  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Китай
  4. Суперлига 2022

Китай: Суперлига

2022

Стадион:
Гуанчжоу Эвергранд
0:0
Первый тайм: 5'
Шанхай СИПГ
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Гуанчжоу Эвергранд
Ничья
Шанхай СИПГ
8.60
6.00
1.32
Все Коэффициенты
1
Shibo
Liu
20
Shilong
Wang
2
Браунинг
Тайас
6
Yang
Li3
3
Wenzhe
Zhao
21
Shengxiong
Zheng
39
Guangliang
Huang
15
Dinghao
Yan
14
Zili
Zhang
18
Hengbo
Fan
28
Ling
Jie
1
Цзюнь-Лин
Янь
15
Shenyuan
Li
28
Guan
He
13
Чжэнь
Вэй
2
Ли
Ан
27
Цзин
Фэн
37
Xuhuang
Chen
8
Оскар
дос
Сантос
11
Вэньцзюнь
Люй
9
Паулиньо
Пауло
10
Ндиайе
Чериф
Гуанчжоу Эвергранд
4-5-1
Шанхай СИПГ
4-4-2

История личных встреч

Гуанчжоу Эвергранд
Шанхай СИПГ

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

90.9%
27.3%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

22 матча

36.4%
27.3%
36.3%
8 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

45.5%
31.8%
22.7%
10 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

31.8%
31.8%
36.4%
7 побед 7 ничьих 8 побед

История матчей

С
1:0
С
1:0
С
0:0
С
2:0
К
0:2
С
0:2
С
4:5
С
2:1
К
1:4
ЛЧА
5:1
ЛЧА
4:0
К
2:1
С
2:2
С
3:2
С
0:0
С
1:1
С
0:3
С
1:1
С
0:3
С
5:0
С
1:1
С
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Гуанчжоу Эвергранд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Liyn Yang 2 0.25
Вэй Ши-Хао 1 0.13
Dinghao Yan 1 (1) 0.13
Yang Li3 0 0
Afrden Asqer 0 0
Шанхай СИПГ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ндиайе Чериф 4 (1) 0.5
Цзин Фэн 1 0.13
Вэньцзюнь Люй 1 0.13
Линьпэн Чжан 1 0.13
Zhurun Liu 1 0.13
Xin Xu 1 0.13
Оскар дос Сантос 0 0

Карточки

Гуанчжоу Эвергранд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Afrden Asqer 4 1
Shaocong Wu 1 1
Вэй Ши-Хао 2 0
Rijin Chen 2 0
Yu Hou 2 0
Браунинг Тайас 1 0
Liyn Yang 1 0
Quanjiang Chen 1 0
Dinghao Yan 1 0
Hengbo Fan 1 0
Guangliang Huang 1 0
Likai Wan 1 0
Шанхай СИПГ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Shiyuan Yang 3 0
Xin Xu 0 1
Хуань Фу 1 0
Ли Ан 1 0
Вэньцзюнь Люй 1 0
Muzepper Mirahmetjan 1 0
Паулиньо Пауло 1 0
Линьпэн Чжан 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
2
40%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
50%
76-90

Пропущено

11
3
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
18%
1
33%
46-60
2
18%
1
33%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Забито

4
9
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
4 Не забивали 2
0
0%
2
22%
1-15
1
25%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
2
22%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
4
44%
76-90

Пропущено

15
8
5 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
1
7%
1
13%
1-15
4
27%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
27%
1
13%
46-60
2
13%
4
50%
61-75
4
27%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Гуанчжоу Эвергранд
(20 матчей)
25%
5%
70%
5 побед 1 ничья 14 поражений
Ухань Цзалл - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Эвергранд - Ухань Три Таунс 1:2 Шанхай Шеньхуа - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Эвергранд - Хэбей Форчун 1:0
Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Ухань Цзалл 0:1 Ухань Три Таунс - Гуанчжоу Эвергранд 6:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай Шеньхуа 0:1 Кавасаки Фронтале - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Джохор Дарул Такзим 0:2 Гуанчжоу Эвергранд - Ульсан Хёндэ 0:5 Ульсан Хёндэ - Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Гуанчжоу Эвергранд - Кавасаки Фронтале 0:8 Джохор Дарул Такзим - Гуанчжоу Эвергранд 5:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Чанчунь Ятай 2:0 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Гуанчжоу Эвергранд - Бэйцзин Гоань 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай СИПГ 0:0 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Эвергранд 0:2
Шанхай СИПГ
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Шанхай СИПГ - Хэбей Форчун 2:1 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Ухань Цзалл - Шанхай СИПГ 1:2 Ухань Три Таунс - Шанхай СИПГ 2:1
Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Хэбей Форчун - Шанхай СИПГ 0:2 Шанхай Шеньхуа - Шанхай СИПГ 2:0 Шанхай СИПГ - Ухань Цзалл 0:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 1:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 2:2 Гуанчжоу Фули - Шанхай СИПГ 1:2 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 3:1 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай СИПГ 0:0 Шанхай СИПГ - Шаньдун Тайшань 0:2 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Фули 1:0 Шэньчжэнь - Шанхай СИПГ 1:3 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шанхай СИПГ 1:5 Шанхай СИПГ - Далянь Ифан 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 9 8 1 0 32 - 6 25
2. Шаньдун Тайшань 9 7 0 2 16 - 7 21
3. Хэнань Цзянье 9 6 2 1 17 - 7 20
4. Шанхай Шеньхуа 9 6 2 1 15 - 8 20
5. Бэйцзин Гоань 9 4 4 1 14 - 9 16
6. Шанхай СИПГ 0:0 9 4 2 3 9 - 8 14
7. Мэйчжоу Хакка 9 3 5 1 11 - 7 14
8. Шэньчжэнь 9 4 1 4 13 - 14 13
9. Ухань Цзалл 9 4 0 5 9 - 16 12
10. Чжэцзян Профессионал 9 3 3 3 11 - 9 12
11. Тянцзинь Тэда 9 3 2 4 11 - 11 11
12. Чанчунь Ятай 9 2 5 2 12 - 12 11
13. Далянь Ифан 9 2 4 3 11 - 13 10
14. Ченду Беттер Сити 9 1 6 2 8 - 10 9
15. Шицзячжуан 9 1 4 4 7 - 13 7
16. Гуанчжоу Эвергранд 0:0 9 1 1 7 4 - 15 4
17. Хэбей Форчун 9 1 0 8 5 - 21 3
18. Гуанчжоу Фули 9 0 0 9 5 - 24 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 5 5 0 0 22 - 3 15
2. Шаньдун Тайшань 5 5 0 0 12 - 0 15
3. Шанхай Шеньхуа 5 4 1 0 8 - 2 13
4. Хэнань Цзянье 4 3 1 0 11 - 5 10
5. Бэйцзин Гоань 5 2 2 1 6 - 3 8
6. Мэйчжоу Хакка 4 2 2 0 8 - 4 8
7. Чжэцзян Профессионал 4 2 1 1 4 - 1 7
8. Шанхай СИПГ 0:0 4 2 1 1 4 - 3 7
9. Шэньчжэнь 4 2 0 2 6 - 5 6
10. Ухань Цзалл 4 2 0 2 6 - 7 6
11. Чанчунь Ятай 5 1 3 1 7 - 5 6
12. Ченду Беттер Сити 5 1 3 1 7 - 7 6
13. Далянь Ифан 4 1 2 1 5 - 5 5
14. Тянцзинь Тэда 4 1 1 2 4 - 5 4
15. Гуанчжоу Эвергранд 0:0 5 1 1 3 2 - 4 4
16. Хэбей Форчун 4 1 0 3 3 - 10 3
17. Шицзячжуан 5 0 3 2 3 - 6 3
18. Гуанчжоу Фули 5 0 0 5 3 - 14 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 4 3 1 0 10 - 3 10
2. Хэнань Цзянье 5 3 1 1 6 - 2 10
3. Бэйцзин Гоань 4 2 2 0 8 - 6 8
4. Шанхай Шеньхуа 4 2 1 1 7 - 6 7
5. Тянцзинь Тэда 5 2 1 2 7 - 6 7
6. Шанхай СИПГ 0:0 5 2 1 2 5 - 5 7
7. Шэньчжэнь 5 2 1 2 7 - 9 7
8. Шаньдун Тайшань 4 2 0 2 4 - 7 6
9. Ухань Цзалл 5 2 0 3 3 - 9 6
10. Мэйчжоу Хакка 5 1 3 1 3 - 3 6
11. Чжэцзян Профессионал 5 1 2 2 7 - 8 5
12. Чанчунь Ятай 4 1 2 1 5 - 7 5
13. Далянь Ифан 5 1 2 2 6 - 8 5
14. Шицзячжуан 4 1 1 2 4 - 7 4
15. Ченду Беттер Сити 4 0 3 1 1 - 3 3
16. Гуанчжоу Фули 4 0 0 4 2 - 10 0
17. Гуанчжоу Эвергранд 0:0 4 0 0 4 2 - 11 0
18. Хэбей Форчун 5 0 0 5 2 - 11 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая
  • 3'
    Шанхай СИПГ пытается что-то создать.
  • 2'
    Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Цзин Фэн из команды Шанхай СИПГ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 1'
    Оскар дос Сантос делает длинную передачу вперед
  • 1'
    Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Гуанчжоу Эвергранд начинает с центра поля
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jinzhou Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Гуанчжоу Эвергранд
    Ничья
    Шанхай СИПГ
    8.60
    6.00
    1.32
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Гуанчжоу Эвергранд 0:0 Шанхай СИПГ онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Гуанчжоу Эвергранд
    Шанхай СИПГ
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000 рублей новым игрокам
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     