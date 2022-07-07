Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Ванг Гуоминг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Шангуань Ван навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

88' Ченг Юелей взял и забрал мяч на выходе

88' Матч возобновлен

87' Ох, нехорошо это выглядит. Zichang Huang получил травму и медбригада забирает его с поля.

86' Zichang Huang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Команда Хэнань Цзянье забила решающий гол в последние минуты игры!

82' Г О О О О Л - Zichang Huang забивает с левой ноги!

82' Отличные скиллы показывает Zichang Huang , обводя своих соперников

82' Dong Han из команды Хэнань Цзянье отправил кросс в штрафную...

82' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

81' Yihao Zhong оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

80' Yunlong Fan предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

80' Dong Han из команды Хэнань Цзянье отправил кросс в штрафную...

80' Игра в одни ворота сейчас. Хэнань Цзянье доминирует и владеет мячом

79' Матч возобновлен

78' Zhizhao Chen на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Матч возобновлен

76' Gong Zhang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Shuai Yang нанес удар головой, но Ченг Юелей спокойно отбил мяч.

75' Gong Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

74' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

73' Zhengyu Huang предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

73' Dong Han из команды Хэнань Цзянье идет с мячом вперед на обострение...

69' ШАНС! Это должен был быть гол. Шунич Тони упустил отличный шанс, пробив головой в штангу!

65' Zhizhao Chen получил желтую карточку от судьи

63' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

62' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Хэнань Цзянье будет все-таки засчитан.

56' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

55' Г О О О О Л - Zichang Huang забивает ударом с правой ноги!

55' Хэнань Цзянье идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

54' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

52' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

50' Йи Тенг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Zichang Huang имеет отличный шанс забить, но его удар головой каким-то образом остановлен на линии ворот

46' Тактическая замена. Zhao Ke уходит с поля и его заменяет Dong Han