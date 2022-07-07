Стадион: Meixian Tsang Hin-chi Stadium
0:0
Конец матча
Ход матча
46'
62'
68'
78'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
6 Удары по воротам 4
-
8 Удары в створ 4
-
8 Угловые 3
-
2 Офсайды 3
-
14 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
1
Сень
Хоу
17
Кан
Сан-У
28
Чендун
Чжан
3
Yang
Yu1
19
Лю
Хуань
37
Yongjing
Cao
8
Пяо
Чэн
22
Yu
Hou
21
Wei
Wang
20
Дугалич
Раде
15
Zhechao
Chen
23
Wei
Cui
III
37
Guokang
Chen
10
Хунбо
Инь
- Основной состав
-
1 Сень ХоуВратарь
-
17 Кан Сан-УЗащитник
-
28 Чендун ЧжанЗащитник
-
3 Yang Yu1Защитник
-
19 Лю ХуаньЗащитник
-
37 Yongjing CaoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 Пяо ЧэнПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
14 Dehai ZouВратарь
- Защитник
-
10 Чжанг СичжеПолузащитник
-
18 Jin TaiyanПолузащитник
-
30 Marko DabroНападающий
-
20 Ziming Wang
-
26 Yang Bai
-
31 Boxi Li
-
32 Guobo Liu
-
35 Yanpu Chen
-
-
38 Qilong Ruan
-
Главный тренер: Feng Xie
- Основной состав
-
22 Yu HouВратарь
-
21 Wei WangЗащитник
- Защитник
-
20 Дугалич РадеЗащитник
-
15 Zhechao ChenЗащитник
-
23 Wei Cui IIIПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Guokang ChenПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Хунбо ИньПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Чао-Шэн ЯнЗащитник
-
17 Yihu YangЗащитник
- Полузащитник
-
13 Liang ShiПолузащитник
-
12 Инь ЦуняоПолузащитник
-
-
30 Shuai Li II
-
-
-
33 Sheng Liu
-
28 Haochang Cai
-
19 Yilin Yang
-
Главный тренер: Milan Ristic
История личных встреч
Бэйцзин Гоань
Мэйчжоу Хакка
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бэйцзин Гоань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жанг Юнинг
|6 (1)
|0.67
|Мемишевич Самир
|2
|0.22
|Дабао Юй
|2
|0.22
|Цзинь Пэнксян
|1
|0.11
|Marko Dabro
|1
|0.11
|Ziming Wang
|1
|0.11
|Чжанг Сичже
|0
|0
|Gang Wang
|0
|0
|Кан Сан-У
|0
|0
|Guobo Liu
|0
|0
|Nebijan Muhmet
|0
|0
Мэйчжоу Хакка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Rodrigo Henrique
|3
|0.33
|Косович Небойша
|2 (1)
|0.22
|Дугалич Раде
|2
|0.22
|Вуканович Алекса
|1
|0.11
|Guokang Chen
|1
|0.11
|Хунбо Инь
|1
|0.11
|Yilin Yang
|1
|0.11
|Yihu Yang
|0
|0
Карточки
Бэйцзин Гоань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дабао Юй
|4
|0
|Чендун Чжан
|1
|1
|Мемишевич Самир
|2
|0
|Чи Чжунго
|2
|0
|Gang Wang
|2
|0
|Сень Хоу
|1
|0
|Жанг Юнинг
|1
|0
|Dehai Zou
|1
|0
|Tianyi Gao
|1
|0
|Guobo Liu
|1
|0
|Yang Yu1
|1
|0
|Shaowen Liang
|1
|0
Мэйчжоу Хакка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Junjian Liao
|3
|0
|Чао-Шэн Ян
|1
|1
|Liang Shi
|2
|0
|Косович Небойша
|1
|0
|Дугалич Раде
|1
|0
|Zhechao Chen
|1
|0
|Rodrigo Henrique
|1
|0
|Wei Cui III
|1
|0
|Wei Wang
|1
|0
|Guokang Chen
|1
|0
|Yu Hou
|1
|0
|Vas Nunez
|1
|0
|Yilin Yang
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
3
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
1
33%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
8
9
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
2
25%
2
22%
1-15
2
25%
1
11%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
1
13%
2
22%
46-60
1
13%
3
33%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
6
3
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
17%
1
33%
1-15
1
17%
2
67%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
14
12
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
3
21%
2
17%
1-15
2
14%
1
8%
16-30
1
7%
3
25%
31-45
3
21%
2
17%
46-60
1
7%
3
25%
61-75
4
29%
1
8%
76-90
Пропущено
9
6
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
11%
3
50%
1-15
1
11%
2
33%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Бэйцзин Гоань
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Тянцзинь Тэда - Бэйцзин Гоань 1:2 Бэйцзин Гоань - Ченду Беттер Сити 0:0 Шицзячжуан - Бэйцзин Гоань 1:1 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 4:1
Мэйчжоу Хакка - Бэйцзин Гоань 2:2 Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 1:0 Ченду Беттер Сити - Бэйцзин Гоань 2:3 Бэйцзин Гоань - Шицзячжуан 1:2 Шэньчжэнь - Бэйцзин Гоань 0:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Фули 1:1 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 1:1 Гуанчжоу Эвергранд - Бэйцзин Гоань 1:0 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 2:2 Гуанчжоу Фули - Бэйцзин Гоань 5:0 Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 2:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Бэйцзин Гоань - Сычуань Цзюнью 1:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 4:2 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 2:1 Тянцзинь Тэда - Бэйцзин Гоань 3:1
Мэйчжоу Хакка
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Мэйчжоу Хакка - Шэньчжэнь 1:0 Мэйчжоу Хакка - Шицзячжуан 4:1 Тянцзинь Тэда - Мэйчжоу Хакка 1:0 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 0:0
Мэйчжоу Хакка - Бэйцзин Гоань 2:2 Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 1:2 Шицзячжуан - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Тянцзинь Тэда 1:1 Мэйчжоу Хакка - Куньшань 1:1 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 1:0 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 1:2 Гуйчжоу Хэнфэн - Мэйчжоу Хакка 0:5 Куньшань - Мэйчжоу Хакка 0:1 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 0:2 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 0:0 Мэйчжоу Хакка - Гуйчжоу Хэнфэн 4:2 Сучжоу Донву - Мэйчжоу Хакка 1:3 Мэйчжоу Хакка - Цзянси Ляньшэн 4:1 Ляонин Шэньян Урбань - Мэйчжоу Хакка 2:4 Мэйчжоу Хакка - Нанкин Сити 4:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|8
|7
|1
|0
|27 - 6
|22
|2.
|Шаньдун Тайшань
|9
|7
|0
|2
|16 - 7
|21
|3.
|Хэнань Цзянье
|9
|6
|2
|1
|17 - 7
|20
|4.
|Шанхай Шеньхуа
|9
|6
|2
|1
|15 - 8
|20
|5.
|Бэйцзин Гоань
|9
|4
|4
|1
|14 - 9
|16
|6.
|Мэйчжоу Хакка
|9
|3
|5
|1
|11 - 7
|14
|7.
|Шанхай СИПГ
|8
|4
|1
|3
|9 - 8
|13
|8.
|Шэньчжэнь
|9
|4
|1
|4
|13 - 14
|13
|9.
|Ухань Цзалл
|8
|4
|0
|4
|9 - 11
|12
|10.
|Чжэцзян Профессионал
|9
|3
|3
|3
|11 - 9
|12
|11.
|Тянцзинь Тэда
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|12.
|Чанчунь Ятай
|9
|2
|5
|2
|12 - 12
|11
|13.
|Далянь Ифан
|9
|2
|4
|3
|11 - 13
|10
|14.
|Шицзячжуан
|9
|1
|4
|4
|7 - 13
|7
|15.
|Ченду Беттер Сити
|8
|0
|6
|2
|6 - 9
|6
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|8
|1
|0
|7
|4 - 15
|3
|17.
|Хэбей Форчун
|9
|1
|0
|8
|5 - 21
|3
|18.
|Гуанчжоу Фули
|9
|0
|0
|9
|5 - 24
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шаньдун Тайшань
|5
|5
|0
|0
|12 - 0
|15
|2.
|Шанхай Шеньхуа
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|3.
|Ухань Три Таунс
|4
|4
|0
|0
|17 - 3
|12
|4.
|Хэнань Цзянье
|4
|3
|1
|0
|11 - 5
|10
|5.
|Бэйцзин Гоань
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|6.
|Мэйчжоу Хакка
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|7.
|Чжэцзян Профессионал
|4
|2
|1
|1
|4 - 1
|7
|8.
|Шанхай СИПГ
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|9.
|Шэньчжэнь
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|10.
|Ухань Цзалл
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|11.
|Чанчунь Ятай
|5
|1
|3
|1
|7 - 5
|6
|12.
|Далянь Ифан
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|13.
|Тянцзинь Тэда
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|14.
|Гуанчжоу Эвергранд
|4
|1
|0
|3
|2 - 4
|3
|15.
|Хэбей Форчун
|4
|1
|0
|3
|3 - 10
|3
|16.
|Шицзячжуан
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|17.
|Ченду Беттер Сити
|4
|0
|3
|1
|5 - 6
|3
|18.
|Гуанчжоу Фули
|5
|0
|0
|5
|3 - 14
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|2.
|Хэнань Цзянье
|5
|3
|1
|1
|6 - 2
|10
|3.
|Бэйцзин Гоань
|4
|2
|2
|0
|8 - 6
|8
|4.
|Тянцзинь Тэда
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|5.
|Шанхай Шеньхуа
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|6.
|Шэньчжэнь
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|7.
|Шанхай СИПГ
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|8.
|Ухань Цзалл
|4
|2
|0
|2
|3 - 4
|6
|9.
|Шаньдун Тайшань
|4
|2
|0
|2
|4 - 7
|6
|10.
|Мэйчжоу Хакка
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|11.
|Чжэцзян Профессионал
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|12.
|Чанчунь Ятай
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|13.
|Далянь Ифан
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|14.
|Шицзячжуан
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|15.
|Ченду Беттер Сити
|4
|0
|3
|1
|1 - 3
|3
|16.
|Гуанчжоу Фули
|4
|0
|0
|4
|2 - 10
|0
|17.
|Гуанчжоу Эвергранд
|4
|0
|0
|4
|2 - 11
|0
|18.
|Хэбей Форчун
|5
|0
|0
|5
|2 - 11
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу Китая