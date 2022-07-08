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Китай: Суперлига

2022

Стадион:
Ченду Беттер Сити
2:1
Конец матча
Тянцзинь Тэда
0'
1:0
30' Гол
Ruibao Hu
1:1
51' Гол
Ба Дунь
53' Желтая карточка
Bin Liu2
55' Желтая карточка
Yingjie Zhao
2:1
73' Гол
Mutellip Iminqari
90' Желтая карточка
Yuanjie Su
90'+6

Ход матча

30'
Ruibao Hu
1:0
34'
Baixu Xiang
Фелипе
 
46'
 
Weijun Xie
Yinong Tian
46'
 
Yingjie Zhao
Фарлей Роса
46'
 
Yuanjie Su
Yuefeng Bai
46'
Bin Liu2
У Гуйчао
 
51'
1:1
Ба Дунь
53'
Bin Liu2
 
55'
 
Yingjie Zhao
63'
 
Eder Lima II
Ба Дунь
68'
 
Yue Song
Давид Андухар
73'
Mutellip Iminqari
(Чоу Тим)
2:1
80'
Jing Hu
Ruibao Hu
 
87'
Xingyu Hu
Mutellip Iminqari
 
88'
Junchen Gou
Chao Gan
 
90'
 
Yuanjie Su

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 7
  • 4 Угловые 5
  • 2 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

1
Xiaofeng
Geng
26
Tao
Liu
40
Виндбихлер
Рихард
5
Ruibao
Hu
20
Abduhamit
Abdugheni
39
Chao
Gan
8
Чоу
Тим
11
Ким
Мин-У
29
Mutellip
Iminqari
9
Фелипе
15
У
Гуйчао
26
Jiamin
Xu
19
Yuefeng
Bai
2
Давид
Андухар
4
Fan
Yang1
31
Yinong
Tian
20
Jianan
Wang
18
Фарлей
Роса
29
Ба
Дунь
30
Qiuming
Wang
40
Yan
Shi
9
Берич
Роберт
Ченду Беттер Сити
3-4-3
Тянцзинь Тэда
5-4-1

История личных встреч

Ченду Беттер Сити
Тянцзинь Тэда

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

С
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Ченду Беттер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ruibao Hu 2 0.22
Ким Мин-У 1 0.11
Zhuoyi Feng 1 0.11
Chao Gan 1 0.11
Tao Liu 1 0.11
Mutellip Iminqari 1 0.11
Чоу Тим 0 0
Ромуло 0 0
Фелипе 0 0
Тянцзинь Тэда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ба Дунь 4 0.44
Фарлей Роса 1 0.11
Weijun Xie 1 0.11
Берич Роберт 1 0.11
Радонич Деян 1 0.11
Qiuming Wang 1 0.11
Eder Lima II 1 0.11
Yuanjie Su 1 0.11
Yan Shi 0 0

Карточки

Ченду Беттер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чоу Тим 4 1
Tao Liu 2 0
Abduhamit Abdugheni 0 1
Junchen Gou 0 1
Gan Rui 1 0
Junlin Min 1 0
Ромуло 1 0
Ruibao Hu 1 0
Bin Liu2 1 0
Фелипе 1 0
Junjie Meng 1 0
Hetao Hu 1 0
Тянцзинь Тэда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Qiuming Wang 3 0
Радонич Деян 1 0
Фарлей Роса 1 0
Yingjie Zhao 1 0
Yuanjie Su 1 0
Yinong Tian 1 0
Genwei Yu 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
7
6 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
13%
1
14%
1-15
2
25%
3
43%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

6
6
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
17%
2
33%
1-15
1
17%
2
33%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
17%
1
17%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 5
0
0%
1
25%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
1
20%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
11
7 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 1
1
11%
2
18%
1-15
3
33%
3
27%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
1
11%
1
9%
61-75
1
11%
2
18%
76-90

Пропущено

9
11
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 7
1
11%
2
18%
1-15
2
22%
3
27%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
4
44%
1
9%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
1
11%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Ченду Беттер Сити
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Ченду Беттер Сити - Шицзячжуан 1:1 Бэйцзин Гоань - Ченду Беттер Сити 0:0 Ченду Беттер Сити - Шэньчжэнь 2:2 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 0:0
Тянцзинь Тэда - Ченду Беттер Сити 1:1 Шицзячжуан - Ченду Беттер Сити 0:0 Ченду Беттер Сити - Бэйцзин Гоань 2:3 Шэньчжэнь - Ченду Беттер Сити 2:0 Гуйчжоу Хэнфэн - Ченду Беттер Сити 2:9 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:2 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 1:2 Ченду Беттер Сити - Ухань Три Таунс 1:0 Ченду Беттер Сити - Гуйчжоу Хэнфэн 5:0 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 1:3 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 0:0 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 2:1 Ченду Беттер Сити - Сычуань Цзюнью 1:2 Гуанчжоу Фули - Ченду Беттер Сити 1:1 Ченду Беттер Сити - Хэйлунцзян Лава Спринг 0:2 Шэньси Атлетик - Ченду Беттер Сити 0:0
Тянцзинь Тэда
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Тянцзинь Тэда - Бэйцзин Гоань 1:2 Шэньчжэнь - Тянцзинь Тэда 2:3 Тянцзинь Тэда - Мэйчжоу Хакка 1:0 Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 0:2
Тянцзинь Тэда - Ченду Беттер Сити 1:1 Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 1:0 Тянцзинь Тэда - Шэньчжэнь 1:2 Мэйчжоу Хакка - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:0 Циндао Хайню - Тянцзинь Тэда 0:1 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 0:0 Чуньцинь Лифан - Тянцзинь Тэда 0:1 Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 2:1 Тянцзинь Тэда - Циндао Хайню 1:2 Хэнань Цзянье - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Чуньцинь Лифан 1:1 Далянь Ифан - Тянцзинь Тэда 2:0 Тянцзинь Тэда - Бэйцзин Спорт Юниверсити 3:0 Шанхай СИПГ - Тянцзинь Тэда 5:0 Шанхай Шеньхуа - Тянцзинь Тэда 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 9 8 1 0 32 - 6 25
2. Шаньдун Тайшань 9 7 0 2 16 - 7 21
3. Хэнань Цзянье 9 6 2 1 17 - 7 20
4. Шанхай Шеньхуа 9 6 2 1 15 - 8 20
5. Бэйцзин Гоань 9 4 4 1 14 - 9 16
6. Шанхай СИПГ 0:0 9 4 2 3 9 - 8 14
7. Мэйчжоу Хакка 9 3 5 1 11 - 7 14
8. Шэньчжэнь 9 4 1 4 13 - 14 13
9. Ухань Цзалл 9 4 0 5 9 - 16 12
10. Чжэцзян Профессионал 9 3 3 3 11 - 9 12
11. Тянцзинь Тэда 9 3 2 4 11 - 11 11
12. Чанчунь Ятай 9 2 5 2 12 - 12 11
13. Далянь Ифан 9 2 4 3 11 - 13 10
14. Ченду Беттер Сити 9 1 6 2 8 - 10 9
15. Шицзячжуан 9 1 4 4 7 - 13 7
16. Гуанчжоу Эвергранд 0:0 9 1 1 7 4 - 15 4
17. Хэбей Форчун 9 1 0 8 5 - 21 3
18. Гуанчжоу Фули 9 0 0 9 5 - 24 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 5 5 0 0 22 - 3 15
2. Шаньдун Тайшань 5 5 0 0 12 - 0 15
3. Шанхай Шеньхуа 5 4 1 0 8 - 2 13
4. Хэнань Цзянье 4 3 1 0 11 - 5 10
5. Бэйцзин Гоань 5 2 2 1 6 - 3 8
6. Мэйчжоу Хакка 4 2 2 0 8 - 4 8
7. Чжэцзян Профессионал 4 2 1 1 4 - 1 7
8. Шанхай СИПГ 0:0 4 2 1 1 4 - 3 7
9. Шэньчжэнь 4 2 0 2 6 - 5 6
10. Ухань Цзалл 4 2 0 2 6 - 7 6
11. Чанчунь Ятай 5 1 3 1 7 - 5 6
12. Ченду Беттер Сити 5 1 3 1 7 - 7 6
13. Далянь Ифан 4 1 2 1 5 - 5 5
14. Тянцзинь Тэда 4 1 1 2 4 - 5 4
15. Гуанчжоу Эвергранд 0:0 5 1 1 3 2 - 4 4
16. Хэбей Форчун 4 1 0 3 3 - 10 3
17. Шицзячжуан 5 0 3 2 3 - 6 3
18. Гуанчжоу Фули 5 0 0 5 3 - 14 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 4 3 1 0 10 - 3 10
2. Хэнань Цзянье 5 3 1 1 6 - 2 10
3. Бэйцзин Гоань 4 2 2 0 8 - 6 8
4. Шанхай Шеньхуа 4 2 1 1 7 - 6 7
5. Тянцзинь Тэда 5 2 1 2 7 - 6 7
6. Шанхай СИПГ 0:0 5 2 1 2 5 - 5 7
7. Шэньчжэнь 5 2 1 2 7 - 9 7
8. Шаньдун Тайшань 4 2 0 2 4 - 7 6
9. Ухань Цзалл 5 2 0 3 3 - 9 6
10. Мэйчжоу Хакка 5 1 3 1 3 - 3 6
11. Чжэцзян Профессионал 5 1 2 2 7 - 8 5
12. Чанчунь Ятай 4 1 2 1 5 - 7 5
13. Далянь Ифан 5 1 2 2 6 - 8 5
14. Шицзячжуан 4 1 1 2 4 - 7 4
15. Ченду Беттер Сити 4 0 3 1 1 - 3 3
16. Гуанчжоу Фули 4 0 0 4 2 - 10 0
17. Гуанчжоу Эвергранд 0:0 4 0 0 4 2 - 11 0
18. Хэбей Форчун 5 0 0 5 2 - 11 0
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