Стадион: Элиодоро Родригес Лопес
0'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
21
Мур
Шакелл
22
Мелло
Жереми
16
Сайнс
Айтор
15
Хуанпе
Хуан
12
Мартин
Иван
20
Лосано
Поль
14
Гарсия
Алеш
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Мур ШакеллЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Мелло ЖеремиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Сайнс АйторПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Руис КарлосЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Дьес РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Мичел МигельПолузащитник
- Нападающий
-
10 Шашуа СэмюэлНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Рамис Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Хуанпе ХуанЗащитник
- Полузащитник
-
12 Мартин ИванПолузащитник
-
20 Лосано ПольПолузащитник
-
14 Гарсия АлешПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Жунка ДавидЗащитник
-
21 Террац РамонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Сайс СамуэльПолузащитник
-
34 Сала АлексПолузащитник
-
35 Виктор ПоПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Морено ПаблоНападающий
- Нападающий
-
32 Уренья ОскарНападающий
-
Главный тренер: Хосе Мигель Гонсалес
История личных встреч
Тенерифе
Жирона
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 6 побед
20 матчей
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
10%
60%
30%
2 победы 12 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Тенерифе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Элади Соррилья
|11 (1)
|0.26
|Гальего Энрике
|9 (1)
|0.21
|Гонсалес Марио
|7
|0.16
|Шашуа Сэмюэл
|6 (2)
|0.14
|Мальехо Виктор
|3
|0.07
|Мичел Мигель
|3 (1)
|0.07
|Корредера Алекс
|2
|0.05
|Мартин Андрес
|2
|0.05
|Муньос Алекс
|2
|0.05
|Бермехо Алекс
|2
|0.05
|Мелло Жереми
|1
|0.02
|Дьес Рубен
|1
|0.02
|Апе Эммануэль
|1
|0.02
|Шипчич Никола
|1
|0.02
|Помарес Карлос
|0
|0
|Мур Шакелл
|0
|0
|Сайнс Айтор
|0
|0
|Гонсалес Серхио II
|0
|0
Жирона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стуани Кристиан
|22 (5)
|0.51
|Бустос Науэль
|11
|0.26
|Баэна Алехандро
|5
|0.12
|Сайс Самуэль
|3 (1)
|0.07
|Бернардо Эспиноса
|3
|0.07
|Хуанпе Хуан
|2
|0.05
|Мартинес Арнау
|1
|0.02
|Гарсия Борха I
|1
|0.02
|Лосано Поль
|1
|0.02
|Буэно Сантьяго
|1
|0.02
|Жунка Давид
|1
|0.02
|Морено Пабло
|1
|0.02
|Фернандес Валери
|1
|0.02
|Кебе Ибрахима
|1
|0.02
|Искьердо Хайро
|0
|0
|Гарсия Алеш
|0
|0
|Сармьенто Дарио
|0
|0
|Мартин Иван
|0
|0
|Артеро Рикард
|0
|0
Карточки
Тенерифе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сайнс Айтор
|14
|1
|Мальехо Виктор
|8
|1
|Мичел Мигель
|9
|0
|Гальего Энрике
|8
|0
|Руис Карлос II
|7
|0
|Ларреа Пабло
|5
|1
|Мелло Жереми
|5
|1
|Муньос Алекс
|5
|0
|Сориано Хуан
|5
|0
|Помарес Карлос
|5
|0
|Элади Соррилья
|4
|0
|Бермехо Алекс
|4
|0
|Шашуа Сэмюэл
|4
|0
|Шипчич Никола
|4
|0
|Гонсалес Серхио II
|3
|0
|Корредера Алекс
|3
|0
|Науэль Матиас
|2
|0
|Леон Хосе
|2
|0
|Мур Шакелл
|2
|0
|Мартин Андрес
|2
|0
|Дьес Рубен
|2
|0
|Гонсалес Этьен
|0
|1
|Гонсалес Марио
|1
|0
Жирона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баэна Алехандро
|16
|1
|Стуани Кристиан
|12
|0
|Хуанпе Хуан
|9
|0
|Сайс Самуэль
|6
|1
|Бернардо Эспиноса
|7
|0
|Лосано Поль
|7
|0
|Гарсия Алеш
|7
|0
|Буэно Сантьяго
|5
|0
|Бустос Науэль
|5
|0
|Кебе Ибрахима
|5
|0
|Искьердо Хайро
|3
|1
|Гарсия Борха I
|3
|1
|Террац Рамон
|4
|0
|Хуан Карлос Мартин
|3
|0
|Жунка Давид
|1
|1
|Санчес Виктор
|2
|0
|Калавера Хорди
|2
|0
|Фернандес Валери
|2
|0
|Мартинес Арнау
|2
|0
|Ортола Адриан
|0
|1
|Морено Пабло
|1
|0
|Уренья Оскар
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
27
20
14 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 8
29 Не забивали 29
5
19%
1
5%
1-15
5
19%
5
25%
16-30
4
15%
3
15%
31-45
4
15%
2
10%
46-60
4
15%
3
15%
61-75
5
19%
6
30%
76-90
Пропущено
18
27
5 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 16
3
17%
7
26%
1-15
2
11%
2
7%
16-30
0
0%
5
19%
31-45
4
22%
2
7%
46-60
4
22%
2
7%
61-75
5
28%
9
33%
76-90
Забито
26
34
11 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 23
8 Забивали первыми 12
27 Не забивали 25
3
12%
2
6%
1-15
4
15%
3
9%
16-30
4
15%
6
18%
31-45
2
8%
5
15%
46-60
3
12%
9
26%
61-75
10
38%
9
26%
76-90
Пропущено
19
18
9 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 13
2
11%
1
6%
1-15
4
21%
1
6%
16-30
3
16%
4
22%
31-45
3
16%
4
22%
46-60
5
26%
5
28%
61-75
2
11%
3
17%
76-90
Забито
53
54
25 В 1-м тайме 20
28 Во 2-м тайме 34
19 Забивали первыми 20
13 Не забивали 11
8
15%
3
6%
1-15
9
17%
8
15%
16-30
8
15%
9
17%
31-45
6
11%
7
13%
46-60
7
13%
12
22%
61-75
15
28%
15
28%
76-90
Пропущено
37
45
14 В 1-м тайме 20
23 Во 2-м тайме 25
18 Пропускали первыми 19
28 Не пропускали 29
5
14%
8
18%
1-15
6
16%
3
7%
16-30
3
8%
9
20%
31-45
7
19%
6
13%
46-60
9
24%
7
16%
61-75
7
19%
12
27%
76-90
Результаты последних матчей
Тенерифе
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Жирона - Тенерифе 0:0 Лас-Пальмас - Тенерифе 1:2 Тенерифе - Лас-Пальмас 1:0 Тенерифе - Картахена 1:2
Эйбар - Тенерифе 2:0 Тенерифе - Малага 0:2 Жирона - Тенерифе 0:1 Луго - Тенерифе 0:2 Тенерифе - Уэска 0:0 Тенерифе - Фуэнлабрада 3:1 Реал Сосьедад-2 - Тенерифе 1:2 Тенерифе - Сарагоса 1:1 Бургос - Тенерифе 1:0 Тенерифе - Альмерия 0:1 Спортинг Хихон - Тенерифе 1:2 Тенерифе - Вальядолид 1:4 Мирандес - Тенерифе 2:1 Тенерифе - УД Ибица 2:0 Алькоркон - Тенерифе 0:2 Тенерифе - Леганес 0:0
Жирона
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Жирона - Тенерифе 0:0 Эйбар - Жирона 0:2 Жирона - Эйбар 0:1 Бургос - Жирона 0:0
Жирона - Мирандес 2:0 Спортинг Хихон - Жирона 2:1 Жирона - Тенерифе 0:1 Алькоркон - Жирона 0:1 Картахена - Жирона 3:0 Жирона - Реал Сосьедад-2 2:0 Сарагоса - Жирона 1:0 Жирона - Малага 1:0 Альмерия - Жирона 0:1 Жирона - УД Ибица 5:1 Лас-Пальмас - Жирона 1:3 Жирона - Реал Овьедо 2:1 Леганес - Жирона 1:1 Жирона - Эйбар 0:1 Вальядолид - Жирона 2:2 Жирона - Понферрадина 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Альмерия
|Заявка
|42
|24
|9
|9
|68 - 35
|81
|2.
|Вальядолид
|Заявка
|42
|24
|9
|9
|71 - 43
|81
|3.
|Эйбар
|Заявка
|42
|23
|11
|8
|61 - 45
|80
|4.
|Тенерифе
|0:0 Заявка
|44
|20
|11
|13
|53 - 37
|71
|5.
|Жирона
|0:0 Заявка
|44
|20
|10
|14
|57 - 42
|70
|6.
|Лас-Пальмас
|Заявка
|42
|19
|13
|10
|57 - 47
|70
|7.
|Реал Овьедо
|Заявка
|42
|17
|17
|8
|57 - 41
|68
|8.
|Понферрадина
|Заявка
|42
|17
|12
|13
|57 - 55
|63
|9.
|Картахена
|Заявка
|42
|18
|6
|18
|63 - 57
|60
|10.
|Сарагоса
|Заявка
|42
|12
|20
|10
|39 - 46
|56
|11.
|Бургос
|Заявка
|42
|15
|10
|17
|41 - 41
|55
|12.
|Леганес
|Заявка
|42
|13
|15
|14
|50 - 51
|54
|13.
|Уэска
|Заявка
|42
|13
|15
|14
|49 - 44
|54
|14.
|Мирандес
|Заявка
|42
|15
|7
|20
|58 - 62
|52
|15.
|УД Ибица
|Заявка
|42
|12
|16
|14
|53 - 59
|52
|16.
|Луго
|Заявка
|42
|10
|20
|12
|46 - 52
|50
|17.
|Спортинг Хихон
|Заявка
|42
|11
|13
|18
|43 - 48
|46
|18.
|Малага
|Заявка
|42
|11
|12
|19
|36 - 57
|45
|19.
|Аморебьета
|Заявка
|42
|9
|16
|17
|44 - 63
|43
|20.
|Реал Сосьедад-2
|Заявка
|42
|10
|10
|22
|43 - 61
|40
|21.
|Фуэнлабрада
|Заявка
|42
|6
|15
|21
|39 - 65
|33
|22.
|Алькоркон
|Заявка
|42
|6
|11
|25
|37 - 71
|29
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эйбар
|Заявка
|21
|14
|5
|2
|35 - 19
|47
|2.
|Альмерия
|Заявка
|21
|14
|4
|3
|38 - 15
|46
|3.
|Вальядолид
|Заявка
|21
|14
|4
|3
|40 - 15
|46
|4.
|Жирона
|0:0 Заявка
|22
|13
|4
|5
|36 - 16
|43
|5.
|Лас-Пальмас
|Заявка
|21
|12
|5
|4
|34 - 23
|41
|6.
|Реал Овьедо
|Заявка
|21
|11
|8
|2
|38 - 19
|41
|7.
|Картахена
|Заявка
|21
|13
|2
|6
|42 - 20
|41
|8.
|Мирандес
|Заявка
|21
|12
|2
|7
|43 - 29
|38
|9.
|Понферрадина
|Заявка
|21
|10
|7
|4
|37 - 25
|37
|10.
|Бургос
|Заявка
|21
|10
|7
|4
|27 - 12
|37
|11.
|Луго
|Заявка
|21
|9
|8
|4
|22 - 19
|35
|12.
|Тенерифе
|0:0 Заявка
|22
|9
|6
|7
|27 - 18
|33
|13.
|Аморебьета
|Заявка
|21
|8
|8
|5
|29 - 25
|32
|14.
|Сарагоса
|Заявка
|21
|7
|10
|4
|16 - 15
|31
|15.
|Леганес
|Заявка
|21
|7
|9
|5
|27 - 25
|30
|16.
|Уэска
|Заявка
|21
|7
|9
|5
|23 - 17
|30
|17.
|УД Ибица
|Заявка
|21
|6
|10
|5
|30 - 25
|28
|18.
|Малага
|Заявка
|21
|7
|7
|7
|18 - 24
|28
|19.
|Спортинг Хихон
|Заявка
|21
|8
|3
|10
|24 - 24
|27
|20.
|Фуэнлабрада
|Заявка
|21
|4
|10
|7
|23 - 26
|22
|21.
|Реал Сосьедад-2
|Заявка
|21
|4
|4
|13
|19 - 32
|16
|22.
|Алькоркон
|Заявка
|21
|3
|7
|11
|17 - 34
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тенерифе
|0:0 Заявка
|22
|11
|5
|6
|26 - 19
|38
|2.
|Альмерия
|Заявка
|21
|10
|5
|6
|30 - 20
|35
|3.
|Вальядолид
|Заявка
|21
|10
|5
|6
|31 - 28
|35
|4.
|Эйбар
|Заявка
|21
|9
|6
|6
|26 - 26
|33
|5.
|Лас-Пальмас
|Заявка
|21
|7
|8
|6
|23 - 24
|29
|6.
|Жирона
|0:0 Заявка
|22
|7
|6
|9
|21 - 26
|27
|7.
|Реал Овьедо
|Заявка
|21
|6
|9
|6
|19 - 22
|27
|8.
|Понферрадина
|Заявка
|21
|7
|5
|9
|20 - 30
|26
|9.
|Сарагоса
|Заявка
|21
|5
|10
|6
|23 - 31
|25
|10.
|УД Ибица
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|23 - 34
|24
|11.
|Реал Сосьедад-2
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|24 - 29
|24
|12.
|Леганес
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|23 - 26
|24
|13.
|Уэска
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|26 - 27
|24
|14.
|Спортинг Хихон
|Заявка
|21
|3
|10
|8
|19 - 24
|19
|15.
|Картахена
|Заявка
|21
|5
|4
|12
|21 - 37
|19
|16.
|Бургос
|Заявка
|21
|5
|3
|13
|14 - 29
|18
|17.
|Малага
|Заявка
|21
|4
|5
|12
|18 - 33
|17
|18.
|Луго
|Заявка
|21
|1
|12
|8
|24 - 33
|15
|19.
|Мирандес
|Заявка
|21
|3
|5
|13
|15 - 33
|14
|20.
|Алькоркон
|Заявка
|21
|3
|4
|14
|20 - 37
|13
|21.
|Аморебьета
|Заявка
|21
|1
|8
|12
|15 - 38
|11
|22.
|Фуэнлабрада
|Заявка
|21
|2
|5
|14
|16 - 39
|11
Прогнозы на матч Тенерифе 0:0 Жирона
Исход игры
Тенерифе
73.8% (90)
Ничья
16.4% (20)
Жирона
9.8% (12)
Тотал 2.5
Больше
35.45% (39)
Меньше
64.55% (71)
Обе команды забьют
Да
49.09% (54)
Нет
50.91% (56)
Популярный счёт
1:0 Тенерифе
39.3% (48)
2:1 Тенерифе
25.4% (31)
1:1 Ничья
12.3% (15)
1:2 Жирона
5.7% (7)
0:0 Ничья
2.5% (3)
0:1 Жирона
1.6% (2)
2:0 Тенерифе
1.6% (2)
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