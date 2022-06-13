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  3. Чемпионат мира. Отборочные матчи: Финал
Австралия
FIFA #34
0:0
Перерыв
Перу
FIFA #24
0'
12' Желтая карточка
Аткинсон Натаниэль

Ход матча

12'
Аткинсон Натаниэль
 
Прогнозы 128
Австралия 45.3% (58)
X 13.3% (17)
Перу 41.4% (53)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Австралия
Ничья
Перу
4.82
3.25
6.20
Все Коэффициенты
Новости
1
Райан
Мэтт
4
Аткинсон
Натаниэль
8
Райт
Бэйли
17
Роулес
Кай
16
Бехич
Азиз
13
Муй
Аарон
6
Бойл
Мартин
10
Хрустич
Айдин
22
Ирвайн
Джексон
7
Леки
Мэттью
15
Дюк
Митчелл
1
Гальесе
Педро
17
Адвинкула
Луис
5
Самбрано
Очандарте
22
Калленс
Александр
6
Трауко
Мигель
13
Тапия
Ренато
18
Каррильо
Андре
8
Пенья
Серхио
16
Гонсалес
Кристофер
10
Куэва
Кристиан
9
Лападула
Джанлука
Австралия
4-1-4-1
Перу
4-1-4-1

История личных встреч

Австралия
Перу

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЧМПФ2
0:2

Результаты последних матчей

Австралия
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
ОАЭ - Австралия 1:2 Австралия - Иордания 2:1 Саудовская Аравия - Австралия 1:0 Австралия - Япония 0:2
Оман - Австралия 2:2 Австралия - Вьетнам 4:0 Китай - Австралия 1:1 Австралия - Саудовская Аравия 0:0 Япония - Австралия 2:1 Австралия - Оман 3:1 Вьетнам - Австралия 0:1 Австралия - Китай 3:0 Австралия - Иордания 1:0 Непал - Австралия 0:3 Австралия - Тайвань 5:1 Австралия - Кувейт 3:0 Иордания - Австралия 0:1 Тайвань - Австралия 1:7 Австралия - Непал 5:0 Кувейт - Австралия 0:3
Перу
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Перу - Новая Зеландия 1:0 Перу - Парагвай 2:0 Уругвай - Перу 1:0 Перу - Эквадор 1:1
Колумбия - Перу 0:1 Перу - Ямайка 3:0 Перу - Панама 1:1 Венесуэла - Перу 1:2 Перу - Боливия 3:0 Аргентина - Перу 1:0 Боливия - Перу 1:0 Перу - Чили 2:0 Бразилия - Перу 2:0 Перу - Венесуэла 1:0 Перу - Уругвай 1:1 Колумбия - Перу 3:2 Бразилия - Перу 1:0 Перу - Парагвай 3:3 Венесуэла - Перу 0:1 Эквадор - Перу 2:2
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Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет на табло - 0:0. Пока без голов у нас!
  • 44'
    Завершается первый тайм атаками сборной Австралии. Следует навес с левого края, после чего играет на выходе голкипер.
  • Угловой
    42'
    Еще один угловой сейчас заработали футболисты сборной Австралии. Следует навес в район 11-метровой отметки, где никого из партнеров не оказывается.
  • Фол, нарушение
    41'
    Куэва отдавал передачу на Лападулу, который в атаке нарушил правила против соперника. Зарядил он по ноге своему противнику.
  • 40'
    Последние 5 минут пошли в нашем поединке. Сейчас все чаще вязнет игра в районе центрального круга. Сборная Перу никак не может пройти массивную оборону противника.
  • 38'
    Медленно, но верно подходит первый тайм к своему завершению. Стоит отметить, что австралийцы в последние минуты смогли перевести игру на чужую половину поля, и все чаще бегают к воротам соперника.
  • 37'
    Ирвайн получил мяч в центре, и от центрального круга запускал снаряд в сторону ворот противника. Никому из партнеров до сферы добраться не удалось.
  • 36'
    Не смогли получить дивидендов во время розыгрыша стандартного положения футболисты сборной Австралии. Потеряли они сферу под давлением оппонента.
  • Фол, нарушение
    35'
    Хрустич в районе центрального круга получает тычок в спину от соперника. Рефери дает свисток и назначает штрафной удар в пользу сборной Австралии.
  • 34'
    Хрустичу удалось из центра выполнить подачу в штрафную соперника, но на дальней штанге были только игроки сборной Перу, которым уверенно удалось добраться до снаряда.
  • 33'
    Сборная Австралии за счет Аткинсона устремилась в атаку. 4-й номер "кенгуру" отправлял сферу в штрафную Перу, но там уверенно разобрались с подачей защитники.
  • 31'
    Отыграли соперники уже полчаса в этом поединке. Пока нельзя отдать однозначное преимущество перуанцам. Они, конечно, мячом владеют чаще, но на табло этот никак не отражается.
  • Судья
    30'
    Куэве досталось в районе центрального круга сейчас по ногам. Рефери сначала думал остановить игру, но потом свистеть передумал. Встречу можно продолжать.
  • 29'
    Каррильо снова в чужой штрафной оказался. Попытался он с 15-ти метров пробить по воротам соперника, но уперся в одного из защитников, бросившихся в подкате ему в ноги.
  • 28'
    Рикардо Гарека взывает к арбитру. Просит он судью определить фол, поскольку считает, что в одном из эпизодов Лападулу буквально снесли на газон противники.
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    • 26'
      Не догоняет Куэва передачу, которую отправлял в его адрес один из партнеров. Стоит отметить, что этот пас был слишком уж сильным и крайне неточным.
    • 25'
      Каррильо пытался справа продраться к воротам соперника, но соперник в отборе сыграл против него надежно, выбив сферу подальше от рамки.
    • 24'
      Да, смотрю я на стадион со стороны, и виду только красно-белое море. Вообще нам не показывают австралийских болельщиков на трибунах.
    • 23'
      Австралийский наставник сейчас от кромки поля пытается доказать судье, что его подопечного снесли с ног. Сделать это, судя по всему, не удается. Рефери не верит.
    • 21'
      Да, попасть на чемпионат мира по футболу хочет каждый из коллективов, и это факт. Что-то мне подсказывает, что голов в первом тайме мы не увидим, но вот после перерыва оппоненты раскочегарятся.
    • 20'
      Дюк справа попытался войти в штрафную. Опекали его активно защитники, но 15-й номер австралийской команды все же нанес удар по воротам. Получилось крайне сильно и очень неточно.
    • Фол, нарушение
      19'
      Пенья оказался на газоне тем временем. Удар по ногам ему прилетел в районе центрального круга. Главный арбитр с подсказки бокового определил фол.
    • 18'
      Важно в этой игре каждому из коллективов добыть победу, ведь успех в данном поединке подарит одной из команд шанс сыграть на чемпионате мира по футболу в Катаре.
    • Опасный момент
      17'
      В итоге с правого края пошла подача на голову Ирвайну, который выиграл борьбу у соперников и головой пробил чуть выше цели. Было неплохо, но чуть неточно!
    • Угловой
      16'
      Оба наставника с первых минут поединка на ногах. Активно они гонят своих подопечных вперед. Но бежит в атаку сборная Австралии, которая зарабатывает первый в этой встрече корнер. На правом фланге.
    • 15'
      Снова запели болельщики на стадионе. Думаю, что желтая карточка как-то должна была подействовать на Аткинсона, поскольку сейчас он действовал в отборе активно, но чисто, а вот Куэва, напротив, правила в этой ситуации нарушил.
    • 14'
      Разыграли штрафной перуанцы. Куэва оказался на ударной позиции. С линии штрафной он наносил выстрел в ближний угол, но все тот же Аткинсон попался ему на пути. Рикошет, и сфера в руках кипера оказывается.
    • Желтая карточка
      13'
      Аткинсон буквально руками сейчас остановил на левом фланге Куэву. За свой фол футболист сборной Австралии увидел перед собой карточку желтого цвета.
    • 12'
      Ирвайн пытался продраться к воротам соперника по левому флангу, но его подача с левого края в центр штрафной была слишком неточной.
    • 10'
      Активнее ведут себя на трибунах фанаты сборной Австралии, конечно же. Соперникам приходится не сладко. Играть под таким давлением Австралии крайне непросто.
    • 9'
      Дюк теперь на чужой половине поля получил мяч, после чего выполнил подачу в центр штрафной - на выходе спокойно сыграл голкипер, забравший сферу в перчатки.
    • Фол, нарушение
      8'
      Дюк в атаке сейчас нарушил правила, сбив соперника на газон. В руках арбитра в этой ситуации не появилась карточка желтого цвета, хотя вполне она могла возникнуть.
    • 7'
      Обозначает свое преимущество над соперником сборная Перу на первых минутах встречи. Сейчас перуанцы действительно играют здорово и ничего не позволяют придумать своему оппоненту.
    • Опасный момент
      5'
      ЛАПАДУЛА! После прострела с правого края Джанлука добрался до снаряда. Головой он завершал атаку своего коллектива, но выстрелил чуть выше!
    • Фол, нарушение
      4'
      Толчок в спину от Леки получает сейчас Адвинкула. Рефери устно предупреждает футболиста за допущенную осечку на бровке. Могло быть и более жесткое решение от рефери.
    • 3'
      Солидное количество болельщиков пришло сегодня на игру, чтобы поддержать свои любимые коллективы. Как кажется, жара сегодня будет не только на футбольном поле, но и за его пределами.
    • 2'
      Футболисты сборной Австралии вышли сегодня на футбольный газон в желтых футболках и зеленых трусах, тогда как перуанская команда предстала на футбольном газоне в красно-белом обмундировании.
    • Первый тайм начался
      1'
      Итак, дамы и господа, все готово к началу нашего поединка! С центра поля мяч разыграла сборная Перу! Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
    • До матча
    • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к играм сборных. В рамках встречи межконтинентального плей-офф лицом к лицу сойдутся игроки Австралии и Перу. Матч состоится в катарском Аль-Райане, на стадионе «Ахмед бин Али».

      Для вас текстовую трансляцию встречи проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на матч, дамы и господа!
    Прогнозы 128
    Австралия 45.3% (58)
    X 13.3% (17)
    Перу 41.4% (53)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Австралия
    Ничья
    Перу
    4.82
    3.25
    6.20
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Австралия 0:0 Перу

    Исход игры
    Австралия
    45% (58)
    Ничья
    13.2% (17)
    Перу
    41.9% (54)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.21% (58)
    Меньше
    46.79% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    66.97% (73)
    Нет
    33.03% (36)
    Популярный счёт
    2:1 Австралия
    27.1% (35)
    1:2 Перу
    16.3% (21)
    0:1 Перу
    12.4% (16)
    1:1 Ничья
    11.6% (15)
    1:0 Австралия
    10.1% (13)
    2:0 Австралия
    3.9% (5)
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