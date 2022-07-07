Стадион: Wuyuan River Stadium
2:1
Конец матча
0'
0:1
32' ГолChun Lok Than
45' Желтая карточкаGong Zhang
1:1
55' ГолZichang Huang
65' Желтая карточкаZhizhao Chen
72' Желтая карточкаDilmurat Mawlanyaz
2:1
82' ГолZichang Huang
90'+7
Ход матча
32'
0:1
45'
55'
1:1
65'
82'
2:1
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
5 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 2
-
8 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
19
Guoming
Wang
20
Boxuan
Feng
23
Шунич
Тони
11
Zhao
Ke
22
Haoran
Wang
28
Ма
Ксянгью
29
Yihao
Zhong
19
Jihong
Jiang
18
Йи
Тенг
32
Zhizhao
Chen
10
Tixiang
Li
40
Yang
Yang
- Основной состав
-
19 Guoming WangВратарь
-
20 Boxuan FengЗащитник
-
23 Шунич ТониЗащитник
- Защитник
-
11 Zhao KeЗащитник
-
22 Haoran WangПолузащитник
-
28 Ма КсянгьюПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Yihao ZhongПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Xiaotian ShiВратарь
-
39 Honglue ZhaoЗащитник
-
4 Xin LuoЗащитник
-
5 Цао ГуЗащитник
- Полузащитник
-
18 Yuhao ZhaoПолузащитник
-
30 Jinbao ZhongПолузащитник
-
-
-
37 Junwei Zheng
-
32 Dong Han
-
-
Главный тренер: Javier Pereira
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Jihong JiangЗащитник
-
18 Йи ТенгЗащитник
- Защитник
-
32 Zhizhao ChenПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Tixiang LiПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
40 Yang YangНападающий
- Запасные игроки
-
20 Мяо ТанЗащитник
-
15 Peng WangНападающий
-
9 Hong GuiНападающий
-
29 Wenjie SongНападающий
-
22 Jiaqi Han
-
24 Jianian Tang
-
17 Yuncheng Fu
-
-
38 Yongjia Li
-
37 Yongjun Wen
-
30 Yajun Chen
-
27 Zhuoxuan Li
-
Главный тренер: Jean-Paul van Gastel
История личных встреч
Хэнань Цзянье
Гуанчжоу Фули
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
76.9%
15.4%
7.7%
10 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед
21 матч
47.6%
23.8%
28.6%
10 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
6 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
47.6%
23.8%
28.6%
10 побед 5 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хэнань Цзянье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каранга Фернандо
|5
|0.56
|Дурадо Энрике
|3 (1)
|0.33
|Zichang Huang
|2
|0.22
|Межеевски Адриан
|1
|0.11
|Yihao Zhong
|1
|0.11
|Yuhao Zhao
|1
|0.11
|Boxuan Feng
|1
|0.11
|Ма Ксянгью
|1
|0.11
|Shuai Yang2
|1
|0.11
|Dong Han
|1
|0.11
|Шангуань Ван
|0
|0
|Ziyi Niu
|0
|0
Гуанчжоу Фули
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Zhizhao Chen
|1
|0.11
|Tixiang Li
|1
|0.11
|Chun Lok Than
|1
|0.11
|Gong Zhang
|1
|0.11
|Chengru Wu
|1
|0.11
|Hong Gui
|0
|0
|Yang Yang
|0
|0
Карточки
Хэнань Цзянье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каранга Фернандо
|4
|0
|Шангуань Ван
|3
|0
|Ма Ксянгью
|1
|1
|Дурадо Энрике
|2
|0
|Yuhao Zhao
|2
|0
|Yihao Zhong
|2
|0
|Jinbao Zhong
|0
|1
|Xin Luo
|1
|0
|Zichang Huang
|1
|0
|Dilmurat Mawlanyaz
|1
|0
|Shuai Yang2
|1
|0
|Zhixuan Du
|1
|0
|Haoran Wang
|1
|0
Гуанчжоу Фули
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gong Zhang
|3
|0
|Peng Wang
|2
|0
|Zhizhao Chen
|1
|0
|Chun Lok Than
|1
|0
|Jown Cardona
|1
|0
|Yajun Chen
|1
|0
|Jinliang Zhang
|1
|0
|Yuncheng Fu
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
2
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
1
50%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
45%
1
50%
76-90
Пропущено
5
10
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
20%
1
10%
1-15
1
20%
2
20%
16-30
1
20%
3
30%
31-45
1
20%
2
20%
46-60
1
20%
1
10%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Забито
6
3
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
33%
31-45
2
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
33%
76-90
Пропущено
2
14
2 В 1-м тайме 8
0 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 5
1 Не пропускали 5
0
0%
2
14%
1-15
1
50%
3
21%
16-30
1
50%
3
21%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
0
0%
1
7%
76-90
Забито
17
5
7 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
2 Не забивали 5
1
6%
0
0%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
4
24%
2
40%
31-45
3
18%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
7
41%
2
40%
76-90
Пропущено
7
24
5 В 1-м тайме 14
2 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 9
1
14%
3
13%
1-15
2
29%
5
21%
16-30
2
29%
6
25%
31-45
1
14%
6
25%
46-60
1
14%
2
8%
61-75
0
0%
2
8%
76-90
Результаты последних матчей
Хэнань Цзянье
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Чжэцзян Профессионал - Хэнань Цзянье 0:1 Шаньдун Тайшань - Хэнань Цзянье 2:0 Далянь Ифан - Хэнань Цзянье 0:2 Чанчунь Ятай - Хэнань Цзянье 0:0
Гуанчжоу Фули - Хэнань Цзянье 0:3 Хэнань Цзянье - Чжэцзян Профессионал 3:1 Хэнань Цзянье - Шаньдун Тайшань 4:1 Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 2:2 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 3:0 Хэнань Цзянье - Ухань Цзалл 1:0 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 0:0 Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 1:0 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 2:0 Ухань Цзалл - Хэнань Цзянье 1:1 Хэнань Цзянье - Тянцзинь Тэда 1:1 Далянь Ифан - Хэнань Цзянье 1:0 Хэнань Цзянье - Шаньдун Тайшань 2:4 Шаньдун Тайшань - Хэнань Цзянье 1:0 Сычуань Цзюнью - Хэнань Цзянье 0:0 Хэнань Цзянье - Сычуань Цзюнью 1:1
Гуанчжоу Фули
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Шаньдун Тайшань - Гуанчжоу Фули 2:0 Гуанчжоу Фули - Далянь Ифан 0:3 Гуанчжоу Фули - Чанчунь Ятай 1:3 Гуанчжоу Фули - Чжэцзян Профессионал 2:4
Гуанчжоу Фули - Хэнань Цзянье 0:3 Гуанчжоу Фули - Шаньдун Тайшань 0:1 Далянь Ифан - Гуанчжоу Фули 2:0 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 4:1 Гуанчжоу Фули - Хэбей Форчун 2:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Фули 1:1 Гуанчжоу Фули - Шанхай СИПГ 1:2 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 2:1 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Фули 1:1 Гуанчжоу Фули - Бэйцзин Гоань 5:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Фули 1:0 Гуанчжоу Фули - Чанчунь Ятай 0:2 Гуанчжоу Фули - Ченду Беттер Сити 1:1 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Фули 1:1 Гуанчжоу Фули - Шаньдун Тайшань 1:3 Шицзячжуан - Гуанчжоу Фули 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|8
|7
|1
|0
|27 - 6
|22
|2.
|Шаньдун Тайшань
|9
|7
|0
|2
|16 - 7
|21
|3.
|Хэнань Цзянье
|9
|6
|2
|1
|17 - 7
|20
|4.
|Шанхай Шеньхуа
|9
|6
|2
|1
|15 - 8
|20
|5.
|Бэйцзин Гоань
|9
|4
|4
|1
|14 - 9
|16
|6.
|Мэйчжоу Хакка
|9
|3
|5
|1
|11 - 7
|14
|7.
|Шанхай СИПГ
|8
|4
|1
|3
|9 - 8
|13
|8.
|Шэньчжэнь
|9
|4
|1
|4
|13 - 14
|13
|9.
|Ухань Цзалл
|8
|4
|0
|4
|9 - 11
|12
|10.
|Чжэцзян Профессионал
|9
|3
|3
|3
|11 - 9
|12
|11.
|Тянцзинь Тэда
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|12.
|Чанчунь Ятай
|9
|2
|5
|2
|12 - 12
|11
|13.
|Далянь Ифан
|9
|2
|4
|3
|11 - 13
|10
|14.
|Шицзячжуан
|9
|1
|4
|4
|7 - 13
|7
|15.
|Ченду Беттер Сити
|8
|0
|6
|2
|6 - 9
|6
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|8
|1
|0
|7
|4 - 15
|3
|17.
|Хэбей Форчун
|9
|1
|0
|8
|5 - 21
|3
|18.
|Гуанчжоу Фули
|9
|0
|0
|9
|5 - 24
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шаньдун Тайшань
|5
|5
|0
|0
|12 - 0
|15
|2.
|Шанхай Шеньхуа
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|3.
|Ухань Три Таунс
|4
|4
|0
|0
|17 - 3
|12
|4.
|Хэнань Цзянье
|4
|3
|1
|0
|11 - 5
|10
|5.
|Бэйцзин Гоань
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|6.
|Мэйчжоу Хакка
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|7.
|Чжэцзян Профессионал
|4
|2
|1
|1
|4 - 1
|7
|8.
|Шанхай СИПГ
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|9.
|Шэньчжэнь
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|10.
|Ухань Цзалл
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|11.
|Чанчунь Ятай
|5
|1
|3
|1
|7 - 5
|6
|12.
|Далянь Ифан
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|13.
|Тянцзинь Тэда
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|14.
|Гуанчжоу Эвергранд
|4
|1
|0
|3
|2 - 4
|3
|15.
|Хэбей Форчун
|4
|1
|0
|3
|3 - 10
|3
|16.
|Шицзячжуан
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|17.
|Ченду Беттер Сити
|4
|0
|3
|1
|5 - 6
|3
|18.
|Гуанчжоу Фули
|5
|0
|0
|5
|3 - 14
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|2.
|Хэнань Цзянье
|5
|3
|1
|1
|6 - 2
|10
|3.
|Бэйцзин Гоань
|4
|2
|2
|0
|8 - 6
|8
|4.
|Тянцзинь Тэда
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|5.
|Шанхай Шеньхуа
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|6.
|Шэньчжэнь
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|7.
|Шанхай СИПГ
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|8.
|Ухань Цзалл
|4
|2
|0
|2
|3 - 4
|6
|9.
|Шаньдун Тайшань
|4
|2
|0
|2
|4 - 7
|6
|10.
|Мэйчжоу Хакка
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|11.
|Чжэцзян Профессионал
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|12.
|Чанчунь Ятай
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|13.
|Далянь Ифан
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|14.
|Шицзячжуан
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|15.
|Ченду Беттер Сити
|4
|0
|3
|1
|1 - 3
|3
|16.
|Гуанчжоу Фули
|4
|0
|0
|4
|2 - 10
|0
|17.
|Гуанчжоу Эвергранд
|4
|0
|0
|4
|2 - 11
|0
|18.
|Хэбей Форчун
|5
|0
|0
|5
|2 - 11
|0
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