  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2022

США: МЛС

2022

Стадион:
Филадельфия Юнион
7:0
Конец матча
Ди Си Юнайтед
0'
1:0
9' Гол
Бедойя Алехандро
2:0
22' Гол
Карранса Хулиан
3:0
25' Гол
Карранса Хулиан
36' Желтая карточка
Бирнбом Стив
4:0
37' Гол
Бедойя Алехандро
5:0
45' Гол
Уре Микаэль
6:0
59' Гол
Уре Микаэль
6:0
69' Не забитый пенальти
Карранса Хулиан
69' Желтая карточка
Одои-Атсем Крис
7:0
72' Гол
Карранса Хулиан
90'+4
18
Блэйк
Андре
26
Харриэль
Натан
5
Глеснес
Якоб
3
Эллиотт
Джек
27
Вагнер
Кай
11
Бедойя
Алехандро
31
Флэк
Леон
8
Мартинес
Хосе
Андрес
6
Газдаг
Даниэль
9
Карранса
Хулиан
7
Уре
Микаэль
1
Ромо
Рафаэль
23
Пинс
Донован
15
Бирнбом
Стив
4
Хайнс-Айк
Брендан
31
Грессель
Юлиан
12
Drew
Skundrich
8
Дуркин
Кристофер
97
Sami
Guediri
9
Камара
Ола
11
Фунтас
Таксиархис
7
Эстрада
Майкл
Филадельфия Юнион
3-4-1-2
Ди Си Юнайтед
3-4-2-1

История личных встреч

Филадельфия Юнион
Ди Си Юнайтед

18 матчей

100%
18 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

77.8%
33.3%
14 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед

16 матчей

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

34 матча

52.9%
14.7%
32.4%
18 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

41.2%
35.3%
23.5%
14 побед 12 ничьих 8 побед

Второй тайм

41.2%
23.5%
35.3%
14 побед 8 ничьих 12 побед

История матчей

М
3:1
М
2:1
М
0:1
М
2:2
М
4:1
М
3:1
М
1:5
ОК
2:1
М
0:2
М
3:2
М
1:0
М
0:4
М
2:1
М
2:2
М
3:0
М
1:0
М
3:2
ОК
2:1
М
2:1
М
1:0
М
1:0
М
0:1
М
1:1
М
2:0
ОК
3:1
М
2:3
М
0:1
М
1:1
М
1:0
ОК
3:2
М
3:2
М
2:2
М
2:0
М
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Филадельфия Юнион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Газдаг Даниэль 7 (1) 0.37
Карранса Хулиан 7 (1) 0.37
Бедойя Алехандро 5 0.26
Уре Микаэль 5 0.26
Бёрк Кори 3 0.16
Сантос Сержио II 1 0.05
Вагнер Кай 0 0
Мартинес Хосе Андрес 0 0
Глеснес Якоб 0 0
Эллиотт Джек 0 0
Флэк Леон 0 0
Харриэль Натан 0 0
Ди Си Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фунтас Таксиархис 9 0.53
Камара Ола 6 (1) 0.35
Эстрада Майкл 4 (1) 0.24
Nigel Robertha 1 0.06
Каноуз Расселл 1 0.06
Флорес Эдисон 1 0.06
Смит Кимарни 1 0.06
Грессель Юлиан 0 0
Найяр Энди 0 0
Смит Брэд 0 0
Дуркин Кристофер 0 0
Drew Skundrich 0 0

Карточки

Филадельфия Юнион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинес Хосе Андрес 7 1
Карранса Хулиан 6 1
Бедойя Алехандро 4 0
Бёрк Кори 4 0
Вагнер Кай 4 0
Газдаг Даниэль 3 0
Эллиотт Джек 2 0
Сантос Сержио II 2 0
МакГлинн Джек 2 0
Харриэль Натан 2 0
Глеснес Якоб 1 0
Блэйк Андре 1 0
Ааронсон Пакстен 1 0
Флэк Леон 1 0
Салливан Куинн 1 0
Ди Си Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Найяр Энди 5 0
Хайнс-Айк Брендан 5 0
Дуркин Кристофер 3 1
Бирнбом Стив 3 0
Каноуз Расселл 3 0
Камара Ола 1 1
Грессель Юлиан 2 0
Смит Брэд 2 0
Nigel Robertha 2 0
Sofiane Djeffal 2 0
Ньеман Моузес 0 1
Ромо Рафаэль 1 0
Флорес Эдисон 1 0
Эстрада Майкл 1 0
Альфаро Тони 1 0
Одои-Атсем Крис 1 0
Drew Skundrich 1 0
Перес Эдриен 1 0
Йоу Гриффин 1 0
Gaoussou Samake 1 0
Пинс Донован 1 0
Jackson Hopkins 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
11
11 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
3
18%
3
27%
1-15
5
29%
29%
0
0%
16-30
3
18%
1
9%
31-45
4
24%
1
9%
46-60
1
6%
2
18%
61-75
1
6%
4
36%
76-90

Пропущено

6
21
3 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
17%
1
5%
1-15
1
17%
4
19%
16-30
1
17%
5
24%
31-45
1
17%
5
24%
46-60
1
17%
4
19%
61-75
1
17%
2
10%
76-90

Забито

11
13
5 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
3
27%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
18%
7
54%
31-45
3
27%
2
15%
46-60
2
18%
1
8%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Пропущено

8
15
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
0
0%
3
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
4
27%
31-45
2
25%
1
7%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
7
47%
76-90

Забито

28
24
16 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 10
12 Забивали первыми 7
4 Не забивали 6
6
21%
4
17%
1-15
5
18%
2
8%
16-30
5
18%
8
33%
31-45
7
25%
3
13%
46-60
3
11%
3
13%
61-75
2
7%
4
17%
76-90

Пропущено

14
36
5 В 1-м тайме 17
9 Во 2-м тайме 19
5 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 14
1
7%
4
11%
1-15
1
7%
4
11%
16-30
3
21%
9
25%
31-45
3
21%
6
17%
46-60
3
21%
4
11%
61-75
3
21%
9
25%
76-90

Результаты последних матчей

Филадельфия Юнион
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Коламбус Кру - Филадельфия Юнион 0:0 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 1:0 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 2:1 Филадельфия Юнион - Цинциннати 1:1
Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 1:1 Портленд Тимберс - Филадельфия Юнион 0:2 Филадельфия Юнион - Интер Майами 0:0 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:1 Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион 2:2 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 1:1 Филадельфия Юнион - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Торонто - Филадельфия Юнион 2:1 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 1:0 Филадельфия Юнион - Шарлотт 2:0 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 0:2 Филадельфия Юнион - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 1:2 Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 1:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 1:2
Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 3:5 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 1:3 Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 4:1
Ди Си Юнайтед - Торонто 2:2 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити 0:2 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 2:2 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Ди Си Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:0 Коламбус Кру - Ди Си Юнайтед 3:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Flower City Union - Ди Си Юнайтед 0:3 Ди Си Юнайтед - Остин 2:3 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 0:1 Торонто - Ди Си Юнайтед 2:1 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 0:2 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:1 Ди Си Юнайтед - Шарлотт 3:0 Торонто - Ди Си Юнайтед 1:3 Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 1:3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 19 8 9 2 29 - 13 33
2. Нью-Йорк Ред Буллз 19 9 5 5 29 - 20 32
3. Нью-Йорк Сити 17 8 5 4 33 - 19 29
4. Клёб де Фут Монреаль 18 9 2 7 32 - 33 29
5. Нью-Инглэнд Революшн 18 6 7 5 29 - 28 25
6. Цинциннати 18 7 4 7 29 - 32 25
7. Орландо Сити 18 7 4 7 23 - 28 25
8. Шарлотт 19 7 2 10 19 - 23 23
9. Коламбус Кру 16 5 7 4 20 - 16 22
10. Интер Майами 17 6 4 7 18 - 26 22
11. Атланта Юнайтед 17 5 5 7 26 - 26 20
12. Торонто 18 5 3 10 24 - 34 18
13. Чикаго Файр 18 4 5 9 16 - 24 17
14. Ди Си Юнайтед 17 5 2 10 23 - 37 17

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 18 10 4 4 35 - 22 34
2. Лос-Анджелес 0:0 18 10 4 4 33 - 19 34
3. Реал Солт-Лейк 18 8 5 5 22 - 22 29
4. Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 18 8 4 6 24 - 19 28
5. Даллас 18 7 6 5 28 - 21 27
6. Нэшвилл 18 7 6 5 24 - 21 27
7. Сиэтл Саундерс 17 8 2 7 26 - 19 26
8. Миннесота Юнайтед 18 7 3 8 23 - 23 24
9. Ванкувер Уайткэпс 18 7 3 8 19 - 28 24
10. Портленд Тимберс 19 5 8 6 29 - 29 23
11. Хьюстон Динамо 18 6 3 9 22 - 23 21
12. Колорадо Рэпидс 17 5 4 8 19 - 24 19
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 17 4 6 7 27 - 35 18
14. Спортинг Канзас-Сити 19 4 4 11 16 - 33 16

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 10 6 3 1 24 - 10 21
2. Филадельфия Юнион 10 5 5 0 18 - 5 20
3. Шарлотт 9 6 0 3 11 - 6 18
4. Интер Майами 9 5 2 2 14 - 12 17
5. Нью-Инглэнд Революшн 10 4 4 2 15 - 12 16
6. Клёб де Фут Монреаль 8 5 0 3 16 - 12 15
7. Торонто 10 5 0 5 14 - 17 15
8. Атланта Юнайтед 8 4 3 1 17 - 10 15
9. Нью-Йорк Ред Буллз 9 3 4 2 14 - 10 13
10. Орландо Сити 9 4 0 5 14 - 19 12
11. Чикаго Файр 8 3 3 2 7 - 5 12
12. Коламбус Кру 7 3 2 2 10 - 5 11
13. Ди Си Юнайтед 9 3 1 5 13 - 15 10
14. Цинциннати 8 3 1 4 16 - 15 10

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 0:0 11 7 3 1 23 - 10 24
2. Реал Солт-Лейк 8 6 2 0 13 - 4 20
3. Ванкувер Уайткэпс 9 5 3 1 12 - 8 18
4. Даллас 9 5 2 2 16 - 9 17
5. Колорадо Рэпидс 9 5 2 2 14 - 7 17
6. Сан-Хосе Эрткуэйкс 9 4 4 1 19 - 17 16
7. Сиэтл Саундерс 9 5 1 3 17 - 9 16
8. Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 10 5 1 4 16 - 13 16
9. Портленд Тимберс 9 4 3 2 17 - 11 15
10. Остин 8 4 3 1 19 - 7 15
11. Хьюстон Динамо 10 4 3 3 13 - 10 15
12. Миннесота Юнайтед 9 4 2 3 13 - 9 14
13. Спортинг Канзас-Сити 9 3 2 4 8 - 9 11
14. Нэшвилл 7 2 4 1 10 - 8 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 10 6 1 3 15 - 10 19
2. Цинциннати 10 4 3 3 13 - 17 15
3. Клёб де Фут Монреаль 10 4 2 4 16 - 21 14
4. Филадельфия Юнион 9 3 4 2 11 - 8 13
5. Орландо Сити 9 3 4 2 9 - 9 13
6. Коламбус Кру 9 2 5 2 10 - 11 11
7. Нью-Инглэнд Революшн 8 2 3 3 14 - 16 9
8. Нью-Йорк Сити 7 2 2 3 9 - 9 8
9. Ди Си Юнайтед 8 2 1 5 10 - 22 7
10. Шарлотт 10 1 2 7 8 - 17 5
11. Атланта Юнайтед 9 1 2 6 9 - 16 5
12. Интер Майами 8 1 2 5 4 - 14 5
13. Чикаго Файр 10 1 2 7 9 - 19 5
14. Торонто 8 0 3 5 10 - 17 3

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 10 6 1 3 16 - 15 19
2. Нэшвилл 11 5 2 4 14 - 13 17
3. Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 8 3 3 2 8 - 6 12
4. Лос-Анджелес 0:0 7 3 1 3 10 - 9 10
5. Миннесота Юнайтед 9 3 1 5 10 - 14 10
6. Даллас 9 2 4 3 12 - 12 10
7. Сиэтл Саундерс 8 3 1 4 9 - 10 10
8. Реал Солт-Лейк 10 2 3 5 9 - 18 9
9. Портленд Тимберс 10 1 5 4 12 - 18 8
10. Хьюстон Динамо 8 2 0 6 9 - 13 6
11. Ванкувер Уайткэпс 9 2 0 7 7 - 20 6
12. Спортинг Канзас-Сити 10 1 2 7 8 - 24 5
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 8 0 2 6 8 - 18 2
14. Колорадо Рэпидс 8 0 2 6 5 - 17 2
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Где смотреть матч Филадельфия Юнион 7:0 Ди Си Юнайтед онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000 рублей новым игрокам
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     