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Лига чемпионов

2022-2023
Ла-Фиорита / Интер Эскальдес
 
Позже
Левадия Таллин / Викингур Рейкьявик
Прогнозы 45
Ла-Фиорита / Интер Эскальдес 46.7% (21)
X 8.9% (4)
Левадия Таллин / Викингур Рейкьявик 44.4% (20)
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ла-Фиорита / Интер Эскальдес - Левадия Таллин / Викингур Рейкьявик от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 июня 2022, осталось 2 дня 14 часов 25 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 45
    Ла-Фиорита / Интер Эскальдес 46.7% (21)
    X 8.9% (4)
    Левадия Таллин / Викингур Рейкьявик 44.4% (20)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Ла-Фиорита / Интер Эскальдес - Левадия Таллин / Викингур Рейкьявик онлайн

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    Прогнозы на матч Ла-Фиорита / Интер Эскальдес - Левадия Таллин / Викингур Рейкьявик

    Исход игры
    Ла-Фиорита / Интер Эскальдес
    46.7% (21)
    Ничья
    8.9% (4)
    Левадия Таллин / Викингур Рейкьявик
    44.4% (20)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.67% (21)
    Меньше
    53.33% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    51.11% (23)
    Нет
    48.89% (22)
    Популярный счёт
    2:1 Ла-Фиорита / Интер Эскальдес
    20% (9)
    1:0 Ла-Фиорита / Интер Эскальдес
    17.8% (8)
    1:2 Левадия Таллин / Викингур Рейкьявик
    17.8% (8)
    0:1 Левадия Таллин / Викингур Рейкьявик
    13.3% (6)
    0:2 Левадия Таллин / Викингур Рейкьявик
    6.7% (3)
    2:0 Ла-Фиорита / Интер Эскальдес
    6.7% (3)
    0:0 Ничья
    4.4% (2)
    1:1 Ничья
    4.4% (2)
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    Ла-Фиорита / Интер Эскальдес
    Левадия Таллин / Викингур Рейкьявик
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