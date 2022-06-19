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Испания: Сегунда

2021-2022

Стадион:
Тенерифе
0:0
Первый тайм: 8'
Жирона
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 120
Тенерифе 73.3% (88)
X 16.7% (20)
Жирона 10% (12)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Тенерифе
Ничья
Жирона
3.44
2.88
3.47
Все Коэффициенты
1
Сориано
Хуан
21
Мур
Шакелл
12
Гонсалес
Серхио
II
4
Леон
Хосе
22
Мелло
Жереми
28
Мальехо
Виктор
6
Корредера
Алекс
16
Сайнс
Айтор
11
Бермехо
Алекс
7
Гонсалес
Марио
18
Гальего
Энрике
1
Хуан
Карлос
Мартин
22
Буэно
Сантьяго
2
Бернардо
Эспиноса
15
Хуанпе
Хуан
38
Мартинес
Арнау
12
Мартин
Иван
20
Лосано
Поль
14
Гарсия
Алеш
11
Фернандес
Валери
8
Баэна
Алехандро
7
Стуани
Кристиан
Тенерифе
4-4-2
Жирона
3-5-2

История личных встреч

Тенерифе
Жирона

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 6 побед

20 матчей

30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

10%
60%
30%
2 победы 12 ничьих 6 побед

История матчей

С
0:0
С
0:1
С
2:1
С
1:0
С
2:0
С
1:0
С
1:0
С
3:3
С
1:1
С
1:0
С
1:1
С
0:1
КК
0:0
С
2:0
С
0:1
С
2:2
С
3:3
С
4:2
С
0:1
С
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Тенерифе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Элади Соррилья 11 (1) 0.26
Гальего Энрике 9 (1) 0.21
Гонсалес Марио 7 0.16
Шашуа Сэмюэл 6 (2) 0.14
Мальехо Виктор 3 0.07
Мичел Мигель 3 (1) 0.07
Корредера Алекс 2 0.05
Мартин Андрес 2 0.05
Муньос Алекс 2 0.05
Бермехо Алекс 2 0.05
Мелло Жереми 1 0.02
Дьес Рубен 1 0.02
Апе Эммануэль 1 0.02
Шипчич Никола 1 0.02
Помарес Карлос 0 0
Мур Шакелл 0 0
Сайнс Айтор 0 0
Гонсалес Серхио II 0 0
Жирона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стуани Кристиан 22 (5) 0.51
Бустос Науэль 11 0.26
Баэна Алехандро 5 0.12
Сайс Самуэль 3 (1) 0.07
Бернардо Эспиноса 3 0.07
Хуанпе Хуан 2 0.05
Мартинес Арнау 1 0.02
Гарсия Борха I 1 0.02
Лосано Поль 1 0.02
Буэно Сантьяго 1 0.02
Жунка Давид 1 0.02
Морено Пабло 1 0.02
Фернандес Валери 1 0.02
Кебе Ибрахима 1 0.02
Искьердо Хайро 0 0
Гарсия Алеш 0 0
Сармьенто Дарио 0 0
Мартин Иван 0 0
Артеро Рикард 0 0

Карточки

Тенерифе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сайнс Айтор 14 1
Мальехо Виктор 8 1
Мичел Мигель 9 0
Гальего Энрике 8 0
Руис Карлос II 7 0
Ларреа Пабло 5 1
Мелло Жереми 5 1
Муньос Алекс 5 0
Сориано Хуан 5 0
Помарес Карлос 5 0
Элади Соррилья 4 0
Бермехо Алекс 4 0
Шашуа Сэмюэл 4 0
Шипчич Никола 4 0
Гонсалес Серхио II 3 0
Корредера Алекс 3 0
Науэль Матиас 2 0
Леон Хосе 2 0
Мур Шакелл 2 0
Мартин Андрес 2 0
Дьес Рубен 2 0
Гонсалес Этьен 0 1
Гонсалес Марио 1 0
Жирона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баэна Алехандро 16 1
Стуани Кристиан 12 0
Хуанпе Хуан 9 0
Сайс Самуэль 6 1
Бернардо Эспиноса 7 0
Лосано Поль 7 0
Гарсия Алеш 7 0
Буэно Сантьяго 5 0
Бустос Науэль 5 0
Кебе Ибрахима 5 0
Искьердо Хайро 3 1
Гарсия Борха I 3 1
Террац Рамон 4 0
Хуан Карлос Мартин 3 0
Жунка Давид 1 1
Санчес Виктор 2 0
Калавера Хорди 2 0
Фернандес Валери 2 0
Мартинес Арнау 2 0
Ортола Адриан 0 1
Морено Пабло 1 0
Уренья Оскар 1 0

Голы по времени матча

Забито

27
20
14 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 8
29 Не забивали 29
5
19%
1
5%
1-15
5
19%
5
25%
16-30
4
15%
3
15%
31-45
4
15%
2
10%
46-60
4
15%
3
15%
61-75
5
19%
6
30%
76-90

Пропущено

18
27
5 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 16
3
17%
7
26%
1-15
2
11%
2
7%
16-30
0
0%
5
19%
31-45
4
22%
2
7%
46-60
4
22%
2
7%
61-75
5
28%
9
33%
76-90

Забито

26
34
11 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 23
8 Забивали первыми 12
27 Не забивали 25
3
12%
2
6%
1-15
4
15%
3
9%
16-30
4
15%
6
18%
31-45
2
8%
5
15%
46-60
3
12%
9
26%
61-75
10
38%
9
26%
76-90

Пропущено

19
18
9 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 13
2
11%
1
6%
1-15
4
21%
1
6%
16-30
3
16%
4
22%
31-45
3
16%
4
22%
46-60
5
26%
5
28%
61-75
2
11%
3
17%
76-90

Забито

53
54
25 В 1-м тайме 20
28 Во 2-м тайме 34
19 Забивали первыми 20
13 Не забивали 11
8
15%
3
6%
1-15
9
17%
8
15%
16-30
8
15%
9
17%
31-45
6
11%
7
13%
46-60
7
13%
12
22%
61-75
15
28%
15
28%
76-90

Пропущено

37
45
14 В 1-м тайме 20
23 Во 2-м тайме 25
18 Пропускали первыми 19
28 Не пропускали 29
5
14%
8
18%
1-15
6
16%
3
7%
16-30
3
8%
9
20%
31-45
7
19%
6
13%
46-60
9
24%
7
16%
61-75
7
19%
12
27%
76-90

Результаты последних матчей

Тенерифе
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Жирона - Тенерифе 0:0 Лас-Пальмас - Тенерифе 1:2 Тенерифе - Лас-Пальмас 1:0 Тенерифе - Картахена 1:2
Эйбар - Тенерифе 2:0 Тенерифе - Малага 0:2 Жирона - Тенерифе 0:1 Луго - Тенерифе 0:2 Тенерифе - Уэска 0:0 Тенерифе - Фуэнлабрада 3:1 Реал Сосьедад-2 - Тенерифе 1:2 Тенерифе - Сарагоса 1:1 Бургос - Тенерифе 1:0 Тенерифе - Альмерия 0:1 Спортинг Хихон - Тенерифе 1:2 Тенерифе - Вальядолид 1:4 Мирандес - Тенерифе 2:1 Тенерифе - УД Ибица 2:0 Алькоркон - Тенерифе 0:2 Тенерифе - Леганес 0:0
Жирона
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Жирона - Тенерифе 0:0 Эйбар - Жирона 0:2 Жирона - Эйбар 0:1 Бургос - Жирона 0:0
Жирона - Мирандес 2:0 Спортинг Хихон - Жирона 2:1 Жирона - Тенерифе 0:1 Алькоркон - Жирона 0:1 Картахена - Жирона 3:0 Жирона - Реал Сосьедад-2 2:0 Сарагоса - Жирона 1:0 Жирона - Малага 1:0 Альмерия - Жирона 0:1 Жирона - УД Ибица 5:1 Лас-Пальмас - Жирона 1:3 Жирона - Реал Овьедо 2:1 Леганес - Жирона 1:1 Жирона - Эйбар 0:1 Вальядолид - Жирона 2:2 Жирона - Понферрадина 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Альмерия Заявка 42 24 9 9 68 - 35 81
2. Вальядолид Заявка 42 24 9 9 71 - 43 81
3. Эйбар Заявка 42 23 11 8 61 - 45 80
4. Тенерифе 0:0 Заявка 44 20 11 13 53 - 37 71
5. Жирона 0:0 Заявка 44 20 10 14 57 - 42 70
6. Лас-Пальмас Заявка 42 19 13 10 57 - 47 70
7. Реал Овьедо Заявка 42 17 17 8 57 - 41 68
8. Понферрадина Заявка 42 17 12 13 57 - 55 63
9. Картахена Заявка 42 18 6 18 63 - 57 60
10. Сарагоса Заявка 42 12 20 10 39 - 46 56
11. Бургос Заявка 42 15 10 17 41 - 41 55
12. Леганес Заявка 42 13 15 14 50 - 51 54
13. Уэска Заявка 42 13 15 14 49 - 44 54
14. Мирандес Заявка 42 15 7 20 58 - 62 52
15. УД Ибица Заявка 42 12 16 14 53 - 59 52
16. Луго Заявка 42 10 20 12 46 - 52 50
17. Спортинг Хихон Заявка 42 11 13 18 43 - 48 46
18. Малага Заявка 42 11 12 19 36 - 57 45
19. Аморебьета Заявка 42 9 16 17 44 - 63 43
20. Реал Сосьедад-2 Заявка 42 10 10 22 43 - 61 40
21. Фуэнлабрада Заявка 42 6 15 21 39 - 65 33
22. Алькоркон Заявка 42 6 11 25 37 - 71 29
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эйбар Заявка 21 14 5 2 35 - 19 47
2. Альмерия Заявка 21 14 4 3 38 - 15 46
3. Вальядолид Заявка 21 14 4 3 40 - 15 46
4. Жирона 0:0 Заявка 22 13 4 5 36 - 16 43
5. Лас-Пальмас Заявка 21 12 5 4 34 - 23 41
6. Реал Овьедо Заявка 21 11 8 2 38 - 19 41
7. Картахена Заявка 21 13 2 6 42 - 20 41
8. Мирандес Заявка 21 12 2 7 43 - 29 38
9. Понферрадина Заявка 21 10 7 4 37 - 25 37
10. Бургос Заявка 21 10 7 4 27 - 12 37
11. Луго Заявка 21 9 8 4 22 - 19 35
12. Тенерифе 0:0 Заявка 22 9 6 7 27 - 18 33
13. Аморебьета Заявка 21 8 8 5 29 - 25 32
14. Сарагоса Заявка 21 7 10 4 16 - 15 31
15. Леганес Заявка 21 7 9 5 27 - 25 30
16. Уэска Заявка 21 7 9 5 23 - 17 30
17. УД Ибица Заявка 21 6 10 5 30 - 25 28
18. Малага Заявка 21 7 7 7 18 - 24 28
19. Спортинг Хихон Заявка 21 8 3 10 24 - 24 27
20. Фуэнлабрада Заявка 21 4 10 7 23 - 26 22
21. Реал Сосьедад-2 Заявка 21 4 4 13 19 - 32 16
22. Алькоркон Заявка 21 3 7 11 17 - 34 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тенерифе 0:0 Заявка 22 11 5 6 26 - 19 38
2. Альмерия Заявка 21 10 5 6 30 - 20 35
3. Вальядолид Заявка 21 10 5 6 31 - 28 35
4. Эйбар Заявка 21 9 6 6 26 - 26 33
5. Лас-Пальмас Заявка 21 7 8 6 23 - 24 29
6. Жирона 0:0 Заявка 22 7 6 9 21 - 26 27
7. Реал Овьедо Заявка 21 6 9 6 19 - 22 27
8. Понферрадина Заявка 21 7 5 9 20 - 30 26
9. Сарагоса Заявка 21 5 10 6 23 - 31 25
10. УД Ибица Заявка 21 6 6 9 23 - 34 24
11. Реал Сосьедад-2 Заявка 21 6 6 9 24 - 29 24
12. Леганес Заявка 21 6 6 9 23 - 26 24
13. Уэска Заявка 21 6 6 9 26 - 27 24
14. Спортинг Хихон Заявка 21 3 10 8 19 - 24 19
15. Картахена Заявка 21 5 4 12 21 - 37 19
16. Бургос Заявка 21 5 3 13 14 - 29 18
17. Малага Заявка 21 4 5 12 18 - 33 17
18. Луго Заявка 21 1 12 8 24 - 33 15
19. Мирандес Заявка 21 3 5 13 15 - 33 14
20. Алькоркон Заявка 21 3 4 14 20 - 37 13
21. Аморебьета Заявка 21 1 8 12 15 - 38 11
22. Фуэнлабрада Заявка 21 2 5 14 16 - 39 11
  • Первый тайм
  • 9'
    Удары Баэны с четырнадцати метров и Фернандеса с двадцати соперники заблокировали.
  • 8'
    Подачу Мальехо справа в штрафную площадь заблокировал Лосано.
  • 7'
    Баэна с двадцати трёх метров пробил немного правее ворот.
  • Фол, нарушение
    6'
    Марио Гонсалес у чужой штрафной площади сыграл рукой.
  • 5'
    Хуанпе не позволил Бермехо убежать в контратаку по левому флангу. Хуан выбил мяч в аут.
  • Угловой
    4'
    Алеш Гарсия от углового флага навесил к воротам, откуда хозяева мяч вынесли.
  • Фол, нарушение
    3'
    Мур в центре поля сбил Фернандеса.
  • 2'
    "Тенерифе" играет в белых футболках и синих трусах, "Жирона" - в жёлтой форме с чёрным верхом.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Элиодоро Родригес Лопес"!
  • До матча
  • В первом финальном матче голов забито не было: 0:0.
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию ответного финального матча раунда плей-офф Испанской сегунды, в котором сыграют «Тенерифе» и «Жирона». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
Прогнозы 120
Тенерифе 73.3% (88)
X 16.7% (20)
Жирона 10% (12)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Тенерифе
Ничья
Жирона
3.44
2.88
3.47
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Тенерифе 0:0 Жирона онлайн

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Прогнозы на матч Тенерифе 0:0 Жирона

Исход игры
Тенерифе
73.8% (90)
Ничья
16.4% (20)
Жирона
9.8% (12)
Тотал 2.5
Больше
35.45% (39)
Меньше
64.55% (71)
Обе команды забьют
Да
49.09% (54)
Нет
50.91% (56)
Популярный счёт
1:0 Тенерифе
39.3% (48)
2:1 Тенерифе
25.4% (31)
1:1 Ничья
12.3% (15)
1:2 Жирона
5.7% (7)
0:0 Ничья
2.5% (3)
0:1 Жирона
1.6% (2)
2:0 Тенерифе
1.6% (2)
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