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Китай: Суперлига

2022

Стадион:
Хэнань Цзянье
2:1
Конец матча
Гуанчжоу Фули
0'
0:1
32' Гол
Chun Lok Than
45' Желтая карточка
Gong Zhang
1:1
55' Гол
Zichang Huang
65' Желтая карточка
Zhizhao Chen
72' Желтая карточка
Dilmurat Mawlanyaz
2:1
82' Гол
Zichang Huang
90'+7

Ход матча

32'
0:1
Chun Lok Than
(Yang Yang)
45'
 
Gong Zhang
46'
Dilmurat Mawlanyaz
Boxuan Feng
 
46'
Parmanjan Kyum
Haoran Wang
 
46'
Dong Han
Zhao Ke
 
55'
Zichang Huang
1:1
65'
 
Zhizhao Chen
72'
Jinbao Zhong
Ма Ксянгью
 
72'
Dilmurat Mawlanyaz
 
81'
 
Jinliang Zhang
Zhizhao Chen
82'
Zichang Huang
(Дурадо Энрике)
2:1
87'
Yuhao Zhao
Zichang Huang
 
89'
 
Wenjie Song
Yunlong Fan
89'
 
Hong Gui
Yang Yang
90'
 
Yuncheng Fu
Zhengyu Huang
90'
 
Yajun Chen
Gong Zhang

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

19
Guoming
Wang
20
Boxuan
Feng
23
Шунич
Тони
3
Shuai
Yang2
11
Zhao
Ke
22
Haoran
Wang
28
Ма
Ксянгью
6
Шангуань
Ван
8
Zichang
Huang
29
Yihao
Zhong
9
Дурадо
Энрике
1
Yuelei
Cheng
36
Zhengyu
Huang
19
Jihong
Jiang
18
Йи
Тенг
6
Yunlong
Fan
32
Zhizhao
Chen
4
Gong
Zhang
10
Tixiang
Li
7
Jown
Cardona
16
Chun
Lok
Than
40
Yang
Yang
Хэнань Цзянье
4-2-3-1
Гуанчжоу Фули
4-4-2

История личных встреч

Хэнань Цзянье
Гуанчжоу Фули

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

76.9%
15.4%
7.7%
10 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед

21 матч

47.6%
23.8%
28.6%
10 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
6 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

47.6%
23.8%
28.6%
10 побед 5 ничьих 6 побед

История матчей

С
0:3
С
1:1
С
1:1
С
3:2
С
1:2
С
3:1
С
1:1
С
1:0
С
2:0
С
2:0
С
1:1
С
3:2
С
1:1
С
2:0
С
1:0
С
1:0
С
1:2
С
4:0
С
4:0
С
3:1
С
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Хэнань Цзянье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каранга Фернандо 5 0.56
Дурадо Энрике 3 (1) 0.33
Zichang Huang 2 0.22
Межеевски Адриан 1 0.11
Yihao Zhong 1 0.11
Yuhao Zhao 1 0.11
Boxuan Feng 1 0.11
Ма Ксянгью 1 0.11
Shuai Yang2 1 0.11
Dong Han 1 0.11
Шангуань Ван 0 0
Ziyi Niu 0 0
Гуанчжоу Фули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Zhizhao Chen 1 0.11
Tixiang Li 1 0.11
Chun Lok Than 1 0.11
Gong Zhang 1 0.11
Chengru Wu 1 0.11
Hong Gui 0 0
Yang Yang 0 0

Карточки

Хэнань Цзянье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каранга Фернандо 4 0
Шангуань Ван 3 0
Ма Ксянгью 1 1
Дурадо Энрике 2 0
Yuhao Zhao 2 0
Yihao Zhong 2 0
Jinbao Zhong 0 1
Xin Luo 1 0
Zichang Huang 1 0
Dilmurat Mawlanyaz 1 0
Shuai Yang2 1 0
Zhixuan Du 1 0
Haoran Wang 1 0
Гуанчжоу Фули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gong Zhang 3 0
Peng Wang 2 0
Zhizhao Chen 1 0
Chun Lok Than 1 0
Jown Cardona 1 0
Yajun Chen 1 0
Jinliang Zhang 1 0
Yuncheng Fu 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
2
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
1
50%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
45%
1
50%
76-90

Пропущено

5
10
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
20%
1
10%
1-15
1
20%
2
20%
16-30
1
20%
3
30%
31-45
1
20%
2
20%
46-60
1
20%
1
10%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Забито

6
3
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
33%
31-45
2
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
33%
76-90

Пропущено

2
14
2 В 1-м тайме 8
0 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 5
1 Не пропускали 5
0
0%
2
14%
1-15
1
50%
3
21%
16-30
1
50%
3
21%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
0
0%
1
7%
76-90

Забито

17
5
7 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
2 Не забивали 5
1
6%
0
0%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
4
24%
2
40%
31-45
3
18%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
7
41%
2
40%
76-90

Пропущено

7
24
5 В 1-м тайме 14
2 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 9
1
14%
3
13%
1-15
2
29%
5
21%
16-30
2
29%
6
25%
31-45
1
14%
6
25%
46-60
1
14%
2
8%
61-75
0
0%
2
8%
76-90

Результаты последних матчей

Хэнань Цзянье
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Чжэцзян Профессионал - Хэнань Цзянье 0:1 Шаньдун Тайшань - Хэнань Цзянье 2:0 Далянь Ифан - Хэнань Цзянье 0:2 Чанчунь Ятай - Хэнань Цзянье 0:0
Гуанчжоу Фули - Хэнань Цзянье 0:3 Хэнань Цзянье - Чжэцзян Профессионал 3:1 Хэнань Цзянье - Шаньдун Тайшань 4:1 Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 2:2 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 3:0 Хэнань Цзянье - Ухань Цзалл 1:0 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 0:0 Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 1:0 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 2:0 Ухань Цзалл - Хэнань Цзянье 1:1 Хэнань Цзянье - Тянцзинь Тэда 1:1 Далянь Ифан - Хэнань Цзянье 1:0 Хэнань Цзянье - Шаньдун Тайшань 2:4 Шаньдун Тайшань - Хэнань Цзянье 1:0 Сычуань Цзюнью - Хэнань Цзянье 0:0 Хэнань Цзянье - Сычуань Цзюнью 1:1
Гуанчжоу Фули
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Шаньдун Тайшань - Гуанчжоу Фули 2:0 Гуанчжоу Фули - Далянь Ифан 0:3 Гуанчжоу Фули - Чанчунь Ятай 1:3 Гуанчжоу Фули - Чжэцзян Профессионал 2:4
Гуанчжоу Фули - Хэнань Цзянье 0:3 Гуанчжоу Фули - Шаньдун Тайшань 0:1 Далянь Ифан - Гуанчжоу Фули 2:0 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 4:1 Гуанчжоу Фули - Хэбей Форчун 2:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Фули 1:1 Гуанчжоу Фули - Шанхай СИПГ 1:2 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 2:1 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Фули 1:1 Гуанчжоу Фули - Бэйцзин Гоань 5:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Фули 1:0 Гуанчжоу Фули - Чанчунь Ятай 0:2 Гуанчжоу Фули - Ченду Беттер Сити 1:1 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Фули 1:1 Гуанчжоу Фули - Шаньдун Тайшань 1:3 Шицзячжуан - Гуанчжоу Фули 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 8 7 1 0 27 - 6 22
2. Шаньдун Тайшань 9 7 0 2 16 - 7 21
3. Хэнань Цзянье 9 6 2 1 17 - 7 20
4. Шанхай Шеньхуа 9 6 2 1 15 - 8 20
5. Бэйцзин Гоань 9 4 4 1 14 - 9 16
6. Мэйчжоу Хакка 9 3 5 1 11 - 7 14
7. Шанхай СИПГ 8 4 1 3 9 - 8 13
8. Шэньчжэнь 9 4 1 4 13 - 14 13
9. Ухань Цзалл 8 4 0 4 9 - 11 12
10. Чжэцзян Профессионал 9 3 3 3 11 - 9 12
11. Тянцзинь Тэда 8 3 2 3 10 - 9 11
12. Чанчунь Ятай 9 2 5 2 12 - 12 11
13. Далянь Ифан 9 2 4 3 11 - 13 10
14. Шицзячжуан 9 1 4 4 7 - 13 7
15. Ченду Беттер Сити 8 0 6 2 6 - 9 6
16. Гуанчжоу Эвергранд 8 1 0 7 4 - 15 3
17. Хэбей Форчун 9 1 0 8 5 - 21 3
18. Гуанчжоу Фули 9 0 0 9 5 - 24 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шаньдун Тайшань 5 5 0 0 12 - 0 15
2. Шанхай Шеньхуа 5 4 1 0 8 - 2 13
3. Ухань Три Таунс 4 4 0 0 17 - 3 12
4. Хэнань Цзянье 4 3 1 0 11 - 5 10
5. Бэйцзин Гоань 5 2 2 1 6 - 3 8
6. Мэйчжоу Хакка 4 2 2 0 8 - 4 8
7. Чжэцзян Профессионал 4 2 1 1 4 - 1 7
8. Шанхай СИПГ 4 2 1 1 4 - 3 7
9. Шэньчжэнь 4 2 0 2 6 - 5 6
10. Ухань Цзалл 4 2 0 2 6 - 7 6
11. Чанчунь Ятай 5 1 3 1 7 - 5 6
12. Далянь Ифан 4 1 2 1 5 - 5 5
13. Тянцзинь Тэда 4 1 1 2 4 - 5 4
14. Гуанчжоу Эвергранд 4 1 0 3 2 - 4 3
15. Хэбей Форчун 4 1 0 3 3 - 10 3
16. Шицзячжуан 5 0 3 2 3 - 6 3
17. Ченду Беттер Сити 4 0 3 1 5 - 6 3
18. Гуанчжоу Фули 5 0 0 5 3 - 14 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 4 3 1 0 10 - 3 10
2. Хэнань Цзянье 5 3 1 1 6 - 2 10
3. Бэйцзин Гоань 4 2 2 0 8 - 6 8
4. Тянцзинь Тэда 4 2 1 1 6 - 4 7
5. Шанхай Шеньхуа 4 2 1 1 7 - 6 7
6. Шэньчжэнь 5 2 1 2 7 - 9 7
7. Шанхай СИПГ 4 2 0 2 5 - 5 6
8. Ухань Цзалл 4 2 0 2 3 - 4 6
9. Шаньдун Тайшань 4 2 0 2 4 - 7 6
10. Мэйчжоу Хакка 5 1 3 1 3 - 3 6
11. Чжэцзян Профессионал 5 1 2 2 7 - 8 5
12. Чанчунь Ятай 4 1 2 1 5 - 7 5
13. Далянь Ифан 5 1 2 2 6 - 8 5
14. Шицзячжуан 4 1 1 2 4 - 7 4
15. Ченду Беттер Сити 4 0 3 1 1 - 3 3
16. Гуанчжоу Фули 4 0 0 4 2 - 10 0
17. Гуанчжоу Эвергранд 4 0 0 4 2 - 11 0
18. Хэбей Форчун 5 0 0 5 2 - 11 0
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