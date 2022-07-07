Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

86' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Косович Небойша выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Чжанг Сичже навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

84' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

83' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Zhechao Chen выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Junjian Liao выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Бэйцзин Гоань идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Сень Хоу выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

81' Матч возобновлен

80' Жанг Юнинг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

77' Junjian Liao выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Отличные скиллы показывает Лю Хуань , обводя своих соперников

76' Бэйцзин Гоань идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Yongjing Cao наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!

74' Сень Хоу выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

71' Дугалич Раде выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Жанг Юнинг бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой

70' Бэйцзин Гоань идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

70' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Junfeng Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

67' Чендун Чжан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Косович Небойша навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

66' Сень Хоу выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Мэйчжоу Хакка идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' Матч возобновлен

62' Тактическая замена. Guokang Chen уходит с поля и его заменяет Yilin Yang

61' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

61' Nebijan Muhmet на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

54' Косович Небойша навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

51' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' Матч возобновлен

50' Nebijan Muhmet на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Бэйцзин Гоань идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Junjian Liao выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Матч возобновлен

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.