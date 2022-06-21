  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига чемпионов 2022-2023

Лига чемпионов

2022-2023

Стадион:
Левадия Таллин
 
Позже
Викингур Рейкьявик
Прогнозы 127
Левадия Таллин 48% (61)
X 26.8% (34)
Викингур Рейкьявик 25.2% (32)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Левадия Таллин
Ничья
Викингур Рейкьявик
3.20
3.40
3.25
Все Коэффициенты
99
Валлнер
Карл-Андре
4
Удже
Максимилиано
6
Пеэтсон
Расмус
3
Митрович
Милан
14
Эйджийри
Эрнест
70
Путинчанин
Марко
10
Леписту
Брент
22
Пикк
Артур
49
Бегларишвили
Закария
9
Рооснупп
Марк-Оливер
17
Кирсс
Роберт
16
Ингасон
Тордур
5
Kyle
McLagan
12
Сигурдссон
Халльдоур-Смари
4
Экрот
Оливер
24
Атласон
Давид-Эрн
8
Андрасон
Виктор-Эрлигюр
10
Пуньед
Пабло
20
Магнуссон
Юлиус
80
Ингасон
Кристаль-Мани
23
Хансен
Николай
II
7
Агнарссон
Эрлингюр
Левадия Таллин
3-4-2-1
Викингур Рейкьявик
4-4-2

Результаты последних матчей

Левадия Таллин
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Левадия Таллин - Пярну Вапрус 4:1 Левадия Таллин - Флора Таллин 1:1 Легион Таллин - Левадия Таллин 1:3 Нымме Калью - Левадия Таллин 0:1
Левадия Таллин - Пайде Линнамеесконд 1:0 Калев - Левадия Таллин 0:1 Левадия Таллин - Нарва Транс 6:0 Таммека - Левадия Таллин 0:1 Флора Таллин - Левадия Таллин 2:0 Нарва Транс - Левадия Таллин 0:1 Левадия Таллин - Курессааре 1:0 Левадия Таллин - Нымме Калью 1:1 Пайде Линнамеесконд - Левадия Таллин 0:1 Левадия Таллин - Таммека 4:0 Левадия Таллин - Легион Таллин 2:0 Пярну Вапрус - Левадия Таллин 0:8 Левадия Таллин - Калев 5:1 Левадия Таллин - Флора Таллин 0:0 Пари Нижний Новгород - Левадия Таллин 2:0 Флора Таллин - Левадия Таллин 2:2
Викингур Рейкьявик
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Вестманнаэйяр - Викингур Рейкьявик 0:3 Викингур Рейкьявик - Акюрейри 2:1 Хаукар Хабнарфьордюр - Викингур Рейкьявик 0:7 Валюр - Викингур Рейкьявик 1:3
Викингур Рейкьявик - Брейдаблик 0:3 Викингур Рейкьявик - Фрам 4:1 Лейкнир Рейкьявик - Викингур Рейкьявик 0:0 Викингур Рейкьявик - Стьярнан 4:5 Викингур Рейкьявик - Кеблавик 4:1 Акранес - Викингур Рейкьявик 3:0 Викингур Рейкьявик - Хабнарфьордюр 2:1 Акранес - Викингур Рейкьявик 0:3 Аугнаблик Коупавогюр - Викингур Рейкьявик 0:3 Викингур Рейкьявик - Лейкнир Рейкьявик 2:0 КР Рейкьявик - Викингур Рейкьявик 1:2 Филкир Рейкьявик - Викингур Рейкьявик 0:1 Викингур Рейкьявик - Копавогур ХК 3:0 Хабнарфьордюр - Викингур Рейкьявик 1:2 Викингур Рейкьявик - Валюр 2:1 Филкир Рейкьявик - Викингур Рейкьявик 0:3

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Левадия Таллин - Викингур Рейкьявик от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 июня 2022, осталось 33 минуты.

    Главный судья: Мусял Томаш

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 127
    Левадия Таллин 48% (61)
    X 26.8% (34)
    Викингур Рейкьявик 25.2% (32)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Левадия Таллин
    Ничья
    Викингур Рейкьявик
    3.20
    3.40
    3.25
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Левадия Таллин - Викингур Рейкьявик онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Левадия Таллин - Викингур Рейкьявик

    Исход игры
    Левадия Таллин
    48.4% (62)
    Ничья
    26.6% (34)
    Викингур Рейкьявик
    25% (32)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.04% (37)
    Меньше
    66.96% (75)
    Обе команды забьют
    Да
    56.25% (63)
    Нет
    43.75% (49)
    Популярный счёт
    1:0 Левадия Таллин
    21.9% (28)
    1:1 Ничья
    21.9% (28)
    2:1 Левадия Таллин
    13.3% (17)
    1:2 Викингур Рейкьявик
    12.5% (16)
    2:0 Левадия Таллин
    6.3% (8)
    0:1 Викингур Рейкьявик
    6.3% (8)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Левадия Таллин
    Викингур Рейкьявик
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000 рублей новым игрокам
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     