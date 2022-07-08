Стадион: Джинжоу
0:1
Конец матча
0'
35' Желтая карточкаWenzhe Zhao
48' Желтая карточкаHengbo Fan
0:1
83' ПенальтиОскар дос Сантос
88' Желтая карточкаYu Hou
89' Желтая карточкаВэньцзюнь Люй
90'+5
Ход матча
35'
48'
50'
61'
64'
76'
83'
0:1
84'
88'
89'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
5 Удары по воротам 5
-
0 Удары в створ 3
-
2 Угловые 7
-
0 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 6
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
39 Владение мячом, % 61
Владение мячом
20
Shilong
Wang
6
Yang
Li3
18
Hengbo
Fan
14
Zili
Zhang
15
Dinghao
Yan
28
Ling
Jie
15
Shenyuan
Li
28
Guan
He
13
Чжэнь
Вэй
2
Ли
Ан
27
Цзин
Фэн
37
Xuhuang
Chen
10
Ндиайе
Чериф
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Shilong WangЗащитник
- Защитник
-
6 Yang Li3Защитник
- Защитник
-
18 Hengbo FanПолузащитник
-
14 Zili ZhangПолузащитник
-
15 Dinghao YanПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Ling JieНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
17 Liyn YangНападающий
-
32 Shenping Huo
-
-
27 Suowei Wei
-
36 Minghe Wei
-
38 Rijin Chen
-
24 Xinjie He
-
30 Dejiang Yang
-
34 Yu Hou
-
22 Afrden Asqer
-
23 Jiaheng Li
-
Главный тренер: Zhiyu Liu
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Shenyuan LiЗащитник
-
28 Guan HeЗащитник
-
13 Чжэнь ВэйЗащитник
-
2 Ли АнЗащитник
-
27 Цзин ФэнПолузащитник
-
37 Xuhuang ChenПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Ндиайе ЧерифНападающий
- Запасные игроки
-
22 Jia DuВратарь
- Защитник
-
21 Хай ЮйЗащитник
- Полузащитник
-
16 Xin XuПолузащитник
-
20 Shiyuan YangПолузащитник
-
14 Ли ШенглонгНападающий
-
31 Anjie Xi
-
17 Binbin Chen
-
26 Chunxin Chen
-
33 Zhurun Liu
-
39 Baiyang Liu
-
Главный тренер: Леко Иван
История личных встреч
Гуанчжоу Эвергранд
Шанхай СИПГ
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
90.9%
27.3%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
22 матча
36.4%
27.3%
36.3%
8 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
45.5%
31.8%
22.7%
10 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
31.8%
31.8%
36.4%
7 побед 7 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гуанчжоу Эвергранд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Liyn Yang
|2
|0.22
|Вэй Ши-Хао
|1
|0.11
|Dinghao Yan
|1 (1)
|0.11
|Yang Li3
|0
|0
|Afrden Asqer
|0
|0
Шанхай СИПГ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ндиайе Чериф
|4 (1)
|0.44
|Цзин Фэн
|1
|0.11
|Вэньцзюнь Люй
|1
|0.11
|Линьпэн Чжан
|1
|0.11
|Zhurun Liu
|1
|0.11
|Оскар дос Сантос
|1 (1)
|0.11
|Xin Xu
|1
|0.11
Карточки
Гуанчжоу Эвергранд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Afrden Asqer
|4
|1
|Yu Hou
|3
|0
|Shaocong Wu
|1
|1
|Вэй Ши-Хао
|2
|0
|Rijin Chen
|2
|0
|Hengbo Fan
|2
|0
|Браунинг Тайас
|1
|0
|Liyn Yang
|1
|0
|Quanjiang Chen
|1
|0
|Dinghao Yan
|1
|0
|Guangliang Huang
|1
|0
|Wenzhe Zhao
|1
|0
|Likai Wan
|1
|0
Шанхай СИПГ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Shiyuan Yang
|3
|0
|Вэньцзюнь Люй
|2
|0
|Xin Xu
|0
|1
|Хуань Фу
|1
|0
|Ли Ан
|1
|0
|Muzepper Mirahmetjan
|1
|0
|Паулиньо Пауло
|1
|0
|Линьпэн Чжан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
2
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Пропущено
5
5
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
50%
76-90
Пропущено
11
3
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
18%
1
33%
46-60
2
18%
1
33%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Забито
4
10
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
5 Не забивали 2
0
0%
2
20%
1-15
1
25%
1
10%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
2
20%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
5
50%
76-90
Пропущено
16
8
5 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
1
6%
1
13%
1-15
4
25%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
25%
1
13%
46-60
2
13%
4
50%
61-75
5
31%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Гуанчжоу Эвергранд
(20 матчей)
25%
5%
70%
5 побед 1 ничья 14 поражений
Ухань Цзалл - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Эвергранд - Ухань Три Таунс 1:2 Шанхай Шеньхуа - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Эвергранд - Хэбей Форчун 1:0
Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Ухань Цзалл 0:1 Ухань Три Таунс - Гуанчжоу Эвергранд 6:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай Шеньхуа 0:1 Кавасаки Фронтале - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Джохор Дарул Такзим 0:2 Гуанчжоу Эвергранд - Ульсан Хёндэ 0:5 Ульсан Хёндэ - Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Гуанчжоу Эвергранд - Кавасаки Фронтале 0:8 Джохор Дарул Такзим - Гуанчжоу Эвергранд 5:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Чанчунь Ятай 2:0 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Гуанчжоу Эвергранд - Бэйцзин Гоань 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай СИПГ 0:0 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Эвергранд 0:2
Шанхай СИПГ
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Шанхай СИПГ - Хэбей Форчун 2:1 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Ухань Цзалл - Шанхай СИПГ 1:2 Ухань Три Таунс - Шанхай СИПГ 2:1
Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Хэбей Форчун - Шанхай СИПГ 0:2 Шанхай Шеньхуа - Шанхай СИПГ 2:0 Шанхай СИПГ - Ухань Цзалл 0:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 1:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 2:2 Гуанчжоу Фули - Шанхай СИПГ 1:2 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 3:1 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай СИПГ 0:0 Шанхай СИПГ - Шаньдун Тайшань 0:2 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Фули 1:0 Шэньчжэнь - Шанхай СИПГ 1:3 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шанхай СИПГ 1:5 Шанхай СИПГ - Далянь Ифан 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|9
|8
|1
|0
|32 - 6
|25
|2.
|Шаньдун Тайшань
|9
|7
|0
|2
|16 - 7
|21
|3.
|Хэнань Цзянье
|9
|6
|2
|1
|17 - 7
|20
|4.
|Шанхай Шеньхуа
|9
|6
|2
|1
|15 - 8
|20
|5.
|Шанхай СИПГ
|9
|5
|1
|3
|10 - 8
|16
|6.
|Бэйцзин Гоань
|9
|4
|4
|1
|14 - 9
|16
|7.
|Мэйчжоу Хакка
|9
|3
|5
|1
|11 - 7
|14
|8.
|Шэньчжэнь
|9
|4
|1
|4
|13 - 14
|13
|9.
|Ухань Цзалл
|9
|4
|0
|5
|9 - 16
|12
|10.
|Чжэцзян Профессионал
|9
|3
|3
|3
|11 - 9
|12
|11.
|Тянцзинь Тэда
|9
|3
|2
|4
|11 - 11
|11
|12.
|Чанчунь Ятай
|9
|2
|5
|2
|12 - 12
|11
|13.
|Далянь Ифан
|9
|2
|4
|3
|11 - 13
|10
|14.
|Ченду Беттер Сити
|9
|1
|6
|2
|8 - 10
|9
|15.
|Шицзячжуан
|9
|1
|4
|4
|7 - 13
|7
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|9
|1
|0
|8
|4 - 16
|3
|17.
|Хэбей Форчун
|9
|1
|0
|8
|5 - 21
|3
|18.
|Гуанчжоу Фули
|9
|0
|0
|9
|5 - 24
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|5
|5
|0
|0
|22 - 3
|15
|2.
|Шаньдун Тайшань
|5
|5
|0
|0
|12 - 0
|15
|3.
|Шанхай Шеньхуа
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|4.
|Хэнань Цзянье
|4
|3
|1
|0
|11 - 5
|10
|5.
|Бэйцзин Гоань
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|6.
|Мэйчжоу Хакка
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|7.
|Чжэцзян Профессионал
|4
|2
|1
|1
|4 - 1
|7
|8.
|Шанхай СИПГ
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|9.
|Шэньчжэнь
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|10.
|Ухань Цзалл
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|11.
|Чанчунь Ятай
|5
|1
|3
|1
|7 - 5
|6
|12.
|Ченду Беттер Сити
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|13.
|Далянь Ифан
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|14.
|Тянцзинь Тэда
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|15.
|Гуанчжоу Эвергранд
|5
|1
|0
|4
|2 - 5
|3
|16.
|Хэбей Форчун
|4
|1
|0
|3
|3 - 10
|3
|17.
|Шицзячжуан
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|18.
|Гуанчжоу Фули
|5
|0
|0
|5
|3 - 14
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|2.
|Хэнань Цзянье
|5
|3
|1
|1
|6 - 2
|10
|3.
|Шанхай СИПГ
|5
|3
|0
|2
|6 - 5
|9
|4.
|Бэйцзин Гоань
|4
|2
|2
|0
|8 - 6
|8
|5.
|Шанхай Шеньхуа
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|6.
|Тянцзинь Тэда
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|7.
|Шэньчжэнь
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|8.
|Шаньдун Тайшань
|4
|2
|0
|2
|4 - 7
|6
|9.
|Ухань Цзалл
|5
|2
|0
|3
|3 - 9
|6
|10.
|Мэйчжоу Хакка
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|11.
|Чжэцзян Профессионал
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|12.
|Чанчунь Ятай
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|13.
|Далянь Ифан
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|14.
|Шицзячжуан
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|15.
|Ченду Беттер Сити
|4
|0
|3
|1
|1 - 3
|3
|16.
|Гуанчжоу Фули
|4
|0
|0
|4
|2 - 10
|0
|17.
|Гуанчжоу Эвергранд
|4
|0
|0
|4
|2 - 11
|0
|18.
|Хэбей Форчун
|5
|0
|0
|5
|2 - 11
|0
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