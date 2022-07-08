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Кубок Либертадорес

2022
Эстудиантес Ла Плата
3:0
Второй тайм: 90+'
Форталеза
0'
1:0
9' Гол
Кастро Мануэль
11' Желтая карточка
Juninho Capixaba
21' Красная карточка
Picachu
45' Желтая карточка
Сукуи Фернандо
2:0
47' Гол
Кастро Мануэль
3:0
57' Гол
Franco Zapiola
60' Желтая карточка
Moises Vieira
63' Желтая карточка
Jose Welison
81' Желтая карточка
Romarinho3
83' Желтая карточка
Ногера Фабьян
21
Андухар
Марьяно
29
Leonardo
Godoy
3
Рохель
Агустин
26
Лолло
Лусиано
18
Ногера
Фабьян
6
Мас
Эмануэль
20
Кастро
Мануэль
30
Jorge
Rodriguez
I
8
Сукуи
Фернандо
9
Leandro
Diaz
III
17
Боселли
Мауро
1
Марсело
Бук
6
Brayan
Ceballos
5
Marcelo
Conceicao
4
Тити
22
Picachu
17
Jose
Welison
35
Эркулес
29
Juninho
Capixaba
13
Лима
Лукас
III
18
Ромеро
Сильвио
21
Moises
Vieira
Эстудиантес Ла Плата
5-3-2
Форталеза
3-4-3

История личных встреч

Эстудиантес Ла Плата
Форталеза

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

КЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Эстудиантес Ла Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастро Мануэль 2 1
Leandro Diaz III 1 0.5
Franco Zapiola 1 0.5
Форталеза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ромеро Сильвио 1 0.5

Карточки

Эстудиантес Ла Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сукуи Фернандо 1 0
Ногера Фабьян 1 0
Форталеза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Juninho Capixaba 2 0
Picachu 0 1
Jose Welison 1 0
Marcelo Conceicao 1 0
Moises Vieira 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Арсенал Саранди - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Агропекуарио 2:0 Форталеза - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Ньюэллс Олд Бойз 0:2
Институто - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Сакачиспас 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Сармиенто 2:1 Атлетико Митре - Эстудиантес Ла Плата 2:0 Альдосиви - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Химнасия Ла-Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Ферро Карриль 1:2 Индепендьенте Ривадавия - Эстудиантес Ла Плата 2:0 Велес Сарсфилд - Эстудиантес Ла Плата 4:0 Эстудиантес Ла Плата - Кильмес 2:1 Ред Булл Брагантино - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Депортиво Майпу - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Аргентинос Хуниорс 1:1 Росарио Сентраль - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Эстудиантес Ла Плата - Нуэва Чикаго 1:0
Форталеза
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Коритиба Парана - Форталеза 2:1 Форталеза - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Атлетико Минейро - Форталеза 3:2 Форталеза - Сеара 2:0
Форталеза - Америка Минейро 1:0 Аваи - Форталеза 3:2 Форталеза - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Форталеза - Гойяс 1:1 Форталеза - Депортес Киндио 1:1 Фламенго - Форталеза 1:2 Форталеза - Сеара 0:1 Богота - Форталеза 0:2 Форталеза - Жувентуде 1:1 Тигрес Богота - Форталеза 0:0 Коло-Коло - Форталеза 3:4 Форталеза - Тигрес Богота 2:1 Форталеза - Флуминенсе 0:1 Альянса Лима - Форталеза 0:2 Форталеза - Богота 0:1 Ботафого Рибейрао - Форталеза 3:1
1/8 финала
1 Эмелек
2 Атлетико Минейро
6 Коринтианс
5 Бока Хуниорс
3 Атлетико Паранаэнсе
2 Либертад
0 Серро Портеньо
8 Палмейрас Сан-Паулу
3 Тальерес Кордоба
1 Колон
1 Депортес Толима
8 Фламенго
1 Велес Сарсфилд
0 Ривер Плейт
1 Форталеза
1 Эстудиантес Ла Плата
1/4 финала
?
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?
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?
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1/2 финала
?
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?
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Финал
?
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    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    Лучшие коэффициенты
    Эстудиантес Ла Плата
    Ничья
    Форталеза
    2.09
    9.27
    43.60
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    Форталеза
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