3:0
Второй тайм: 90+'
0'
1:0
9' ГолКастро Мануэль
11' Желтая карточкаJuninho Capixaba
21' Красная карточкаPicachu
45' Желтая карточкаСукуи Фернандо
2:0
47' ГолКастро Мануэль
3:0
57' ГолFranco Zapiola
60' Желтая карточкаMoises Vieira
63' Желтая карточкаJose Welison
81' Желтая карточкаRomarinho3
83' Желтая карточкаНогера Фабьян
Ход матча
9'
1:0
11'
21'
45'
47'
2:0
57'
3:0
60'
63'
80'
81'
83'
4
Тити
22
Picachu
17
Jose
Welison
35
Эркулес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Толедо ЭрнанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
31 Пьятти ПаблоНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Ricardo Zielinsky
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
4 ТитиЗащитник
-
22 PicachuПолузащитник
-
17 Jose WelisonПолузащитник
-
35 ЭркулесПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Лима ЛукасНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
15 ФелипеНападающий
-
28 Habraao
-
-
14 Ronald
-
27 Igor Torres
-
-
-
8 Jussa
-
-
11 Romarinho3
-
Главный тренер: Juan Pablo Vojvoda
История личных встреч
Эстудиантес Ла Плата
Форталеза
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эстудиантес Ла Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кастро Мануэль
|2
|1
|Leandro Diaz III
|1
|0.5
|Franco Zapiola
|1
|0.5
Форталеза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ромеро Сильвио
|1
|0.5
Карточки
Эстудиантес Ла Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сукуи Фернандо
|1
|0
|Ногера Фабьян
|1
|0
Форталеза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Juninho Capixaba
|2
|0
|Picachu
|0
|1
|Jose Welison
|1
|0
|Marcelo Conceicao
|1
|0
|Moises Vieira
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Арсенал Саранди - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Агропекуарио 2:0 Форталеза - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Ньюэллс Олд Бойз 0:2
Институто - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Сакачиспас 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Сармиенто 2:1 Атлетико Митре - Эстудиантес Ла Плата 2:0 Альдосиви - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Химнасия Ла-Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Ферро Карриль 1:2 Индепендьенте Ривадавия - Эстудиантес Ла Плата 2:0 Велес Сарсфилд - Эстудиантес Ла Плата 4:0 Эстудиантес Ла Плата - Кильмес 2:1 Ред Булл Брагантино - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Депортиво Майпу - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Аргентинос Хуниорс 1:1 Росарио Сентраль - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Эстудиантес Ла Плата - Нуэва Чикаго 1:0
Форталеза
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Коритиба Парана - Форталеза 2:1 Форталеза - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Атлетико Минейро - Форталеза 3:2 Форталеза - Сеара 2:0
Форталеза - Америка Минейро 1:0 Аваи - Форталеза 3:2 Форталеза - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Форталеза - Гойяс 1:1 Форталеза - Депортес Киндио 1:1 Фламенго - Форталеза 1:2 Форталеза - Сеара 0:1 Богота - Форталеза 0:2 Форталеза - Жувентуде 1:1 Тигрес Богота - Форталеза 0:0 Коло-Коло - Форталеза 3:4 Форталеза - Тигрес Богота 2:1 Форталеза - Флуминенсе 0:1 Альянса Лима - Форталеза 0:2 Форталеза - Богота 0:1 Ботафого Рибейрао - Форталеза 3:1
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?