Стадион: Сёр Арена
Ход матча
8'
0:1
50'
59'
0:2
14
Марес
Люк
11
Шульц
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Марес ЛюкЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Шульц ЭрикНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
96 Mark JensenВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Sindre Tjelmeland
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Кроне СвеннЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Финне БорНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хорнеланд Эйрик
История личных встреч
Старт
Бранн
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
88.9%
66.7%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 11 побед
20 матчей
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
40%
50%
10%
8 побед 10 ничьих 2 победы
Второй тайм
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Старт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Браут-Брюнес Джонатан
|11
|0.85
|Фаллениус Оскар
|3
|0.23
|Шульц Эрик
|3
|0.23
|Тённесен Кристоффер
|2
|0.15
|Шеквист Сандер Хансен
|2
|0.15
|Антонссон Бьярни
|2 (1)
|0.15
|Нчамаа Базилио
|1
|0.08
|Alagie Sanyang
|0
|0
|Дервискадич Эмир
|0
|0
Бранн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Расмуссен Матиас
|8
|0.62
|Кастро Никлас
|5
|0.38
|Финне Бор
|5
|0.38
|Нильсен Сиверт
|3 (1)
|0.23
|Селанн-Хеггебе Эуне
|3 (1)
|0.23
|Йенсен Вассберг Никлас
|3
|0.23
|Сконес Каспер
|2
|0.15
|Frederik Boersting
|2
|0.15
|Моберг Вегар
|2
|0.15
|Кроне Свенн
|1
|0.08
|Бломберг Оле-Дидрик
|1
|0.08
|Кнудсен Фредрик
|1
|0.08
|Сковгор Андреас
|1
|0.08
|Кристиансен Рубен
|0
|0
|Мёллер Вольфе Давид
|0
|0
Карточки
Старт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Антонссон Бьярни
|3
|0
|Фаллениус Оскар
|3
|0
|Вормгор Вито
|2
|0
|Робстад Хенрик
|2
|0
|Шульц Эрик
|1
|0
|Alagie Sanyang
|1
|0
|Тённесен Кристоффер
|1
|0
|Марес Люк
|1
|0
|Браут-Брюнес Джонатан
|1
|0
|Нчамаа Базилио
|1
|0
|Peter Reinhardsen
|1
|0
|Шеквист Сандер Хансен
|1
|0
|Mathias Grundetjern
|1
|0
|Jesper Gregersen
|1
|0
Бранн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Расмуссен Матиас
|2
|1
|Frederik Boersting
|2
|0
|Кристиансен Рубен
|1
|0
|Нильсен Сиверт
|1
|0
|Дингеланд Матиас
|1
|0
|Кроне Свенн
|1
|0
|Кнудсен Фредрик
|1
|0
|Селанн-Хеггебе Эуне
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
20
7 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 5
9 Не забивали 6
3
27%
2
10%
1-15
1
9%
3
15%
16-30
3
27%
2
10%
31-45
1
9%
4
20%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
9
45%
76-90
Пропущено
9
6
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
3
33%
0
0%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
1
11%
3
50%
31-45
1
11%
2
33%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Забито
13
18
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
2
15%
4
22%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
2
15%
3
17%
46-60
3
23%
2
11%
61-75
4
31%
7
39%
76-90
Пропущено
6
2
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
1
50%
76-90
Забито
24
38
11 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 25
6 Забивали первыми 10
5 Не забивали 0
5
21%
6
16%
1-15
3
13%
3
8%
16-30
3
13%
4
11%
31-45
3
13%
7
18%
46-60
4
17%
2
5%
61-75
6
25%
16
42%
76-90
Пропущено
15
8
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
3
20%
0
0%
1-15
1
7%
1
13%
16-30
2
13%
3
38%
31-45
3
20%
3
38%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
27%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Старт
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Стйордалс Блинк - Старт 0:3 Мосс - Старт 0:3 Старт - Конгсвингер 0:1 Арендал - Старт 2:3
Старт - Стабек 0:0 Брюне - Старт 2:0 Старт - Рёуфосс 2:2 Ранхейм - Старт 2:2 Рандесунн - Старт 0:6 Старт - Согндаль 5:1 Гроруд - Старт 0:3 Старт - Скейд 3:2 Фредрикстад - Старт 1:0 Старт - Мьёндален 1:1 Осане - Старт 1:5 Санднес - Старт 2:0 Хёугесунн - Старт 0:3 Старт - Санднес 2:2 Согндаль - Старт 1:1 Старт - Ранхейм 3:1
Бранн
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Бранн - Брюне 2:1 Бранн - Фредрикстад 6:0 Гроруд - Бранн 0:2 Ос ТФ - Бранн 1:6
Стйордалс Блинк - Бранн 1:2 Хёугесунн - Бранн 0:2 Бранн - Мьёндален 7:0 Конгсвингер - Бранн 1:3 Бранн - Фредрикстад 3:0 Восс - Бранн 0:7 Бранн - Санднес 3:0 КФУМ - Бранн 1:5 Бранн - Согндаль 1:1 Скейд - Бранн 2:3 Бранн - Осане 1:1 Ранхейм - Бранн 0:4 Согндаль - Бранн 0:3 Олесунн - Бранн 0:2 КФУМ - Бранн 1:0 Бранн - Дьерв 4:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|13
|11
|2
|0
|38 - 8
|35
|2.
|Ранхейм
|13
|8
|3
|2
|25 - 17
|27
|3.
|Стабек
|13
|7
|5
|1
|22 - 8
|26
|4.
|КФУМ
|13
|7
|3
|3
|25 - 21
|24
|5.
|Мьёндален
|13
|7
|1
|5
|18 - 21
|22
|6.
|Санднес
|13
|7
|1
|5
|19 - 22
|22
|7.
|Согндаль
|13
|6
|3
|4
|21 - 20
|21
|8.
|Рёуфосс
|12
|5
|4
|3
|16 - 17
|19
|9.
|Старт
|13
|5
|4
|4
|24 - 15
|19
|10.
|Фредрикстад
|12
|3
|5
|4
|17 - 17
|14
|11.
|Осане
|13
|3
|4
|6
|16 - 27
|13
|12.
|Конгсвингер
|13
|3
|4
|6
|15 - 19
|13
|13.
|Брюне
|13
|2
|4
|7
|13 - 18
|10
|14.
|Скейд
|13
|2
|0
|11
|15 - 29
|6
|15.
|Стйордалс Блинк
|13
|1
|3
|9
|13 - 27
|6
|16.
|Гроруд
|13
|0
|6
|7
|17 - 28
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мьёндален
|7
|5
|0
|2
|12 - 9
|15
|2.
|Бранн
|6
|4
|2
|0
|17 - 3
|14
|3.
|Рёуфосс
|7
|4
|2
|1
|8 - 7
|14
|4.
|Ранхейм
|7
|4
|1
|2
|15 - 11
|13
|5.
|Согндаль
|7
|4
|1
|2
|11 - 8
|13
|6.
|КФУМ
|6
|3
|2
|1
|11 - 10
|11
|7.
|Стабек
|6
|2
|3
|1
|6 - 4
|9
|8.
|Конгсвингер
|6
|2
|3
|1
|11 - 9
|9
|9.
|Брюне
|7
|2
|3
|2
|7 - 6
|9
|10.
|Старт
|7
|2
|3
|2
|11 - 9
|9
|11.
|Фредрикстад
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|12.
|Осане
|7
|2
|1
|4
|8 - 18
|7
|13.
|Санднес
|6
|2
|1
|3
|9 - 14
|7
|14.
|Скейд
|7
|2
|0
|5
|13 - 15
|6
|15.
|Гроруд
|6
|0
|2
|4
|6 - 14
|2
|16.
|Стйордалс Блинк
|6
|0
|0
|6
|4 - 14
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|7
|7
|0
|0
|21 - 5
|21
|2.
|Стабек
|7
|5
|2
|0
|16 - 4
|17
|3.
|Санднес
|7
|5
|0
|2
|10 - 8
|15
|4.
|Ранхейм
|6
|4
|2
|0
|10 - 6
|14
|5.
|КФУМ
|7
|4
|1
|2
|14 - 11
|13
|6.
|Старт
|6
|3
|1
|2
|13 - 6
|10
|7.
|Согндаль
|6
|2
|2
|2
|10 - 12
|8
|8.
|Мьёндален
|6
|2
|1
|3
|6 - 12
|7
|9.
|Стйордалс Блинк
|7
|1
|3
|3
|9 - 13
|6
|10.
|Осане
|6
|1
|3
|2
|8 - 9
|6
|11.
|Фредрикстад
|7
|1
|3
|3
|9 - 11
|6
|12.
|Рёуфосс
|5
|1
|2
|2
|8 - 10
|5
|13.
|Гроруд
|7
|0
|4
|3
|11 - 14
|4
|14.
|Конгсвингер
|7
|1
|1
|5
|4 - 10
|4
|15.
|Брюне
|6
|0
|1
|5
|6 - 12
|1
|16.
|Скейд
|6
|0
|0
|6
|2 - 14
|0
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