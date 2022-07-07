Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

89' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

88' Yuan Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Ох, нехорошо это выглядит. Wai-Tsun Dai получил травму и медбригада забирает его с поля.

87' Wai-Tsun Dai на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Шицзячжуан идет вперед с потенциально опасной атакой.

84' Шицзячжуан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

84' Шицзячжуан идет вперед с потенциально опасной атакой.

84' Матч возобновится спорным мячом

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

81' Шицзячжуан идет вперед с потенциально опасной атакой.

79' Шицзячжуан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' Шицзячжуан выполняет удар от ворот.

78' Wai-Tsun Dai навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

77' Yiming Yang получил желтую карточку от судьи

77' Матч возобновлен

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Chuangyi Lin навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

72' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

72' Михайлович Стефан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

72' Шицзячжуан идет вперед с потенциально опасной атакой.

71' Матч возобновится спорным мячом

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Шэньчжэнь выполняет удар от ворот.

70' Chuangyi Lin навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

69' Матч возобновлен

69' Ох, нехорошо это выглядит. Oscar Taty Maritu получил травму и медбригада забирает его с поля.

68' Oscar Taty Maritu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Шицзячжуан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Yuan Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Yeljan Shinar предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

66' Oscar Taty Maritu нанес удар, мяч был парирован, но Chunyu Dong не удержал его в руках.

66' Шицзячжуан идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' Г О О О О Л - Shuai Pei забивает с левой ноги!

65' Матч возобновлен

65' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

64' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

63' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

62' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' Puliang Shao взял и забрал мяч на выходе

61' Шэньчжэнь идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Матч возобновлен

59' Чжипэн Цзян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Шэньчжэнь идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Кэ Сунь совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

56' Yang Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Yiming Yang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Должен был быть гол! Yuanyi Li имел отличный шанс, но Puliang Shao не дал голу состоятся!

54' Шэньчжэнь идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

53' Шицзячжуан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Шицзячжуан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' Шицзячжуан выполняет удар от ворот.

50' Шэньчжэнь выполняет удар от ворот.

50' Oscar Taty Maritu не смог попасть в створ ударом издали

49' Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Yuanyi Li - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

48' Yiming Yang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' После удара головой, который сделал Yuan Zhang мяч выносится вратарем на угловой

47' Yiming Yang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Wai-Tsun Dai навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара