Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Jing Hu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Tao Liu предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Jing Hu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Tao Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Голкипер мог бы сыграть и получше

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Команда Ченду Беттер Сити имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Тянцзинь Тэда идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Тянцзинь Тэда идет вперед с потенциально опасной атакой.

45' Tao Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Виндбихлер Рихард предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

44' Тянцзинь Тэда идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Qiuming Wang оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

38' Хорошую попытку сделал Qiuming Wang . Удар в створ, но вратарь начеку

37' Тянцзинь Тэда идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Fan Yang нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

34' Felipe получил травму и заменен. Baixu Xiang выходит на поле.

34' Матч возобновится спорным мячом

33' Felipe на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Тянцзинь Тэда идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Генг Ксиаофенг взял и забрал мяч на выходе

30' Команда Ченду Беттер Сити забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

30' Плохо сыграл Yinong Tian - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

30' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Команды играют дружелюбно, и судья почти незаметен.

27' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Матч возобновлен

26' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Фарлей Роса оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

24' Чоу Тим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

24' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Тянцзинь Тэда идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

19' Тянцзинь Тэда идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Felipe из команды Ченду Беттер Сити сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

15' Jiamin Xu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Ба Дунь предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

14' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Тянцзинь Тэда идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Тянцзинь Тэда идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Jiamin Xu взял и забрал мяч на выходе

4' Генг Ксиаофенг взял и забрал мяч на выходе

3' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.