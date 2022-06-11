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  4. Сегунда 2021-2022

Испания: Сегунда

2021-2022

Стадион:
Жирона
 
Позже
Тенерифе
Прогнозы 109
Жирона 68.8% (75)
X 20.2% (22)
Тенерифе 11% (12)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Жирона
Ничья
Тенерифе
2.21
3.15
4.20
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Новости
Жирона
Тенерифе

История личных встреч

Жирона
Тенерифе

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 2 победы

19 матчей

42.1%
26.3%
31.6%
8 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

31.6%
31.6%
36.8%
6 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

31.6%
57.9%
10.5%
6 побед 11 ничьих 2 победы

История матчей

С
0:1
С
2:1
С
1:0
С
2:0
С
1:0
С
1:0
С
3:3
С
1:1
С
1:0
С
1:1
С
0:1
КК
0:0
С
2:0
С
0:1
С
2:2
С
3:3
С
4:2
С
0:1
С
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Жирона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стуани Кристиан 22 (5) 0.52
Бустос Науэль 11 0.26
Баэна Алехандро 5 0.12
Сайс Самуэль 3 (1) 0.07
Бернардо Эспиноса 3 0.07
Хуанпе Хуан 2 0.05
Мартинес Арнау 1 0.02
Гарсия Борха I 1 0.02
Лосано Поль 1 0.02
Буэно Сантьяго 1 0.02
Жунка Давид 1 0.02
Морено Пабло 1 0.02
Фернандес Валери 1 0.02
Кебе Ибрахима 1 0.02
Искьердо Хайро 0 0
Гарсия Алеш 0 0
Сармьенто Дарио 0 0
Мартин Иван 0 0
Артеро Рикард 0 0
Тенерифе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Элади Соррилья 11 (1) 0.26
Гальего Энрике 9 (1) 0.21
Гонсалес Марио 7 0.17
Шашуа Сэмюэл 6 (2) 0.14
Мальехо Виктор 3 0.07
Мичел Мигель 3 (1) 0.07
Корредера Алекс 2 0.05
Мартин Андрес 2 0.05
Муньос Алекс 2 0.05
Бермехо Алекс 2 0.05
Мелло Жереми 1 0.02
Дьес Рубен 1 0.02
Апе Эммануэль 1 0.02
Шипчич Никола 1 0.02
Помарес Карлос 0 0
Мур Шакелл 0 0
Сайнс Айтор 0 0
Гонсалес Серхио II 0 0

Карточки

Жирона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баэна Алехандро 15 1
Стуани Кристиан 12 0
Хуанпе Хуан 9 0
Сайс Самуэль 6 1
Бернардо Эспиноса 7 0
Гарсия Алеш 7 0
Лосано Поль 6 0
Буэно Сантьяго 5 0
Бустос Науэль 5 0
Кебе Ибрахима 5 0
Искьердо Хайро 3 1
Гарсия Борха I 3 1
Террац Рамон 4 0
Хуан Карлос Мартин 3 0
Жунка Давид 1 1
Санчес Виктор 2 0
Калавера Хорди 2 0
Фернандес Валери 2 0
Мартинес Арнау 2 0
Ортола Адриан 0 1
Морено Пабло 1 0
Уренья Оскар 1 0
Тенерифе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сайнс Айтор 14 1
Мальехо Виктор 8 1
Мичел Мигель 9 0
Гальего Энрике 8 0
Руис Карлос II 7 0
Ларреа Пабло 5 1
Мелло Жереми 5 1
Муньос Алекс 5 0
Сориано Хуан 5 0
Помарес Карлос 5 0
Бермехо Алекс 4 0
Шашуа Сэмюэл 4 0
Шипчич Никола 4 0
Гонсалес Серхио II 3 0
Элади Соррилья 3 0
Корредера Алекс 3 0
Науэль Матиас 2 0
Леон Хосе 2 0
Мур Шакелл 2 0
Дьес Рубен 2 0
Гонсалес Этьен 0 1
Гонсалес Марио 1 0
Мартин Андрес 1 0

Голы по времени матча

Забито

34
26
11 В 1-м тайме 11
23 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 8
24 Не забивали 26
2
6%
3
12%
1-15
3
9%
4
15%
16-30
6
18%
4
15%
31-45
5
15%
2
8%
46-60
9
26%
3
12%
61-75
9
26%
10
38%
76-90

Пропущено

18
19
6 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 16
1
6%
2
11%
1-15
1
6%
4
21%
16-30
4
22%
3
16%
31-45
4
22%
3
16%
46-60
5
28%
5
26%
61-75
3
17%
2
11%
76-90

Забито

20
27
9 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 11
28 Не забивали 28
1
5%
5
19%
1-15
5
25%
5
19%
16-30
3
15%
4
15%
31-45
2
10%
4
15%
46-60
3
15%
4
15%
61-75
6
30%
5
19%
76-90

Пропущено

27
18
14 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 12
7
26%
3
17%
1-15
2
7%
2
11%
16-30
5
19%
0
0%
31-45
2
7%
4
22%
46-60
2
7%
4
22%
61-75
9
33%
5
28%
76-90

Забито

54
53
20 В 1-м тайме 25
34 Во 2-м тайме 28
20 Забивали первыми 19
10 Не забивали 12
3
6%
8
15%
1-15
8
15%
9
17%
16-30
9
17%
8
15%
31-45
7
13%
6
11%
46-60
12
22%
7
13%
61-75
15
28%
15
28%
76-90

Пропущено

45
37
20 В 1-м тайме 14
25 Во 2-м тайме 23
19 Пропускали первыми 18
29 Не пропускали 28
8
18%
5
14%
1-15
3
7%
6
16%
16-30
9
20%
3
8%
31-45
6
13%
7
19%
46-60
7
16%
9
24%
61-75
12
27%
7
19%
76-90

Результаты последних матчей

Жирона
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Эйбар - Жирона 0:2 Жирона - Эйбар 0:1 Бургос - Жирона 0:0 Жирона - Мирандес 2:0
Спортинг Хихон - Жирона 2:1 Жирона - Тенерифе 0:1 Алькоркон - Жирона 0:1 Картахена - Жирона 3:0 Жирона - Реал Сосьедад-2 2:0 Сарагоса - Жирона 1:0 Жирона - Малага 1:0 Альмерия - Жирона 0:1 Жирона - УД Ибица 5:1 Лас-Пальмас - Жирона 1:3 Жирона - Реал Овьедо 2:1 Леганес - Жирона 1:1 Жирона - Эйбар 0:1 Вальядолид - Жирона 2:2 Жирона - Понферрадина 3:0 Аморебьета - Жирона 1:0
Тенерифе
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Лас-Пальмас - Тенерифе 1:2 Тенерифе - Лас-Пальмас 1:0 Тенерифе - Картахена 1:2 Эйбар - Тенерифе 2:0
Тенерифе - Малага 0:2 Жирона - Тенерифе 0:1 Луго - Тенерифе 0:2 Тенерифе - Уэска 0:0 Тенерифе - Фуэнлабрада 3:1 Реал Сосьедад-2 - Тенерифе 1:2 Тенерифе - Сарагоса 1:1 Бургос - Тенерифе 1:0 Тенерифе - Альмерия 0:1 Спортинг Хихон - Тенерифе 1:2 Тенерифе - Вальядолид 1:4 Мирандес - Тенерифе 2:1 Тенерифе - УД Ибица 2:0 Алькоркон - Тенерифе 0:2 Тенерифе - Леганес 0:0 Понферрадина - Тенерифе 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Альмерия Заявка 42 24 9 9 68 - 35 81
2. Вальядолид Заявка 42 24 9 9 71 - 43 81
3. Эйбар Заявка 42 23 11 8 61 - 45 80
4. Лас-Пальмас Заявка 42 19 13 10 57 - 47 70
5. Тенерифе Заявка 42 20 9 13 53 - 37 69
6. Жирона Заявка 42 20 8 14 57 - 42 68
7. Реал Овьедо Заявка 42 17 17 8 57 - 41 68
8. Понферрадина Заявка 42 17 12 13 57 - 55 63
9. Картахена Заявка 42 18 6 18 63 - 57 60
10. Сарагоса Заявка 42 12 20 10 39 - 46 56
11. Бургос Заявка 42 15 10 17 41 - 41 55
12. Леганес Заявка 42 13 15 14 50 - 51 54
13. Уэска Заявка 42 13 15 14 49 - 44 54
14. Мирандес Заявка 42 15 7 20 58 - 62 52
15. УД Ибица Заявка 42 12 16 14 53 - 59 52
16. Луго Заявка 42 10 20 12 46 - 52 50
17. Спортинг Хихон Заявка 42 11 13 18 43 - 48 46
18. Малага Заявка 42 11 12 19 36 - 57 45
19. Аморебьета Заявка 42 9 16 17 44 - 63 43
20. Реал Сосьедад-2 Заявка 42 10 10 22 43 - 61 40
21. Фуэнлабрада Заявка 42 6 15 21 39 - 65 33
22. Алькоркон Заявка 42 6 11 25 37 - 71 29
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эйбар Заявка 21 14 5 2 35 - 19 47
2. Альмерия Заявка 21 14 4 3 38 - 15 46
3. Вальядолид Заявка 21 14 4 3 40 - 15 46
4. Жирона Заявка 21 13 3 5 36 - 16 42
5. Лас-Пальмас Заявка 21 12 5 4 34 - 23 41
6. Реал Овьедо Заявка 21 11 8 2 38 - 19 41
7. Картахена Заявка 21 13 2 6 42 - 20 41
8. Мирандес Заявка 21 12 2 7 43 - 29 38
9. Понферрадина Заявка 21 10 7 4 37 - 25 37
10. Бургос Заявка 21 10 7 4 27 - 12 37
11. Луго Заявка 21 9 8 4 22 - 19 35
12. Тенерифе Заявка 21 9 5 7 27 - 18 32
13. Аморебьета Заявка 21 8 8 5 29 - 25 32
14. Сарагоса Заявка 21 7 10 4 16 - 15 31
15. Леганес Заявка 21 7 9 5 27 - 25 30
16. Уэска Заявка 21 7 9 5 23 - 17 30
17. УД Ибица Заявка 21 6 10 5 30 - 25 28
18. Малага Заявка 21 7 7 7 18 - 24 28
19. Спортинг Хихон Заявка 21 8 3 10 24 - 24 27
20. Фуэнлабрада Заявка 21 4 10 7 23 - 26 22
21. Реал Сосьедад-2 Заявка 21 4 4 13 19 - 32 16
22. Алькоркон Заявка 21 3 7 11 17 - 34 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тенерифе Заявка 21 11 4 6 26 - 19 37
2. Альмерия Заявка 21 10 5 6 30 - 20 35
3. Вальядолид Заявка 21 10 5 6 31 - 28 35
4. Эйбар Заявка 21 9 6 6 26 - 26 33
5. Лас-Пальмас Заявка 21 7 8 6 23 - 24 29
6. Реал Овьедо Заявка 21 6 9 6 19 - 22 27
7. Жирона Заявка 21 7 5 9 21 - 26 26
8. Понферрадина Заявка 21 7 5 9 20 - 30 26
9. Сарагоса Заявка 21 5 10 6 23 - 31 25
10. УД Ибица Заявка 21 6 6 9 23 - 34 24
11. Реал Сосьедад-2 Заявка 21 6 6 9 24 - 29 24
12. Леганес Заявка 21 6 6 9 23 - 26 24
13. Уэска Заявка 21 6 6 9 26 - 27 24
14. Спортинг Хихон Заявка 21 3 10 8 19 - 24 19
15. Картахена Заявка 21 5 4 12 21 - 37 19
16. Бургос Заявка 21 5 3 13 14 - 29 18
17. Малага Заявка 21 4 5 12 18 - 33 17
18. Луго Заявка 21 1 12 8 24 - 33 15
19. Мирандес Заявка 21 3 5 13 15 - 33 14
20. Алькоркон Заявка 21 3 4 14 20 - 37 13
21. Аморебьета Заявка 21 1 8 12 15 - 38 11
22. Фуэнлабрада Заявка 21 2 5 14 16 - 39 11
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Жирона - Тенерифе от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 июня 2022, осталось 20 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 109
    Жирона 68.8% (75)
    X 20.2% (22)
    Тенерифе 11% (12)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Жирона
    Ничья
    Тенерифе
    2.21
    3.15
    4.20
    Все Коэффициенты
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    Где смотреть матч Жирона - Тенерифе онлайн

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    Прогнозы на матч Жирона - Тенерифе

    Исход игры
    Жирона
    68.8% (75)
    Ничья
    20.2% (22)
    Тенерифе
    11% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.38% (34)
    Меньше
    67.62% (71)
    Обе команды забьют
    Да
    49.52% (52)
    Нет
    50.48% (53)
    Популярный счёт
    1:0 Жирона
    37.6% (41)
    2:1 Жирона
    23.9% (26)
    1:1 Ничья
    16.5% (18)
    1:2 Тенерифе
    6.4% (7)
    2:0 Жирона
    4.6% (5)
    0:1 Тенерифе
    2.8% (3)
    0:0 Ничья
    2.8% (3)
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