1:1
Конец матча
0'
6' Желтая карточкаMoises VII
1:0
19' ПенальтиVinicius Lima
22' Желтая карточкаРичардсон
1:1
23' ГолMoises VII
25' Желтая карточкаRichard Almeida de Oliveira2
66' Желтая карточкаИури Фрейтас
69' Желтая карточкаNino Paraiba
69' Желтая карточкаТайсон Фреда
80' Желтая карточкаHeitor Rodrigues da Fonseca
90' Красная карточкаМатеус Лейте
90'+9
Ход матча
6'
19'
1:0
22'
23'
1:1
32'
66'
69'
69'
70'
90'
3
Мессиас
33
Луис
Виктор
11
Арруда
Эрик
99
Иури
Фрейтас
12
Keiller
20
Moises
VII
30
Джонни
5
Lizeiro
47
Кайо
Ранхел
36
Thauan
Lara
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
3 МессиасЗащитник
- Защитник
-
33 Луис ВикторЗащитник
-
11 Арруда ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Иури ФрейтасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
88 Мичел МаседоЗащитник
-
52 Жоао ВикторЗащитник
-
21 GeovaneПолузащитник
-
31 ДентиньоНападающий
-
70 Kelvyn
-
80 Leo Rafael
-
-
-
27 Buiu III
-
23 David Loiola
-
-
-
Главный тренер: Marquinhos Santos
- Основной состав
-
12 KeillerВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Moises VIIЗащитник
-
30 ДжонниПолузащитник
-
5 LizeiroПолузащитник
-
47 Кайо РанхелПолузащитник
- Полузащитник
-
36 Thauan LaraПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
6 ПаулиньоПолузащитник
-
18 Матеус ЛейтеНападающий
-
24 Anthoni
-
77 Gustavo Maia
-
-
-
26 Estevao
-
-
41 Matheus Dias
-
Главный тренер: Менезес Мано
История личных встреч
Сеара
Интернасьонал Порту Алегре
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
16 матчей
37.5%
25%
37.5%
6 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
18.8%
56.3%
24.9%
3 победы 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
6 побед 6 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сеара
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мендоса Стивен
|7
|0.47
|Клебер Франсиско
|2
|0.13
|Vinicius Lima
|2 (1)
|0.13
|Nino Paraiba
|1
|0.07
|Рибейро Лукас
|1
|0.07
|Арруда Эрик
|1
|0.07
|Мичел Маседо
|0
|0
|Vinicius X
|0
|0
|Rodrigo I
|0
|0
|Иури Фрейтас
|0
|0
|Ze Roberto III
|0
|0
|Bruno Pacheco III
|0
|0
|Matheus Peixoto
|0
|0
|Richard Almeida de Oliveira2
|0
|0
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вандерсон
|4
|0.27
|Alexandre Zurawski
|3
|0.2
|Эденилсон дос Сантос
|3 (1)
|0.2
|Патрик Алан
|2
|0.13
|Де Пена Карлос
|2 (2)
|0.13
|Бустос Фабрисио
|1
|0.07
|Тайсон Фреда
|1
|0.07
|Moises VII
|1
|0.07
|Энрике Педро
|1 (1)
|0.07
|Д'Алессандро Андрес
|1
|0.07
|Джонни
|1
|0.07
|Мендес Бруно II
|1
|0.07
|Витао
|1
|0.07
|David VI
|0
|0
|Бошилья Габриэл
|0
|0
|José Maurisio3
|0
|0
Карточки
Сеара
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rodrigo I
|6
|0
|Ричардсон
|6
|0
|Richard Almeida de Oliveira2
|4
|1
|Nino Paraiba
|5
|0
|Bruno Pacheco III
|3
|1
|Vinicius X
|2
|1
|Geovane
|3
|0
|Мендоса Стивен
|3
|0
|Joao Ricardo II
|3
|0
|Арруда Эрик
|3
|0
|Vinicius Lima
|1
|1
|Клебер Франсиско
|2
|0
|Рибейро Лукас
|2
|0
|Мессиас
|1
|0
|Иури Фрейтас
|1
|0
|Luiz Otavio II
|1
|0
|Fernando Sobral
|1
|0
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Меркадо Габриэль
|4
|1
|Тайсон Фреда
|4
|0
|Де Пена Карлос
|4
|0
|Moises VII
|4
|0
|Эденилсон дос Сантос
|3
|0
|Энрике Педро
|3
|0
|Вандерсон
|3
|0
|Daniel Fusato1
|3
|0
|Дурадо Родриго
|2
|0
|Keiller
|2
|0
|Матеус Лейте
|0
|1
|Д'Алессандро Андрес
|1
|0
|Джонни
|1
|0
|Кайо Ранхел
|1
|0
|Патрик Алан
|1
|0
|Бошилья Габриэл
|1
|0
|David VI
|1
|0
|Gabriel Paulista VIII
|1
|0
|Уэсли Мораес
|1
|0
|Бустос Фабрисио
|1
|0
|Lizeiro
|1
|0
|Мендес Бруно II
|1
|0
|Alexandre Zurawski
|1
|0
|Heitor Rodrigues da Fonseca
|1
|0
|José Maurisio3
|1
|0
|Роша Кайке
|1
|0
|Thauan Lara
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
9
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
0
0%
1
11%
1-15
2
33%
1
11%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
17%
3
33%
76-90
Пропущено
9
7
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
11%
1
14%
1-15
4
44%
1
14%
16-30
1
11%
1
14%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
22%
2
29%
76-90
Забито
8
13
5 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
2
25%
4
31%
1-15
1
13%
3
23%
16-30
2
25%
3
23%
31-45
1
13%
1
8%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
2
15%
76-90
Пропущено
7
8
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
2
25%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
1
14%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
29%
2
25%
76-90
Забито
14
22
9 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 9
5 Не забивали 2
2
14%
5
23%
1-15
3
21%
4
18%
16-30
4
29%
3
14%
31-45
2
14%
4
18%
46-60
1
7%
1
5%
61-75
2
14%
5
23%
76-90
Пропущено
16
15
10 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 11
3
19%
1
7%
1-15
5
31%
3
20%
16-30
2
13%
2
13%
31-45
2
13%
3
20%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
4
25%
4
27%
76-90
Результаты последних матчей
Сеара
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Стронгест - Сеара 1:2 Сеара - Атлетико Гойяненсе 1:1 Форталеза - Сеара 2:0 Куяба - Сеара 0:0
Сеара - Атлетико Минейро 0:0 Гойяс - Сеара 1:1 Америка Минейро - Сеара 0:2 Сеара - Коритиба Парана 1:1 Форталеза - Сеара 0:1 Сан-Паулу - Сеара 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Сеара 0:2 Сантос - Сеара 0:0 Сеара - Хенераль Кабальеро ХЛМ 6:0 Сеара - Фламенго 2:2 Сеара - Томбенсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Сеара 1:0 Сеара - Депортиво Ла-Гуайра 3:0 Сеара - Ред Булл Брагантино 0:1 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Сеара 0:2 Томбенсе - Сеара 0:2
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Коло-Коло - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Коритиба Парана 3:0 Интернасьонал Порту Алегре - Ботафого Рибейрао 2:3 Гойяс - Интернасьонал Порту Алегре 1:2
Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 3:1 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Гойяненсе 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Nueve de Octubre 5:1 Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Индепендьенте Медельин 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Гуайрена - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Аваи 0:0 Индепендьенте Медельин - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Гуайрена 1:1 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|0:2
|15
|8
|5
|2
|27 - 12
|29
|2.
|Атлетико Паранаэнсе
|2:0
|15
|8
|3
|4
|19 - 15
|27
|3.
|Атлетико Минейро
|15
|7
|6
|2
|24 - 17
|27
|4.
|Коринтианс
|15
|7
|5
|3
|17 - 14
|26
|5.
|Интернасьонал Порту Алегре
|15
|6
|7
|2
|22 - 15
|25
|6.
|Флуминенсе
|15
|7
|3
|5
|20 - 14
|24
|7.
|Фламенго
|15
|6
|3
|6
|18 - 16
|21
|8.
|Сантос
|15
|4
|7
|4
|19 - 15
|19
|9.
|Сан-Паулу
|14
|4
|7
|3
|18 - 15
|19
|10.
|Аваи
|14
|5
|3
|6
|17 - 21
|18
|11.
|Ботафого Рибейрао
|14
|5
|3
|6
|16 - 19
|18
|12.
|Ред Булл Брагантино
|14
|4
|6
|4
|20 - 19
|18
|13.
|Сеара
|15
|3
|9
|3
|15 - 15
|18
|14.
|Гойяс
|14
|4
|5
|5
|14 - 17
|17
|15.
|Атлетико Гойяненсе
|14
|4
|5
|5
|16 - 19
|17
|16.
|Коритиба Парана
|14
|4
|3
|7
|16 - 22
|15
|17.
|Америка Минейро
|14
|4
|3
|7
|11 - 17
|15
|18.
|Куяба
|14
|3
|4
|7
|9 - 16
|13
|19.
|Жувентуде
|15
|2
|5
|8
|13 - 26
|11
|20.
|Форталеза
|14
|2
|4
|8
|12 - 19
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|8
|5
|2
|1
|15 - 8
|17
|2.
|Коринтианс
|7
|4
|3
|0
|9 - 2
|15
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|0:2
|8
|4
|2
|2
|16 - 8
|14
|4.
|Сан-Паулу
|7
|4
|2
|1
|12 - 6
|14
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|2:0
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|14
|6.
|Аваи
|7
|4
|2
|1
|13 - 10
|14
|7.
|Фламенго
|7
|4
|1
|2
|10 - 4
|13
|8.
|Флуминенсе
|8
|4
|1
|3
|14 - 9
|13
|9.
|Коритиба Парана
|7
|4
|1
|2
|9 - 6
|13
|10.
|Интернасьонал Порту Алегре
|7
|3
|3
|1
|13 - 8
|12
|11.
|Сантос
|8
|3
|3
|2
|13 - 8
|12
|12.
|Ред Булл Брагантино
|7
|3
|2
|2
|11 - 7
|11
|13.
|Америка Минейро
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|14.
|Атлетико Гойяненсе
|7
|3
|2
|2
|9 - 6
|11
|15.
|Гойяс
|7
|2
|4
|1
|8 - 7
|10
|16.
|Ботафого Рибейрао
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|17.
|Куяба
|7
|1
|4
|2
|4 - 5
|7
|18.
|Форталеза
|8
|1
|4
|3
|4 - 6
|7
|19.
|Жувентуде
|8
|1
|2
|5
|7 - 14
|5
|20.
|Сеара
|7
|0
|5
|2
|6 - 9
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|0:2
|7
|4
|3
|0
|11 - 4
|15
|2.
|Атлетико Паранаэнсе
|2:0
|8
|4
|1
|3
|8 - 8
|13
|3.
|Сеара
|8
|3
|4
|1
|9 - 6
|13
|4.
|Интернасьонал Порту Алегре
|8
|3
|4
|1
|9 - 7
|13
|5.
|Флуминенсе
|7
|3
|2
|2
|6 - 5
|11
|6.
|Ботафого Рибейрао
|7
|3
|2
|2
|9 - 10
|11
|7.
|Коринтианс
|8
|3
|2
|3
|8 - 12
|11
|8.
|Атлетико Минейро
|7
|2
|4
|1
|9 - 9
|10
|9.
|Фламенго
|8
|2
|2
|4
|8 - 12
|8
|10.
|Гойяс
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|11.
|Сантос
|7
|1
|4
|2
|6 - 7
|7
|12.
|Ред Булл Брагантино
|7
|1
|4
|2
|9 - 12
|7
|13.
|Куяба
|7
|2
|0
|5
|5 - 11
|6
|14.
|Атлетико Гойяненсе
|7
|1
|3
|3
|7 - 13
|6
|15.
|Жувентуде
|7
|1
|3
|3
|6 - 12
|6
|16.
|Сан-Паулу
|7
|0
|5
|2
|6 - 9
|5
|17.
|Аваи
|7
|1
|1
|5
|4 - 11
|4
|18.
|Америка Минейро
|8
|1
|1
|6
|3 - 12
|4
|19.
|Форталеза
|6
|1
|0
|5
|8 - 13
|3
|20.
|Коритиба Парана
|7
|0
|2
|5
|7 - 16
|2
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