Стадион: Subaru Park
1:0
Первый тайм: 16'
Ход матча
9'
18
Блэйк
Андре
31
Флэк
Леон
27
Вагнер
Кай
23
Пинс
Донован
15
Бирнбом
Стив
97
Sami
Guediri
- Основной состав
-
18 Блэйк АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Флэк ЛеонПолузащитник
-
27 Вагнер КайПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Мбезо ОливьеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Бёрк КориНападающий
-
-
Главный тренер: Jim Curtin
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Пинс ДонованЗащитник
-
15 Бирнбом СтивЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
97 Sami GuediriПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
93 Альфаро ТониЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Смит КимарниПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Chad Ashton
История личных встреч
Филадельфия Юнион
Ди Си Юнайтед
18 матчей
100%
18 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
77.8%
33.3%
14 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед
16 матчей
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед
34 матча
52.9%
14.7%
32.4%
18 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
41.2%
35.3%
23.5%
14 побед 12 ничьих 8 побед
Второй тайм
41.2%
23.5%
35.3%
14 побед 8 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Газдаг Даниэль
|7 (1)
|0.37
|Карранса Хулиан
|4 (1)
|0.21
|Бедойя Алехандро
|4
|0.21
|Уре Микаэль
|3
|0.16
|Бёрк Кори
|3
|0.16
|Сантос Сержио II
|1
|0.05
|Мартинес Хосе Андрес
|0
|0
|Вагнер Кай
|0
|0
|Глеснес Якоб
|0
|0
|Харриэль Натан
|0
|0
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фунтас Таксиархис
|9
|0.53
|Камара Ола
|6 (1)
|0.35
|Эстрада Майкл
|4 (1)
|0.24
|Nigel Robertha
|1
|0.06
|Каноуз Расселл
|1
|0.06
|Флорес Эдисон
|1
|0.06
|Смит Кимарни
|1
|0.06
|Грессель Юлиан
|0
|0
|Найяр Энди
|0
|0
|Смит Брэд
|0
|0
|Дуркин Кристофер
|0
|0
|Drew Skundrich
|0
|0
Карточки
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинес Хосе Андрес
|7
|1
|Карранса Хулиан
|6
|1
|Бедойя Алехандро
|4
|0
|Бёрк Кори
|4
|0
|Вагнер Кай
|4
|0
|Газдаг Даниэль
|3
|0
|Эллиотт Джек
|2
|0
|Сантос Сержио II
|2
|0
|МакГлинн Джек
|2
|0
|Харриэль Натан
|2
|0
|Глеснес Якоб
|1
|0
|Блэйк Андре
|1
|0
|Ааронсон Пакстен
|1
|0
|Флэк Леон
|1
|0
|Салливан Куинн
|1
|0
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Найяр Энди
|5
|0
|Хайнс-Айк Брендан
|5
|0
|Дуркин Кристофер
|3
|1
|Каноуз Расселл
|3
|0
|Камара Ола
|1
|1
|Грессель Юлиан
|2
|0
|Смит Брэд
|2
|0
|Бирнбом Стив
|2
|0
|Nigel Robertha
|2
|0
|Sofiane Djeffal
|2
|0
|Ньеман Моузес
|0
|1
|Ромо Рафаэль
|1
|0
|Флорес Эдисон
|1
|0
|Эстрада Майкл
|1
|0
|Альфаро Тони
|1
|0
|Drew Skundrich
|1
|0
|Перес Эдриен
|1
|0
|Йоу Гриффин
|1
|0
|Gaoussou Samake
|1
|0
|Пинс Донован
|1
|0
|Jackson Hopkins
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
11
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
2
20%
3
27%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
1
9%
31-45
3
30%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
10%
4
36%
76-90
Пропущено
6
14
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
14%
16-30
1
17%
3
21%
31-45
1
17%
4
29%
46-60
1
17%
3
21%
61-75
1
17%
2
14%
76-90
Забито
11
13
5 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
3
27%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
18%
7
54%
31-45
3
27%
2
15%
46-60
2
18%
1
8%
61-75
1
9%
0
0%
76-90
Пропущено
8
15
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
0
0%
3
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
4
27%
31-45
2
25%
1
7%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
7
47%
76-90
Забито
21
24
11 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 7
4 Не забивали 5
5
24%
4
17%
1-15
3
14%
2
8%
16-30
3
14%
8
33%
31-45
6
29%
3
13%
46-60
2
10%
3
13%
61-75
2
10%
4
17%
76-90
Пропущено
14
29
5 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 13
1
7%
3
10%
1-15
1
7%
2
7%
16-30
3
21%
7
24%
31-45
3
21%
5
17%
46-60
3
21%
3
10%
61-75
3
21%
9
31%
76-90
Результаты последних матчей
Филадельфия Юнион
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Коламбус Кру - Филадельфия Юнион 0:0 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 1:0 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 2:1 Филадельфия Юнион - Цинциннати 1:1
Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 1:1 Портленд Тимберс - Филадельфия Юнион 0:2 Филадельфия Юнион - Интер Майами 0:0 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:1 Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион 2:2 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 1:1 Филадельфия Юнион - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Торонто - Филадельфия Юнион 2:1 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 1:0 Филадельфия Юнион - Шарлотт 2:0 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 0:2 Филадельфия Юнион - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 1:2 Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 1:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 1:2
Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 3:5 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 1:3 Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 4:1
Ди Си Юнайтед - Торонто 2:2 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити 0:2 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 2:2 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Ди Си Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:0 Коламбус Кру - Ди Си Юнайтед 3:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Flower City Union - Ди Си Юнайтед 0:3 Ди Си Юнайтед - Остин 2:3 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 0:1 Торонто - Ди Си Юнайтед 2:1 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 0:2 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:1 Ди Си Юнайтед - Шарлотт 3:0 Торонто - Ди Си Юнайтед 1:3 Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 1:3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|1:0
|19
|8
|9
|2
|23 - 13
|33
|2.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|19
|9
|5
|5
|29 - 20
|32
|3.
|Нью-Йорк Сити
|17
|8
|5
|4
|33 - 19
|29
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|18
|9
|2
|7
|32 - 33
|29
|5.
|Нью-Инглэнд Революшн
|18
|6
|7
|5
|29 - 28
|25
|6.
|Цинциннати
|18
|7
|4
|7
|29 - 32
|25
|7.
|Орландо Сити
|18
|7
|4
|7
|23 - 28
|25
|8.
|Шарлотт
|19
|7
|2
|10
|19 - 23
|23
|9.
|Коламбус Кру
|16
|5
|7
|4
|20 - 16
|22
|10.
|Интер Майами
|17
|6
|4
|7
|18 - 26
|22
|11.
|Атланта Юнайтед
|17
|5
|5
|7
|26 - 26
|20
|12.
|Торонто
|18
|5
|3
|10
|24 - 34
|18
|13.
|Чикаго Файр
|18
|4
|5
|9
|16 - 24
|17
|14.
|Ди Си Юнайтед
|0:1
|17
|5
|2
|10
|23 - 31
|17
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|18
|10
|4
|4
|35 - 22
|34
|2.
|Лос-Анджелес
|17
|10
|3
|4
|33 - 19
|33
|3.
|Реал Солт-Лейк
|18
|8
|5
|5
|22 - 22
|29
|4.
|Даллас
|18
|7
|6
|5
|28 - 21
|27
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|17
|8
|3
|6
|24 - 19
|27
|6.
|Нэшвилл
|18
|7
|6
|5
|24 - 21
|27
|7.
|Сиэтл Саундерс
|17
|8
|2
|7
|26 - 19
|26
|8.
|Миннесота Юнайтед
|18
|7
|3
|8
|23 - 23
|24
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|18
|7
|3
|8
|19 - 28
|24
|10.
|Портленд Тимберс
|19
|5
|8
|6
|29 - 29
|23
|11.
|Хьюстон Динамо
|18
|6
|3
|9
|22 - 23
|21
|12.
|Колорадо Рэпидс
|17
|5
|4
|8
|19 - 24
|19
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|17
|4
|6
|7
|27 - 35
|18
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|19
|4
|4
|11
|16 - 33
|16
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|10
|6
|3
|1
|24 - 10
|21
|2.
|Филадельфия Юнион
|1:0
|10
|5
|5
|0
|12 - 5
|20
|3.
|Шарлотт
|9
|6
|0
|3
|11 - 6
|18
|4.
|Интер Майами
|9
|5
|2
|2
|14 - 12
|17
|5.
|Нью-Инглэнд Революшн
|10
|4
|4
|2
|15 - 12
|16
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|8
|5
|0
|3
|16 - 12
|15
|7.
|Торонто
|10
|5
|0
|5
|14 - 17
|15
|8.
|Атланта Юнайтед
|8
|4
|3
|1
|17 - 10
|15
|9.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|9
|3
|4
|2
|14 - 10
|13
|10.
|Орландо Сити
|9
|4
|0
|5
|14 - 19
|12
|11.
|Чикаго Файр
|8
|3
|3
|2
|7 - 5
|12
|12.
|Коламбус Кру
|7
|3
|2
|2
|10 - 5
|11
|13.
|Ди Си Юнайтед
|0:1
|9
|3
|1
|5
|13 - 15
|10
|14.
|Цинциннати
|8
|3
|1
|4
|16 - 15
|10
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|10
|7
|2
|1
|23 - 10
|23
|2.
|Реал Солт-Лейк
|8
|6
|2
|0
|13 - 4
|20
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|9
|5
|3
|1
|12 - 8
|18
|4.
|Даллас
|9
|5
|2
|2
|16 - 9
|17
|5.
|Колорадо Рэпидс
|9
|5
|2
|2
|14 - 7
|17
|6.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|9
|4
|4
|1
|19 - 17
|16
|7.
|Сиэтл Саундерс
|9
|5
|1
|3
|17 - 9
|16
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|10
|5
|1
|4
|16 - 13
|16
|9.
|Портленд Тимберс
|9
|4
|3
|2
|17 - 11
|15
|10.
|Остин
|8
|4
|3
|1
|19 - 7
|15
|11.
|Хьюстон Динамо
|10
|4
|3
|3
|13 - 10
|15
|12.
|Миннесота Юнайтед
|9
|4
|2
|3
|13 - 9
|14
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|9
|3
|2
|4
|8 - 9
|11
|14.
|Нэшвилл
|7
|2
|4
|1
|10 - 8
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|10
|6
|1
|3
|15 - 10
|19
|2.
|Цинциннати
|10
|4
|3
|3
|13 - 17
|15
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|10
|4
|2
|4
|16 - 21
|14
|4.
|Филадельфия Юнион
|1:0
|9
|3
|4
|2
|11 - 8
|13
|5.
|Орландо Сити
|9
|3
|4
|2
|9 - 9
|13
|6.
|Коламбус Кру
|9
|2
|5
|2
|10 - 11
|11
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|8
|2
|3
|3
|14 - 16
|9
|8.
|Нью-Йорк Сити
|7
|2
|2
|3
|9 - 9
|8
|9.
|Ди Си Юнайтед
|0:1
|8
|2
|1
|5
|10 - 16
|7
|10.
|Шарлотт
|10
|1
|2
|7
|8 - 17
|5
|11.
|Атланта Юнайтед
|9
|1
|2
|6
|9 - 16
|5
|12.
|Интер Майами
|8
|1
|2
|5
|4 - 14
|5
|13.
|Чикаго Файр
|10
|1
|2
|7
|9 - 19
|5
|14.
|Торонто
|8
|0
|3
|5
|10 - 17
|3
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|10
|6
|1
|3
|16 - 15
|19
|2.
|Нэшвилл
|11
|5
|2
|4
|14 - 13
|17
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|4.
|Лос-Анджелес
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|5.
|Миннесота Юнайтед
|9
|3
|1
|5
|10 - 14
|10
|6.
|Даллас
|9
|2
|4
|3
|12 - 12
|10
|7.
|Сиэтл Саундерс
|8
|3
|1
|4
|9 - 10
|10
|8.
|Реал Солт-Лейк
|10
|2
|3
|5
|9 - 18
|9
|9.
|Портленд Тимберс
|10
|1
|5
|4
|12 - 18
|8
|10.
|Хьюстон Динамо
|8
|2
|0
|6
|9 - 13
|6
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|9
|2
|0
|7
|7 - 20
|6
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|10
|1
|2
|7
|8 - 24
|5
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|8
|0
|2
|6
|8 - 18
|2
|14.
|Колорадо Рэпидс
|8
|0
|2
|6
|5 - 17
|2
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию