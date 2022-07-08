Стадион: Hengbei Football Town Field
2:1
Конец матча
0'
1:0
30' ГолRuibao Hu
1:1
51' ГолБа Дунь
53' Желтая карточкаBin Liu2
55' Желтая карточкаYingjie Zhao
2:1
73' ГолMutellip Iminqari
90' Желтая карточкаYuanjie Su
90'+6
Ход матча
30'
1:0
34'
51'
1:1
53'
55'
63'
73'
2:1
88'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
4 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 7
-
4 Угловые 5
-
2 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
39 Владение мячом, % 61
Владение мячом
26
Tao
Liu
39
Chao
Gan
8
Чоу
Тим
11
Ким
Мин-У
9
Фелипе
15
У
Гуйчао
26
Jiamin
Xu
19
Yuefeng
Bai
31
Yinong
Tian
20
Jianan
Wang
18
Фарлей
Роса
29
Ба
Дунь
30
Qiuming
Wang
40
Yan
Shi
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Tao LiuЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
39 Chao GanПолузащитник
-
8 Чоу ТимПолузащитник
-
11 Ким Мин-УПолузащитник
- Нападающий
-
9 ФелипеНападающий
-
15 У ГуйчаоНападающий
- Запасные игроки
-
31 Ting YangЗащитник
-
14 Guanghui HanПолузащитник
-
17 Gan RuiПолузащитник
-
18 Junlin MinПолузащитник
-
24 Yu Xing
-
3 Xin Tang
-
13 Jing Hu
-
27 Bin Liu2
-
22 Xingyu Hu
-
2 Hetao Hu
-
19 Baixu Xiang
-
36 Junchen Gou
-
Главный тренер: Jung-Won Seo
- Основной состав
-
26 Jiamin XuВратарь
-
19 Yuefeng BaiЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Yinong TianЗащитник
-
20 Jianan WangЗащитник
-
18 Фарлей РосаПолузащитник
-
29 Ба ДуньПолузащитник
-
30 Qiuming WangПолузащитник
-
40 Yan ShiПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Jingqi FangВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Weijun Xie
-
24 Taoyu Piao
-
10 Eder Lima II
-
33 Yue Song
-
16 Zihao Yang
-
27 Wei Zhang I
-
-
32 Yuanjie Su
-
37 Xuelong Sun
-
Главный тренер: Genwei Yu
История личных встреч
Ченду Беттер Сити
Тянцзинь Тэда
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ченду Беттер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ruibao Hu
|2
|0.22
|Ким Мин-У
|1
|0.11
|Zhuoyi Feng
|1
|0.11
|Chao Gan
|1
|0.11
|Tao Liu
|1
|0.11
|Mutellip Iminqari
|1
|0.11
|Чоу Тим
|0
|0
|Ромуло
|0
|0
|Фелипе
|0
|0
Тянцзинь Тэда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ба Дунь
|4
|0.44
|Фарлей Роса
|1
|0.11
|Weijun Xie
|1
|0.11
|Берич Роберт
|1
|0.11
|Радонич Деян
|1
|0.11
|Qiuming Wang
|1
|0.11
|Eder Lima II
|1
|0.11
|Yuanjie Su
|1
|0.11
|Yan Shi
|0
|0
Карточки
Ченду Беттер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чоу Тим
|4
|1
|Tao Liu
|2
|0
|Abduhamit Abdugheni
|0
|1
|Junchen Gou
|0
|1
|Gan Rui
|1
|0
|Junlin Min
|1
|0
|Ромуло
|1
|0
|Ruibao Hu
|1
|0
|Bin Liu2
|1
|0
|Фелипе
|1
|0
|Junjie Meng
|1
|0
|Hetao Hu
|1
|0
Тянцзинь Тэда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Qiuming Wang
|3
|0
|Радонич Деян
|1
|0
|Фарлей Роса
|1
|0
|Yingjie Zhao
|1
|0
|Yuanjie Su
|1
|0
|Yinong Tian
|1
|0
|Genwei Yu
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
7
6 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
13%
1
14%
1-15
2
25%
3
43%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
6
6
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
17%
2
33%
1-15
1
17%
2
33%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
17%
1
17%
76-90
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 5
0
0%
1
25%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
1
20%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
11
7 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 1
1
11%
2
18%
1-15
3
33%
3
27%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
1
11%
1
9%
61-75
1
11%
2
18%
76-90
Пропущено
9
11
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 7
1
11%
2
18%
1-15
2
22%
3
27%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
4
44%
1
9%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
1
11%
1
9%
76-90
Результаты последних матчей
Ченду Беттер Сити
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Ченду Беттер Сити - Шицзячжуан 1:1 Бэйцзин Гоань - Ченду Беттер Сити 0:0 Ченду Беттер Сити - Шэньчжэнь 2:2 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 0:0
Тянцзинь Тэда - Ченду Беттер Сити 1:1 Шицзячжуан - Ченду Беттер Сити 0:0 Ченду Беттер Сити - Бэйцзин Гоань 2:3 Шэньчжэнь - Ченду Беттер Сити 2:0 Гуйчжоу Хэнфэн - Ченду Беттер Сити 2:9 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:2 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 1:2 Ченду Беттер Сити - Ухань Три Таунс 1:0 Ченду Беттер Сити - Гуйчжоу Хэнфэн 5:0 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 1:3 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 0:0 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 2:1 Ченду Беттер Сити - Сычуань Цзюнью 1:2 Гуанчжоу Фули - Ченду Беттер Сити 1:1 Ченду Беттер Сити - Хэйлунцзян Лава Спринг 0:2 Шэньси Атлетик - Ченду Беттер Сити 0:0
Тянцзинь Тэда
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Тянцзинь Тэда - Бэйцзин Гоань 1:2 Шэньчжэнь - Тянцзинь Тэда 2:3 Тянцзинь Тэда - Мэйчжоу Хакка 1:0 Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 0:2
Тянцзинь Тэда - Ченду Беттер Сити 1:1 Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 1:0 Тянцзинь Тэда - Шэньчжэнь 1:2 Мэйчжоу Хакка - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:0 Циндао Хайню - Тянцзинь Тэда 0:1 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 0:0 Чуньцинь Лифан - Тянцзинь Тэда 0:1 Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 2:1 Тянцзинь Тэда - Циндао Хайню 1:2 Хэнань Цзянье - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Чуньцинь Лифан 1:1 Далянь Ифан - Тянцзинь Тэда 2:0 Тянцзинь Тэда - Бэйцзин Спорт Юниверсити 3:0 Шанхай СИПГ - Тянцзинь Тэда 5:0 Шанхай Шеньхуа - Тянцзинь Тэда 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|9
|8
|1
|0
|32 - 6
|25
|2.
|Шаньдун Тайшань
|9
|7
|0
|2
|16 - 7
|21
|3.
|Хэнань Цзянье
|9
|6
|2
|1
|17 - 7
|20
|4.
|Шанхай Шеньхуа
|9
|6
|2
|1
|15 - 8
|20
|5.
|Бэйцзин Гоань
|9
|4
|4
|1
|14 - 9
|16
|6.
|Шанхай СИПГ
|0:0
|9
|4
|2
|3
|9 - 8
|14
|7.
|Мэйчжоу Хакка
|9
|3
|5
|1
|11 - 7
|14
|8.
|Шэньчжэнь
|9
|4
|1
|4
|13 - 14
|13
|9.
|Ухань Цзалл
|9
|4
|0
|5
|9 - 16
|12
|10.
|Чжэцзян Профессионал
|9
|3
|3
|3
|11 - 9
|12
|11.
|Тянцзинь Тэда
|9
|3
|2
|4
|11 - 11
|11
|12.
|Чанчунь Ятай
|9
|2
|5
|2
|12 - 12
|11
|13.
|Далянь Ифан
|9
|2
|4
|3
|11 - 13
|10
|14.
|Ченду Беттер Сити
|9
|1
|6
|2
|8 - 10
|9
|15.
|Шицзячжуан
|9
|1
|4
|4
|7 - 13
|7
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|0:0
|9
|1
|1
|7
|4 - 15
|4
|17.
|Хэбей Форчун
|9
|1
|0
|8
|5 - 21
|3
|18.
|Гуанчжоу Фули
|9
|0
|0
|9
|5 - 24
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|5
|5
|0
|0
|22 - 3
|15
|2.
|Шаньдун Тайшань
|5
|5
|0
|0
|12 - 0
|15
|3.
|Шанхай Шеньхуа
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|4.
|Хэнань Цзянье
|4
|3
|1
|0
|11 - 5
|10
|5.
|Бэйцзин Гоань
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|6.
|Мэйчжоу Хакка
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|7.
|Чжэцзян Профессионал
|4
|2
|1
|1
|4 - 1
|7
|8.
|Шанхай СИПГ
|0:0
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|9.
|Шэньчжэнь
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|10.
|Ухань Цзалл
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|11.
|Чанчунь Ятай
|5
|1
|3
|1
|7 - 5
|6
|12.
|Ченду Беттер Сити
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|13.
|Далянь Ифан
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|14.
|Тянцзинь Тэда
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|15.
|Гуанчжоу Эвергранд
|0:0
|5
|1
|1
|3
|2 - 4
|4
|16.
|Хэбей Форчун
|4
|1
|0
|3
|3 - 10
|3
|17.
|Шицзячжуан
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|18.
|Гуанчжоу Фули
|5
|0
|0
|5
|3 - 14
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|2.
|Хэнань Цзянье
|5
|3
|1
|1
|6 - 2
|10
|3.
|Бэйцзин Гоань
|4
|2
|2
|0
|8 - 6
|8
|4.
|Шанхай Шеньхуа
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|5.
|Тянцзинь Тэда
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|6.
|Шанхай СИПГ
|0:0
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|7.
|Шэньчжэнь
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|8.
|Шаньдун Тайшань
|4
|2
|0
|2
|4 - 7
|6
|9.
|Ухань Цзалл
|5
|2
|0
|3
|3 - 9
|6
|10.
|Мэйчжоу Хакка
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|11.
|Чжэцзян Профессионал
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|12.
|Чанчунь Ятай
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|13.
|Далянь Ифан
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|14.
|Шицзячжуан
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|15.
|Ченду Беттер Сити
|4
|0
|3
|1
|1 - 3
|3
|16.
|Гуанчжоу Фули
|4
|0
|0
|4
|2 - 10
|0
|17.
|Гуанчжоу Эвергранд
|0:0
|4
|0
|0
|4
|2 - 11
|0
|18.
|Хэбей Форчун
|5
|0
|0
|5
|2 - 11
|0
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