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Бразилия: Серия A

2022
Сеара
1:1
Конец матча
Интернасьонал Порту Алегре
0'
6' Желтая карточка
Moises VII
1:0
19' Пенальти
Vinicius Lima
22' Желтая карточка
Ричардсон
1:1
23' Гол
Moises VII
25' Желтая карточка
Richard Almeida de Oliveira2
66' Желтая карточка
Иури Фрейтас
69' Желтая карточка
Nino Paraiba
69' Желтая карточка
Тайсон Фреда
80' Желтая карточка
Heitor Rodrigues da Fonseca
90' Красная карточка
Матеус Лейте
90'+9
50
Vinicius
Machado
2
Nino
Paraiba
3
Мессиас
15
Габриэл
Барбоза
33
Луис
Виктор
11
Арруда
Эрик
7
Ричардсон
25
Richard
Almeida
de
Oliveira2
45
Vinicius
Lima
99
Иури
Фрейтас
63
Ze
Roberto
III
12
Keiller
2
Heitor
Rodrigues
da
Fonseca
4
Моледо
Родриго
3
Роша
Кайке
20
Moises
VII
30
Джонни
5
Lizeiro
47
Кайо
Ранхел
7
Тайсон
Фреда
36
Thauan
Lara
9
Уэсли
Мораес
Сеара
4-4-2
Интернасьонал Порту Алегре
4-2-3-1

История личных встреч

Сеара
Интернасьонал Порту Алегре

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

16 матчей

37.5%
25%
37.5%
6 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

18.8%
56.3%
24.9%
3 победы 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
6 побед 6 ничьих 4 победы

История матчей

СA
0:0
СA
1:1
СA
0:2
СA
2:0
СA
2:0
СA
1:0
СA
1:1
СA
1:0
СB
0:1
СB
0:2
КБ
3:1
КБ
1:2
СA
1:1
СA
0:1
СA
1:0
СA
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Сеара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мендоса Стивен 7 0.47
Клебер Франсиско 2 0.13
Vinicius Lima 2 (1) 0.13
Nino Paraiba 1 0.07
Рибейро Лукас 1 0.07
Арруда Эрик 1 0.07
Мичел Маседо 0 0
Vinicius X 0 0
Rodrigo I 0 0
Иури Фрейтас 0 0
Ze Roberto III 0 0
Bruno Pacheco III 0 0
Matheus Peixoto 0 0
Richard Almeida de Oliveira2 0 0
Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вандерсон 4 0.27
Alexandre Zurawski 3 0.2
Эденилсон дос Сантос 3 (1) 0.2
Патрик Алан 2 0.13
Де Пена Карлос 2 (2) 0.13
Бустос Фабрисио 1 0.07
Тайсон Фреда 1 0.07
Moises VII 1 0.07
Энрике Педро 1 (1) 0.07
Д'Алессандро Андрес 1 0.07
Джонни 1 0.07
Мендес Бруно II 1 0.07
Витао 1 0.07
David VI 0 0
Бошилья Габриэл 0 0
José Maurisio3 0 0

Карточки

Сеара
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rodrigo I 6 0
Ричардсон 6 0
Richard Almeida de Oliveira2 4 1
Nino Paraiba 5 0
Bruno Pacheco III 3 1
Vinicius X 2 1
Geovane 3 0
Мендоса Стивен 3 0
Joao Ricardo II 3 0
Арруда Эрик 3 0
Vinicius Lima 1 1
Клебер Франсиско 2 0
Рибейро Лукас 2 0
Мессиас 1 0
Иури Фрейтас 1 0
Luiz Otavio II 1 0
Fernando Sobral 1 0
Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Меркадо Габриэль 4 1
Тайсон Фреда 4 0
Де Пена Карлос 4 0
Moises VII 4 0
Эденилсон дос Сантос 3 0
Энрике Педро 3 0
Вандерсон 3 0
Daniel Fusato1 3 0
Дурадо Родриго 2 0
Keiller 2 0
Матеус Лейте 0 1
Д'Алессандро Андрес 1 0
Джонни 1 0
Кайо Ранхел 1 0
Патрик Алан 1 0
Бошилья Габриэл 1 0
David VI 1 0
Gabriel Paulista VIII 1 0
Уэсли Мораес 1 0
Бустос Фабрисио 1 0
Lizeiro 1 0
Мендес Бруно II 1 0
Alexandre Zurawski 1 0
Heitor Rodrigues da Fonseca 1 0
José Maurisio3 1 0
Роша Кайке 1 0
Thauan Lara 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
9
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
0
0%
1
11%
1-15
2
33%
1
11%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
17%
3
33%
76-90

Пропущено

9
7
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
11%
1
14%
1-15
4
44%
1
14%
16-30
1
11%
1
14%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
22%
2
29%
76-90

Забито

8
13
5 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
2
25%
4
31%
1-15
1
13%
3
23%
16-30
2
25%
3
23%
31-45
1
13%
1
8%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
2
15%
76-90

Пропущено

7
8
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
2
25%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
1
14%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
29%
2
25%
76-90

Забито

14
22
9 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 9
5 Не забивали 2
2
14%
5
23%
1-15
3
21%
4
18%
16-30
4
29%
3
14%
31-45
2
14%
4
18%
46-60
1
7%
1
5%
61-75
2
14%
5
23%
76-90

Пропущено

16
15
10 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 11
3
19%
1
7%
1-15
5
31%
3
20%
16-30
2
13%
2
13%
31-45
2
13%
3
20%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
4
25%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Сеара
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Стронгест - Сеара 1:2 Сеара - Атлетико Гойяненсе 1:1 Форталеза - Сеара 2:0 Куяба - Сеара 0:0
Сеара - Атлетико Минейро 0:0 Гойяс - Сеара 1:1 Америка Минейро - Сеара 0:2 Сеара - Коритиба Парана 1:1 Форталеза - Сеара 0:1 Сан-Паулу - Сеара 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Сеара 0:2 Сантос - Сеара 0:0 Сеара - Хенераль Кабальеро ХЛМ 6:0 Сеара - Фламенго 2:2 Сеара - Томбенсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Сеара 1:0 Сеара - Депортиво Ла-Гуайра 3:0 Сеара - Ред Булл Брагантино 0:1 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Сеара 0:2 Томбенсе - Сеара 0:2
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Коло-Коло - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Коритиба Парана 3:0 Интернасьонал Порту Алегре - Ботафого Рибейрао 2:3 Гойяс - Интернасьонал Порту Алегре 1:2
Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 3:1 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Гойяненсе 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Nueve de Octubre 5:1 Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Индепендьенте Медельин 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Гуайрена - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Аваи 0:0 Индепендьенте Медельин - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Гуайрена 1:1 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 0:2 15 8 5 2 27 - 12 29
2. Атлетико Паранаэнсе 2:0 15 8 3 4 19 - 15 27
3. Атлетико Минейро 15 7 6 2 24 - 17 27
4. Коринтианс 15 7 5 3 17 - 14 26
5. Интернасьонал Порту Алегре 15 6 7 2 22 - 15 25
6. Флуминенсе 15 7 3 5 20 - 14 24
7. Фламенго 15 6 3 6 18 - 16 21
8. Сантос 15 4 7 4 19 - 15 19
9. Сан-Паулу 14 4 7 3 18 - 15 19
10. Аваи 14 5 3 6 17 - 21 18
11. Ботафого Рибейрао 14 5 3 6 16 - 19 18
12. Ред Булл Брагантино 14 4 6 4 20 - 19 18
13. Сеара 15 3 9 3 15 - 15 18
14. Гойяс 14 4 5 5 14 - 17 17
15. Атлетико Гойяненсе 14 4 5 5 16 - 19 17
16. Коритиба Парана 14 4 3 7 16 - 22 15
17. Америка Минейро 14 4 3 7 11 - 17 15
18. Куяба 14 3 4 7 9 - 16 13
19. Жувентуде 15 2 5 8 13 - 26 11
20. Форталеза 14 2 4 8 12 - 19 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 8 5 2 1 15 - 8 17
2. Коринтианс 7 4 3 0 9 - 2 15
3. Палмейрас Сан-Паулу 0:2 8 4 2 2 16 - 8 14
4. Сан-Паулу 7 4 2 1 12 - 6 14
5. Атлетико Паранаэнсе 2:0 7 4 2 1 11 - 7 14
6. Аваи 7 4 2 1 13 - 10 14
7. Фламенго 7 4 1 2 10 - 4 13
8. Флуминенсе 8 4 1 3 14 - 9 13
9. Коритиба Парана 7 4 1 2 9 - 6 13
10. Интернасьонал Порту Алегре 7 3 3 1 13 - 8 12
11. Сантос 8 3 3 2 13 - 8 12
12. Ред Булл Брагантино 7 3 2 2 11 - 7 11
13. Америка Минейро 6 3 2 1 8 - 5 11
14. Атлетико Гойяненсе 7 3 2 2 9 - 6 11
15. Гойяс 7 2 4 1 8 - 7 10
16. Ботафого Рибейрао 7 2 1 4 7 - 9 7
17. Куяба 7 1 4 2 4 - 5 7
18. Форталеза 8 1 4 3 4 - 6 7
19. Жувентуде 8 1 2 5 7 - 14 5
20. Сеара 7 0 5 2 6 - 9 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 0:2 7 4 3 0 11 - 4 15
2. Атлетико Паранаэнсе 2:0 8 4 1 3 8 - 8 13
3. Сеара 8 3 4 1 9 - 6 13
4. Интернасьонал Порту Алегре 8 3 4 1 9 - 7 13
5. Флуминенсе 7 3 2 2 6 - 5 11
6. Ботафого Рибейрао 7 3 2 2 9 - 10 11
7. Коринтианс 8 3 2 3 8 - 12 11
8. Атлетико Минейро 7 2 4 1 9 - 9 10
9. Фламенго 8 2 2 4 8 - 12 8
10. Гойяс 7 2 1 4 6 - 10 7
11. Сантос 7 1 4 2 6 - 7 7
12. Ред Булл Брагантино 7 1 4 2 9 - 12 7
13. Куяба 7 2 0 5 5 - 11 6
14. Атлетико Гойяненсе 7 1 3 3 7 - 13 6
15. Жувентуде 7 1 3 3 6 - 12 6
16. Сан-Паулу 7 0 5 2 6 - 9 5
17. Аваи 7 1 1 5 4 - 11 4
18. Америка Минейро 8 1 1 6 3 - 12 4
19. Форталеза 6 1 0 5 8 - 13 3
20. Коритиба Парана 7 0 2 5 7 - 16 2
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    • Желтая карточка
      22'
      Ричардсон получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      19'
      Г О О О О Л - Винисиус Лима из команды Сеара забивает с точки!
    • Желтая карточка
      6'
      Мойзес получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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