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Китай: Суперлига

2022

Стадион:
Шицзячжуан
1:2
Конец матча
Шэньчжэнь
0'
1:0
21' Гол
Fuyu Ma
1:1
34' Гол
Wai-Tsun Dai
48' Желтая карточка
Yuanyi Li
56' Желтая карточка
Кэ Сунь
1:2
65' Гол
Shuai Pei
77' Желтая карточка
Yiming Yang
1:2
90' Не забитый пенальти
Юнпо Ван
90'+9

Ход матча

21'
Fuyu Ma
(Xinyu Liu1)
1:0
34'
1:1
Wai-Tsun Dai
(Yeljan Shinar)
46'
 
Юань Миньчэн
Yuan Zhang1
48'
 
Yuanyi Li
56'
 
Кэ Сунь
65'
1:2
Shuai Pei
(Wai-Tsun Dai)
71'
Михайлович Стефан
Oscar Taty Maritu
 
71'
Haiqing Cao
Xiangshuo Zhang
 
76'
 
Yue Xu
Кэ Сунь
77'
Yiming Yang
 
85'
Yifeng Zang
Shihao Piao
 
89'
Kaimu Zheng
Zhe Jiang
 
89'
 
Юнпо Ван
Wai-Tsun Dai
89'
 
Yuezheng Du
Лин Гао
90'
1:2
Юнпо Ван

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 7
  • 4 Угловые 6
  • 2 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 17
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

14
Puliang
Shao
6
Yun
Yang
23
Yiming
Yang
30
Yang
Liu
II
17
Shihao
Piao
21
Zhe
Jiang
8
Chuangyi
Lin
33
Xiangshuo
Zhang
27
Fuyu
Ma
10
Oscar
Taty
Maritu
20
Xinyu
Liu1
24
Дун
Хэнъи
6
Shuai
Pei
5
Лим
Чхэ-Мин
11
Yuan
Zhang1
2
Yeljan
Shinar
14
Yuan
Zhang2
28
Yuanyi
Li
21
Чжипэн
Цзян
38
Кэ
Сунь
29
Лин
Гао
8
Wai-Tsun
Dai
Шицзячжуан
3-4-3
Шэньчжэнь
3-4-3

История личных встреч

Шицзячжуан
Шэньчжэнь

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

10 матчей

30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

С
1:0
К
1:3
С
2:1
С
2:1
С
2:2
С
1:0
ПЛК
1:0
ПЛК
4:1
ПЛК
0:1
ПЛК
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Шицзячжуан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Oscar Taty Maritu 2 (2) 0.22
Kaimu Zheng 1 0.11
Shihao Piao 1 0.11
Bughrahan Iskandar 1 0.11
Fuyu Ma 1 0.11
Chuangyi Lin 0 0
Xinyu Liu1 0 0
Шэньчжэнь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ачеампонг Франк 4 0.44
Wai-Tsun Dai 2 0.22
Shuai Pei 2 0.22
Лин Гао 1 0.11
Алессандрини Ромен 1 0.11
Лим Чхэ-Мин 1 0.11
Yue Xu 1 0.11
Yuanyi Li 0 0
Yeljan Shinar 0 0
Ruifeng Huang 0 0

Карточки

Шицзячжуан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Hao Guo 2 1
Puliang Shao 2 0
Shihao Piao 2 0
Сунзу Стоппила 1 0
Chuangyi Lin 1 0
Yun Yang 1 0
Yifeng Zang 1 0
Zhe Jiang 1 0
Zhongliu Chen 1 0
Kaimu Zheng 1 0
Sabit Abdusalam 1 0
Yiming Yang 1 0
Oscar Taty Maritu 1 0
Fuyu Ma 1 0
Шэньчжэнь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yuanyi Li 2 0
Лин Гао 1 0
Кэ Сунь 1 0
Лим Чхэ-Мин 1 0
Haolun Mi 1 0
Чжан Лу 1 0
Wai-Tsun Dai 1 0
Yeljan Shinar 1 0
Ruifeng Huang 1 0
Yuan Zhang1 1 0
Haofeng Xu 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
6
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
2
67%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
4
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
10
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
17%
2
20%
1-15
1
17%
1
10%
16-30
2
33%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
3
30%
76-90

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

8
5
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
1
13%
1
20%
76-90

Забито

6
12
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
4 Не забивали 1
2
33%
2
17%
1-15
1
17%
2
17%
16-30
1
17%
1
8%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

14
15
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
3
21%
2
13%
1-15
2
14%
2
13%
16-30
3
21%
2
13%
31-45
1
7%
4
27%
46-60
3
21%
1
7%
61-75
2
14%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Шицзячжуан
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ченду Беттер Сити - Шицзячжуан 1:1 Мэйчжоу Хакка - Шицзячжуан 4:1 Шицзячжуан - Бэйцзин Гоань 1:1 Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 0:2
Шэньчжэнь - Шицзячжуан 1:0 Шицзячжуан - Ченду Беттер Сити 0:0 Шицзячжуан - Мэйчжоу Хакка 1:1 Бэйцзин Гоань - Шицзячжуан 1:2 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:0 Шицзячжуан - Далянь Ифан 2:0 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 1:1 Шицзячжуан - Ухань Цзалл 2:0 Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 2:1 Далянь Ифан - Шицзячжуан 1:2 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 1:1 Ухань Цзалл - Шицзячжуан 4:2 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 1:3 Шицзячжуан - Цзыбо Цуцзюй 5:1 Шаньдун Тайшань - Шицзячжуан 2:1 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 2:1
Шэньчжэнь
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Мэйчжоу Хакка - Шэньчжэнь 1:0 Шэньчжэнь - Тянцзинь Тэда 2:3 Ченду Беттер Сити - Шэньчжэнь 2:2 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 4:1
Шэньчжэнь - Шицзячжуан 1:0 Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 1:2 Тянцзинь Тэда - Шэньчжэнь 1:2 Шэньчжэнь - Ченду Беттер Сити 2:0 Шэньчжэнь - Бэйцзин Гоань 0:1 Хэбей Форчун - Шэньчжэнь 0:1 Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:1 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 3:1 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 2:2 Шэньчжэнь - Хэбей Форчун 3:0 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 1:1 Шэньчжэнь - Шанхай СИПГ 1:3 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 0:0 Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 1:0 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 1:3 Шэньчжэнь - Shaanxi Warriors 7:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 8 7 1 0 27 - 6 22
2. Шаньдун Тайшань 9 7 0 2 16 - 7 21
3. Хэнань Цзянье 9 6 2 1 17 - 7 20
4. Шанхай Шеньхуа 9 6 2 1 15 - 8 20
5. Бэйцзин Гоань 9 4 4 1 14 - 9 16
6. Мэйчжоу Хакка 9 3 5 1 11 - 7 14
7. Шанхай СИПГ 8 4 1 3 9 - 8 13
8. Шэньчжэнь 9 4 1 4 13 - 14 13
9. Ухань Цзалл 8 4 0 4 9 - 11 12
10. Чжэцзян Профессионал 9 3 3 3 11 - 9 12
11. Тянцзинь Тэда 8 3 2 3 10 - 9 11
12. Чанчунь Ятай 9 2 5 2 12 - 12 11
13. Далянь Ифан 9 2 4 3 11 - 13 10
14. Шицзячжуан 9 1 4 4 7 - 13 7
15. Ченду Беттер Сити 8 0 6 2 6 - 9 6
16. Гуанчжоу Эвергранд 8 1 0 7 4 - 15 3
17. Хэбей Форчун 9 1 0 8 5 - 21 3
18. Гуанчжоу Фули 9 0 0 9 5 - 24 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шаньдун Тайшань 5 5 0 0 12 - 0 15
2. Шанхай Шеньхуа 5 4 1 0 8 - 2 13
3. Ухань Три Таунс 4 4 0 0 17 - 3 12
4. Хэнань Цзянье 4 3 1 0 11 - 5 10
5. Бэйцзин Гоань 5 2 2 1 6 - 3 8
6. Мэйчжоу Хакка 4 2 2 0 8 - 4 8
7. Чжэцзян Профессионал 4 2 1 1 4 - 1 7
8. Шанхай СИПГ 4 2 1 1 4 - 3 7
9. Шэньчжэнь 4 2 0 2 6 - 5 6
10. Ухань Цзалл 4 2 0 2 6 - 7 6
11. Чанчунь Ятай 5 1 3 1 7 - 5 6
12. Далянь Ифан 4 1 2 1 5 - 5 5
13. Тянцзинь Тэда 4 1 1 2 4 - 5 4
14. Гуанчжоу Эвергранд 4 1 0 3 2 - 4 3
15. Хэбей Форчун 4 1 0 3 3 - 10 3
16. Шицзячжуан 5 0 3 2 3 - 6 3
17. Ченду Беттер Сити 4 0 3 1 5 - 6 3
18. Гуанчжоу Фули 5 0 0 5 3 - 14 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 4 3 1 0 10 - 3 10
2. Хэнань Цзянье 5 3 1 1 6 - 2 10
3. Бэйцзин Гоань 4 2 2 0 8 - 6 8
4. Тянцзинь Тэда 4 2 1 1 6 - 4 7
5. Шанхай Шеньхуа 4 2 1 1 7 - 6 7
6. Шэньчжэнь 5 2 1 2 7 - 9 7
7. Шанхай СИПГ 4 2 0 2 5 - 5 6
8. Ухань Цзалл 4 2 0 2 3 - 4 6
9. Шаньдун Тайшань 4 2 0 2 4 - 7 6
10. Мэйчжоу Хакка 5 1 3 1 3 - 3 6
11. Чжэцзян Профессионал 5 1 2 2 7 - 8 5
12. Чанчунь Ятай 4 1 2 1 5 - 7 5
13. Далянь Ифан 5 1 2 2 6 - 8 5
14. Шицзячжуан 4 1 1 2 4 - 7 4
15. Ченду Беттер Сити 4 0 3 1 1 - 3 3
16. Гуанчжоу Фули 4 0 0 4 2 - 10 0
17. Гуанчжоу Эвергранд 4 0 0 4 2 - 11 0
18. Хэбей Форчун 5 0 0 5 2 - 11 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая
  • Второй тайм
  • Свисток
    99'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 99'
    Контроль мяча: Шицзячжуан: 43%, Шэньчжэнь: 57%.
  • 99'
    НЕТ ГОЛА! - После просмотра видео, судья объявил, что гол, который забила команда Шэньчжэнь, отменен.
  • Описание гола
    98'
    Г О О О О О Л! Шэньчжэнь забивает! Yuezheng Du отличился.
  • Описание гола
    97'
    СПАСЕНО - Юнпо Ван пробил пенальти, но Puliang Shao отбивает!
  • Фол, нарушение
    96'
    ПЕНАЛЬТИ - Chuangyi Lin из команды Шицзячжуан привез своей команде пенальти, толкнув соперника. Пострадал Юнпо Ван.
  • 96'
    После проверки VAR судья изменил решение - Шэньчжэнь пробьет пенальти!
  • 95'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
  • Угловой
    94'
    Yuezheng Du из команды Шэньчжэнь разыграл угловой с правого угла.
  • 94'
    Puliang Shao отбил мяч на угловой после удара Юнпо Ван из штрафной площади.
  • 93'
    Шицзячжуан идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 93'
    Шицзячжуан контролирует мяч.
  • 93'
    Шицзячжуан контролирует мяч.
  • 93'
    Шэньчжэнь начинает контратаку
  • 93'
    Шицзячжуан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
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