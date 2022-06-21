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Прогнозы на матч Ла-Фиорита / Интер Эскальдес - Левадия Таллин / Викингур Рейкьявик
Исход игры
Ла-Фиорита / Интер Эскальдес
46.7% (21)
Ничья
8.9% (4)
Левадия Таллин / Викингур Рейкьявик
44.4% (20)
Тотал 2.5
Больше
46.67% (21)
Меньше
53.33% (24)
Обе команды забьют
Да
51.11% (23)
Нет
48.89% (22)
Популярный счёт
2:1 Ла-Фиорита / Интер Эскальдес
20% (9)
1:0 Ла-Фиорита / Интер Эскальдес
17.8% (8)
1:2 Левадия Таллин / Викингур Рейкьявик
17.8% (8)
0:1 Левадия Таллин / Викингур Рейкьявик
13.3% (6)
0:2 Левадия Таллин / Викингур Рейкьявик
6.7% (3)
2:0 Ла-Фиорита / Интер Эскальдес
6.7% (3)
0:0 Ничья
4.4% (2)
1:1 Ничья
4.4% (2)
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