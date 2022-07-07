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Норвегия: Первый дивизион

2022

Стадион:
Брюне
1:1
Конец матча
Конгсвингер
0'
21' Желтая карточка
Sigurd Groenli
0:0
24' Не забитый пенальти
Брингакер Матиас
45' Желтая карточка
Kristian Jahr
1:0
45' Гол
Bjarte Langeland
50' Желтая карточка
Эгель-Йонсен Кевин
74' Вторая желтая карточка
Эгель-Йонсен Кевин
81' Желтая карточка
Andreas Dybevik
90' Желтая карточка
Harald Holter
90' Желтая карточка
Bjarte Langeland
1:1
90' Гол
Стрёмберг Август
90'+8
12
Хадая
Элиас
45
Christian
Roeer
5
Балдвинссон
Рогви
20
Sondre
Norheim
I
11
Bjarte
Langeland
16
Andreas
Dybevik
6
Henning
Romslo
17
Sigurd
Groenli
2
Ротихеуг
Оливер
10
Robert
Undheim
9
Arne
Gunnes
1
Стрёмберг
Август
16
Стейринг
Пер-Магнус
19
Kristian
Jahr
5
Холме
Фредрик
25
Эгель-Йонсен
Кевин
18
Tobias
Bjoernebye
17
Mathias
Berg
Gjerstroem
3
Victor
Grodaas
26
Брингакер
Матиас
9
Adem
Gueven
8
Martin
Hoel
Andersen
Брюне
3-5-2
Конгсвингер
3-4-3

История личных встреч

Брюне
Конгсвингер

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед

12 матчей

50%
16.7%
33.3%
6 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

41.7%
16.7%
41.6%
5 побед 2 ничьи 5 побед

История матчей

ПД
1:1
ПД
2:0
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
2:1
ПД
1:2
А
0:2
А
0:2
А
1:0
А
1:0
А
2:1
А
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Брюне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Arne Gunnes 4 0.31
Sondre Norheim I 2 0.15
Robert Undheim 1 0.08
Andreas Dybevik 1 (1) 0.08
Балдвинссон Рогви 1 0.08
Bjarte Langeland 1 0.08
Ротихеуг Оливер 1 0.08
Henning Romslo 0 0
Christian Roeer 0 0
Daniel Hermansson 0 0
Конгсвингер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Martin Tangen Vinjor 4 0.31
Martin Hoel Andersen 3 0.23
Брингакер Матиас 2 0.15
Стейринг Пер-Магнус 2 0.15
Jesper Grundt 1 0.08
Adem Gueven 1 0.08
Victor Grodaas 1 0.08
Стрёмберг Август 1 0.08
Kristian Jahr 0 0
Trace Murray 0 0
Mathias Berg Gjerstroem 0 0
Harald Holter 0 0
Sander Marthinussen 0 0

Карточки

Брюне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Sigurd Groenli 4 0
Bjarte Langeland 3 0
Paal Aamodt 1 1
Christian Roeer 2 0
Andreas Dybevik 2 0
Sondre Norheim I 2 0
Daniel Hermansson 2 0
Henning Romslo 1 0
Robert Undheim 1 0
Vegard Aasen 1 0
Ротихеуг Оливер 1 0
Paul Ullenes 1 0
Конгсвингер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эгель-Йонсен Кевин 2 1
Harald Holter 3 0
Tobias Bjoernebye 3 0
Kristian Jahr 2 0
Adem Gueven 2 0
Холме Фредрик 2 0
Герсон Ларс 1 0
Брингакер Матиас 1 0
Sander Marthinussen 1 0
Nikolai Jorgensen 1 0
Jan Hoeiby 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
4
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
1
13%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
3
75%
76-90

Пропущено

5
10
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
1
20%
2
20%
1-15
1
20%
3
30%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
2
40%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
10%
76-90

Забито

4
12
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 7
1
25%
1
8%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
1
25%
2
17%
61-75
1
25%
2
17%
76-90

Пропущено

14
8
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
5
36%
3
38%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
2
25%
31-45
1
7%
2
25%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
4
29%
1
13%
76-90

Забито

12
16
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 3
2
17%
2
13%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
3
19%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
3
25%
2
13%
61-75
3
25%
5
31%
76-90

Пропущено

19
18
9 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
6
32%
5
28%
1-15
2
11%
3
17%
16-30
1
5%
4
22%
31-45
3
16%
4
22%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
5
26%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Брюне
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Бранн - Брюне 2:1 Брюне - Стйордалс Блинк 0:0 Видар - Брюне 1:3 Брюне - Старт 2:0
Брюне - Стабек 0:0 Гроруд - Брюне 2:2 Бродд - Брюне 0:2 Брюне - Осане 2:1 Рёуфосс - Брюне 2:0 Мьёндален - Брюне 2:1 Брюне - Ранхейм 1:2 Согндаль - Брюне 2:1 Брюне - КФУМ 1:2 Санднес - Брюне 2:1 Викинг - Брюне 2:0 Брюне - Стрёммен 0:2 Ранхейм - Брюне 2:4 Брюне - Дьерв 2:0 Осане - Брюне 2:1 Гроруд - Брюне 4:2
Конгсвингер
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Конгсвингер - Ранхейм 2:2 Старт - Конгсвингер 0:1 Конгсвингер - Гроруд 2:2 Эйдсвольд - Конгсвингер 3:2
Стабек - Конгсвингер 1:0 Конгсвингер - Бранн 1:3 КФУМ - Конгсвингер 1:0 Лёренскуг - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - Рёуфосс 4:1 Согндаль - Конгсвингер 2:1 Конгсвингер - Осане 1:1 Санднес - Конгсвингер 4:1 Конгсвингер - Скейд 1:0 Мьёндален - Конгсвингер 1:0 Конгсвингер - Викинг 0:2 Конгсвингер - Тромсдален 1:3 Аскер - Конгсвингер 2:3 Конгсвингер - Берум 4:0 Флёя - Конгсвингер 0:3 Конгсвингер - Аскер 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бранн 13 11 2 0 38 - 8 35
2. Ранхейм 13 8 3 2 25 - 17 27
3. Стабек 13 7 5 1 22 - 8 26
4. КФУМ 13 7 3 3 25 - 21 24
5. Мьёндален 13 7 1 5 18 - 21 22
6. Санднес 13 7 1 5 19 - 22 22
7. Согндаль 13 6 3 4 21 - 20 21
8. Рёуфосс 12 5 4 3 16 - 17 19
9. Старт 13 5 4 4 24 - 15 19
10. Фредрикстад 12 3 5 4 17 - 17 14
11. Осане 13 3 4 6 16 - 27 13
12. Конгсвингер 13 3 4 6 15 - 19 13
13. Брюне 13 2 4 7 13 - 18 10
14. Скейд 13 2 0 11 15 - 29 6
15. Стйордалс Блинк 13 1 3 9 13 - 27 6
16. Гроруд 13 0 6 7 17 - 28 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мьёндален 7 5 0 2 12 - 9 15
2. Бранн 6 4 2 0 17 - 3 14
3. Рёуфосс 7 4 2 1 8 - 7 14
4. Ранхейм 7 4 1 2 15 - 11 13
5. Согндаль 7 4 1 2 11 - 8 13
6. КФУМ 6 3 2 1 11 - 10 11
7. Стабек 6 2 3 1 6 - 4 9
8. Конгсвингер 6 2 3 1 11 - 9 9
9. Брюне 7 2 3 2 7 - 6 9
10. Старт 7 2 3 2 11 - 9 9
11. Фредрикстад 5 2 2 1 8 - 6 8
12. Осане 7 2 1 4 8 - 18 7
13. Санднес 6 2 1 3 9 - 14 7
14. Скейд 7 2 0 5 13 - 15 6
15. Гроруд 6 0 2 4 6 - 14 2
16. Стйордалс Блинк 6 0 0 6 4 - 14 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бранн 7 7 0 0 21 - 5 21
2. Стабек 7 5 2 0 16 - 4 17
3. Санднес 7 5 0 2 10 - 8 15
4. Ранхейм 6 4 2 0 10 - 6 14
5. КФУМ 7 4 1 2 14 - 11 13
6. Старт 6 3 1 2 13 - 6 10
7. Согндаль 6 2 2 2 10 - 12 8
8. Мьёндален 6 2 1 3 6 - 12 7
9. Стйордалс Блинк 7 1 3 3 9 - 13 6
10. Осане 6 1 3 2 8 - 9 6
11. Фредрикстад 7 1 3 3 9 - 11 6
12. Рёуфосс 5 1 2 2 8 - 10 5
13. Гроруд 7 0 4 3 11 - 14 4
14. Конгсвингер 7 1 1 5 4 - 10 4
15. Брюне 6 0 1 5 6 - 12 1
16. Скейд 6 0 0 6 2 - 14 0
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      46'
      Г О О О О Л - Bjarne Langeland бьет в цель!
    • Желтая карточка
      46'
      Кристиан Яр получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      24'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Брингакер Матиас пробил пенальти, но не смог забить!
    • Желтая карточка
      21'
      Sigurd Groenli получил желтую карточку от судьи
    • 5'
      Tobias Bjoernebye уходит с поля. Harald Holter выходит вместо него
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Брюне 1:1 Конгсвингер онлайн

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