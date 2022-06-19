История личных встреч
Англия (до 19 лет)
Сербия (до 19 лет)
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Англия (до 19 лет)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чуквуэмека Карни
|1
|1
|Девайн Алфи
|1
|1
Сербия (до 19 лет)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лазетич Марко
|1
|1
|Stefan Lekovic
|1
|1
Карточки
Англия (до 19 лет)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скарлетт Дейн
|1
|0
|Вейл Харви
|1
|0
Сербия (до 19 лет)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Голы по времени матча
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Англия (до 19 лет)
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Англия (до 19 лет) - Австрия (до 19 лет) 2:0 Англия (до 19 лет) - Португалия (до 19 лет) 2:0 Англия (до 19 лет) - Армения (до 19 лет) 4:0 Ирландия (до 19 лет) - Англия (до 19 лет) 1:3
Швеция (до 19 лет) - Англия (до 19 лет) 0:2 Англия (до 19 лет) - Швейцария (до 19 лет) 0:0 Англия (до 19 лет) - Андорра (до 19 лет) 4:0 Босния и Герцеговина (до 19 лет) - Англия (до 19 лет) 1:4 Англия (до 19 лет) - Северная Македония (до 19 лет) 5:0 Англия (до 19 лет) - Люксембург (до 19 лет) 4:0 Дания (до 19 лет) - Англия (до 19 лет) 2:2 Греция (до 19 лет) - Англия (до 19 лет) 2:1 Англия (до 19 лет) - Чехия (до 19 лет) 4:1 Турция (до 19 лет) - Англия (до 19 лет) 1:0 Англия (до 19 лет) - Исландия (до 19 лет) 3:1 Англия (до 19 лет) - Молдова (до 19 лет) 4:0 Норвегия (до 19 лет) - Англия (до 19 лет) 3:0 Англия (до 19 лет) - Франция (до 19 лет) 0:5 Украина (до 19 лет) - Англия (до 19 лет) 1:1 Турция (до 19 лет) - Англия (до 19 лет) 2:3
Сербия (до 19 лет)
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сербия (до 19 лет) - Израиль (до 19 лет) 2:2 Сербия (до 19 лет) - Норвегия (до 19 лет) 3:2 Украина (до 19 лет) - Сербия (до 19 лет) 1:1 Голландия (до 19 лет) - Сербия (до 19 лет) 1:2
Сербия (до 19 лет) - Франция (до 19 лет) 1:2 Сербия (до 19 лет) - Албания (до 19 лет) 2:2 Северная Македония (до 19 лет) - Сербия (до 19 лет) 1:2 Сербия (до 19 лет) - Испания (до 19 лет) 0:4 Сербия (до 19 лет) - Литва (до 19 лет) 8:0 Румыния (до 19 лет) - Сербия (до 19 лет) 1:1 Сербия (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 0:2 Сербия (до 19 лет) - Бельгия (до 19 лет) 0:2 Украина (до 19 лет) - Сербия (до 19 лет) 2:2 Польша (до 19 лет) - Сербия (до 19 лет) 1:4 Сербия (до 19 лет) - Северная Ирландия (до 19 лет) 3:1 Сербия (до 19 лет) - Казахстан (до 19 лет) 2:2 Сербия (до 19 лет) - Швеция (до 19 лет) 3:2 Украина (до 19 лет) - Сербия (до 19 лет) 2:1 Румыния (до 19 лет) - Сербия (до 19 лет) 4:0 Ирландия (до 19 лет) - Сербия (до 19 лет) 2:1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Англия (до 19 лет)
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Израиль (до 19 лет)
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|3.
|Сербия (до 19 лет)
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4.
|Австрия (до 19 лет)
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Англия (до 19 лет)
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Сербия (до 19 лет)
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|3.
|Австрия (до 19 лет)
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Израиль (до 19 лет)
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Израиль (до 19 лет)
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|2.
|Сербия (до 19 лет)
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Англия (до 19 лет)
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Австрия (до 19 лет)
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Прогнозы на матч Англия (до 19 лет) - Сербия (до 19 лет)
Исход игры
Англия (до 19 лет)
86.7% (13)
Ничья
13.3% (2)
Сербия (до 19 лет)
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
53.33% (8)
Меньше
46.67% (7)
Обе команды забьют
Да
66.67% (10)
Нет
33.33% (5)
Популярный счёт
2:1 Англия (до 19 лет)
46.7% (7)
1:0 Англия (до 19 лет)
20% (3)
2:0 Англия (до 19 лет)
13.3% (2)
1:1 Ничья
13.3% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!