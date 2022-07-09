  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2022

Швеция: Аллсвенскан

2022

Стадион:
Мальмё
3:0
Конец матча
Варберг БоИС
0'
1:0
45' Пенальти
Бергет Йо Инге
60' Желтая карточка
Станисич Оливер
2:0
64' Гол
Кристиансен Андерс
69' Желтая карточка
Бирманчевич Велько
78' Желтая карточка
Лушаку Исмет
81' Желтая карточка
Биркфельдт Йон
3:0
87' Гол
Бирманчевич Велько
90'+4
27
Далин
Юхан
24
Нильсен
Лассе
4
Мойсандер
Никлас
13
Ольссон
Мартин
14
Беихмо
Феликс
7
Ракип
Эрдаль
31
Ларссон
Хуго
8
Пенья
Серхио
32
Бергет
Йо
Инге
9
Телин
Исаак
19
Бирманчевич
Велько
29
Андерссон
Фредрик
15
Менса
Гидеон
2
Биркфельдт
Йон
4
Станисич
Оливер
23
Лильенбэк
Антон
22
Боман
Андре
8
Ле
Ру
Люк
14
Альфонси
Оливер
32
Кюнст
Дес
11
Eliton
Junior
9
Симович
Робин
Мальмё
3-5-2
Варберг БоИС
4-2-3-1

История личных встреч

Мальмё
Варберг БоИС

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

5 матчей

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

История матчей

А
1:1
А
3:2
А
3:2
А
2:2
ТМК
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Мальмё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Телин Исаак 4 0.29
Тойвонен Ола 3 0.21
Бирманчевич Велько 2 0.14
Кристиансен Андерс 2 (1) 0.14
Абубакари Малик 2 0.14
Бергет Йо Инге 1 (1) 0.07
Пенья Серхио 1 0.07
Сейдиу Патриот 1 0.07
Ольссон Мартин 0 0
Нильсен Лассе 0 0
Ларссон Эрик 0 0
Нанаси Себастьян 0 0
Варберг БоИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йоханссон Александр 2 0.15
Симович Робин 2 (1) 0.15
Eliton Junior 1 0.08
Винбо Альбин 1 0.08
Карлссон Аджей Симон 1 0.08
Менса Гидеон 1 0.08
Станисич Оливер 1 0.08
Альфонси Оливер 1 0.08
Jaheem Burke 1 (1) 0.08
Лильенбэк Антон 0 0
Боман Андре 0 0

Карточки

Мальмё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ракип Эрдаль 5 0
Хаджикадунич Деннис 4 0
Ольссон Мартин 2 0
Тойвонен Ола 2 0
Нанаси Себастьян 2 0
Нильсен Лассе 1 0
Бергет Йо Инге 1 0
Кристиансен Андерс 1 0
Пенья Серхио 1 0
Телин Исаак 1 0
Беихмо Феликс 1 0
Бирманчевич Велько 1 0
Сейдиу Патриот 1 0
Варберг БоИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Биркфельдт Йон 5 0
Станисич Оливер 5 0
Мэтьюз Ташрик 2 1
Менса Гидеон 3 0
Транберг Робин 2 0
Симович Робин 2 0
Закриссон Хампус 2 0
Ле Ру Люк 2 0
Лушаку Исмет 2 0
Винбо Альбин 2 0
Альфонси Оливер 2 0
Jaheem Burke 2 0
Линднер Йоаким 1 0
Сверриссон Оскар 1 0
Йоханссон Александр 1 0
Eliton Junior 1 0
Боман Андре 1 0
Карлссон Виктор 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
4
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
4
40%
1
25%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
3
30%
1
25%
76-90

Пропущено

4
13
1 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
25%
5
38%
31-45
2
50%
1
8%
46-60
1
25%
1
8%
61-75
0
0%
4
31%
76-90

Забито

6
7
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
3
50%
1
14%
1-15
1
17%
2
29%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
2
29%
76-90

Пропущено

6
6
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
17%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
17%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
2
33%
1
17%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

16
11
11 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 5
2 Не забивали 5
4
25%
1
9%
1-15
2
13%
2
18%
16-30
5
31%
2
18%
31-45
1
6%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
4
25%
3
27%
76-90

Пропущено

10
19
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
1
10%
2
11%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
3
30%
6
32%
31-45
2
20%
4
21%
46-60
3
30%
2
11%
61-75
1
10%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Мальмё
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Мальмё - Викингур Рейкьявик 3:2 Сундсвалль - Мальмё 2:1 Мальмё - Хельсинборг 2:1 Мальмё - Треллеборг 2:0
Дегерфорс - Мальмё 0:2 Хаммарбю - Мальмё 0:0 Мальмё - Хеккен 1:2 Юргорден - Мальмё 4:0 АИК - Мальмё 2:0 Мальмё - Мьельбю 2:0 Хаммарбю - Мальмё 0:0 Мальмё - Гётеборг 1:0 Вернаму - Мальмё 0:0 Мальмё - АИК 3:0 Мальмё - Эльфсборг 1:1 Кальмар - Мальмё 0:1 Юргорден - Мальмё 0:1 Мальмё - АИК 3:2 Мальмё - Вернаму 2:0 Мальмё - Олимпик Линденген 2:0
Варберг БоИС
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Варберг БоИС - Вернаму 3:0 Эльфсборг - Варберг БоИС 4:1 Варберг БоИС - Норрбю 1:1 Юргорден - Варберг БоИС 4:0
Варберг БоИС - Дегерфорс 2:1 Гётеборг - Варберг БоИС 1:1 Варберг БоИС - Сириус 0:2 Хеккен - Варберг БоИС 3:1 Варберг БоИС - Мьельбю 0:0 АИК - Варберг БоИС 1:0 Варберг БоИС - Сундсвалль 2:0 Варберг БоИС - Кальмар 0:3 Норрчёпинг - Варберг БоИС 0:1 Норрбю - Варберг БоИС 2:3 Ландскруна - Варберг БоИС 1:0 Варберг БоИС - ГАИС 3:0 Норрчёпинг - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - Эстер 1:0 Соллентуна - Варберг БоИС 0:1 Варберг БоИС - Фалькенберг 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 12 7 4 1 25 - 17 25
2. Мальмё 14 7 3 4 17 - 12 24
3. АИК 13 7 3 3 18 - 15 24
4. Юргорден 13 7 3 3 26 - 10 24
5. Хаммарбю 12 6 3 3 21 - 11 21
6. Кальмар 12 6 2 4 15 - 10 20
7. Гётеборг 12 6 2 4 15 - 11 20
8. Мьельбю 12 5 4 3 12 - 10 19
9. Эльфсборг 12 5 4 3 24 - 13 19
10. Сириус 12 5 2 5 14 - 19 17
11. Норрчёпинг 12 4 3 5 15 - 14 15
12. Варберг БоИС 13 4 2 7 11 - 22 14
13. Вернаму 12 3 3 6 11 - 16 12
14. Сундсвалль 12 3 0 9 13 - 30 9
15. Дегерфорс 12 2 1 9 9 - 26 7
16. Хельсинборг 13 1 3 9 11 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 7 6 1 0 20 - 4 19
2. Мальмё 7 5 1 1 13 - 4 16
3. АИК 7 5 1 1 8 - 3 16
4. Эльфсборг 6 4 1 1 14 - 6 13
5. Хеккен 6 4 1 1 15 - 10 13
6. Кальмар 6 4 0 2 7 - 3 12
7. Хаммарбю 6 3 3 0 12 - 6 12
8. Мьельбю 6 3 3 0 9 - 4 12
9. Гётеборг 6 3 2 1 9 - 5 11
10. Варберг БоИС 6 3 1 2 7 - 6 10
11. Сириус 5 3 0 2 6 - 6 9
12. Сундсвалль 7 3 0 4 10 - 16 9
13. Норрчёпинг 6 2 2 2 10 - 6 8
14. Вернаму 5 2 2 1 4 - 2 8
15. Хельсинборг 7 1 2 4 5 - 10 5
16. Дегерфорс 6 1 1 4 4 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 6 3 3 0 10 - 7 12
2. Хаммарбю 6 3 0 3 9 - 5 9
3. Гётеборг 6 3 0 3 6 - 6 9
4. Мальмё 7 2 2 3 4 - 8 8
5. Кальмар 6 2 2 2 8 - 7 8
6. Сириус 7 2 2 3 8 - 13 8
7. АИК 6 2 2 2 10 - 12 8
8. Норрчёпинг 6 2 1 3 5 - 8 7
9. Мьельбю 6 2 1 3 3 - 6 7
10. Эльфсборг 6 1 3 2 10 - 7 6
11. Юргорден 6 1 2 3 6 - 6 5
12. Варберг БоИС 7 1 1 5 4 - 16 4
13. Вернаму 7 1 1 5 7 - 14 4
14. Дегерфорс 6 1 0 5 5 - 13 3
15. Хельсинборг 6 0 1 5 6 - 11 1
16. Сундсвалль 5 0 0 5 3 - 14 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    Где смотреть матч Мальмё 3:0 Варберг БоИС онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000 рублей новым игрокам
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     