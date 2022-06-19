В первом финальном матче голов забито не было: 0:0.

—

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию ответного финального матча раунда плей-офф Испанской сегунды, в котором сыграют «Тенерифе» и «Жирона». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.