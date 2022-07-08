Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

88' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

86' Какой промах! Чжэнь Вэй имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

86' Оскар дос Сантос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

85' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

85' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

82' После проверки VAR судья изменил решение - Шанхай СИПГ пробьет пенальти!

81' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

80' Ох, нехорошо это выглядит. Shenyuan Li получил травму и медбригада забирает его с поля.

80' Shenyuan Li на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' Матч возобновлен

78' Ох, нехорошо это выглядит. Dinghao Yan получил травму и медбригада забирает его с поля.

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Браунинг Тайас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

74' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' Shibo Liu взял и забрал мяч на выходе

73' Ндиайе Чериф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

72' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Оскар дос Сантос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

68' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

67' Назначен штрафной. Пострадал Afrden Asqer, его свалил Guan He

65' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

64' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Afrden Asqer из команды Гуанчжоу Эвергранд делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

62' Afrden Asqer из команды Гуанчжоу Эвергранд идет с мячом вперед на обострение...

62' Хорошую попытку сделал Ли Ан . Удар в створ, но вратарь начеку

61' Тактическая замена. Hengbo Fan уходит с поля и его заменяет Afrden Asqer

60' Матч возобновлен

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

56' Shibo Liu взял и забрал мяч на выходе

56' Wenzhe Zhao предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

55' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

55' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Браунинг Тайас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Матч возобновлен

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Оскар дос Сантос не смог попасть в створ ударом издали

50' Матч возобновлен

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Hengbo Fan - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

46' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля