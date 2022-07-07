Стадион: Наддеруд
4:2
Конец матча
0'
1:0
16' ГолGift Orban
2:0
19' ГолGift Orban
24' Желтая карточкаЛанге Тор
3:0
40' ГолГеэльмуйден Херман
45' Желтая карточкаGift Orban
3:1
66' ГолРённинг Ивар
4:1
81' ГолХансен Корнелиус
4:2
90' ГолMats Lillebo
90'+4
Ход матча
16'
1:0
19'
2:0
24'
40'
3:0
45'
66'
81'
4:1
90'
13
Ланге
Тор
16
Gift
Orban
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Ланге ТорПолузащитник
-
16 Gift OrbanНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Вогт ПедерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Eirik Kjoenoe
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Vegard FiskeЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Snorre Lillebo
История личных встреч
Стабек
Стйордалс Блинк
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Стабек
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хансен Корнелиус
|5
|0.38
|Геэльмуйден Херман
|5 (3)
|0.38
|Эдвардсен Оливер
|3
|0.23
|Крогстад Фредрик
|3
|0.23
|Gift Orban
|2
|0.15
|Оттесен Стурла
|2
|0.15
|Аземи Фитим
|1
|0.08
|Вангберг Симен
|1
|0.08
|Ланге Тор
|0
|0
|Вернерссон Виктор
|0
|0
|Костадинов Калоян
|0
|0
Стйордалс Блинк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sondre Hopmark Stokke
|6 (1)
|0.46
|Рённинг Ивар
|2
|0.15
|Mats Lillebo
|2
|0.15
|Mathusan Sandrakumar
|1
|0.08
|Ole Kristian Roedahl
|1
|0.08
|Johann Kosberg
|1
|0.08
|Joergen Solli
|0
|0
|Холланд-Тёссе Кьетил
|0
|0
|Karl Martin Rolstad
|0
|0
Карточки
Стабек
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдвардс Кертис
|3
|1
|Оттесен Стурла
|2
|1
|Вангберг Симен
|2
|0
|Ланге Тор
|2
|0
|Пигнатель-Енссен Николас
|2
|0
|Вернерссон Виктор
|1
|0
|Крогстад Фредрик
|1
|0
|Вогт Педер
|1
|0
|Gift Orban
|1
|0
Стйордалс Блинк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|David Paulmin
|2
|1
|Холланд-Тёссе Кьетил
|3
|0
|Robin Bjoernholm-Jatta
|3
|0
|Morten Strand
|1
|1
|Vegard Fiske
|2
|0
|Sondre Hopmark Stokke
|2
|0
|Mathusan Sandrakumar
|0
|1
|Фооснес Александер
|1
|0
|Люндал Мартин
|1
|0
|Joergen Solli
|1
|0
|Sjur Lothe
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
9
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
10 Не забивали 7
0
0%
1
11%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
1
17%
3
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
2
22%
61-75
1
17%
3
33%
76-90
Пропущено
4
13
2 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
1
25%
2
15%
1-15
0
0%
4
31%
16-30
1
25%
3
23%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
25%
1
8%
61-75
1
25%
1
8%
76-90
Забито
17
6
7 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
2
12%
0
0%
1-15
2
12%
2
33%
16-30
3
18%
2
33%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
5
29%
29%
2
33%
76-90
Пропущено
3
12
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 6
1
33%
2
17%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
1
33%
1
8%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
5
42%
76-90
Забито
23
15
11 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
2
9%
1
7%
1-15
5
22%
2
13%
16-30
4
17%
5
33%
31-45
1
4%
0
0%
46-60
5
22%
2
13%
61-75
6
26%
5
33%
76-90
Пропущено
7
25
4 В 1-м тайме 15
3 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 9
5 Не пропускали 12
2
29%
4
16%
1-15
1
14%
4
16%
16-30
1
14%
7
28%
31-45
1
14%
3
12%
46-60
1
14%
1
4%
61-75
1
14%
6
24%
76-90
Результаты последних матчей
Стабек
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Мьёндален - Стабек 2:4 Йёвик-Люн - Стабек 0:7 Стабек - Фредрикстад 0:0 Нутодден - Стабек 1:3
Старт - Стабек 0:0 Стабек - Конгсвингер 1:0 Брюне - Стабек 0:0 Рёуфосс - Стабек 0:4 Люн - Стабек 2:3 Стабек - Гроруд 1:1 Ранхейм - Стабек 0:1 Стабек - Санднес 0:1 Осане - Стабек 0:4 Стабек - Согндаль 0:0 Скейд - Стабек 2:3 Саннефьёрд - Стабек 1:3 Волеренга - Стабек 3:0 Кристиансунд - Стабек 0:2 Лиллестрём - Стабек 2:0 Одд - Стабек 3:1
Стйордалс Блинк
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Стйордалс Блинк - Старт 0:3 Брюне - Стйордалс Блинк 0:0 Бьясен - Стйордалс Блинк 3:3 Стйордалс Блинк - Бранн 1:2
Кристиансунд - Стйордалс Блинк 0:1 Гроруд - Стйордалс Блинк 1:2 Стйордалс Блинк - Согндаль 1:3 Скейд - Стйордалс Блинк 3:1 Оркла - Стйордалс Блинк 3:6 Стйордалс Блинк - Ранхейм 0:1 Осане - Стйордалс Блинк 1:1 Русенборг - Стйордалс Блинк 3:0 Стйордалс Блинк - КФУМ 1:3 Мьёндален - Стйордалс Блинк 2:1 Стйордалс Блинк - Санднес 1:2 Фредрикстад - Стйордалс Блинк 2:2 Стйордалс Блинк - Хёдд 3:0 Хёдд - Стйордалс Блинк 3:2 Стйордалс Блинк - Олесунн 1:0 Осане - Стйордалс Блинк 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|13
|11
|2
|0
|38 - 8
|35
|2.
|Ранхейм
|13
|8
|3
|2
|25 - 17
|27
|3.
|Стабек
|13
|7
|5
|1
|22 - 8
|26
|4.
|КФУМ
|13
|7
|3
|3
|25 - 21
|24
|5.
|Мьёндален
|13
|7
|1
|5
|18 - 21
|22
|6.
|Санднес
|13
|7
|1
|5
|19 - 22
|22
|7.
|Согндаль
|13
|6
|3
|4
|21 - 20
|21
|8.
|Рёуфосс
|12
|5
|4
|3
|16 - 17
|19
|9.
|Старт
|13
|5
|4
|4
|24 - 15
|19
|10.
|Фредрикстад
|12
|3
|5
|4
|17 - 17
|14
|11.
|Осане
|13
|3
|4
|6
|16 - 27
|13
|12.
|Конгсвингер
|13
|3
|4
|6
|15 - 19
|13
|13.
|Брюне
|13
|2
|4
|7
|13 - 18
|10
|14.
|Скейд
|13
|2
|0
|11
|15 - 29
|6
|15.
|Стйордалс Блинк
|13
|1
|3
|9
|13 - 27
|6
|16.
|Гроруд
|13
|0
|6
|7
|17 - 28
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мьёндален
|7
|5
|0
|2
|12 - 9
|15
|2.
|Бранн
|6
|4
|2
|0
|17 - 3
|14
|3.
|Рёуфосс
|7
|4
|2
|1
|8 - 7
|14
|4.
|Ранхейм
|7
|4
|1
|2
|15 - 11
|13
|5.
|Согндаль
|7
|4
|1
|2
|11 - 8
|13
|6.
|КФУМ
|6
|3
|2
|1
|11 - 10
|11
|7.
|Стабек
|6
|2
|3
|1
|6 - 4
|9
|8.
|Конгсвингер
|6
|2
|3
|1
|11 - 9
|9
|9.
|Брюне
|7
|2
|3
|2
|7 - 6
|9
|10.
|Старт
|7
|2
|3
|2
|11 - 9
|9
|11.
|Фредрикстад
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|12.
|Осане
|7
|2
|1
|4
|8 - 18
|7
|13.
|Санднес
|6
|2
|1
|3
|9 - 14
|7
|14.
|Скейд
|7
|2
|0
|5
|13 - 15
|6
|15.
|Гроруд
|6
|0
|2
|4
|6 - 14
|2
|16.
|Стйордалс Блинк
|6
|0
|0
|6
|4 - 14
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|7
|7
|0
|0
|21 - 5
|21
|2.
|Стабек
|7
|5
|2
|0
|16 - 4
|17
|3.
|Санднес
|7
|5
|0
|2
|10 - 8
|15
|4.
|Ранхейм
|6
|4
|2
|0
|10 - 6
|14
|5.
|КФУМ
|7
|4
|1
|2
|14 - 11
|13
|6.
|Старт
|6
|3
|1
|2
|13 - 6
|10
|7.
|Согндаль
|6
|2
|2
|2
|10 - 12
|8
|8.
|Мьёндален
|6
|2
|1
|3
|6 - 12
|7
|9.
|Стйордалс Блинк
|7
|1
|3
|3
|9 - 13
|6
|10.
|Осане
|6
|1
|3
|2
|8 - 9
|6
|11.
|Фредрикстад
|7
|1
|3
|3
|9 - 11
|6
|12.
|Рёуфосс
|5
|1
|2
|2
|8 - 10
|5
|13.
|Гроруд
|7
|0
|4
|3
|11 - 14
|4
|14.
|Конгсвингер
|7
|1
|1
|5
|4 - 10
|4
|15.
|Брюне
|6
|0
|1
|5
|6 - 12
|1
|16.
|Скейд
|6
|0
|0
|6
|2 - 14
|0
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион