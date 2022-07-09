Стадион: Эледа
3:0
Конец матча
0'
1:0
45' ПенальтиБергет Йо Инге
60' Желтая карточкаСтанисич Оливер
2:0
64' ГолКристиансен Андерс
69' Желтая карточкаБирманчевич Велько
78' Желтая карточкаЛушаку Исмет
81' Желтая карточкаБиркфельдт Йон
3:0
87' ГолБирманчевич Велько
90'+4
Ход матча
45'
1:0
60'
64'
78'
81'
87'
Статистика матча
-
12 Удары по воротам 3
-
8 Удары в створ 1
-
10 Угловые 1
-
4 Офсайды 3
-
13 Нарушения правил 17
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
67 Владение мячом, % 33
27
Далин
Юхан
31
Ларссон
Хуго
15
Менса
Гидеон
22
Боман
Андре
32
Кюнст
Дес
- Основной состав
-
27 Далин ЮханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Ларссон ХугоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Халуш МатейЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Тойвонен ОлаНападающий
-
Главный тренер: Милоевич Милош
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Менса ГидеонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Боман АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Кюнст ДесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Лушаку ИсметПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Joakim Persson
История личных встреч
Мальмё
Варберг БоИС
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
5 матчей
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мальмё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Телин Исаак
|4
|0.29
|Тойвонен Ола
|3
|0.21
|Бирманчевич Велько
|2
|0.14
|Кристиансен Андерс
|2 (1)
|0.14
|Абубакари Малик
|2
|0.14
|Бергет Йо Инге
|1 (1)
|0.07
|Пенья Серхио
|1
|0.07
|Сейдиу Патриот
|1
|0.07
|Ольссон Мартин
|0
|0
|Нильсен Лассе
|0
|0
|Ларссон Эрик
|0
|0
|Нанаси Себастьян
|0
|0
Варберг БоИС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йоханссон Александр
|2
|0.15
|Симович Робин
|2 (1)
|0.15
|Eliton Junior
|1
|0.08
|Винбо Альбин
|1
|0.08
|Карлссон Аджей Симон
|1
|0.08
|Менса Гидеон
|1
|0.08
|Станисич Оливер
|1
|0.08
|Альфонси Оливер
|1
|0.08
|Jaheem Burke
|1 (1)
|0.08
|Лильенбэк Антон
|0
|0
|Боман Андре
|0
|0
Карточки
Мальмё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ракип Эрдаль
|5
|0
|Хаджикадунич Деннис
|4
|0
|Ольссон Мартин
|2
|0
|Тойвонен Ола
|2
|0
|Нанаси Себастьян
|2
|0
|Нильсен Лассе
|1
|0
|Бергет Йо Инге
|1
|0
|Кристиансен Андерс
|1
|0
|Пенья Серхио
|1
|0
|Телин Исаак
|1
|0
|Беихмо Феликс
|1
|0
|Бирманчевич Велько
|1
|0
|Сейдиу Патриот
|1
|0
Варберг БоИС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Биркфельдт Йон
|5
|0
|Станисич Оливер
|5
|0
|Мэтьюз Ташрик
|2
|1
|Менса Гидеон
|3
|0
|Транберг Робин
|2
|0
|Симович Робин
|2
|0
|Закриссон Хампус
|2
|0
|Ле Ру Люк
|2
|0
|Лушаку Исмет
|2
|0
|Винбо Альбин
|2
|0
|Альфонси Оливер
|2
|0
|Jaheem Burke
|2
|0
|Линднер Йоаким
|1
|0
|Сверриссон Оскар
|1
|0
|Йоханссон Александр
|1
|0
|Eliton Junior
|1
|0
|Боман Андре
|1
|0
|Карлссон Виктор
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
4
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
4
40%
1
25%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
3
30%
1
25%
76-90
Пропущено
4
13
1 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
25%
5
38%
31-45
2
50%
1
8%
46-60
1
25%
1
8%
61-75
0
0%
4
31%
76-90
Забито
6
7
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
3
50%
1
14%
1-15
1
17%
2
29%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
2
29%
76-90
Пропущено
6
6
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
17%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
17%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
2
33%
1
17%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
16
11
11 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 5
2 Не забивали 5
4
25%
1
9%
1-15
2
13%
2
18%
16-30
5
31%
2
18%
31-45
1
6%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
4
25%
3
27%
76-90
Пропущено
10
19
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
1
10%
2
11%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
3
30%
6
32%
31-45
2
20%
4
21%
46-60
3
30%
2
11%
61-75
1
10%
4
21%
76-90
Результаты последних матчей
Мальмё
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Мальмё - Викингур Рейкьявик 3:2 Сундсвалль - Мальмё 2:1 Мальмё - Хельсинборг 2:1 Мальмё - Треллеборг 2:0
Дегерфорс - Мальмё 0:2 Хаммарбю - Мальмё 0:0 Мальмё - Хеккен 1:2 Юргорден - Мальмё 4:0 АИК - Мальмё 2:0 Мальмё - Мьельбю 2:0 Хаммарбю - Мальмё 0:0 Мальмё - Гётеборг 1:0 Вернаму - Мальмё 0:0 Мальмё - АИК 3:0 Мальмё - Эльфсборг 1:1 Кальмар - Мальмё 0:1 Юргорден - Мальмё 0:1 Мальмё - АИК 3:2 Мальмё - Вернаму 2:0 Мальмё - Олимпик Линденген 2:0
Варберг БоИС
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Варберг БоИС - Вернаму 3:0 Эльфсборг - Варберг БоИС 4:1 Варберг БоИС - Норрбю 1:1 Юргорден - Варберг БоИС 4:0
Варберг БоИС - Дегерфорс 2:1 Гётеборг - Варберг БоИС 1:1 Варберг БоИС - Сириус 0:2 Хеккен - Варберг БоИС 3:1 Варберг БоИС - Мьельбю 0:0 АИК - Варберг БоИС 1:0 Варберг БоИС - Сундсвалль 2:0 Варберг БоИС - Кальмар 0:3 Норрчёпинг - Варберг БоИС 0:1 Норрбю - Варберг БоИС 2:3 Ландскруна - Варберг БоИС 1:0 Варберг БоИС - ГАИС 3:0 Норрчёпинг - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - Эстер 1:0 Соллентуна - Варберг БоИС 0:1 Варберг БоИС - Фалькенберг 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|12
|7
|4
|1
|25 - 17
|25
|2.
|Мальмё
|14
|7
|3
|4
|17 - 12
|24
|3.
|АИК
|13
|7
|3
|3
|18 - 15
|24
|4.
|Юргорден
|13
|7
|3
|3
|26 - 10
|24
|5.
|Хаммарбю
|12
|6
|3
|3
|21 - 11
|21
|6.
|Кальмар
|12
|6
|2
|4
|15 - 10
|20
|7.
|Гётеборг
|12
|6
|2
|4
|15 - 11
|20
|8.
|Мьельбю
|12
|5
|4
|3
|12 - 10
|19
|9.
|Эльфсборг
|12
|5
|4
|3
|24 - 13
|19
|10.
|Сириус
|12
|5
|2
|5
|14 - 19
|17
|11.
|Норрчёпинг
|12
|4
|3
|5
|15 - 14
|15
|12.
|Варберг БоИС
|13
|4
|2
|7
|11 - 22
|14
|13.
|Вернаму
|12
|3
|3
|6
|11 - 16
|12
|14.
|Сундсвалль
|12
|3
|0
|9
|13 - 30
|9
|15.
|Дегерфорс
|12
|2
|1
|9
|9 - 26
|7
|16.
|Хельсинборг
|13
|1
|3
|9
|11 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|7
|6
|1
|0
|20 - 4
|19
|2.
|Мальмё
|7
|5
|1
|1
|13 - 4
|16
|3.
|АИК
|7
|5
|1
|1
|8 - 3
|16
|4.
|Эльфсборг
|6
|4
|1
|1
|14 - 6
|13
|5.
|Хеккен
|6
|4
|1
|1
|15 - 10
|13
|6.
|Кальмар
|6
|4
|0
|2
|7 - 3
|12
|7.
|Хаммарбю
|6
|3
|3
|0
|12 - 6
|12
|8.
|Мьельбю
|6
|3
|3
|0
|9 - 4
|12
|9.
|Гётеборг
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|10.
|Варберг БоИС
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|11.
|Сириус
|5
|3
|0
|2
|6 - 6
|9
|12.
|Сундсвалль
|7
|3
|0
|4
|10 - 16
|9
|13.
|Норрчёпинг
|6
|2
|2
|2
|10 - 6
|8
|14.
|Вернаму
|5
|2
|2
|1
|4 - 2
|8
|15.
|Хельсинборг
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|16.
|Дегерфорс
|6
|1
|1
|4
|4 - 13
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|6
|3
|3
|0
|10 - 7
|12
|2.
|Хаммарбю
|6
|3
|0
|3
|9 - 5
|9
|3.
|Гётеборг
|6
|3
|0
|3
|6 - 6
|9
|4.
|Мальмё
|7
|2
|2
|3
|4 - 8
|8
|5.
|Кальмар
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|6.
|Сириус
|7
|2
|2
|3
|8 - 13
|8
|7.
|АИК
|6
|2
|2
|2
|10 - 12
|8
|8.
|Норрчёпинг
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|9.
|Мьельбю
|6
|2
|1
|3
|3 - 6
|7
|10.
|Эльфсборг
|6
|1
|3
|2
|10 - 7
|6
|11.
|Юргорден
|6
|1
|2
|3
|6 - 6
|5
|12.
|Варберг БоИС
|7
|1
|1
|5
|4 - 16
|4
|13.
|Вернаму
|7
|1
|1
|5
|7 - 14
|4
|14.
|Дегерфорс
|6
|1
|0
|5
|5 - 13
|3
|15.
|Хельсинборг
|6
|0
|1
|5
|6 - 11
|1
|16.
|Сундсвалль
|5
|0
|0
|5
|3 - 14
|0
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