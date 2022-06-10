  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига чемпионов 2022-2023

Лига чемпионов

2022-2023

Стадион:
Левадия Таллин
 
Позже
Викингур Рейкьявик
Прогнозы 69
Левадия Таллин 62.3% (43)
X 18.8% (13)
Викингур Рейкьявик 18.8% (13)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Левадия Таллин
Ничья
Викингур Рейкьявик
2.87
3.55
3.45
Все Коэффициенты

Результаты последних матчей

Левадия Таллин
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Левадия Таллин - Пярну Вапрус 4:1 Левадия Таллин - Флора Таллин 1:1 Легион Таллин - Левадия Таллин 1:3 Нымме Калью - Левадия Таллин 0:1
Левадия Таллин - Пайде Линнамеесконд 1:0 Калев - Левадия Таллин 0:1 Левадия Таллин - Нарва Транс 6:0 Таммека - Левадия Таллин 0:1 Флора Таллин - Левадия Таллин 2:0 Нарва Транс - Левадия Таллин 0:1 Левадия Таллин - Курессааре 1:0 Левадия Таллин - Нымме Калью 1:1 Пайде Линнамеесконд - Левадия Таллин 0:1 Левадия Таллин - Таммека 4:0 Левадия Таллин - Легион Таллин 2:0 Пярну Вапрус - Левадия Таллин 0:8 Левадия Таллин - Калев 5:1 Левадия Таллин - Флора Таллин 0:0 Пари НН - Левадия Таллин 2:0 Флора Таллин - Левадия Таллин 2:2
Викингур Рейкьявик
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Вестманнаэйяр - Викингур Рейкьявик 0:3 Викингур Рейкьявик - Акюрейри 2:1 Хаукар Хабнарфьордюр - Викингур Рейкьявик 0:7 Валюр - Викингур Рейкьявик 1:3
Викингур Рейкьявик - Брейдаблик 0:3 Викингур Рейкьявик - Фрам 4:1 Лейкнир Рейкьявик - Викингур Рейкьявик 0:0 Викингур Рейкьявик - Стьярнан 4:5 Викингур Рейкьявик - Кеблавик 4:1 Акранес - Викингур Рейкьявик 3:0 Викингур Рейкьявик - Хабнарфьордюр 2:1 Акранес - Викингур Рейкьявик 0:3 Аугнаблик Коупавогюр - Викингур Рейкьявик 0:3 Викингур Рейкьявик - Лейкнир Рейкьявик 2:0 КР Рейкьявик - Викингур Рейкьявик 1:2 Филкир Рейкьявик - Викингур Рейкьявик 0:1 Викингур Рейкьявик - Копавогур ХК 3:0 Хабнарфьордюр - Викингур Рейкьявик 1:2 Викингур Рейкьявик - Валюр 2:1 Филкир Рейкьявик - Викингур Рейкьявик 0:3

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Левадия Таллин - Викингур Рейкьявик от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 июня 2022, осталось 2 дня 13 часов 54 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 69
    Левадия Таллин 62.3% (43)
    X 18.8% (13)
    Викингур Рейкьявик 18.8% (13)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Левадия Таллин
    Ничья
    Викингур Рейкьявик
    2.87
    3.55
    3.45
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Левадия Таллин - Викингур Рейкьявик онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Левадия Таллин - Викингур Рейкьявик

    Исход игры
    Левадия Таллин
    62.3% (43)
    Ничья
    18.8% (13)
    Викингур Рейкьявик
    18.8% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.85% (23)
    Меньше
    65.15% (43)
    Обе команды забьют
    Да
    48.48% (32)
    Нет
    51.52% (34)
    Популярный счёт
    1:0 Левадия Таллин
    29% (20)
    2:1 Левадия Таллин
    20.3% (14)
    1:1 Ничья
    14.5% (10)
    1:2 Викингур Рейкьявик
    8.7% (6)
    2:0 Левадия Таллин
    8.7% (6)
    0:1 Викингур Рейкьявик
    5.8% (4)
    0:0 Ничья
    2.9% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Левадия Таллин
    Викингур Рейкьявик
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000 рублей новым игрокам
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     