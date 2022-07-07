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Норвегия: Первый дивизион

2022

Стадион:
Старт
0:2
Конец матча
Бранн
0'
0:1
8' Гол
Расмуссен Матиас
50' Желтая карточка
Расмуссен Матиас
0:2
59' Гол
Кастро Никлас
90'+5
1
Jasper
Silva
Torkildsen
14
Марес
Люк
4
Вормгор
Вито
22
Тённесен
Кристоффер
5
Peter
Reinhardsen
7
Дервискадич
Эмир
6
Антонссон
Бьярни
30
Нчамаа
Базилио
11
Шульц
Эрик
9
Браут-Брюнес
Джонатан
16
Фаллениус
Оскар
1
Дингеланд
Матиас
13
Кроне
Свенн
21
Кристиансен
Рубен
5
Сковгор
Андреас
18
Мёллер
Вольфе
Давид
7
Расмуссен
Матиас
19
Нильсен
Сиверт
15
Сконес
Каспер
10
Frederik
Boersting
11
Финне
Бор
9
Кастро
Никлас
Старт
3-4-3
Бранн
4-3-3

История личных встреч

Старт
Бранн

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

88.9%
66.7%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 11 побед

20 матчей

30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

40%
50%
10%
8 побед 10 ничьих 2 победы

Второй тайм

10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 побед

История матчей

Т
1:1
Т
1:1
ТМК
1:1
Т
4:1
Т
0:1
Т
1:2
Т
1:0
ТМК
0:3
Т
1:2
Т
1:1
ТМС
3:1
ТМС
1:2
Т
3:3
Т
2:0
Т
3:1
Т
2:1
Т
3:1
Т
3:4
Т
0:1
Т
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Старт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Браут-Брюнес Джонатан 11 0.85
Фаллениус Оскар 3 0.23
Шульц Эрик 3 0.23
Тённесен Кристоффер 2 0.15
Шеквист Сандер Хансен 2 0.15
Антонссон Бьярни 2 (1) 0.15
Нчамаа Базилио 1 0.08
Alagie Sanyang 0 0
Дервискадич Эмир 0 0
Бранн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Расмуссен Матиас 8 0.62
Кастро Никлас 5 0.38
Финне Бор 5 0.38
Нильсен Сиверт 3 (1) 0.23
Селанн-Хеггебе Эуне 3 (1) 0.23
Йенсен Вассберг Никлас 3 0.23
Сконес Каспер 2 0.15
Frederik Boersting 2 0.15
Моберг Вегар 2 0.15
Кроне Свенн 1 0.08
Бломберг Оле-Дидрик 1 0.08
Кнудсен Фредрик 1 0.08
Сковгор Андреас 1 0.08
Кристиансен Рубен 0 0
Мёллер Вольфе Давид 0 0

Карточки

Старт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Антонссон Бьярни 3 0
Фаллениус Оскар 3 0
Вормгор Вито 2 0
Робстад Хенрик 2 0
Шульц Эрик 1 0
Alagie Sanyang 1 0
Тённесен Кристоффер 1 0
Марес Люк 1 0
Браут-Брюнес Джонатан 1 0
Нчамаа Базилио 1 0
Peter Reinhardsen 1 0
Шеквист Сандер Хансен 1 0
Mathias Grundetjern 1 0
Jesper Gregersen 1 0
Бранн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Расмуссен Матиас 2 1
Frederik Boersting 2 0
Кристиансен Рубен 1 0
Нильсен Сиверт 1 0
Дингеланд Матиас 1 0
Кроне Свенн 1 0
Кнудсен Фредрик 1 0
Селанн-Хеггебе Эуне 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
20
7 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 5
9 Не забивали 6
3
27%
2
10%
1-15
1
9%
3
15%
16-30
3
27%
2
10%
31-45
1
9%
4
20%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
9
45%
76-90

Пропущено

9
6
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
3
33%
0
0%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
1
11%
3
50%
31-45
1
11%
2
33%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Забито

13
18
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
2
15%
4
22%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
2
15%
3
17%
46-60
3
23%
2
11%
61-75
4
31%
7
39%
76-90

Пропущено

6
2
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
1
50%
76-90

Забито

24
38
11 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 25
6 Забивали первыми 10
5 Не забивали 0
5
21%
6
16%
1-15
3
13%
3
8%
16-30
3
13%
4
11%
31-45
3
13%
7
18%
46-60
4
17%
2
5%
61-75
6
25%
16
42%
76-90

Пропущено

15
8
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
3
20%
0
0%
1-15
1
7%
1
13%
16-30
2
13%
3
38%
31-45
3
20%
3
38%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
27%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Старт
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Стйордалс Блинк - Старт 0:3 Мосс - Старт 0:3 Старт - Конгсвингер 0:1 Арендал - Старт 2:3
Старт - Стабек 0:0 Брюне - Старт 2:0 Старт - Рёуфосс 2:2 Ранхейм - Старт 2:2 Рандесунн - Старт 0:6 Старт - Согндаль 5:1 Гроруд - Старт 0:3 Старт - Скейд 3:2 Фредрикстад - Старт 1:0 Старт - Мьёндален 1:1 Осане - Старт 1:5 Санднес - Старт 2:0 Хёугесунн - Старт 0:3 Старт - Санднес 2:2 Согндаль - Старт 1:1 Старт - Ранхейм 3:1
Бранн
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Бранн - Брюне 2:1 Бранн - Фредрикстад 6:0 Гроруд - Бранн 0:2 Ос ТФ - Бранн 1:6
Стйордалс Блинк - Бранн 1:2 Хёугесунн - Бранн 0:2 Бранн - Мьёндален 7:0 Конгсвингер - Бранн 1:3 Бранн - Фредрикстад 3:0 Восс - Бранн 0:7 Бранн - Санднес 3:0 КФУМ - Бранн 1:5 Бранн - Согндаль 1:1 Скейд - Бранн 2:3 Бранн - Осане 1:1 Ранхейм - Бранн 0:4 Согндаль - Бранн 0:3 Олесунн - Бранн 0:2 КФУМ - Бранн 1:0 Бранн - Дьерв 4:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бранн 13 11 2 0 38 - 8 35
2. Ранхейм 13 8 3 2 25 - 17 27
3. Стабек 13 7 5 1 22 - 8 26
4. КФУМ 13 7 3 3 25 - 21 24
5. Мьёндален 13 7 1 5 18 - 21 22
6. Санднес 13 7 1 5 19 - 22 22
7. Согндаль 13 6 3 4 21 - 20 21
8. Рёуфосс 12 5 4 3 16 - 17 19
9. Старт 13 5 4 4 24 - 15 19
10. Фредрикстад 12 3 5 4 17 - 17 14
11. Осане 13 3 4 6 16 - 27 13
12. Конгсвингер 13 3 4 6 15 - 19 13
13. Брюне 13 2 4 7 13 - 18 10
14. Скейд 13 2 0 11 15 - 29 6
15. Стйордалс Блинк 13 1 3 9 13 - 27 6
16. Гроруд 13 0 6 7 17 - 28 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мьёндален 7 5 0 2 12 - 9 15
2. Бранн 6 4 2 0 17 - 3 14
3. Рёуфосс 7 4 2 1 8 - 7 14
4. Ранхейм 7 4 1 2 15 - 11 13
5. Согндаль 7 4 1 2 11 - 8 13
6. КФУМ 6 3 2 1 11 - 10 11
7. Стабек 6 2 3 1 6 - 4 9
8. Конгсвингер 6 2 3 1 11 - 9 9
9. Брюне 7 2 3 2 7 - 6 9
10. Старт 7 2 3 2 11 - 9 9
11. Фредрикстад 5 2 2 1 8 - 6 8
12. Осане 7 2 1 4 8 - 18 7
13. Санднес 6 2 1 3 9 - 14 7
14. Скейд 7 2 0 5 13 - 15 6
15. Гроруд 6 0 2 4 6 - 14 2
16. Стйордалс Блинк 6 0 0 6 4 - 14 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бранн 7 7 0 0 21 - 5 21
2. Стабек 7 5 2 0 16 - 4 17
3. Санднес 7 5 0 2 10 - 8 15
4. Ранхейм 6 4 2 0 10 - 6 14
5. КФУМ 7 4 1 2 14 - 11 13
6. Старт 6 3 1 2 13 - 6 10
7. Согндаль 6 2 2 2 10 - 12 8
8. Мьёндален 6 2 1 3 6 - 12 7
9. Стйордалс Блинк 7 1 3 3 9 - 13 6
10. Осане 6 1 3 2 8 - 9 6
11. Фредрикстад 7 1 3 3 9 - 11 6
12. Рёуфосс 5 1 2 2 8 - 10 5
13. Гроруд 7 0 4 3 11 - 14 4
14. Конгсвингер 7 1 1 5 4 - 10 4
15. Брюне 6 0 1 5 6 - 12 1
16. Скейд 6 0 0 6 2 - 14 0
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 39'
    Фаллениус Оскар уходит с поля. Mathias Grundetjern выходит вместо него
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