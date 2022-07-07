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Китай: Суперлига

2022

Стадион:
Шанхай Шеньхуа
1:0
Конец матча
Хэбей Форчун
0'
31' Желтая карточка
Haoyang Bi
54' Желтая карточка
Yunqiu Li
1:0
56' Гол
Jianrong Zhu
90' Желтая карточка
Чжу Чэньцзе
90' Желтая карточка
Синьли Пэн
90'+5

Ход матча

31'
 
Haoyang Bi
39'
 
Wei Liao
Haoyang Bi
46'
 
Yunan Gao
Yixuan Yang
46'
 
Ziye Zhao
Chenyu Yang
46'
Jianrong Zhu
Н'Думбу Александр
 
54'
Yunqiu Li
 
56'
Jianrong Zhu
1:0
59'
Qinhan Sun
Yunqiu Li
 
65'
 
Wei Zhang2
Xintao Song
65'
 
Huaze Gao
Hongwei Sun
74'
Минцзянь Чжао
Denny Wang
 
78'
Боланьос Миллер
Jianrong Zhu
 
90'
Чжу Чэньцзе
 
90'
Синьли Пэн
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 2
  • 8 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 16
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 70 Владение мячом, % 30

Владение мячом

1
Zhen
Ma
18
Denny
Wang
4
Shenglong
Jiang
5
Чжу
Чэньцзе
16
Yunqiu
Li
25
Синьли
Пэн
37
Shilin
Sun
7
Н'Думбу
Александр
28
Цао
Юньдин
17
Бассогог
Кристиан
36
Ruofan
Liu
30
Yaxiong
Bao
14
Yunhua
Chen
29
Chenyu
Yang
31
Hongwei
Sun
43
Runnan
Liu
16
Liu
Jing
33
Yixuan
Yang
17
Xintao
Song
24
Yu
Zhang
27
Haoyang
Bi
22
Ren
Wei
Шанхай Шеньхуа
4-4-2
Хэбей Форчун
5-4-1

История личных встреч

Шанхай Шеньхуа
Хэбей Форчун

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

13 матчей

46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

С
1:3
С
0:0
С
1:1
С
0:1
С
4:1
С
2:1
С
1:2
С
4:1
С
4:2
С
3:2
С
4:2
С
2:2
С
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Шанхай Шеньхуа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jianrong Zhu 5 0.56
Цао Юньдин 2 0.22
Чжу Чэньцзе 2 (2) 0.22
Бассогог Кристиан 1 0.11
Jinhao Bi 1 0.11
Haijian Wang 1 0.11
Н'Думбу Александр 1 0.11
Xu Yang I 1 0.11
Синьли Пэн 1 (1) 0.11
Jiajun Bai 0 0
Shenglong Jiang 0 0
Хэбей Форчун
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Wei Zhang2 5 (1) 0.56
Lin Cui 0 0
Tianyuan Xu 0 0
Xuchen Yao 0 0

Карточки

Шанхай Шеньхуа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Haijian Wang 4 0
Sheng Qin 2 0
Yunqiu Li 2 0
У Си 2 0
Чжу Чэньцзе 2 0
Zhen Ma 2 0
Н'Думбу Александр 1 0
Baojie Zhu 1 0
Синьли Пэн 1 0
Jianrong Zhu 1 0
Denny Wang 1 0
Хэбей Форчун
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Wei Zhang2 1 1
Ximing Pan 2 0
Tianyuan Xu 2 0
Хайфэн Дин 1 0
Lin Cui 1 0
Yaxiong Bao 1 0
Ziye Zhao 1 0
Haoyang Bi 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
2
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 0
4 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
2
100%
46-60
4
50%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

2
11
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 5
1
50%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
50%
3
27%
76-90

Забито

7
3
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
0
0%
1
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
2
67%
76-90

Пропущено

6
10
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
1
17%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
33%
2
20%
46-60
1
17%
2
20%
61-75
2
33%
3
30%
76-90

Забито

15
5
3 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 1
0 Не забивали 5
0
0%
1
20%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
4
27%
2
40%
46-60
5
33%
0
0%
61-75
3
20%
2
40%
76-90

Пропущено

8
21
2 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 9
1
13%
2
10%
1-15
1
13%
3
14%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
2
25%
3
14%
46-60
1
13%
4
19%
61-75
3
38%
6
29%
76-90

Результаты последних матчей

Шанхай Шеньхуа
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Ухань Три Таунс - Шанхай Шеньхуа 4:2 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Шанхай Шеньхуа - Ухань Цзалл 2:0
Хэбей Форчун - Шанхай Шеньхуа 1:3 Шанхай Шеньхуа - Ухань Три Таунс 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шанхай СИПГ 2:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 3:0 Чуньцинь Лифан - Шанхай Шеньхуа 0:0 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 1:1 Циндао Хайню - Шанхай Шеньхуа 0:1 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 2:0 Шанхай Шеньхуа - Чуньцинь Лифан 4:1 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Циндао Хайню 3:0 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шанхай СИПГ 1:5 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 0:0 Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 1:0
Хэбей Форчун
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Шанхай СИПГ - Хэбей Форчун 2:1 Хэбей Форчун - Ухань Цзалл 2:1 Ухань Три Таунс - Хэбей Форчун 5:0 Гуанчжоу Эвергранд - Хэбей Форчун 1:0
Хэбей Форчун - Шанхай Шеньхуа 1:3 Хэбей Форчун - Шанхай СИПГ 0:2 Ухань Цзалл - Хэбей Форчун 2:1 Хэбей Форчун - Ухань Три Таунс 0:4 Гуанчжоу Фули - Хэбей Форчун 2:1 Хэбей Форчун - Шэньчжэнь 0:1 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Шаньдун Тайшань - Хэбей Форчун 2:0 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Фули 1:1 Шэньчжэнь - Хэбей Форчун 3:0 Гуанчжоу Эвергранд - Хэбей Форчун 1:1 Хэбей Форчун - Шаньдун Тайшань 0:5 Хэбей Форчун - Шэньси Атлетик 0:1 Ухань Цзалл - Хэбей Форчун 1:1 Хэбей Форчун - Шанхай СИПГ 1:0 Чанчунь Ятай - Хэбей Форчун 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 8 7 1 0 27 - 6 22
2. Шаньдун Тайшань 9 7 0 2 16 - 7 21
3. Хэнань Цзянье 9 6 2 1 17 - 7 20
4. Шанхай Шеньхуа 9 6 2 1 15 - 8 20
5. Бэйцзин Гоань 9 4 4 1 14 - 9 16
6. Мэйчжоу Хакка 9 3 5 1 11 - 7 14
7. Шанхай СИПГ 8 4 1 3 9 - 8 13
8. Шэньчжэнь 9 4 1 4 13 - 14 13
9. Ухань Цзалл 8 4 0 4 9 - 11 12
10. Чжэцзян Профессионал 9 3 3 3 11 - 9 12
11. Тянцзинь Тэда 8 3 2 3 10 - 9 11
12. Чанчунь Ятай 9 2 5 2 12 - 12 11
13. Далянь Ифан 9 2 4 3 11 - 13 10
14. Шицзячжуан 9 1 4 4 7 - 13 7
15. Ченду Беттер Сити 8 0 6 2 6 - 9 6
16. Гуанчжоу Эвергранд 8 1 0 7 4 - 15 3
17. Хэбей Форчун 9 1 0 8 5 - 21 3
18. Гуанчжоу Фули 9 0 0 9 5 - 24 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шаньдун Тайшань 5 5 0 0 12 - 0 15
2. Шанхай Шеньхуа 5 4 1 0 8 - 2 13
3. Ухань Три Таунс 4 4 0 0 17 - 3 12
4. Хэнань Цзянье 4 3 1 0 11 - 5 10
5. Бэйцзин Гоань 5 2 2 1 6 - 3 8
6. Мэйчжоу Хакка 4 2 2 0 8 - 4 8
7. Чжэцзян Профессионал 4 2 1 1 4 - 1 7
8. Шанхай СИПГ 4 2 1 1 4 - 3 7
9. Шэньчжэнь 4 2 0 2 6 - 5 6
10. Ухань Цзалл 4 2 0 2 6 - 7 6
11. Чанчунь Ятай 5 1 3 1 7 - 5 6
12. Далянь Ифан 4 1 2 1 5 - 5 5
13. Тянцзинь Тэда 4 1 1 2 4 - 5 4
14. Гуанчжоу Эвергранд 4 1 0 3 2 - 4 3
15. Хэбей Форчун 4 1 0 3 3 - 10 3
16. Шицзячжуан 5 0 3 2 3 - 6 3
17. Ченду Беттер Сити 4 0 3 1 5 - 6 3
18. Гуанчжоу Фули 5 0 0 5 3 - 14 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 4 3 1 0 10 - 3 10
2. Хэнань Цзянье 5 3 1 1 6 - 2 10
3. Бэйцзин Гоань 4 2 2 0 8 - 6 8
4. Тянцзинь Тэда 4 2 1 1 6 - 4 7
5. Шанхай Шеньхуа 4 2 1 1 7 - 6 7
6. Шэньчжэнь 5 2 1 2 7 - 9 7
7. Шанхай СИПГ 4 2 0 2 5 - 5 6
8. Ухань Цзалл 4 2 0 2 3 - 4 6
9. Шаньдун Тайшань 4 2 0 2 4 - 7 6
10. Мэйчжоу Хакка 5 1 3 1 3 - 3 6
11. Чжэцзян Профессионал 5 1 2 2 7 - 8 5
12. Чанчунь Ятай 4 1 2 1 5 - 7 5
13. Далянь Ифан 5 1 2 2 6 - 8 5
14. Шицзячжуан 4 1 1 2 4 - 7 4
15. Ченду Беттер Сити 4 0 3 1 1 - 3 3
16. Гуанчжоу Фули 4 0 0 4 2 - 10 0
17. Гуанчжоу Эвергранд 4 0 0 4 2 - 11 0
18. Хэбей Форчун 5 0 0 5 2 - 11 0
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