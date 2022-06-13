Ирвайн получил мяч в центре, и от центрального круга запускал снаряд в сторону ворот противника. Никому из партнеров до сферы добраться не удалось.

Медленно, но верно подходит первый тайм к своему завершению. Стоит отметить, что австралийцы в последние минуты смогли перевести игру на чужую половину поля, и все чаще бегают к воротам соперника.

Последние 5 минут пошли в нашем поединке. Сейчас все чаще вязнет игра в районе центрального круга. Сборная Перу никак не может пройти массивную оборону противника.

Куэва отдавал передачу на Лападулу, который в атаке нарушил правила против соперника. Зарядил он по ноге своему противнику.

Еще один угловой сейчас заработали футболисты сборной Австралии. Следует навес в район 11-метровой отметки, где никого из партнеров не оказывается.

Завершается первый тайм атаками сборной Австралии. Следует навес с левого края, после чего играет на выходе голкипер.

Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет на табло - 0:0. Пока без голов у нас!

Рикардо Гарека взывает к арбитру. Просит он судью определить фол, поскольку считает, что в одном из эпизодов Лападулу буквально снесли на газон противники.

Каррильо снова в чужой штрафной оказался. Попытался он с 15-ти метров пробить по воротам соперника, но уперся в одного из защитников, бросившихся в подкате ему в ноги.

Куэве досталось в районе центрального круга сейчас по ногам. Рефери сначала думал остановить игру, но потом свистеть передумал. Встречу можно продолжать.

Отыграли соперники уже полчаса в этом поединке. Пока нельзя отдать однозначное преимущество перуанцам. Они, конечно, мячом владеют чаще, но на табло этот никак не отражается.

Сборная Австралии за счет Аткинсона устремилась в атаку. 4-й номер "кенгуру" отправлял сферу в штрафную Перу, но там уверенно разобрались с подачей защитники.

Хрустичу удалось из центра выполнить подачу в штрафную соперника, но на дальней штанге были только игроки сборной Перу, которым уверенно удалось добраться до снаряда.

Хрустич в районе центрального круга получает тычок в спину от соперника. Рефери дает свисток и назначает штрафной удар в пользу сборной Австралии.

Не смогли получить дивидендов во время розыгрыша стандартного положения футболисты сборной Австралии. Потеряли они сферу под давлением оппонента.

26' Не догоняет Куэва передачу, которую отправлял в его адрес один из партнеров. Стоит отметить, что этот пас был слишком уж сильным и крайне неточным.

25' Каррильо пытался справа продраться к воротам соперника, но соперник в отборе сыграл против него надежно, выбив сферу подальше от рамки.

24' Да, смотрю я на стадион со стороны, и виду только красно-белое море. Вообще нам не показывают австралийских болельщиков на трибунах.

23' Австралийский наставник сейчас от кромки поля пытается доказать судье, что его подопечного снесли с ног. Сделать это, судя по всему, не удается. Рефери не верит.

21' Да, попасть на чемпионат мира по футболу хочет каждый из коллективов, и это факт. Что-то мне подсказывает, что голов в первом тайме мы не увидим, но вот после перерыва оппоненты раскочегарятся.

20' Дюк справа попытался войти в штрафную. Опекали его активно защитники, но 15-й номер австралийской команды все же нанес удар по воротам. Получилось крайне сильно и очень неточно.

19' Пенья оказался на газоне тем временем. Удар по ногам ему прилетел в районе центрального круга. Главный арбитр с подсказки бокового определил фол.

18' Важно в этой игре каждому из коллективов добыть победу, ведь успех в данном поединке подарит одной из команд шанс сыграть на чемпионате мира по футболу в Катаре.

17' В итоге с правого края пошла подача на голову Ирвайну, который выиграл борьбу у соперников и головой пробил чуть выше цели. Было неплохо, но чуть неточно!