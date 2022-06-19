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  3. Чемпионат Европы (до 19 лет) 2022

Чемпионат Европы (до 19 лет)

2022
Англия (до 19 лет)
 
Позже
Сербия (до 19 лет)
Прогнозы 17
Англия (до 19 лет) 88.2% (15)
X 11.8% (2)
Сербия (до 19 лет) 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Англия (до 19 лет)
Ничья
Сербия (до 19 лет)
1.62
4.20
5.15
Все Коэффициенты

История личных встреч

Англия (до 19 лет)
Сербия (до 19 лет)

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

ММ
2:1
Е
1:4
ЧЕ(1Л
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Англия (до 19 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чуквуэмека Карни 1 1
Девайн Алфи 1 1
Сербия (до 19 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лазетич Марко 1 1
Stefan Lekovic 1 1

Карточки

Англия (до 19 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скарлетт Дейн 1 0
Вейл Харви 1 0
Сербия (до 19 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Англия (до 19 лет)
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Англия (до 19 лет) - Австрия (до 19 лет) 2:0 Англия (до 19 лет) - Португалия (до 19 лет) 2:0 Англия (до 19 лет) - Армения (до 19 лет) 4:0 Ирландия (до 19 лет) - Англия (до 19 лет) 1:3
Швеция (до 19 лет) - Англия (до 19 лет) 0:2 Англия (до 19 лет) - Швейцария (до 19 лет) 0:0 Англия (до 19 лет) - Андорра (до 19 лет) 4:0 Босния и Герцеговина (до 19 лет) - Англия (до 19 лет) 1:4 Англия (до 19 лет) - Северная Македония (до 19 лет) 5:0 Англия (до 19 лет) - Люксембург (до 19 лет) 4:0 Дания (до 19 лет) - Англия (до 19 лет) 2:2 Греция (до 19 лет) - Англия (до 19 лет) 2:1 Англия (до 19 лет) - Чехия (до 19 лет) 4:1 Турция (до 19 лет) - Англия (до 19 лет) 1:0 Англия (до 19 лет) - Исландия (до 19 лет) 3:1 Англия (до 19 лет) - Молдова (до 19 лет) 4:0 Норвегия (до 19 лет) - Англия (до 19 лет) 3:0 Англия (до 19 лет) - Франция (до 19 лет) 0:5 Украина (до 19 лет) - Англия (до 19 лет) 1:1 Турция (до 19 лет) - Англия (до 19 лет) 2:3
Сербия (до 19 лет)
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сербия (до 19 лет) - Израиль (до 19 лет) 2:2 Сербия (до 19 лет) - Норвегия (до 19 лет) 3:2 Украина (до 19 лет) - Сербия (до 19 лет) 1:1 Голландия (до 19 лет) - Сербия (до 19 лет) 1:2
Сербия (до 19 лет) - Франция (до 19 лет) 1:2 Сербия (до 19 лет) - Албания (до 19 лет) 2:2 Северная Македония (до 19 лет) - Сербия (до 19 лет) 1:2 Сербия (до 19 лет) - Испания (до 19 лет) 0:4 Сербия (до 19 лет) - Литва (до 19 лет) 8:0 Румыния (до 19 лет) - Сербия (до 19 лет) 1:1 Сербия (до 19 лет) - Италия (до 19 лет) 0:2 Сербия (до 19 лет) - Бельгия (до 19 лет) 0:2 Украина (до 19 лет) - Сербия (до 19 лет) 2:2 Польша (до 19 лет) - Сербия (до 19 лет) 1:4 Сербия (до 19 лет) - Северная Ирландия (до 19 лет) 3:1 Сербия (до 19 лет) - Казахстан (до 19 лет) 2:2 Сербия (до 19 лет) - Швеция (до 19 лет) 3:2 Украина (до 19 лет) - Сербия (до 19 лет) 2:1 Румыния (до 19 лет) - Сербия (до 19 лет) 4:0 Ирландия (до 19 лет) - Сербия (до 19 лет) 2:1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Англия (до 19 лет) 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Израиль (до 19 лет) 1 0 1 0 2 - 2 1
3. Сербия (до 19 лет) 1 0 1 0 2 - 2 1
4. Австрия (до 19 лет) 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Англия (до 19 лет) 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Сербия (до 19 лет) 1 0 1 0 2 - 2 1
3. Австрия (до 19 лет) 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Израиль (до 19 лет) 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Израиль (до 19 лет) 1 0 1 0 2 - 2 1
2. Сербия (до 19 лет) 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Англия (до 19 лет) 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Австрия (до 19 лет) 1 0 0 1 0 - 2 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Англия (до 19 лет) - Сербия (до 19 лет) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 июня 2022, осталось 2 дня 17 часов 56 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 17
    Англия (до 19 лет) 88.2% (15)
    X 11.8% (2)
    Сербия (до 19 лет) 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Англия (до 19 лет)
    Ничья
    Сербия (до 19 лет)
    1.62
    4.20
    5.15
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Англия (до 19 лет) - Сербия (до 19 лет) онлайн

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    Прогнозы на матч Англия (до 19 лет) - Сербия (до 19 лет)

    Исход игры
    Англия (до 19 лет)
    86.7% (13)
    Ничья
    13.3% (2)
    Сербия (до 19 лет)
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.33% (8)
    Меньше
    46.67% (7)
    Обе команды забьют
    Да
    66.67% (10)
    Нет
    33.33% (5)
    Популярный счёт
    2:1 Англия (до 19 лет)
    46.7% (7)
    1:0 Англия (до 19 лет)
    20% (3)
    2:0 Англия (до 19 лет)
    13.3% (2)
    1:1 Ничья
    13.3% (2)
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    Сербия (до 19 лет)
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