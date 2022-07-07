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Китай: Суперлига

2022

Стадион:
Бэйцзин Гоань
0:0
Конец матча
Мэйчжоу Хакка
0'
90' Желтая карточка
Чи Чжунго
90'+4

Ход матча

46'
 
Liang Shi
Wei Cui III
62'
Guobo Liu
Nebijan Muhmet
 
62'
 
Yilin Yang
Guokang Chen
62'
 
Junfeng Li
Wei Wang
68'
Чжанг Сичже
Пяо Чэн
 
78'
 
Чао-Шэн Ян
Хунбо Инь
81'
Ziming Wang
Жанг Юнинг
 
81'
 
Инь Цуняо
Rodrigo Henrique
90'
Чи Чжунго
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 4
  • 8 Удары в створ 4
  • 8 Угловые 3
  • 2 Офсайды 3
  • 14 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

1
Сень
Хоу
17
Кан
Сан-У
28
Чендун
Чжан
3
Yang
Yu1
19
Лю
Хуань
37
Yongjing
Cao
5
Мемишевич
Самир
6
Чи
Чжунго
34
Nebijan
Muhmet
8
Пяо
Чэн
9
Жанг
Юнинг
22
Yu
Hou
21
Wei
Wang
6
Junjian
Liao
20
Дугалич
Раде
15
Zhechao
Chen
23
Wei
Cui
III
27
Косович
Небойша
37
Guokang
Chen
25
Rodrigo
Henrique
10
Хунбо
Инь
9
Вуканович
Алекса
Бэйцзин Гоань
4-4-1-1
Мэйчжоу Хакка
4-2-3-1

История личных встреч

Бэйцзин Гоань
Мэйчжоу Хакка

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

С
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Бэйцзин Гоань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жанг Юнинг 6 (1) 0.67
Мемишевич Самир 2 0.22
Дабао Юй 2 0.22
Цзинь Пэнксян 1 0.11
Marko Dabro 1 0.11
Ziming Wang 1 0.11
Чжанг Сичже 0 0
Gang Wang 0 0
Кан Сан-У 0 0
Guobo Liu 0 0
Nebijan Muhmet 0 0
Мэйчжоу Хакка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Rodrigo Henrique 3 0.33
Косович Небойша 2 (1) 0.22
Дугалич Раде 2 0.22
Вуканович Алекса 1 0.11
Guokang Chen 1 0.11
Хунбо Инь 1 0.11
Yilin Yang 1 0.11
Yihu Yang 0 0

Карточки

Бэйцзин Гоань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дабао Юй 4 0
Чендун Чжан 1 1
Мемишевич Самир 2 0
Чи Чжунго 2 0
Gang Wang 2 0
Сень Хоу 1 0
Жанг Юнинг 1 0
Dehai Zou 1 0
Tianyi Gao 1 0
Guobo Liu 1 0
Yang Yu1 1 0
Shaowen Liang 1 0
Мэйчжоу Хакка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Junjian Liao 3 0
Чао-Шэн Ян 1 1
Liang Shi 2 0
Косович Небойша 1 0
Дугалич Раде 1 0
Zhechao Chen 1 0
Rodrigo Henrique 1 0
Wei Cui III 1 0
Wei Wang 1 0
Guokang Chen 1 0
Yu Hou 1 0
Vas Nunez 1 0
Yilin Yang 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
3
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
1
33%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

8
9
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
2
25%
2
22%
1-15
2
25%
1
11%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
1
13%
2
22%
46-60
1
13%
3
33%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

6
3
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
17%
1
33%
1-15
1
17%
2
67%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

14
12
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
3
21%
2
17%
1-15
2
14%
1
8%
16-30
1
7%
3
25%
31-45
3
21%
2
17%
46-60
1
7%
3
25%
61-75
4
29%
1
8%
76-90

Пропущено

9
6
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
11%
3
50%
1-15
1
11%
2
33%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Бэйцзин Гоань
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Тянцзинь Тэда - Бэйцзин Гоань 1:2 Бэйцзин Гоань - Ченду Беттер Сити 0:0 Шицзячжуан - Бэйцзин Гоань 1:1 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 4:1
Мэйчжоу Хакка - Бэйцзин Гоань 2:2 Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 1:0 Ченду Беттер Сити - Бэйцзин Гоань 2:3 Бэйцзин Гоань - Шицзячжуан 1:2 Шэньчжэнь - Бэйцзин Гоань 0:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Фули 1:1 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 1:1 Гуанчжоу Эвергранд - Бэйцзин Гоань 1:0 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 2:2 Гуанчжоу Фули - Бэйцзин Гоань 5:0 Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 2:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Бэйцзин Гоань - Сычуань Цзюнью 1:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 4:2 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 2:1 Тянцзинь Тэда - Бэйцзин Гоань 3:1
Мэйчжоу Хакка
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Мэйчжоу Хакка - Шэньчжэнь 1:0 Мэйчжоу Хакка - Шицзячжуан 4:1 Тянцзинь Тэда - Мэйчжоу Хакка 1:0 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 0:0
Мэйчжоу Хакка - Бэйцзин Гоань 2:2 Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 1:2 Шицзячжуан - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Тянцзинь Тэда 1:1 Мэйчжоу Хакка - Куньшань 1:1 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 1:0 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 1:2 Гуйчжоу Хэнфэн - Мэйчжоу Хакка 0:5 Куньшань - Мэйчжоу Хакка 0:1 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 0:2 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 0:0 Мэйчжоу Хакка - Гуйчжоу Хэнфэн 4:2 Сучжоу Донву - Мэйчжоу Хакка 1:3 Мэйчжоу Хакка - Цзянси Ляньшэн 4:1 Ляонин Шэньян Урбань - Мэйчжоу Хакка 2:4 Мэйчжоу Хакка - Нанкин Сити 4:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 8 7 1 0 27 - 6 22
2. Шаньдун Тайшань 9 7 0 2 16 - 7 21
3. Хэнань Цзянье 9 6 2 1 17 - 7 20
4. Шанхай Шеньхуа 9 6 2 1 15 - 8 20
5. Бэйцзин Гоань 9 4 4 1 14 - 9 16
6. Мэйчжоу Хакка 9 3 5 1 11 - 7 14
7. Шанхай СИПГ 8 4 1 3 9 - 8 13
8. Шэньчжэнь 9 4 1 4 13 - 14 13
9. Ухань Цзалл 8 4 0 4 9 - 11 12
10. Чжэцзян Профессионал 9 3 3 3 11 - 9 12
11. Тянцзинь Тэда 8 3 2 3 10 - 9 11
12. Чанчунь Ятай 9 2 5 2 12 - 12 11
13. Далянь Ифан 9 2 4 3 11 - 13 10
14. Шицзячжуан 9 1 4 4 7 - 13 7
15. Ченду Беттер Сити 8 0 6 2 6 - 9 6
16. Гуанчжоу Эвергранд 8 1 0 7 4 - 15 3
17. Хэбей Форчун 9 1 0 8 5 - 21 3
18. Гуанчжоу Фули 9 0 0 9 5 - 24 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шаньдун Тайшань 5 5 0 0 12 - 0 15
2. Шанхай Шеньхуа 5 4 1 0 8 - 2 13
3. Ухань Три Таунс 4 4 0 0 17 - 3 12
4. Хэнань Цзянье 4 3 1 0 11 - 5 10
5. Бэйцзин Гоань 5 2 2 1 6 - 3 8
6. Мэйчжоу Хакка 4 2 2 0 8 - 4 8
7. Чжэцзян Профессионал 4 2 1 1 4 - 1 7
8. Шанхай СИПГ 4 2 1 1 4 - 3 7
9. Шэньчжэнь 4 2 0 2 6 - 5 6
10. Ухань Цзалл 4 2 0 2 6 - 7 6
11. Чанчунь Ятай 5 1 3 1 7 - 5 6
12. Далянь Ифан 4 1 2 1 5 - 5 5
13. Тянцзинь Тэда 4 1 1 2 4 - 5 4
14. Гуанчжоу Эвергранд 4 1 0 3 2 - 4 3
15. Хэбей Форчун 4 1 0 3 3 - 10 3
16. Шицзячжуан 5 0 3 2 3 - 6 3
17. Ченду Беттер Сити 4 0 3 1 5 - 6 3
18. Гуанчжоу Фули 5 0 0 5 3 - 14 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 4 3 1 0 10 - 3 10
2. Хэнань Цзянье 5 3 1 1 6 - 2 10
3. Бэйцзин Гоань 4 2 2 0 8 - 6 8
4. Тянцзинь Тэда 4 2 1 1 6 - 4 7
5. Шанхай Шеньхуа 4 2 1 1 7 - 6 7
6. Шэньчжэнь 5 2 1 2 7 - 9 7
7. Шанхай СИПГ 4 2 0 2 5 - 5 6
8. Ухань Цзалл 4 2 0 2 3 - 4 6
9. Шаньдун Тайшань 4 2 0 2 4 - 7 6
10. Мэйчжоу Хакка 5 1 3 1 3 - 3 6
11. Чжэцзян Профессионал 5 1 2 2 7 - 8 5
12. Чанчунь Ятай 4 1 2 1 5 - 7 5
13. Далянь Ифан 5 1 2 2 6 - 8 5
14. Шицзячжуан 4 1 1 2 4 - 7 4
15. Ченду Беттер Сити 4 0 3 1 1 - 3 3
16. Гуанчжоу Фули 4 0 0 4 2 - 10 0
17. Гуанчжоу Эвергранд 4 0 0 4 2 - 11 0
18. Хэбей Форчун 5 0 0 5 2 - 11 0
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