Ход матча
17
Роулес
Кай
16
Бехич
Азиз
13
Муй
Аарон
15
Дюк
Митчелл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Роулес КайЗащитник
-
16 Бехич АзизЗащитник
-
13 Муй АаронПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Дюк МитчеллНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Мабиль АверПолузащитник
-
14 Макгри РайлиПолузащитник
-
19 Гудвин КрейгПолузащитник
-
21 Тилио МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Арнольд Грэм
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Тапия РенатоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Агино ПедроПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гарека Рикардо
История личных встреч
Австралия
Перу
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Результаты последних матчей
Австралия
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
ОАЭ - Австралия 1:2 Австралия - Иордания 2:1 Саудовская Аравия - Австралия 1:0 Австралия - Япония 0:2
Оман - Австралия 2:2 Австралия - Вьетнам 4:0 Китай - Австралия 1:1 Австралия - Саудовская Аравия 0:0 Япония - Австралия 2:1 Австралия - Оман 3:1 Вьетнам - Австралия 0:1 Австралия - Китай 3:0 Австралия - Иордания 1:0 Непал - Австралия 0:3 Австралия - Тайвань 5:1 Австралия - Кувейт 3:0 Иордания - Австралия 0:1 Тайвань - Австралия 1:7 Австралия - Непал 5:0 Кувейт - Австралия 0:3
Перу
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Перу - Новая Зеландия 1:0 Перу - Парагвай 2:0 Уругвай - Перу 1:0 Перу - Эквадор 1:1
Колумбия - Перу 0:1 Перу - Ямайка 3:0 Перу - Панама 1:1 Венесуэла - Перу 1:2 Перу - Боливия 3:0 Аргентина - Перу 1:0 Боливия - Перу 1:0 Перу - Чили 2:0 Бразилия - Перу 2:0 Перу - Венесуэла 1:0 Перу - Уругвай 1:1 Колумбия - Перу 3:2 Бразилия - Перу 1:0 Перу - Парагвай 3:3 Венесуэла - Перу 0:1 Эквадор - Перу 2:2
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Прогнозы на матч Австралия 0:0 Перу
Исход игры
Австралия
45% (58)
Ничья
13.2% (17)
Перу
41.9% (54)
Тотал 2.5
Больше
53.21% (58)
Меньше
46.79% (51)
Обе команды забьют
Да
66.97% (73)
Нет
33.03% (36)
Популярный счёт
2:1 Австралия
27.1% (35)
1:2 Перу
16.3% (21)
0:1 Перу
12.4% (16)
1:1 Ничья
11.6% (15)
1:0 Австралия
10.1% (13)
2:0 Австралия
3.9% (5)
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