Стадион: Wuhua Olympic Sports Centre
1:2
Конец матча
0'
1:0
21' ГолFuyu Ma
1:1
34' ГолWai-Tsun Dai
48' Желтая карточкаYuanyi Li
56' Желтая карточкаКэ Сунь
1:2
65' ГолShuai Pei
77' Желтая карточкаYiming Yang
1:2
90' Не забитый пенальтиЮнпо Ван
90'+9
Ход матча
21'
1:0
34'
1:1
48'
56'
65'
1:2
77'
89'
89'
89'
90'
1:2
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
3 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 7
-
4 Угловые 6
-
2 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 17
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
14
Puliang
Shao
6
Yun
Yang
23
Yiming
Yang
30
Yang
Liu
II
17
Shihao
Piao
21
Zhe
Jiang
27
Fuyu
Ma
20
Xinyu
Liu1
24
Дун
Хэнъи
11
Yuan
Zhang1
14
Yuan
Zhang2
28
Yuanyi
Li
21
Чжипэн
Цзян
38
Кэ
Сунь
29
Лин
Гао
- Основной состав
-
14 Puliang ShaoВратарь
-
6 Yun YangЗащитник
-
23 Yiming YangЗащитник
-
30 Yang Liu IIЗащитник
-
17 Shihao PiaoПолузащитник
-
21 Zhe JiangПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Fuyu MaНападающий
- Нападающий
-
20 Xinyu Liu1Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Feng HanВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Kaimu ZhengПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
25 Yue Zhang
-
Главный тренер: Svetozar Sapuric
- Основной состав
-
24 Дун ХэнъиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Yuan Zhang1Защитник
- Полузащитник
-
14 Yuan Zhang2Полузащитник
-
28 Yuanyi LiПолузащитник
-
21 Чжипэн ЦзянПолузащитник
-
38 Кэ СуньНападающий
-
29 Лин ГаоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Haolun MiЗащитник
-
26 Юань МиньчэнЗащитник
-
16 Dalun ZhengПолузащитник
-
39 Юнпо ВанПолузащитник
-
32 Jiabao Ji
-
-
19 Yue Xu
-
20 Yue Liu
-
23 Xingyu Wu
-
-
13 Haofeng Xu
-
33 Yuezheng Du
-
Главный тренер: Jang-Soo Lee
История личных встреч
Шицзячжуан
Шэньчжэнь
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
10 матчей
30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Шицзячжуан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Oscar Taty Maritu
|2 (2)
|0.22
|Kaimu Zheng
|1
|0.11
|Shihao Piao
|1
|0.11
|Bughrahan Iskandar
|1
|0.11
|Fuyu Ma
|1
|0.11
|Chuangyi Lin
|0
|0
|Xinyu Liu1
|0
|0
Шэньчжэнь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ачеампонг Франк
|4
|0.44
|Wai-Tsun Dai
|2
|0.22
|Shuai Pei
|2
|0.22
|Лин Гао
|1
|0.11
|Алессандрини Ромен
|1
|0.11
|Лим Чхэ-Мин
|1
|0.11
|Yue Xu
|1
|0.11
|Yuanyi Li
|0
|0
|Yeljan Shinar
|0
|0
|Ruifeng Huang
|0
|0
Карточки
Шицзячжуан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Hao Guo
|2
|1
|Puliang Shao
|2
|0
|Shihao Piao
|2
|0
|Сунзу Стоппила
|1
|0
|Chuangyi Lin
|1
|0
|Yun Yang
|1
|0
|Yifeng Zang
|1
|0
|Zhe Jiang
|1
|0
|Zhongliu Chen
|1
|0
|Kaimu Zheng
|1
|0
|Sabit Abdusalam
|1
|0
|Yiming Yang
|1
|0
|Oscar Taty Maritu
|1
|0
|Fuyu Ma
|1
|0
Шэньчжэнь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Yuanyi Li
|2
|0
|Лин Гао
|1
|0
|Кэ Сунь
|1
|0
|Лим Чхэ-Мин
|1
|0
|Haolun Mi
|1
|0
|Чжан Лу
|1
|0
|Wai-Tsun Dai
|1
|0
|Yeljan Shinar
|1
|0
|Ruifeng Huang
|1
|0
|Yuan Zhang1
|1
|0
|Haofeng Xu
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
6
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
2
67%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
4
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
10
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
17%
2
20%
1-15
1
17%
1
10%
16-30
2
33%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
3
30%
76-90
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
8
5
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
1
13%
1
20%
76-90
Забито
6
12
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
4 Не забивали 1
2
33%
2
17%
1-15
1
17%
2
17%
16-30
1
17%
1
8%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
14
15
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
3
21%
2
13%
1-15
2
14%
2
13%
16-30
3
21%
2
13%
31-45
1
7%
4
27%
46-60
3
21%
1
7%
61-75
2
14%
4
27%
76-90
Результаты последних матчей
Шицзячжуан
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ченду Беттер Сити - Шицзячжуан 1:1 Мэйчжоу Хакка - Шицзячжуан 4:1 Шицзячжуан - Бэйцзин Гоань 1:1 Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 0:2
Шэньчжэнь - Шицзячжуан 1:0 Шицзячжуан - Ченду Беттер Сити 0:0 Шицзячжуан - Мэйчжоу Хакка 1:1 Бэйцзин Гоань - Шицзячжуан 1:2 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:0 Шицзячжуан - Далянь Ифан 2:0 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 1:1 Шицзячжуан - Ухань Цзалл 2:0 Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 2:1 Далянь Ифан - Шицзячжуан 1:2 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 1:1 Ухань Цзалл - Шицзячжуан 4:2 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 1:3 Шицзячжуан - Цзыбо Цуцзюй 5:1 Шаньдун Тайшань - Шицзячжуан 2:1 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 2:1
Шэньчжэнь
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Мэйчжоу Хакка - Шэньчжэнь 1:0 Шэньчжэнь - Тянцзинь Тэда 2:3 Ченду Беттер Сити - Шэньчжэнь 2:2 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 4:1
Шэньчжэнь - Шицзячжуан 1:0 Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 1:2 Тянцзинь Тэда - Шэньчжэнь 1:2 Шэньчжэнь - Ченду Беттер Сити 2:0 Шэньчжэнь - Бэйцзин Гоань 0:1 Хэбей Форчун - Шэньчжэнь 0:1 Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:1 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 3:1 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 2:2 Шэньчжэнь - Хэбей Форчун 3:0 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 1:1 Шэньчжэнь - Шанхай СИПГ 1:3 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 0:0 Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 1:0 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 1:3 Шэньчжэнь - Shaanxi Warriors 7:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|8
|7
|1
|0
|27 - 6
|22
|2.
|Шаньдун Тайшань
|9
|7
|0
|2
|16 - 7
|21
|3.
|Хэнань Цзянье
|9
|6
|2
|1
|17 - 7
|20
|4.
|Шанхай Шеньхуа
|9
|6
|2
|1
|15 - 8
|20
|5.
|Бэйцзин Гоань
|9
|4
|4
|1
|14 - 9
|16
|6.
|Мэйчжоу Хакка
|9
|3
|5
|1
|11 - 7
|14
|7.
|Шанхай СИПГ
|8
|4
|1
|3
|9 - 8
|13
|8.
|Шэньчжэнь
|9
|4
|1
|4
|13 - 14
|13
|9.
|Ухань Цзалл
|8
|4
|0
|4
|9 - 11
|12
|10.
|Чжэцзян Профессионал
|9
|3
|3
|3
|11 - 9
|12
|11.
|Тянцзинь Тэда
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|12.
|Чанчунь Ятай
|9
|2
|5
|2
|12 - 12
|11
|13.
|Далянь Ифан
|9
|2
|4
|3
|11 - 13
|10
|14.
|Шицзячжуан
|9
|1
|4
|4
|7 - 13
|7
|15.
|Ченду Беттер Сити
|8
|0
|6
|2
|6 - 9
|6
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|8
|1
|0
|7
|4 - 15
|3
|17.
|Хэбей Форчун
|9
|1
|0
|8
|5 - 21
|3
|18.
|Гуанчжоу Фули
|9
|0
|0
|9
|5 - 24
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шаньдун Тайшань
|5
|5
|0
|0
|12 - 0
|15
|2.
|Шанхай Шеньхуа
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|3.
|Ухань Три Таунс
|4
|4
|0
|0
|17 - 3
|12
|4.
|Хэнань Цзянье
|4
|3
|1
|0
|11 - 5
|10
|5.
|Бэйцзин Гоань
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|6.
|Мэйчжоу Хакка
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|7.
|Чжэцзян Профессионал
|4
|2
|1
|1
|4 - 1
|7
|8.
|Шанхай СИПГ
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|9.
|Шэньчжэнь
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|10.
|Ухань Цзалл
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|11.
|Чанчунь Ятай
|5
|1
|3
|1
|7 - 5
|6
|12.
|Далянь Ифан
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|13.
|Тянцзинь Тэда
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|14.
|Гуанчжоу Эвергранд
|4
|1
|0
|3
|2 - 4
|3
|15.
|Хэбей Форчун
|4
|1
|0
|3
|3 - 10
|3
|16.
|Шицзячжуан
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|17.
|Ченду Беттер Сити
|4
|0
|3
|1
|5 - 6
|3
|18.
|Гуанчжоу Фули
|5
|0
|0
|5
|3 - 14
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|2.
|Хэнань Цзянье
|5
|3
|1
|1
|6 - 2
|10
|3.
|Бэйцзин Гоань
|4
|2
|2
|0
|8 - 6
|8
|4.
|Тянцзинь Тэда
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|5.
|Шанхай Шеньхуа
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|6.
|Шэньчжэнь
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|7.
|Шанхай СИПГ
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|8.
|Ухань Цзалл
|4
|2
|0
|2
|3 - 4
|6
|9.
|Шаньдун Тайшань
|4
|2
|0
|2
|4 - 7
|6
|10.
|Мэйчжоу Хакка
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|11.
|Чжэцзян Профессионал
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|12.
|Чанчунь Ятай
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|13.
|Далянь Ифан
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|14.
|Шицзячжуан
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|15.
|Ченду Беттер Сити
|4
|0
|3
|1
|1 - 3
|3
|16.
|Гуанчжоу Фули
|4
|0
|0
|4
|2 - 10
|0
|17.
|Гуанчжоу Эвергранд
|4
|0
|0
|4
|2 - 11
|0
|18.
|Хэбей Форчун
|5
|0
|0
|5
|2 - 11
|0
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