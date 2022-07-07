Стадион: Брине
1:1
Конец матча
0'
21' Желтая карточкаSigurd Groenli
0:0
24' Не забитый пенальтиБрингакер Матиас
45' Желтая карточкаKristian Jahr
1:0
45' ГолBjarte Langeland
50' Желтая карточкаЭгель-Йонсен Кевин
74' Вторая желтая карточкаЭгель-Йонсен Кевин
81' Желтая карточкаAndreas Dybevik
90' Желтая карточкаHarald Holter
90' Желтая карточкаBjarte Langeland
1:1
90' ГолСтрёмберг Август
90'+8
Ход матча
21'
24'
0:0
45'
45'
81'
90'
90'
90'
12
Хадая
Элиас
- Основной состав
-
12 Хадая ЭлиасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Ole Kevin Knappen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Русина ПетерВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Eirik Vespestad Maeland
История личных встреч
Брюне
Конгсвингер
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед
12 матчей
50%
16.7%
33.3%
6 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
41.7%
16.7%
41.6%
5 побед 2 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брюне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Arne Gunnes
|4
|0.31
|Sondre Norheim I
|2
|0.15
|Robert Undheim
|1
|0.08
|Andreas Dybevik
|1 (1)
|0.08
|Балдвинссон Рогви
|1
|0.08
|Bjarte Langeland
|1
|0.08
|Ротихеуг Оливер
|1
|0.08
|Henning Romslo
|0
|0
|Christian Roeer
|0
|0
|Daniel Hermansson
|0
|0
Конгсвингер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Martin Tangen Vinjor
|4
|0.31
|Martin Hoel Andersen
|3
|0.23
|Брингакер Матиас
|2
|0.15
|Стейринг Пер-Магнус
|2
|0.15
|Jesper Grundt
|1
|0.08
|Adem Gueven
|1
|0.08
|Victor Grodaas
|1
|0.08
|Стрёмберг Август
|1
|0.08
|Kristian Jahr
|0
|0
|Trace Murray
|0
|0
|Mathias Berg Gjerstroem
|0
|0
|Harald Holter
|0
|0
|Sander Marthinussen
|0
|0
Карточки
Брюне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Sigurd Groenli
|4
|0
|Bjarte Langeland
|3
|0
|Paal Aamodt
|1
|1
|Christian Roeer
|2
|0
|Andreas Dybevik
|2
|0
|Sondre Norheim I
|2
|0
|Daniel Hermansson
|2
|0
|Henning Romslo
|1
|0
|Robert Undheim
|1
|0
|Vegard Aasen
|1
|0
|Ротихеуг Оливер
|1
|0
|Paul Ullenes
|1
|0
Конгсвингер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эгель-Йонсен Кевин
|2
|1
|Harald Holter
|3
|0
|Tobias Bjoernebye
|3
|0
|Kristian Jahr
|2
|0
|Adem Gueven
|2
|0
|Холме Фредрик
|2
|0
|Герсон Ларс
|1
|0
|Брингакер Матиас
|1
|0
|Sander Marthinussen
|1
|0
|Nikolai Jorgensen
|1
|0
|Jan Hoeiby
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
4
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
1
13%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
3
75%
76-90
Пропущено
5
10
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
1
20%
2
20%
1-15
1
20%
3
30%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
2
40%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
10%
76-90
Забито
4
12
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 7
1
25%
1
8%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
1
25%
2
17%
61-75
1
25%
2
17%
76-90
Пропущено
14
8
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
5
36%
3
38%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
2
25%
31-45
1
7%
2
25%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
4
29%
1
13%
76-90
Забито
12
16
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 3
2
17%
2
13%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
3
19%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
3
25%
2
13%
61-75
3
25%
5
31%
76-90
Пропущено
19
18
9 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
6
32%
5
28%
1-15
2
11%
3
17%
16-30
1
5%
4
22%
31-45
3
16%
4
22%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
5
26%
2
11%
76-90
Результаты последних матчей
Брюне
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Бранн - Брюне 2:1 Брюне - Стйордалс Блинк 0:0 Видар - Брюне 1:3 Брюне - Старт 2:0
Брюне - Стабек 0:0 Гроруд - Брюне 2:2 Бродд - Брюне 0:2 Брюне - Осане 2:1 Рёуфосс - Брюне 2:0 Мьёндален - Брюне 2:1 Брюне - Ранхейм 1:2 Согндаль - Брюне 2:1 Брюне - КФУМ 1:2 Санднес - Брюне 2:1 Викинг - Брюне 2:0 Брюне - Стрёммен 0:2 Ранхейм - Брюне 2:4 Брюне - Дьерв 2:0 Осане - Брюне 2:1 Гроруд - Брюне 4:2
Конгсвингер
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Конгсвингер - Ранхейм 2:2 Старт - Конгсвингер 0:1 Конгсвингер - Гроруд 2:2 Эйдсвольд - Конгсвингер 3:2
Стабек - Конгсвингер 1:0 Конгсвингер - Бранн 1:3 КФУМ - Конгсвингер 1:0 Лёренскуг - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - Рёуфосс 4:1 Согндаль - Конгсвингер 2:1 Конгсвингер - Осане 1:1 Санднес - Конгсвингер 4:1 Конгсвингер - Скейд 1:0 Мьёндален - Конгсвингер 1:0 Конгсвингер - Викинг 0:2 Конгсвингер - Тромсдален 1:3 Аскер - Конгсвингер 2:3 Конгсвингер - Берум 4:0 Флёя - Конгсвингер 0:3 Конгсвингер - Аскер 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|13
|11
|2
|0
|38 - 8
|35
|2.
|Ранхейм
|13
|8
|3
|2
|25 - 17
|27
|3.
|Стабек
|13
|7
|5
|1
|22 - 8
|26
|4.
|КФУМ
|13
|7
|3
|3
|25 - 21
|24
|5.
|Мьёндален
|13
|7
|1
|5
|18 - 21
|22
|6.
|Санднес
|13
|7
|1
|5
|19 - 22
|22
|7.
|Согндаль
|13
|6
|3
|4
|21 - 20
|21
|8.
|Рёуфосс
|12
|5
|4
|3
|16 - 17
|19
|9.
|Старт
|13
|5
|4
|4
|24 - 15
|19
|10.
|Фредрикстад
|12
|3
|5
|4
|17 - 17
|14
|11.
|Осане
|13
|3
|4
|6
|16 - 27
|13
|12.
|Конгсвингер
|13
|3
|4
|6
|15 - 19
|13
|13.
|Брюне
|13
|2
|4
|7
|13 - 18
|10
|14.
|Скейд
|13
|2
|0
|11
|15 - 29
|6
|15.
|Стйордалс Блинк
|13
|1
|3
|9
|13 - 27
|6
|16.
|Гроруд
|13
|0
|6
|7
|17 - 28
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мьёндален
|7
|5
|0
|2
|12 - 9
|15
|2.
|Бранн
|6
|4
|2
|0
|17 - 3
|14
|3.
|Рёуфосс
|7
|4
|2
|1
|8 - 7
|14
|4.
|Ранхейм
|7
|4
|1
|2
|15 - 11
|13
|5.
|Согндаль
|7
|4
|1
|2
|11 - 8
|13
|6.
|КФУМ
|6
|3
|2
|1
|11 - 10
|11
|7.
|Стабек
|6
|2
|3
|1
|6 - 4
|9
|8.
|Конгсвингер
|6
|2
|3
|1
|11 - 9
|9
|9.
|Брюне
|7
|2
|3
|2
|7 - 6
|9
|10.
|Старт
|7
|2
|3
|2
|11 - 9
|9
|11.
|Фредрикстад
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|12.
|Осане
|7
|2
|1
|4
|8 - 18
|7
|13.
|Санднес
|6
|2
|1
|3
|9 - 14
|7
|14.
|Скейд
|7
|2
|0
|5
|13 - 15
|6
|15.
|Гроруд
|6
|0
|2
|4
|6 - 14
|2
|16.
|Стйордалс Блинк
|6
|0
|0
|6
|4 - 14
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|7
|7
|0
|0
|21 - 5
|21
|2.
|Стабек
|7
|5
|2
|0
|16 - 4
|17
|3.
|Санднес
|7
|5
|0
|2
|10 - 8
|15
|4.
|Ранхейм
|6
|4
|2
|0
|10 - 6
|14
|5.
|КФУМ
|7
|4
|1
|2
|14 - 11
|13
|6.
|Старт
|6
|3
|1
|2
|13 - 6
|10
|7.
|Согндаль
|6
|2
|2
|2
|10 - 12
|8
|8.
|Мьёндален
|6
|2
|1
|3
|6 - 12
|7
|9.
|Стйордалс Блинк
|7
|1
|3
|3
|9 - 13
|6
|10.
|Осане
|6
|1
|3
|2
|8 - 9
|6
|11.
|Фредрикстад
|7
|1
|3
|3
|9 - 11
|6
|12.
|Рёуфосс
|5
|1
|2
|2
|8 - 10
|5
|13.
|Гроруд
|7
|0
|4
|3
|11 - 14
|4
|14.
|Конгсвингер
|7
|1
|1
|5
|4 - 10
|4
|15.
|Брюне
|6
|0
|1
|5
|6 - 12
|1
|16.
|Скейд
|6
|0
|0
|6
|2 - 14
|0
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