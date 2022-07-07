Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Команда Шанхай Шеньхуа имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Yunqiu Li пробует нанести удар издали, но Yaxiong Bao держит все под контролем

49' Шанхай Шеньхуа идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Yunhua Chen выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Yu Zhang предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

46' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Yaxiong Bao взял и забрал мяч на выходе

45' Шанхай Шеньхуа идет вперед с потенциально опасной атакой.

45' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Цао Юньдин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

44' Матч возобновлен

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Liu Jing выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Ruofan Liu нанес удар головой, но Yaxiong Bao перевел мяч на угловой!

40' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Матч возобновлен

38' Haoyang Bi на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Бассогог Кристиан из команды Шанхай Шеньхуа направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

37' Шанхай Шеньхуа идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Runnan Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Почти гол! Ruofan Liu пробил головой по воротам, но Yaxiong Bao спас!

36' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Hongwei Sun выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Хэбей Форчун идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Шанхай Шеньхуа идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Yaxiong Bao выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Н'Думбу Александр навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

32' Yaxiong Bao выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Шанхай Шеньхуа идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Haoyang Bi получил желтую карточку от судьи

29' Ruofan Liu нанес удар, мяч срикошетил, но вратарь даже так смог вытянутся и выбить мяч на угловой. Отлично!

28' Хэбей Форчун идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Chenyu Yang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Шанхай Шеньхуа идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Матч возобновлен

22' Ren Wei на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Yunhua Chen выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Игра в одни ворота сейчас. Шанхай Шеньхуа доминирует и владеет мячом

18' Шанхай Шеньхуа идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Шанхай Шеньхуа идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Haoyang Bi пробует нанести удар издали, но Zhen Ma держит все под контролем

16' Хэбей Форчун идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Шанхай Шеньхуа идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Хэбей Форчун идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Hongwei Sun выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Yaxiong Bao выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Hongwei Sun предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

10' Haoyang Bi предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

10' Шанхай Шеньхуа идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Runnan Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Hongwei Sun выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Шанхай Шеньхуа идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Runnan Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Шанхай Шеньхуа идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Yaxiong Bao взял и забрал мяч на выходе

5' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Н'Думбу Александр не смог попасть в створ ударом издали

1' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола