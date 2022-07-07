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Норвегия: Первый дивизион

2022

Стадион:
Стабек
4:2
Конец матча
Стйордалс Блинк
0'
1:0
16' Гол
Gift Orban
2:0
19' Гол
Gift Orban
24' Желтая карточка
Ланге Тор
3:0
40' Гол
Геэльмуйден Херман
45' Желтая карточка
Gift Orban
3:1
66' Гол
Рённинг Ивар
4:1
81' Гол
Хансен Корнелиус
4:2
90' Гол
Mats Lillebo
90'+4
12
Сандберг
Маркус
5
Пигнатель-Енссен
Николас
3
Несс Николай
2
Педерсен
Каспер
15
Оттесен
Стурла
10
Геэльмуйден
Херман
8
Эдвардс
Кертис
14
Крогстад
Фредрик
13
Ланге
Тор
16
Gift
Orban
23
Эдвардсен
Оливер
1
Jonathan
Johansson
6
Fredrik
Vinje
15
Vegard
Fiske
4
Люндал
Мартин
45
Karl
Martin
Rolstad
7
Холланд-Тёссе
Кьетил
14
Morten
Strand
24
Фооснес
Александер
10
Sondre
Hopmark
Stokke
9
Mats
Lillebo
8
Рённинг
Ивар
Стабек
3-5-2
Стйордалс Блинк
3-4-1-2

История личных встреч

Стабек
Стйордалс Блинк

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМК
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Стабек
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хансен Корнелиус 5 0.38
Геэльмуйден Херман 5 (3) 0.38
Эдвардсен Оливер 3 0.23
Крогстад Фредрик 3 0.23
Gift Orban 2 0.15
Оттесен Стурла 2 0.15
Аземи Фитим 1 0.08
Вангберг Симен 1 0.08
Ланге Тор 0 0
Вернерссон Виктор 0 0
Костадинов Калоян 0 0
Стйордалс Блинк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sondre Hopmark Stokke 6 (1) 0.46
Рённинг Ивар 2 0.15
Mats Lillebo 2 0.15
Mathusan Sandrakumar 1 0.08
Ole Kristian Roedahl 1 0.08
Johann Kosberg 1 0.08
Joergen Solli 0 0
Холланд-Тёссе Кьетил 0 0
Karl Martin Rolstad 0 0

Карточки

Стабек
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдвардс Кертис 3 1
Оттесен Стурла 2 1
Вангберг Симен 2 0
Ланге Тор 2 0
Пигнатель-Енссен Николас 2 0
Вернерссон Виктор 1 0
Крогстад Фредрик 1 0
Вогт Педер 1 0
Gift Orban 1 0
Стйордалс Блинк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
David Paulmin 2 1
Холланд-Тёссе Кьетил 3 0
Robin Bjoernholm-Jatta 3 0
Morten Strand 1 1
Vegard Fiske 2 0
Sondre Hopmark Stokke 2 0
Mathusan Sandrakumar 0 1
Фооснес Александер 1 0
Люндал Мартин 1 0
Joergen Solli 1 0
Sjur Lothe 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
9
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
10 Не забивали 7
0
0%
1
11%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
1
17%
3
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
2
22%
61-75
1
17%
3
33%
76-90

Пропущено

4
13
2 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
1
25%
2
15%
1-15
0
0%
4
31%
16-30
1
25%
3
23%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
25%
1
8%
61-75
1
25%
1
8%
76-90

Забито

17
6
7 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
2
12%
0
0%
1-15
2
12%
2
33%
16-30
3
18%
2
33%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
5
29%
29%
2
33%
76-90

Пропущено

3
12
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 6
1
33%
2
17%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
1
33%
1
8%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
5
42%
76-90

Забито

23
15
11 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
2
9%
1
7%
1-15
5
22%
2
13%
16-30
4
17%
5
33%
31-45
1
4%
0
0%
46-60
5
22%
2
13%
61-75
6
26%
5
33%
76-90

Пропущено

7
25
4 В 1-м тайме 15
3 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 9
5 Не пропускали 12
2
29%
4
16%
1-15
1
14%
4
16%
16-30
1
14%
7
28%
31-45
1
14%
3
12%
46-60
1
14%
1
4%
61-75
1
14%
6
24%
76-90

Результаты последних матчей

Стабек
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Мьёндален - Стабек 2:4 Йёвик-Люн - Стабек 0:7 Стабек - Фредрикстад 0:0 Нутодден - Стабек 1:3
Старт - Стабек 0:0 Стабек - Конгсвингер 1:0 Брюне - Стабек 0:0 Рёуфосс - Стабек 0:4 Люн - Стабек 2:3 Стабек - Гроруд 1:1 Ранхейм - Стабек 0:1 Стабек - Санднес 0:1 Осане - Стабек 0:4 Стабек - Согндаль 0:0 Скейд - Стабек 2:3 Саннефьёрд - Стабек 1:3 Волеренга - Стабек 3:0 Кристиансунд - Стабек 0:2 Лиллестрём - Стабек 2:0 Одд - Стабек 3:1
Стйордалс Блинк
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Стйордалс Блинк - Старт 0:3 Брюне - Стйордалс Блинк 0:0 Бьясен - Стйордалс Блинк 3:3 Стйордалс Блинк - Бранн 1:2
Кристиансунд - Стйордалс Блинк 0:1 Гроруд - Стйордалс Блинк 1:2 Стйордалс Блинк - Согндаль 1:3 Скейд - Стйордалс Блинк 3:1 Оркла - Стйордалс Блинк 3:6 Стйордалс Блинк - Ранхейм 0:1 Осане - Стйордалс Блинк 1:1 Русенборг - Стйордалс Блинк 3:0 Стйордалс Блинк - КФУМ 1:3 Мьёндален - Стйордалс Блинк 2:1 Стйордалс Блинк - Санднес 1:2 Фредрикстад - Стйордалс Блинк 2:2 Стйордалс Блинк - Хёдд 3:0 Хёдд - Стйордалс Блинк 3:2 Стйордалс Блинк - Олесунн 1:0 Осане - Стйордалс Блинк 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бранн 13 11 2 0 38 - 8 35
2. Ранхейм 13 8 3 2 25 - 17 27
3. Стабек 13 7 5 1 22 - 8 26
4. КФУМ 13 7 3 3 25 - 21 24
5. Мьёндален 13 7 1 5 18 - 21 22
6. Санднес 13 7 1 5 19 - 22 22
7. Согндаль 13 6 3 4 21 - 20 21
8. Рёуфосс 12 5 4 3 16 - 17 19
9. Старт 13 5 4 4 24 - 15 19
10. Фредрикстад 12 3 5 4 17 - 17 14
11. Осане 13 3 4 6 16 - 27 13
12. Конгсвингер 13 3 4 6 15 - 19 13
13. Брюне 13 2 4 7 13 - 18 10
14. Скейд 13 2 0 11 15 - 29 6
15. Стйордалс Блинк 13 1 3 9 13 - 27 6
16. Гроруд 13 0 6 7 17 - 28 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мьёндален 7 5 0 2 12 - 9 15
2. Бранн 6 4 2 0 17 - 3 14
3. Рёуфосс 7 4 2 1 8 - 7 14
4. Ранхейм 7 4 1 2 15 - 11 13
5. Согндаль 7 4 1 2 11 - 8 13
6. КФУМ 6 3 2 1 11 - 10 11
7. Стабек 6 2 3 1 6 - 4 9
8. Конгсвингер 6 2 3 1 11 - 9 9
9. Брюне 7 2 3 2 7 - 6 9
10. Старт 7 2 3 2 11 - 9 9
11. Фредрикстад 5 2 2 1 8 - 6 8
12. Осане 7 2 1 4 8 - 18 7
13. Санднес 6 2 1 3 9 - 14 7
14. Скейд 7 2 0 5 13 - 15 6
15. Гроруд 6 0 2 4 6 - 14 2
16. Стйордалс Блинк 6 0 0 6 4 - 14 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бранн 7 7 0 0 21 - 5 21
2. Стабек 7 5 2 0 16 - 4 17
3. Санднес 7 5 0 2 10 - 8 15
4. Ранхейм 6 4 2 0 10 - 6 14
5. КФУМ 7 4 1 2 14 - 11 13
6. Старт 6 3 1 2 13 - 6 10
7. Согндаль 6 2 2 2 10 - 12 8
8. Мьёндален 6 2 1 3 6 - 12 7
9. Стйордалс Блинк 7 1 3 3 9 - 13 6
10. Осане 6 1 3 2 8 - 9 6
11. Фредрикстад 7 1 3 3 9 - 11 6
12. Рёуфосс 5 1 2 2 8 - 10 5
13. Гроруд 7 0 4 3 11 - 14 4
14. Конгсвингер 7 1 1 5 4 - 10 4
15. Брюне 6 0 1 5 6 - 12 1
16. Скейд 6 0 0 6 2 - 14 0
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      45'
      Gift Orban получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      40'
      Г О О О О Л - Геэльмуйден Херман бьет в цель!
    • Желтая карточка
      24'
      Ланге Тор получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      19'
      Г О О О О Л - Gift Orban бьет в цель!
    • Описание гола
      16'
      Г О О О О Л - Gift Orban бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Стабек 4:2 Стйордалс Блинк онлайн

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