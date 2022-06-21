Стадион: Викингсведлюр
22
Пикк
Артур
17
Кирсс
Роберт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Пикк АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кирсс РобертНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
67 Антонов ИльяПолузащитник
-
11 ЛилиуНападающий
-
55 Эйгус КарлНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Вассильев Владимир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Пуньед ПаблоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
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Главный тренер: Гуннлаугссон Арнар
Результаты последних матчей
Левадия Таллин
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Левадия Таллин - Пярну Вапрус 4:1 Левадия Таллин - Флора Таллин 1:1 Легион Таллин - Левадия Таллин 1:3 Нымме Калью - Левадия Таллин 0:1
Левадия Таллин - Пайде Линнамеесконд 1:0 Калев - Левадия Таллин 0:1 Левадия Таллин - Нарва Транс 6:0 Таммека - Левадия Таллин 0:1 Флора Таллин - Левадия Таллин 2:0 Нарва Транс - Левадия Таллин 0:1 Левадия Таллин - Курессааре 1:0 Левадия Таллин - Нымме Калью 1:1 Пайде Линнамеесконд - Левадия Таллин 0:1 Левадия Таллин - Таммека 4:0 Левадия Таллин - Легион Таллин 2:0 Пярну Вапрус - Левадия Таллин 0:8 Левадия Таллин - Калев 5:1 Левадия Таллин - Флора Таллин 0:0 Пари Нижний Новгород - Левадия Таллин 2:0 Флора Таллин - Левадия Таллин 2:2
Викингур Рейкьявик
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Вестманнаэйяр - Викингур Рейкьявик 0:3 Викингур Рейкьявик - Акюрейри 2:1 Хаукар Хабнарфьордюр - Викингур Рейкьявик 0:7 Валюр - Викингур Рейкьявик 1:3
Викингур Рейкьявик - Брейдаблик 0:3 Викингур Рейкьявик - Фрам 4:1 Лейкнир Рейкьявик - Викингур Рейкьявик 0:0 Викингур Рейкьявик - Стьярнан 4:5 Викингур Рейкьявик - Кеблавик 4:1 Акранес - Викингур Рейкьявик 3:0 Викингур Рейкьявик - Хабнарфьордюр 2:1 Акранес - Викингур Рейкьявик 0:3 Аугнаблик Коупавогюр - Викингур Рейкьявик 0:3 Викингур Рейкьявик - Лейкнир Рейкьявик 2:0 КР Рейкьявик - Викингур Рейкьявик 1:2 Филкир Рейкьявик - Викингур Рейкьявик 0:1 Викингур Рейкьявик - Копавогур ХК 3:0 Хабнарфьордюр - Викингур Рейкьявик 1:2 Викингур Рейкьявик - Валюр 2:1 Филкир Рейкьявик - Викингур Рейкьявик 0:3
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Левадия Таллин - Викингур Рейкьявик
Исход игры
Левадия Таллин
48.4% (62)
Ничья
26.6% (34)
Викингур Рейкьявик
25% (32)
Тотал 2.5
Больше
33.04% (37)
Меньше
66.96% (75)
Обе команды забьют
Да
56.25% (63)
Нет
43.75% (49)
Популярный счёт
1:0 Левадия Таллин
21.9% (28)
1:1 Ничья
21.9% (28)
2:1 Левадия Таллин
13.3% (17)
1:2 Викингур Рейкьявик
12.5% (16)
2:0 Левадия Таллин
6.3% (8)
0:1 Викингур Рейкьявик
6.3% (8)
0:0 Ничья
1.6% (2)
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