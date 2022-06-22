Англия (до 19 лет) - Австрия (до 19 лет)

Англия (до 19 лет) - Португалия (до 19 лет)

Англия (до 19 лет) - Армения (до 19 лет)

Ирландия (до 19 лет) - Англия (до 19 лет)

16.11.2021

Швеция (до 19 лет) - Англия (до 19 лет)

0:2

13.11.2021

Англия (до 19 лет) - Швейцария (до 19 лет)

0:0

10.11.2021

Англия (до 19 лет) - Андорра (до 19 лет)

4:0

19.11.2019

Босния и Герцеговина (до 19 лет) - Англия (до 19 лет)

1:4

16.11.2019

Англия (до 19 лет) - Северная Македония (до 19 лет)

5:0

13.11.2019

Англия (до 19 лет) - Люксембург (до 19 лет)

4:0

26.03.2019

Дания (до 19 лет) - Англия (до 19 лет)

2:2

23.03.2019

Греция (до 19 лет) - Англия (до 19 лет)

2:1

20.03.2019

Англия (до 19 лет) - Чехия (до 19 лет)

4:1

20.11.2018

Турция (до 19 лет) - Англия (до 19 лет)

1:0

17.11.2018

Англия (до 19 лет) - Исландия (до 19 лет)

3:1

14.11.2018

Англия (до 19 лет) - Молдова (до 19 лет)

4:0

26.07.2018

Норвегия (до 19 лет) - Англия (до 19 лет)

3:0

23.07.2018

Англия (до 19 лет) - Франция (до 19 лет)

0:5

20.07.2018

Украина (до 19 лет) - Англия (до 19 лет)

1:1

17.07.2018

Турция (до 19 лет) - Англия (до 19 лет)

2:3