Пабло ХуанПолузащитник
-
99 Luan DiasНападающий
-
11 Раул ПедроНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Натан РафаэлЗащитник
- Полузащитник
-
5 AuremirПолузащитник
- Полузащитник
-
97 Уго ВиторНападающий
-
-
14 Danilo IV
-
-
-
-
17 Pedro Bahia
-
Главный тренер: Jair Ventura
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
4 MarllonЗащитник
-
6 UendelЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 Andre1Нападающий
-
9 Elton VНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 JoaquimЗащитник
-
13 Гедес ДаниэлЗащитник
- Полузащитник
-
21 Кафу ЖонатанПолузащитник
- Полузащитник
-
-
19 Jenison
-
18 Marcao VI
-
-
14 Paulo III
-
-
Главный тренер: Toni
История личных встреч
Гойяс
Куяба
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гойяс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Раул Педро
|6 (1)
|0.43
|Elvis II
|4 (3)
|0.29
|Да Силва
|1
|0.07
|Аподи Диаллиссон
|1
|0.07
|Nícolas I
|1
|0.07
|Бастос Фернандр Феллипе
|0
|0
|Диего Рибас
|0
|0
|Vinicius XII
|0
|0
|Жуниор Ренато
|0
|0
Куяба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Андре Филипе
|2 (1)
|0.14
|Uendel
|1
|0.07
|Ewerthon VI
|1
|0.07
|Rodriguinho I
|1
|0.07
|Валдивия Вандерсон
|1
|0.07
|Jenison
|1
|0.07
|Alesson Batista
|1
|0.07
|Elton V
|1 (1)
|0.07
|Felipe Marques
|0
|0
|Marquinhos2
|0
|0
Карточки
Гойяс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Caio Vinicius2
|5
|0
|Матеус де Салес
|4
|0
|Elvis II
|4
|0
|Раул Педро
|4
|0
|Reynaldo2
|4
|0
|Да Силва
|3
|0
|Бастос Фернандр Феллипе
|3
|0
|Danilo IV
|3
|0
|Магиньо
|3
|0
|Dada Belmonte
|3
|0
|Henrique Lordelo
|1
|1
|Luan Dias
|2
|0
|Сидней
|1
|0
|Luan III
|1
|0
|Matheus Alves II
|1
|0
|Joao Caetano
|1
|0
|Filipe Luiz
|1
|0
|Жуниор Ренато
|1
|0
Куяба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Joao Lucas2
|4
|1
|Эмпереур Алан
|3
|0
|Alesson Batista
|3
|0
|Валдивия Вандерсон
|1
|1
|Гава Рафаэл
|1
|1
|Андре Филипе
|2
|0
|Marllon
|2
|0
|Ewerthon VI
|2
|0
|Ривас Кристиан
|2
|0
|Кафу Жонатан
|0
|1
|Рейжерс Камило
|1
|0
|Heidemann Joao Carlos
|1
|0
|Гедес Даниэл
|1
|0
|Elton V
|1
|0
|Felipe Marques
|1
|0
|Andre1
|1
|0
|Miguel Castro Rocha Igor6
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
5
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
0
0%
2
40%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
40%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
20%
76-90
Пропущено
7
10
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
29%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
29%
1
10%
31-45
2
29%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
14%
4
40%
76-90
Забито
6
5
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
4
67%
2
40%
76-90
Пропущено
10
4
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
1
25%
16-30
2
20%
1
25%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
2
50%
76-90
Забито
13
10
3 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 6
3 Не забивали 3
1
8%
2
20%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
4
40%
31-45
2
15%
1
10%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
6
46%
3
30%
76-90
Пропущено
17
14
10 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 8
5
29%
29%
2
14%
1-15
1
6%
2
14%
16-30
4
24%
2
14%
31-45
4
24%
1
7%
46-60
1
6%
1
7%
61-75
2
12%
6
43%
76-90
Результаты последних матчей
Гойяс
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Атлетико Гойяненсе - Гойяс 0:0 Коринтианс - Гойяс 1:0 Гойяс - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Гойяс - Сеара 1:1
Форталеза - Гойяс 1:1 Ботафого Рибейрао - Гойяс 1:2 Ред Булл Брагантино - Гойяс 0:1 Гойяс - Ред Булл Брагантино 1:1 Фламенго - Гойяс 1:0 Гойяс - Сантос 1:0 Атлетико Гойяненсе - Гойяс 0:1 Гойяс - Атлетико Минейро 2:2 Аваи - Гойяс 3:2 Гойяс - Ред Булл Брагантино 1:2 Гойяс - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Коритиба Парана - Гойяс 3:0 Гойяс - Атлетико Гойяненсе 1:3 Атлетико Гойяненсе - Гойяс 1:0 Гойяс - Ипора 2:3 Ипора - Гойяс 0:2
Куяба
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Куяба - Сеара 0:0 Фламенго - Куяба 2:0 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Куяба - Коринтианс 1:0
Америка Минейро - Куяба 2:1 Куяба - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Мелгар - Куяба 3:1 Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Ривер Плейт Монтевидео - Куяба 1:2 Сан-Паулу - Куяба 2:1 Куяба - Атлетико Гойяненсе 0:0 Сантос - Куяба 4:1 Куяба - Расинг Авельянеда 1:2 Куяба - Атлетико Гойяненсе 1:1 Куяба - Ривер Плейт Монтевидео 1:2 Жувентуде - Куяба 0:1 Атлетико Гойяненсе - Куяба 1:1 Куяба - Флуминенсе 0:1 Расинг Авельянеда - Куяба 2:0 Форталеза - Куяба 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|14
|8
|5
|1
|27 - 10
|29
|2.
|Коринтианс
|14
|7
|5
|2
|17 - 10
|26
|3.
|Атлетико Паранаэнсе
|14
|7
|3
|4
|17 - 15
|24
|4.
|Атлетико Минейро
|14
|6
|6
|2
|22 - 16
|24
|5.
|Интернасьонал Порту Алегре
|14
|6
|6
|2
|21 - 14
|24
|6.
|Флуминенсе
|14
|6
|3
|5
|16 - 14
|21
|7.
|Атлетико Гойяненсе
|1:0
|14
|5
|4
|5
|16 - 18
|19
|8.
|Сан-Паулу
|0:0
|14
|4
|7
|3
|18 - 15
|19
|9.
|Сантос
|14
|4
|7
|3
|18 - 13
|19
|10.
|Аваи
|14
|5
|3
|6
|17 - 21
|18
|11.
|Ботафого Рибейрао
|14
|5
|3
|6
|16 - 19
|18
|12.
|Фламенго
|14
|5
|3
|6
|16 - 15
|18
|13.
|Ред Булл Брагантино
|14
|4
|6
|4
|20 - 19
|18
|14.
|Сеара
|0:1
|14
|3
|7
|4
|13 - 14
|16
|15.
|Коритиба Парана
|14
|4
|3
|7
|16 - 22
|15
|16.
|Америка Минейро
|14
|4
|3
|7
|11 - 17
|15
|17.
|Гойяс
|0:0
|14
|3
|6
|5
|13 - 17
|15
|18.
|Куяба
|0:0
|14
|3
|5
|6
|9 - 15
|14
|19.
|Жувентуде
|0:0
|14
|2
|5
|7
|12 - 24
|11
|20.
|Форталеза
|14
|2
|4
|8
|12 - 19
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|8
|5
|2
|1
|15 - 8
|17
|2.
|Коринтианс
|7
|4
|3
|0
|9 - 2
|15
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|7
|4
|2
|1
|16 - 6
|14
|4.
|Сан-Паулу
|0:0
|7
|4
|2
|1
|12 - 6
|14
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|14
|6.
|Аваи
|7
|4
|2
|1
|13 - 10
|14
|7.
|Фламенго
|7
|4
|1
|2
|10 - 4
|13
|8.
|Коритиба Парана
|7
|4
|1
|2
|9 - 6
|13
|9.
|Сантос
|7
|3
|3
|1
|12 - 6
|12
|10.
|Интернасьонал Порту Алегре
|7
|3
|3
|1
|13 - 8
|12
|11.
|Ред Булл Брагантино
|7
|3
|2
|2
|11 - 7
|11
|12.
|Америка Минейро
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|13.
|Атлетико Гойяненсе
|1:0
|7
|3
|2
|2
|9 - 6
|11
|14.
|Флуминенсе
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|15.
|Гойяс
|0:0
|7
|1
|5
|1
|7 - 7
|8
|16.
|Ботафого Рибейрао
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|17.
|Куяба
|0:0
|7
|1
|4
|2
|4 - 5
|7
|18.
|Форталеза
|8
|1
|4
|3
|4 - 6
|7
|19.
|Жувентуде
|0:0
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|20.
|Сеара
|0:1
|6
|0
|3
|3
|4 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|7
|4
|3
|0
|11 - 4
|15
|2.
|Сеара
|0:1
|8
|3
|4
|1
|9 - 6
|13
|3.
|Интернасьонал Порту Алегре
|7
|3
|3
|1
|8 - 6
|12
|4.
|Флуминенсе
|7
|3
|2
|2
|6 - 5
|11
|5.
|Коринтианс
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|6.
|Ботафого Рибейрао
|7
|3
|2
|2
|9 - 10
|11
|7.
|Атлетико Паранаэнсе
|7
|3
|1
|3
|6 - 8
|10
|8.
|Атлетико Гойяненсе
|1:0
|7
|2
|2
|3
|7 - 12
|8
|9.
|Гойяс
|0:0
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|10.
|Куяба
|0:0
|7
|2
|1
|4
|5 - 10
|7
|11.
|Сантос
|7
|1
|4
|2
|6 - 7
|7
|12.
|Атлетико Минейро
|6
|1
|4
|1
|7 - 8
|7
|13.
|Ред Булл Брагантино
|7
|1
|4
|2
|9 - 12
|7
|14.
|Жувентуде
|0:0
|7
|1
|3
|3
|6 - 12
|6
|15.
|Фламенго
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|16.
|Сан-Паулу
|0:0
|7
|0
|5
|2
|6 - 9
|5
|17.
|Аваи
|7
|1
|1
|5
|4 - 11
|4
|18.
|Америка Минейро
|8
|1
|1
|6
|3 - 12
|4
|19.
|Форталеза
|6
|1
|0
|5
|8 - 13
|3
|20.
|Коритиба Парана
|7
|0
|2
|5
|7 - 16
|2
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
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